Veja os palpites e a análise detalhada do Lance! para Benfica x Real Madrid pela oitava rodada da Champions League. A partida nesta quarta-feira (28/01), terá início às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. Enquanto os portugueses têm uma chance mínima de classificação, os espanhóis querem fechar a fase de liga dentro do G8. Além dos mercados, confira também as principais informações do jogo.

Palpite do Lance! para Benfica x Real Madrid (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Um dos primeiros desafios de Arbeloa no comando do Real é o ajuste defensivo. Isso porque a equipe foi vazada em cinco dos últimos sete jogos - com todos tendo ambos marcam. Na Liga dos Campeões, o mercado se repetiu em quatro partidas da equipe. O Benfica teve a maioria dos duelos com placares menos elásticos. Contudo, a postura do time de Mourinho terá que ser de maior presença no ataque.

Uma classificação para os portugueses só acontecerá em caso de vitória na partida - o que obriga uma postura mais ofensiva. O time teve média de 1,9 gols nos últimos dez compromissos. Essa necessidade deve pesar para buscar incomodar a meta defendida por Courtouis.

Metade dos gols sofridos pelo Real na Champions foram em partidas fora de casa (quatro de oito) A equipe saiu vitoriosa com ambos marcam em três dos cinco triunfos neste torneio Quatro dos últimos sete jogos do Benfica no Estádio da Luz tiveram ambos os lados marcando

Outros palpites para Benfica x Real Madrid

A alta efetividade do ataque Merengue sugere um segundo tempo com produtividade acima de 1,5 gols. 11 dos 19 gols do time na competição foram após os intervalos. Além disso, nas últimas dez partidas, esse foi o período que mais foi vazado pelos seus adversários (nove de 12 vezes). O Benfica teve três dos últimos cinco jogos terminando com mais de 1,5 bolas nas redes na etapa final.

Outro mercado indicado é dos espanhóis marcarem ao menos uma vez nos 45 minutos iniciais. O desempenho ofensivo do time na competição chama atenção - principalmente pelo domínio diante de adversários mais frágeis. Oito gols foram marcados na etapa no torneio, sendo sete entre 15-30 minutos. Mesmo em solo português, é esperado um alto volume de intensidade no período.

As Águias têm um acerto em média de 3,7 chutes na direção do gol em partidas nesta Champions League. O número é bem inferior ao do Real, que tem 7,4 por partida - terceiro maior aproveitamento da competição. Nas últimas dez atuações - por qualquer torneio - ambas as equipes criaram alto volume de chances - com média acima de 15 por jogo. A capacidade de finalização dos ataques aumentam as expectativas por bom número de chutes no alvo.

Análise e Forma dos Times

Benfica - Momento e escalação

O Benfica tenta uma classificação para os playoffs da Champions League. Para isso, contudo, terá que obrigatoriamente vencer o Real Madrid e torcer por tropeços de cinco dos sete adversários diretos a sua frente. A situação se complicou na última rodada ao perder por 2 a 0 para a Juventus. O resultado deixou as Águias com seis pontos na tabela.

Os comandados de José Mourinho tiveram uma recuperação do revés no final de semana em partida do Campeonato Português. A equipe bateu por 4 a 0 o Estrela Amadora, com dois gols de Vangelis Pavlidis. A tendência é que Mourinho conte com a mesma base que atuou contra a Velha Senhora na última rodada. No momento, Richards Ríos, João Veloso e Lukebakio estão no departamento médico.

Provável escalação do Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes; Prestianni, Georgiy Sudakov e Schjelderup; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Real Madrid - Momento e escalação

Desde a eliminação na Copa do Rei, o Real Madrid engatou uma boa fase sob o comando de Álvaro Arbeloa. São três vitórias seguidas que amenizaram o ambiente hostil vivido nas últimas semanas. A última vitória veio fora de casa com dois gols de Kylian Mbappé sobre o Villarreal. O resultado manteve a diferença de um ponto para o Barça na briga pela liderança de La Liga.

Na Champions, o time vem sendo liderado pelo ataque francês, que marcou 11 dos 19 gols dos Merengues na competição. Com 15 pontos, depende apenas de um empate para se classificar entre os oito primeiros. Arbeloa contará com o retorno de Tchouaméni, que cumpriu suspensão na partida da La Liga. Rüdiger e Trent Alexander-Arnold voltaram a treinar após lesões, porém, não devem ser relacionados.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio e Álvaros Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Ardar Güler; Vinicius Júnior, Franco Mastantuono e Kylian Mbappé e. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Confronto direto e estatísticas de Benfica e Real Madrid

O histórico recente entre Benfica e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Benfica e Real Madrid

27/07/2012 - Benfica 5 x 2 Real Madrid - (Amistoso Internacional)

17/03/1965 - Real Madrid 2 x 1 Benfica - (Champions League)

24/02/1965 - Benfica 5 x 1 Real Madrid - (Champions League)

02/05/1962 - Benfica 5 x 3 Real Madrid - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Benfica x Real Madrid

Todos os confrontos diretos entre Benfica e Real Madrid terminaram com ambos lados marcando As Águias perderam duas das três partidas como mandante na competição 16 dos 19 gols do Real na Liga dos Campeões foram marcados dentro da área O Benfica sofreu três gols em primeiros tempos nas sete rodadas disputadas O time espanhol foi o primeiro a marcar em oito das últimas dez partidas

Comparação de Odds para Benfica x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Benfica Empate Vitória do Real Madrid Betsson 4,50 4,30 1,70 Betano 4,30 4,25 1,72 Bet365 4,20 4,20 1,72

Resumo dos palpites do Lance! para Benfica x Real Madrid

Real Madrid vence e ambos os times marcam (2,95 na Betsson) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,73 na Betsson) Mais de 0,5 gol do Real Madrid no 1º tempo (1,62 na Betano) Mais de 9,5 chutes no gol (1,72 na Bet365)

