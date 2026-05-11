Ceará x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ceará vence o jogo – 2.75 na Betsson Placar provável: Ceará 2 x 0 Atlético-MG – 12.00 na Betsson Resultado: Menos de 2,5 gols – 1.63 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes não marcam – 1.85 na Superbet Aposta ousada: Ceará classifica-se (incluindo pênaltis) – 3.75 na Betano Contexto: Atlético-MG venceu o jogo de ida por 2 x 1 na Arena MRV, com gols de Cassierra e Renan Lodi; Ceará descontou com Wendel Silva e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para forçar os pênaltis

O Ceará recebe o Atlético-MG na Arena Castelão, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 13 de maio, pela volta da quinta fase da Copa Betano do Brasil 2026. O Vozão carrega a missão de reverter a derrota por 2 x 1 sofrida na Arena MRV, em Belo Horizonte, no jogo de ida disputado em 23 de abril. Cassierra abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, Wendel Silva empatou aos 20 do segundo, mas Renan Lodi recolocou o Galo à frente pouco depois, definindo uma vantagem mínima para os mineiros.

O cenário é claro para o time de Mozart: uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, sem prorrogação, conforme o regulamento da CBF para esta fase. Uma vitória por dois ou mais gols classifica o Ceará diretamente. O Galo, por sua vez, joga pelo empate ou até por uma derrota simples para avançar às oitavas de final e embolsar os R$ 3 milhões de premiação.

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Análise da partida

O Ceará vive seu pior momento na temporada 2026. O Vozão acumula três derrotas consecutivas, a mais recente delas para o Atlético-GO por 1 x 0, em casa, pela oitava rodada da Série B, mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo. Na Série B, a campanha é modesta: 14ª posição, com dez pontos em oito jogos (duas vitórias, quatro empates e duas derrotas).

O contraste com o início da temporada é grande. Até o jogo de ida contra o Atlético-MG, o Ceará vinha de uma sequência invicta de seis partidas (quatro vitórias e dois empates) e ocupava as primeiras posições da segunda divisão. Desde então, a curva foi descendente: derrota por 2 x 0 para o Sport fora de casa, eliminação na Copa do Nordeste pelo Vitória (1 x 0) e o tropeço em casa contra o Atlético-GO.

O Atlético-MG também não encontrou estabilidade. O Galo é o 13º colocado da Série A, com 18 pontos em 15 rodadas (cinco vitórias, três empates e sete derrotas), e o saldo de gols negativo (-3) ilustra a dificuldade em manter consistência. Nos últimos cinco jogos, o time de Eduardo Domínguez perdeu de 4 x 0 para o Flamengo, caiu por 1 x 0 para o Cienciano pela Sul-Americana, goleou o Cruzeiro por 3 x 1 no clássico, empatou com o Juventud de las Piedras (2 x 2) e ficou no 1 x 1 com o Botafogo no último domingo.

A vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão, com gols de Alan Minda, Maycon e Cassierra, foi a melhor atuação atleticana em semanas. Mas o Galo como visitante inspira pouca confiança: são sete derrotas em 15 jogos no Brasileirão, e a campanha fora de casa é uma das piores entre os times da primeira divisão. Na Copa do Brasil, porém, a lógica de mata-mata muda o cálculo, e o Atlético viaja a Fortaleza sem a obrigação de vencer.

Palpites para Ceará x Atlético-MG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico geral entre Ceará e Atlético-MG contabiliza 31 jogos, com ampla vantagem para o Galo: 16 vitórias contra sete do Vozão, além de oito empates. O Atlético marcou 40 gols nessas partidas, com média de 1,29 por jogo, enquanto o Ceará fez 26, com média de 0,84.

Em Fortaleza, o equilíbrio é maior. São 17 jogos no Ceará, com sete vitórias do Atlético-MG, seis do Ceará e quatro empates. O Vozão, portanto, tem retrospecto competitivo como mandante contra os mineiros, o que sustenta a esperança de reversão.

Na Copa do Brasil, os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes antes desta eliminatória, ambas em 2005. Na ocasião, o Ceará levou a melhor e eliminou o Galo, um dado que os torcedores alvinegros guardam com carinho. Os quatro confrontos mais recentes entre as equipes, porém, mostram domínio atleticano: duas vitórias do Galo por 1 x 0 (Brasileirão 2025) e dois empates sem gols.

Notícias do Ceará e Atlético-MG

Ceará: desfalques e dúvidas

O goleiro Richard, titular absoluto, sofreu uma lesão durante o jogo de ida ao disputar uma bola no ataque do Galo. Bruno Ferreira assumiu a posição e vem sendo o dono da meta desde então, inclusive no empate por 3 x 3 com o Vila Nova e nas derrotas recentes. A expectativa é que Bruno siga como titular na quarta-feira.

Matheusinho segue em transição física e é dúvida. Lucca, que estava em tratamento antes do jogo de ida, recuperou-se e voltou a ser titular na Série B, tendo iniciado o jogo contra o Atlético-GO no último sábado. Vina e Matheus Araújo estão à disposição de Mozart. O treinador deve retomar a formação mais ofensiva para o jogo decisivo, diferente da escalação utilizada contra o Atlético-GO.

Provável escalação do Ceará (4-3-3): Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando (Sanchez); Lucas Lima, Dieguinho e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Wendel Silva e Lucca (Vina). Técnico: Mozart.

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez segue sem poder contar com o volante Patrick e o atacante Índio, ambos em tratamento de lesões ligamentares no joelho direito. Bernard deixou o jogo de ida lesionado e é dúvida para a volta. Lyanco foi expulso no clássico contra o Cruzeiro e recebeu dois jogos de suspensão, mas pode estar liberado dependendo da contagem de partidas.

A boa notícia para o Galo é o retorno de Alan Minda, que já voltou a marcar e foi decisivo contra o Cruzeiro. Cassierra vive bom momento, com gols contra o Ceará na ida e no clássico contra o Cruzeiro, e Maycon permanece como referência no meio-campo. O apostador que acompanha o Galo deve encarar as apostas como entretenimento e apostar apenas o que pode perder.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Tomás Pérez; Alan Minda (Cuello), Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Ceará x Atlético-MG

Jogador destaque · Ceará Wendel Silva 1 Gol no jogo de ida contra o Atlético-MG Decisivo Principal referência ofensiva do Vozão Titular Presente em todas as fases da Copa do Brasil Ângulo Golaço no ângulo de Everson no jogo de ida Jogador destaque · Atlético-MG Cassierra 1 Gol no jogo de ida contra o Ceará 2 Gols em jogos de mata-mata e clássicos em 2026 Cabeceio Referência aérea na pequena área Titular Centroavante fixo sob Domínguez

Os técnicos

Mozart comparou o jogo de volta a uma "final de Copa do Mundo" em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO. O treinador do Ceará sabe que precisa mudar a postura do time, que nas últimas três partidas não marcou um único gol. A pressão aumentou rapidamente sobre o técnico, que até abril era elogiado pela solidez defensiva e pela campanha invicta no início da Série B.

Eduardo Domínguez vive outro tipo de dilema. O argentino precisa administrar o desgaste de um elenco que joga em três frentes (Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil) e decidir se prioriza a preservação ou a imposição em Fortaleza. A vitória no clássico contra o Cruzeiro deu algum alívio, mas o Galo segue longe de uma sequência consistente na temporada.

Análise tática

O Ceará precisa atacar desde o início, e Mozart deve montar um 4-3-3 mais agressivo do que o utilizado no jogo de ida. Com Matheus Araújo no meio-campo e Vina (ou Alano) aberto pela esquerda, o Vozão tende a ocupar os corredores laterais e apostar em cruzamentos para Wendel Silva. Lucas Lima é o responsável pela saída de bola e pela criação no último terço, função que exerceu bem nas vitórias do primeiro trimestre.

O Atlético-MG pode adotar uma postura reativa em Fortaleza. Com a vantagem no placar agregado, Domínguez não tem obrigação de expor o time. O Galo deve se organizar em um 4-3-3 com bloco médio, cedendo a posse ao Ceará e explorando os contra-ataques com Alan Minda (ou Cuello) e Cassierra. Maycon funciona como filtro no meio e Renan Lodi, que marcou no jogo de ida, tem liberdade para avançar em momentos pontuais.

A fragilidade defensiva do Ceará nos últimos jogos é o principal ponto de atenção. O time de Mozart sofreu gols em todas as derrotas recentes e não conseguiu manter a solidez que o caracterizava no início do ano. Se o Atlético marcar em Fortaleza, o Ceará precisaria de três gols para avançar, cenário que praticamente encerraria a eliminatória.

Prognóstico de placar exato para Ceará x Atlético-MG

🎯 Palpite do Lance! Ceará 2 x 0 Atlético-MG O Castelão lotado pode ser o combustível que faltou ao Ceará nas últimas semanas. O Atlético-MG tem campanha fraca fora de casa na Série A e tende a recuar para administrar a vantagem, abrindo espaços que o Vozão precisa explorar. O Ceará tem seis vitórias em 17 jogos contra o Atlético-MG como mandante em Fortaleza

vitórias em jogos contra o Atlético-MG como mandante em Fortaleza O Atlético-MG sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos fora de casa

dos últimos jogos fora de casa Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, houve menos de 2,5 gols no total

dos últimos confrontos diretos, houve menos de gols no total Wendel Silva já provou que pode furar a defesa do Galo, marcando de fora da área no jogo de ida

Resumo dos palpites do Lance para Ceará x Atlético-MG