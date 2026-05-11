Juventude x São Paulo – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 2,24 na Betsson Placar provável: Juventude 1 x 1 São Paulo – 6,00 na Betsson Resultado: Ambas as equipes marcam – 1,98 na Betsson Aposta de valor: São Paulo classifica (empate ou vitória) – 1,30 na Superbet Aposta ousada: Calleri marca a qualquer momento – 2,50 na Betano Contexto: São Paulo venceu o jogo de ida por 1 x 0 no MorumBIS com gol de Luciano e precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final; Juventude não vence o Tricolor desde 2016 e precisa de dois gols de vantagem para classificar no tempo normal

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O São Paulo chega com vantagem de 1 x 0, construída no MorumBIS com gol de cabeça de Luciano aos 31 minutos do primeiro tempo, e precisa apenas de um empate para carimbar a vaga nas oitavas de final.

O Juventude, por outro lado, carrega a obrigação de vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar para avançar diretamente. Uma vitória simples levaria a decisão para os pênaltis. O cenário é ainda mais desafiador quando se considera que Diogo Barbosa foi expulso no jogo de ida e o time gaúcho não conseguiu finalizar uma única vez no alvo durante os 90 minutos no MorumBIS.

O confronto opõe o quarto colocado da Série A a um time que luta pelo acesso na Série B, mas o Juventude já mostrou na Copa que sabe competir em mata-matas, após eliminar Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá nas fases anteriores.

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Análise da partida

O São Paulo vive uma montanha-russa sob o comando de Roger Machado. O técnico gaúcho, contratado em março para substituir Hernán Crespo, acumula aproveitamento próximo de 50% desde que assumiu o Tricolor, com oscilações que tiraram a equipe da liderança. O time ocupa a quarta posição no Brasileirão com 24 pontos, mas a derrota por 3 x 2 para o Corinthians no último domingo aumentou a pressão sobre o treinador.

Nos últimos cinco jogos, o São Paulo venceu apenas um: o 1 x 0 sobre o Mirassol, em 25 de abril. Depois vieram o empate sem gols contra o Millonarios pela Sul-Americana, o 2 x 2 amargo contra o Bahia em Bragança Paulista (com gol de empate do Bahia aos 52 minutos do segundo tempo), o 0 x 0 com o O'Higgins no Chile com reservas e a derrota no Majestoso. A sequência expõe fragilidades defensivas: cinco gols sofridos em cinco partidas, com três deles concentrados na derrota para o Corinthians.

O Juventude faz campanha intermediária na Série B. O time de Maurício Barbieri ocupa a oitava posição com 12 pontos em oito rodadas, após conquistar dez dos últimos 12 pontos disputados antes do empate em 0 x 0 com o Criciúma no sábado. A prioridade da temporada é o acesso à Série A, mas a Copa do Brasil representa uma fonte de premiação relevante para o clube da Serra Gaúcha.

No Alfredo Jaconi, o Juventude é mais competitivo. Os últimos cinco jogos do time como mandante na Série B terminaram com menos de 2.5 gols, o que indica uma equipe que se organiza bem em casa. A defesa, com apenas quatro gols sofridos em oito rodadas da Série B (média de 0,50 por jogo), funciona melhor do que no ano passado, quando o Juventude foi rebaixado com a pior defesa do Brasileirão.

Palpites para Juventude x São Paulo

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Confrontos diretos

O retrospecto geral favorece o São Paulo de forma clara. Em 30 confrontos em todas as competições, o Tricolor venceu 13 vezes, contra sete vitórias do Juventude e dez empates. Nos últimos dez encontros, a vantagem se mantém: cinco vitórias paulistas, quatro empates e apenas uma derrota.

No Alfredo Jaconi, porém, o equilíbrio é maior. Em 15 partidas disputadas em Caxias do Sul, cada equipe venceu quatro vezes, com sete empates. O dado mais relevante para o confronto: o Juventude não vence o São Paulo desde 2016, uma sequência de sete jogos sem triunfo contra o rival paulista.

O jogo de ida, em 21 de abril, mostrou um São Paulo eficiente e um Juventude limitado ofensivamente. Luciano abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Artur pela esquerda, e o time gaúcho ainda perdeu Diogo Barbosa, expulso por entrada dura no início do segundo tempo após revisão do VAR. O Juventude ficou com dez jogadores por mais de 40 minutos e não conseguiu reagir. Pedro Rocha ainda salvou o Juventude ao defender um pênalti cobrado por Calleri nos minutos finais.

Notícias de Juventude e São Paulo

Juventude: desfalques e dúvidas

O principal problema do Juventude é a suspensão de Diogo Barbosa, expulso no jogo de ida por entrada dura em Luciano. O ala esquerdo é peça-chave no sistema de três zagueiros de Maurício Barbieri e sua ausência abre uma lacuna no setor. Jandrei, emprestado pelo São Paulo, segue impedido de atuar contra o clube que detém seus direitos. Patryck e Iba Ly estão na mesma situação contratual.

Marcos Paulo cumpriu suspensão contra o Criciúma e retorna. Mandaca e Raí Ramos foram preservados no último jogo da Série B e devem voltar ao time titular. Allanzinho, que sentiu dores musculares antes do jogo de ida, segue como dúvida. Gabriel Taliari, artilheiro da equipe na temporada com três gols, disputará posição no ataque com Alan Kardec.

Provável escalação do Juventude (3-4-2-1): Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva e Nathan Santos; Mandaca e Manuel Castro; Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo: desfalques e dúvidas

A lista de desfalques do São Paulo segue extensa, mas Roger Machado confirmou que pretende ir com força máxima ao Alfredo Jaconi. Alan Franco (estiramento no adutor direito), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fraturas nos ossos da face), Marcos Antônio (lesão no reto femoral da coxa esquerda), Rafael Toloi (dores na panturrilha esquerda) e Lucas (cirurgia no tendão calcâneo) estão fora. Arboleda e Maik treinam separados e não devem ser relacionados.

A boa notícia é que Roger preservou os titulares na Sul-Americana justamente para ter o time principal disponível na Copa do Brasil. Ferreirinha deve ganhar a vaga no setor ofensivo, e Enzo Díaz pode entrar na lateral esquerda. Lucas Moura voltou a jogar contra o Bahia após mais de um mês afastado, mas sua condição física segue monitorada pela comissão técnica.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla e Danielzinho; Artur, Luciano e Ferreirinha; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Destaques individuais de Juventude x São Paulo

Jogador destaque · São Paulo Luciano Gol Marcou no jogo de ida contra o Juventude 2 Gols nos dois últimos jogos do Brasileirão Decisivo Artilheiro do São Paulo na temporada Pendurado Acumula cartões e pode ser poupado Jogador destaque · Juventude Alan Kardec Referência Principal nome do ataque na temporada 2026 Experiente Passagens por Palmeiras, Vasco e futebol chinês Jogo aéreo Peça-chave nas bolas alçadas na área Titular Contratado em fevereiro para liderar o ataque

Os técnicos

Roger Machado vive o momento mais delicado desde que assumiu o São Paulo. Contratado em março após a demissão de Hernán Crespo, o gaúcho de 51 anos viu o time cair da liderança isolada do Brasileirão para a quarta colocação. A pressão dos bastidores é pública: parte da torcida e dos chamados "Cardeais do Morumbis" pedem a volta de Dorival Júnior. A diretoria, por ora, decidiu bancá-lo mesmo em caso de eliminação na Copa do Brasil, segundo apuração do UOL Esporte.

Maurício Barbieri constrói um trabalho sólido no Juventude desde dezembro de 2025. O treinador paulista de 44 anos, com passagens marcantes por Flamengo e RB Bragantino, montou uma equipe compacta e disciplinada taticamente. A campanha na Série B reflete essa organização: apenas quatro gols sofridos na Série B e solidez nos jogos como mandante. A Copa do Brasil é a chance de o Juventude mostrar que pode competir em outro nível, e Barbieri já deixou claro que não vai abrir mão do jogo ofensivo.

Análise tática

O Juventude deve manter o 3-4-2-1 que é marca de Barbieri. O esquema com três zagueiros oferece solidez na primeira fase defensiva, mas também permite amplitude com os alas avançados. A grande questão é quem substituirá Diogo Barbosa no lado esquerdo, já que o jogador foi expulso no jogo de ida. Nathan Santos é o candidato mais provável. Para virar a eliminatória, o time gaúcho precisará empurrar a linha de marcação para cima e aceitar riscos que normalmente evita na Série B.

O São Paulo tende a espelhar a postura do jogo de ida: organização defensiva, controle da posse e contra-ataques rápidos pelas laterais. Roger Machado deve armar o 4-2-3-1, com Bobadilla e Danielzinho protegendo a linha de quatro, e Artur como principal válvula ofensiva nas transições. Calleri segue como referência na área, e a tendência é que Luciano jogue mais centralizado entre a armação e a finalização.

O confronto tático principal está nos corredores. Com o Juventude pressionando pelos alas, os laterais do São Paulo terão que equilibrar apoio e cobertura. Cédric Soares, que não teve boa atuação contra o Bahia, é um ponto de atenção pela direita. A chave para o Juventude será encontrar espaço para cruzar na área antes que a defesa tricolor se organize, porque Alan Kardec vive do jogo aéreo. Sem Diogo Barbosa, porém, o fluxo ofensivo pela esquerda perde qualidade.

Prognóstico de placar exato para Juventude x São Paulo

🎯 Palpite do Lance! Juventude 1 x 1 São Paulo O Juventude deve encontrar uma brecha para marcar em casa, mas não tem poder ofensivo suficiente para virar a desvantagem do agregado. O São Paulo, com elenco mais qualificado e a vantagem do jogo de ida, deve conseguir ao menos um gol nas transições para selar a classificação. O Juventude não vence o São Paulo desde 2016 , em sete confrontos oficiais

, em sete confrontos oficiais Em seis dos últimos oito jogos do São Paulo, o placar final ficou abaixo de 2.5 gols

dos últimos jogos do São Paulo, o placar final ficou abaixo de gols Os últimos cinco jogos do Juventude como mandante na Série B terminaram com menos de 2.5 gols

jogos do Juventude como mandante na Série B terminaram com menos de gols O São Paulo sofreu nove gols nos últimos cinco jogos, o que indica vulnerabilidade defensiva

Resumo dos palpites do Lance para Juventude x São Paulo