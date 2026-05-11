Remo x Bahia – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1.78 na Betsson Placar provável: Remo 1 x 1 Bahia – 5.50 na Betsson Resultado: Remo marca o primeiro gol – 2.35 na Betano Aposta de valor: Empate no primeiro tempo – 2.02 na Superbet Aposta ousada: Menos de 2,5 gols no total – 1.73 na Betsson Contexto: Remo venceu o jogo de ida por 3 x 1 na Arena Fonte Nova e pode até perder por um gol de diferença; Bahia não vence há cinco partidas e precisa de pelo menos dois gols de vantagem para forçar os pênaltis

O Remo recebe o Bahia nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Leão Azul carrega uma vantagem de 3 x 1 construída na Arena Fonte Nova, em Salvador, e precisa apenas evitar um desastre para carimbar a classificação para as oitavas de final.

O cenário é de agonia para o lado baiano. O Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por três para avançar diretamente. A missão se torna ainda mais difícil quando se considera que o Tricolor de Aço não vence há cinco partidas consecutivas e vive a pior sequência desde 2024. A torcida paraense, por outro lado, promete lotar o Mangueirão: o jogo contra o Palmeiras, no último domingo (10), atraiu mais de 40 mil torcedores ao estádio.

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Análise da partida

O Remo vive a primeira temporada na Série A após 32 anos longe da elite. O retorno tem sido turbulento: o Leão Azul ocupa a 19ª posição do Brasileirão, com 12 pontos em 15 jogos disputados. A Copa do Brasil, porém, se transformou no grande alento da temporada, e a vantagem sobre o Bahia dá à equipe de Léo Condé uma chance concreta de alcançar as oitavas de final e a premiação de R$ 3 milhões.

Os resultados recentes trazem oxigênio ao Leão Azul. O Remo venceu o Botafogo por 2 x 1 de virada, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, e empatou em 1 x 1 com o líder Palmeiras no Mangueirão, com Alef Manga abrindo o placar com apenas um minuto de bola rolando. A equipe jogou de igual para igual com o melhor time do campeonato e sofreu o empate somente após assistência de Allan para Ramón Sosa, aos 23 minutos do primeiro tempo.

O Bahia, por sua vez, vive momento de crise. A derrota de 1 x 2 para o Cruzeiro, no último sábado (9), na Arena Fonte Nova, ampliou para cinco a sequência de jogos sem triunfo. A torcida vaiou o time após o revés, e a eliminação precoce em outras competições ao longo de 2026 colocou a gestão de Rogério Ceni sob forte pressão.

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta posição com 22 pontos, em zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O elenco tem qualidade técnica superior à do Remo, com nomes como Everton Ribeiro e Jean Lucas, mas a confiança está abalada. Uma eliminação no Mangueirão pode custar ao clube R$ 3 milhões em premiação e aprofundar a crise.

Palpites para Remo x Bahia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico geral entre Bahia e Remo soma 15 partidas em competições oficiais, incluindo a ida desta eliminatória. São sete vitórias do Tricolor, cinco empates e três triunfos do Leão Azul. Pela Série A, o cenário favorece os baianos, com três vitórias em nove jogos e apenas duas derrotas, a última delas em março de 2026.

Nesta temporada, o Remo virou o algoz do Bahia. Na oitava rodada do Brasileirão, em março, o Leão aplicou uma goleada de 4 x 1 no Mangueirão, com dois gols de Gabriel Taliari. Um mês depois, na ida da Copa do Brasil, repetiu a dose: 3 x 1 na Fonte Nova, com gols de Tchamba (cabeceio após escanteio), Yago Pikachu (pênalti sofrido e convertido) e Alef Manga (contra-ataque nos acréscimos).

O dado central é que o Bahia acumula duas derrotas consecutivas contra o Remo em 2026, com saldo de sete gols sofridos e apenas dois marcados. Em 2012, pela Copa do Brasil, o Tricolor conseguiu reverter uma derrota de 2 x 1 no Mangueirão com uma goleada de 4 x 0 em Pituaçu, mas naquela vez a virada aconteceu em casa, e não fora, como precisaria ser agora.

Notícias de Remo e Bahia

Remo: desfalques e dúvidas

Léo Condé tem poucas baixas para o jogo decisivo. David Braga, meia que sofreu lesão no adutor esquerdo antes do jogo de ida, segue fora do elenco. O volante Zé Ricardo foi expulso contra o Palmeiras no Brasileirão, mas a suspensão vale apenas para a Série A e o jogador está disponível para a Copa do Brasil.

Marcelo Rangel, goleiro que fez defesas importantes na ida, está confirmado. Yago Pikachu, artilheiro do clube na temporada com pelo menos cinco gols, e Alef Manga, autor do gol relâmpago contra o Palmeiras, lideram o setor ofensivo. Gabriel Taliari, que marcou dois gols no 4 x 1 do Brasileirão, completa o trio de ataque.

Provável escalação do Remo (4-3-3): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Patrick; Pikachu, Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Bahia: desfalques e dúvidas

O Bahia tem problemas no departamento médico. Willian José, artilheiro do clube na temporada, e Caio Alexandre ficaram em tratamento na reapresentação desta segunda-feira (11) e são dúvida para o confronto. O goleiro Ronaldo segue fora por lesão no cotovelo sofrida justamente contra o Remo no Brasileirão, sem previsão de retorno antes de julho. Ruan Pablo continua afastado por lesão ligamentar no tornozelo.

Rogério Ceni comandou atividade tática com atletas da base no CT Evaristo de Macedo. Se Willian José não tiver condições, Everaldo ou Sanabria devem herdar a posição de centroavante. Everton Ribeiro, capitão e principal criador, é o líder técnico de uma equipe que precisa de inspiração para reverter a série negativa.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Willian José) e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Destaques individuais de Remo x Bahia

Jogador destaque · Remo Yago Pikachu 17 Gols na carreira pela Copa do Brasil 1 Gol na ida contra o Bahia (pênalti) Decisivo Artilheiro do Remo na temporada 2026 Assistência Passe para o gol de Alef Manga contra o Palmeiras Jogador destaque · Bahia Everton Ribeiro Capitão Líder e faixa de braço do Tricolor de Aço 1 Assistência no gol de Willian José na ida Criativo Líder em passes decisivos do Bahia em 2026 Experiente Cobrou o escanteio do gol de Willian José na ida

Os técnicos

Léo Condé assumiu o Remo durante a temporada e transformou o time em uma equipe competitiva nos mata-matas. O técnico aposta em blocos compactos e contra-ataques letais, estratégia que funcionou nas duas vitórias sobre o Bahia em 2026. Condé não precisa reinventar a roda no Mangueirão: basta repetir a disciplina tática do jogo de ida e administrar a vantagem.

Rogério Ceni enfrenta a maior pressão desde sua chegada ao Bahia. A torcida pediu sua saída no jogo contra o Cruzeiro, e a sequência de cinco jogos sem vitória corrói a credibilidade do treinador. Ceni precisa encontrar soluções ofensivas que sua equipe não conseguiu produzir nas partidas recentes, e fazê-lo fora de casa, diante de um Mangueirão hostil, é tarefa ainda mais complexa.

Análise tática

O Remo deve adotar a mesma postura dos confrontos anteriores contra o Bahia: bloco médio-baixo, saídas rápidas em transição e bolas longas para Taliari e Pikachu nas costas da defesa. A equipe de Léo Condé não tem nenhum motivo para assumir riscos com uma vantagem de dois gols no placar agregado. O esperado é compactação defensiva e contra-ataques pontuais, explorando os espaços que o Bahia obrigatoriamente deixará ao se lançar ao ataque.

O Bahia precisa pressionar alto desde o início, dominar a posse e criar volume ofensivo. O problema é que nos dois confrontos anteriores em 2026, a equipe teve dificuldade para converter domínio territorial em gols. No jogo de ida, o Bahia teve mais posse de bola, mas finalizou apenas três vezes no alvo. A fragilidade nas bolas aéreas também preocupa: o primeiro gol do Remo na ida, de Tchamba, veio de cabeceio após escanteio.

O fator campo é um trunfo adicional para o Remo. A equipe paraense demonstrou na ida que consegue explorar os erros individuais do Bahia com eficiência: o pênalti de Pikachu nasceu de uma falha do goleiro Léo Vieira na saída de bola, e o terceiro gol veio de um contra-ataque letal com a defesa baiana exposta. Se o Bahia se lançar ao ataque em busca da classificação, esses espaços tendem a se repetir. A possível ausência de Caio Alexandre e Willian José enfraquece justamente os setores em que o Tricolor precisa ser mais eficiente.

Prognóstico de placar exato para Remo x Bahia

🎯 Palpite do Lance! Remo 1 x 1 Bahia O Bahia deve melhorar em relação ao jogo de ida e marcar pelo menos um gol, mas a vantagem confortável permite ao Remo administrar o ritmo sem se expor. A equipe paraense tem poder de contra-ataque suficiente para balançar as redes pelo menos uma vez, e o Mangueirão lotado será um fator decisivo a favor do Leão Azul. O Remo venceu os dois últimos confrontos contra o Bahia em 2026, marcando sete gols

últimos confrontos contra o Bahia em 2026, marcando gols O Bahia não vence há cinco partidas consecutivas, a pior sequência desde 2024

partidas consecutivas, a pior sequência desde 2024 Nos últimos três jogos do Remo em todas as competições, ambas as equipes marcaram

jogos do Remo em todas as competições, ambas as equipes marcaram O Mangueirão recebeu mais de 40 mil torcedores no último jogo do Remo como mandante Previsão final: Remo se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil, com 4 x 2 no agregado.

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Bahia