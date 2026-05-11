Manchester City x Crystal Palace – Palpites, análise e odds (13/05)
Manchester City e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Etihad Stadium, em jogo atrasado da 31ª rodada da Premier League. Pressionado na reta final da temporada, o time de Pep Guardiola está cinco pontos atrás do Arsenal e precisa vencer para seguir vivo na disputa pelo título.
Já o Crystal Palace chega em situação mais tranquila após garantir a permanência na Premier League com o empate diante do Everton. Agora, os Eagles voltam o foco para a final da Conference League contra o Rayo Vallecano, em 27 de maio, que também marcará a despedida de Oliver Glasner do clube.
Análise da partida
A matemática do título joga contra o Manchester City. Mesmo vencendo os três jogos restantes, contra Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa, a equipe chegaria a 83 pontos, enquanto o Arsenal precisaria de apenas uma vitória nas partidas diante de Burnley e Crystal Palace para confirmar a conquista. Ainda assim, Pep Guardiola não tem margem para aliviar a intensidade, especialmente às vésperas da final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, marcada para este próximo sábado.
O Etihad, porém, voltou a ser um trunfo importante na reta final. Após a derrota por 2 x 0 para o Tottenham em agosto, o City retomou a consistência como mandante e acumulou atuações dominantes em casa, com nove partidas marcando três ou mais gols. Guardiola deve manter Haaland como referência ofensiva, com Doku aberto pela esquerda e a dupla formada por Reijnders e Bernardo Silva no meio-campo.
Do outro lado, o Crystal Palace chega ao norte da Inglaterra já com o foco dividido. A equipe de Oliver Glasner garantiu a permanência na Premier League e agora concentra atenções na final da Conference League contra o Rayo Vallecano, em 27 de maio, em Leipzig. A classificação veio após a vitória sobre o Shakhtar Donetsk na semifinal, resultado que colocou os Eagles na primeira final europeia de sua história.
Mesmo em temporada irregular na liga, o Palace apresentou desempenho mais sólido fora de casa do que em Selhurst Park, com sete das 11 vitórias conquistadas como visitante. Ainda assim, os Eagles perderam as duas últimas partidas longe de Londres, contra Bournemouth e Liverpool, sofrendo seis gols no período. O cenário indica que Glasner seja mais cauteloso na utilização dos titulares, especialmente diante da proximidade da decisão continental.
Outros palpites para Manchester City x Crystal Palace
Confrontos diretos
O histórico recente entre Manchester City e Crystal Palace alterna momentos de domínio dos Citizens e episódios marcantes para os Eagles. No primeiro turno desta Premier League, em 14 de dezembro de 2025, o City venceu por 3 x 0 em Selhurst Park, com dois gols de Erling Haaland e outro de Phil Foden. Apesar do placar confortável, o Palace acertou a trave duas vezes e criou dificuldades em transições rápidas.
Nos últimos anos, porém, o Palace também construiu um dos capítulos mais importantes de sua história diante do City. Em 17 de maio de 2025, os Eagles venceram a final da Copa da Inglaterra por 1 x 0 em Wembley e conquistaram o primeiro grande título do clube. No encontro mais recente no Etihad, contudo, o City reagiu após sair perdendo por 2 x 0 e goleou por 5 x 2. No retrospecto geral desde 2004, os Citizens levam ampla vantagem: 22 vitórias em 31 jogos, contra apenas quatro triunfos do Palace e cinco empates.
Notícias de Manchester City x Crystal Palace
Manchester City
O Manchester City segue com problemas importantes no sistema defensivo e no meio-campo. Rodri continua como dúvida após perder o quarto jogo consecutivo por conta de uma lesão na virilha sofrida contra o Arsenal, enquanto Rúben Dias e Josko Gvardiol seguem fora. Diante das ausências, Marc Guéhi e Nathan Aké assumiram a zaga e vêm dando estabilidade ao setor nas últimas semanas.
O duelo também marca o primeiro reencontro de Guéhi com o Crystal Palace desde a transferência para o City na janela de janeiro. Ex-capitão dos Eagles, o zagueiro inglês enfrentará o antigo clube pela primeira vez no Etihad. Já Phil Foden voltou a aparecer no banco diante do Brentford e está próximo de renovar contrato até 2030, com anúncio esperado para as próximas semanas.
Bernardo Silva também chega como destaque estatístico para o confronto. O português recebeu o décimo cartão amarelo na Premier League diante do Brentford, mas não cumprirá suspensão, já que a regra de gancho automático vale apenas até a 32ª rodada. Assim, Guardiola segue contando normalmente com o meio-campista para a reta final da temporada.
Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Crystal Palace
No Crystal Palace, Oliver Glasner tem praticamente todo o elenco à disposição, mas ainda avalia o nível de preservação dos titulares antes da final da Conference League. Daichi Kamada e Adam Wharton retornam após suspensão, enquanto Evann Guessand segue em recuperação de um problema no joelho. Ismaila Sarr vive grande fase e alcançou a marca de 20 gols na temporada, tornando-se o primeiro jogador do Palace a atingir esse número desde Glenn Murray em 2012/13.
Provável escalação do Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr e Yéremi Pino; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
Destaques individuais de Manchester City x Crystal Palace
Os Técnicos
Pep Guardiola vive sua décima temporada no Manchester City, período em que transformou o clube em uma potência europeia com seis títulos da Premier League e a Champions League conquistada em 2023. Após a vitória sobre o Brentford, o catalão admitiu desgaste pela sequência decisiva de jogos contra Crystal Palace, Chelsea, Bournemouth e Aston Villa em apenas 11 dias.
Na Inglaterra, o debate sobre seu futuro voltou a ganhar força, enquanto a renovação iminente de Phil Foden é vista como um passo importante para o planejamento do clube a longo prazo.
Oliver Glasner, por outro lado, prepara sua despedida do Crystal Palace em meio ao momento mais histórico do clube. Desde que assumiu os Eagles em fevereiro de 2024, o austríaco conduziu a equipe ao primeiro grande título da história, com a conquista da Copa da Inglaterra sobre o próprio City em Wembley, além da Community Shield diante do Liverpool no início desta temporada.
Agora, tenta encerrar sua passagem levando o Palace também ao título da Conference League, antes de deixar Selhurst Park ao término do contrato.
Análise Tática
Guardiola deve manter o 4-2-3-1 utilizado nas últimas partidas, com Bernardo Silva e Reijnders formando a dupla de volantes na ausência de Rodri. Cherki atua centralizado na criação, enquanto Doku e Semenyo abrem o campo pelos lados para abastecer Haaland, referência isolada no ataque. Em grande fase, Doku marcou cinco gols nos últimos seis jogos e se consolidou como a principal válvula criativa do City, especialmente explorando espaços deixados por defesas mais recuadas.
O Crystal Palace de Glasner responde com o já consolidado 3-4-2-1, focado em transições rápidas com Ismaila Sarr e Yeremy Pino apoiando Mateta no ataque. A linha de três zagueiros deve se fechar para limitar Haaland, deslocando o confronto para os corredores laterais, onde Daniel Muñoz será peça importante pela direita. Neutralizar as subidas do colombiano será uma das prioridades defensivas do City.
A bola parada aparece como o principal ponto vulnerável dos Eagles. O Palace sofreu gols em sete dos últimos dez jogos da Premier League e voltou a conceder diante do Everton após cobrança de escanteio. Já o City soma 18 gols em jogadas ensaiadas nesta edição da liga e leva vantagem física com nomes como Guéhi, Aké e Haaland.
Outro fator que pesa contra o Palace é o desgaste acumulado pela campanha europeia. O time venceu apenas uma das últimas seis partidas da Premier League disputadas logo após compromissos continentais. A proximidade da final da Conference League contra o Rayo Vallecano também tende a impactar a intensidade física e mental da equipe de Glasner no Etihad.
Prognóstico de placar exato para Manchester City x Crystal Palace
- O City venceu a maior parte dos jogos em casa na Premier League e marcou três ou mais gols em nove partidas como mandante
- Haaland fez três gols sobre o Palace nesta temporada e tem 26 gols, artilheiro da Premier League
- O Palace só venceu uma das últimas seis partidas da Premier League jogadas após jogos da Conference
- O Palace cedeu seis gols nas duas últimas partidas fora (Bournemouth e Liverpool) e marcou apenas um, sequência que indica grande fragilidade defensiva
Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Crystal Palace
Melhor palpite do jogo: Crystal Palace marcar o primeiro gol – Odd 4,65 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,95 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 9,5 chutes no gol – Odd 1,67 na Betano
Palpite alternativo 3: Jeremy Doku marcar ou dar assistência – Odd 1,75 na Br4Bet
Palpite de placar exato: Manchester City 3 x 1 Crystal Palace – Odd 9,40 na Betsson
