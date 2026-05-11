Coritiba x Santos – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Coritiba vence – 2.72 na Betsson Placar provável: Coritiba 1 x 0 Santos – 8.00 na Betsson Resultado: Menos de 2,5 gols no total – 1.58 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes não marcam – 1.88 na Superbet Aposta ousada: Coritiba marca o 1º gol – 2.10 na Betano Contexto: Primeiro jogo terminou 0 x 0 na Vila Belmiro; quem vencer avança, empate leva para pênaltis. Coritiba não alcança as oitavas desde 2015 e tem o fator Couto Pereira a seu favor. Santos vem de vitória sobre o Bragantino que encerrou jejum de sete jogos

Coritiba e Santos se reencontram nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026. O primeiro confronto, disputado na Vila Belmiro em 22 de abril, terminou em 0 x 0, com Neymar acertando a trave nos minutos finais e Breno Lopes carimbando o travessão pelo lado paranaense.

A definição da vaga nas oitavas de final é simples: quem vencer no tempo regulamentar avança. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Para o Coritiba, a oportunidade é rara: o clube não ultrapassa a quinta fase desde 2015, quando caiu diante do Grêmio nas oitavas.

Para o Santos, a Copa do Brasil ganhou peso estratégico após a eliminação precoce para o CRB em 2025. No Brasileirão 2026, a equipe flerta com a zona de rebaixamento, o que torna cada competição paralela ainda mais importante para o ambiente do clube.

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Análise da partida

O Coritiba voltou à Série A em 2026 após conquistar o título da Série B no ano anterior e ocupa a nona colocação, com 20 pontos em 15 rodadas. O início de temporada foi animador, mas a equipe de Fernando Seabra vive fase instável: apenas uma vitória nos últimos nove jogos em todas as competições.

A goleada de 4 x 1 sofrida para o Vitória, em Salvador, deixou marcas. O empate em 2 x 2 com o Internacional no sábado, cedido nos acréscimos após gol de Félix Torres aos 51 minutos do segundo tempo, ampliou a frustração.

O fator Couto Pereira, porém, pode ser o diferencial. No jogo de ida da Copa do Brasil, Seabra poupou nomes como Maicon, Vini Paulista e Pedro Rocha pensando justamente na volta. O planejamento foi claro: segurar o 0 x 0 em Santos e decidir no Paraná, com o apoio da torcida.

O Santos atravessa uma temporada de oscilações constantes. A equipe de Cuca ficou sete jogos sem vencer antes de derrotar o Red Bull Bragantino por 2 x 0 na Vila Belmiro, no último domingo, com gols de Neymar e Adonis Frías. A vitória levou o Peixe aos 18 pontos e aliviou momentaneamente a pressão do rebaixamento.

Na Copa do Brasil, o Peixe depende de uma vitória fora de casa para avançar sem pênaltis. O desempenho como visitante na temporada não inspira confiança: o Santos acumula derrotas e empates longe da Vila e não consegue manter a consistência defensiva que apresenta em casa.

Palpites para Coritiba x Santos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico geral é amplamente favorável ao Santos. Em 53 confrontos oficiais (incluindo o jogo de ida desta eliminatória), o clube paulista soma 30 vitórias, contra 13 do Coritiba e dez empates. Na Vila Belmiro, o domínio é ainda mais expressivo: 18 vitórias santistas em 24 jogos, com quatro empates e apenas duas derrotas.

No Couto Pereira, entretanto, o cenário muda. O Coritiba tem retrospecto mais equilibrado jogando em casa contra o Santos, e o fator campo historicamente reduz a vantagem paulista. Os clubes não se enfrentavam desde 2023, quando estiveram em divisões diferentes, até o 0 x 0 do jogo de ida.

A Copa do Brasil adiciona um ingrediente extra ao confronto. Os dois clubes já se cruzaram no torneio em 2022, quando o Santos avançou em uma eliminatória disputada. A memória é recente, mas o contexto é completamente novo.

Notícias de Coritiba e Santos

Coritiba: desfalques e dúvidas

Keno segue no departamento médico tratando problema no joelho, enquanto o goleiro Pedro Morisco (ombro deslocado) e o centroavante Rodrigo Rodrigues (pós-operatório de joelho) continuam indisponíveis.

A boa notícia é o retorno de Breno Lopes, Vini Paulista e Pedro Rocha, todos poupados no jogo de ida.

Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; Tinga, Jacy Maranhão, (Tiago Cóser ou outro substituto de Maicon) e Felipe Jonaton; Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Santos: desfalques e dúvidas

O Santos ganhou fôlego com a vitória sobre o Bragantino, e Cuca tende a repetir a base que venceu. Neymar marcou um gol e chegou a seis gols e três assistências em 13 jogos na temporada. O camisa 10 recebeu cartão amarelo contra o Bragantino e foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gabigol.

A principal mudança em relação ao jogo de ida é no esquema tático. No dia 22 de abril, Cuca escalou um 4-3-3 com Willian Arão, Gustavo Henrique e Bontempo no meio, além de Gabigol como titular. Contra o Bragantino, a formação mudou para um 4-2-3-1 com João Schmidt e Christian Oliva como dupla de volantes, Rollheiser e Barreal abertos, e Neymar centralizado. Gabigol ficou no banco.

Rony, que era desfalque por torção no tornozelo, entrou no segundo tempo contra o Bragantino e está recuperado. Vinícius Lira (lesão de ligamento no joelho) e Gabriel Menino (lesão na coxa) seguem no departamento médico. Diógenes continua no gol.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Christian Oliva; Rollheiser, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Coritiba x Santos

Jogador destaque · Coritiba Breno Lopes 5 Gols no Brasileirão 2026 Artilheiro Líder em gols do Coritiba na temporada Trave Acertou o travessão no jogo de ida contra o Santos R$ 15M Contratação mais cara do Coritiba, vindo do Fortaleza Jogador destaque · Santos Neymar 6 Gols em 13 jogos na temporada 2026 3 Assistências pelo Santos em 2026 Trave Cobrança de falta parou na trave no jogo de ida Copa Vitrine pré-convocação da Seleção (18 de maio)

Os técnicos

Fernando Seabra comandou a campanha do título da Série B em 2025 e levou o Coritiba de volta à elite com um futebol pragmático, baseado em transições rápidas e solidez defensiva. No jogo de ida, a escolha de poupar titulares e segurar o 0 x 0 na Vila Belmiro mostrou planejamento claro para decidir no Couto Pereira.

Cuca está em sua quarta passagem pelo Santos, contratado em 19 de março de 2026 para substituir Juan Pablo Vojvoda. O treinador de 62 anos, nascido em Curitiba, conhece bem o Couto Pereira. Os resultados sob seu comando ainda oscilam, mas a vitória sobre o Bragantino trouxe alguma estabilidade.

O desafio para Cuca é montar uma equipe capaz de competir fora de casa, algo que o Santos não tem conseguido na temporada. A mudança de esquema em relação ao jogo de ida, com a entrada de João Schmidt e Oliva e a saída de Gabigol do time titular, indica que o técnico busca mais equilíbrio defensivo.

Análise tática

O Coritiba deve iniciar em 4-2-3-1, com Sebastián Gómez e Vini Paulista protegendo a defesa, enquanto Josué atua como meia centralizado entre as linhas. Breno Lopes pela esquerda e Lucas Ronier pela direita são as armas nas transições. Com a torcida a favor, Seabra tende a pressionar nos primeiros minutos e buscar o gol que abriria a classificação.

A perda de Maicon na zaga é o principal problema estrutural do Coxa. Jacy Maranhão e Tiago Cóser não oferecem a mesma segurança no jogo aéreo, e o Santos pode explorar essa fragilidade com bolas paradas. Neymar, mesmo aos 34 anos, é capaz de criar perigo em cobranças de falta, como demonstrou no jogo de ida.

O Santos deve manter o 4-2-3-1 com João Schmidt e Christian Oliva como dupla de volantes, Rollheiser e Barreal nas pontas e Bontempo no eixo. Neymar tende a flutuar entre as linhas, e Gabigol pode ser a carta no banco para os minutos finais. A fragilidade santista está na defesa, que sofreu gols em cinco dos últimos seis jogos antes da vitória sobre o Bragantino.

Prognóstico de placar exato para Coritiba x Santos

🎯 Palpite do Lance! Coritiba 1 x 0 Santos O Coritiba deve usar o fator Couto Pereira para pressionar desde o início e buscar o gol que garante a classificação. O Santos, apesar da melhora com a vitória sobre o Bragantino, segue vulnerável fora de casa e tende a sofrer com o volume do mandante. O jogo de ida terminou 0 x 0 , com as melhores chances sendo do Coritiba no segundo tempo

, com as melhores chances sendo do Coritiba no segundo tempo O Santos ficou sete jogos sem vencer antes de bater o Bragantino e não tem regularidade fora de casa

jogos sem vencer antes de bater o Bragantino e não tem regularidade fora de casa Seabra poupou titulares no jogo de ida pensando na volta no Couto Pereira

O Coritiba não alcança as oitavas da Copa do Brasil desde 2015, o que aumenta a motivação do elenco