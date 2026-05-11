Ceará x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (13/05)
Veja os palpites e informações de Ceará x Atlético-MG pela Copa do Brasil
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O Ceará recebe o Atlético-MG na Arena Castelão, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 13 de maio, pela volta da quinta fase da Copa Betano do Brasil 2026. O Vozão carrega a missão de reverter a derrota por 2 x 1 sofrida na Arena MRV, em Belo Horizonte, no jogo de ida disputado em 23 de abril. Cassierra abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, Wendel Silva empatou aos 20 do segundo, mas Renan Lodi recolocou o Galo à frente pouco depois, definindo uma vantagem mínima para os mineiros.
O cenário é claro para o time de Mozart: uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, sem prorrogação, conforme o regulamento da CBF para esta fase. Uma vitória por dois ou mais gols classifica o Ceará diretamente. O Galo, por sua vez, joga pelo empate ou até por uma derrota simples para avançar às oitavas de final e embolsar os R$ 3 milhões de premiação.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Ceará vive seu pior momento na temporada 2026. O Vozão acumula três derrotas consecutivas, a mais recente delas para o Atlético-GO por 1 x 0, em casa, pela oitava rodada da Série B, mesmo jogando com um homem a mais durante todo o segundo tempo. Na Série B, a campanha é modesta: 14ª posição, com dez pontos em oito jogos (duas vitórias, quatro empates e duas derrotas).
O contraste com o início da temporada é grande. Até o jogo de ida contra o Atlético-MG, o Ceará vinha de uma sequência invicta de seis partidas (quatro vitórias e dois empates) e ocupava as primeiras posições da segunda divisão. Desde então, a curva foi descendente: derrota por 2 x 0 para o Sport fora de casa, eliminação na Copa do Nordeste pelo Vitória (1 x 0) e o tropeço em casa contra o Atlético-GO.
O Atlético-MG também não encontrou estabilidade. O Galo é o 13º colocado da Série A, com 18 pontos em 15 rodadas (cinco vitórias, três empates e sete derrotas), e o saldo de gols negativo (-3) ilustra a dificuldade em manter consistência. Nos últimos cinco jogos, o time de Eduardo Domínguez perdeu de 4 x 0 para o Flamengo, caiu por 1 x 0 para o Cienciano pela Sul-Americana, goleou o Cruzeiro por 3 x 1 no clássico, empatou com o Juventud de las Piedras (2 x 2) e ficou no 1 x 1 com o Botafogo no último domingo.
A vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão, com gols de Alan Minda, Maycon e Cassierra, foi a melhor atuação atleticana em semanas. Mas o Galo como visitante inspira pouca confiança: são sete derrotas em 15 jogos no Brasileirão, e a campanha fora de casa é uma das piores entre os times da primeira divisão. Na Copa do Brasil, porém, a lógica de mata-mata muda o cálculo, e o Atlético viaja a Fortaleza sem a obrigação de vencer.
Palpites para Ceará x Atlético-MG
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico geral entre Ceará e Atlético-MG contabiliza 31 jogos, com ampla vantagem para o Galo: 16 vitórias contra sete do Vozão, além de oito empates. O Atlético marcou 40 gols nessas partidas, com média de 1,29 por jogo, enquanto o Ceará fez 26, com média de 0,84.
Em Fortaleza, o equilíbrio é maior. São 17 jogos no Ceará, com sete vitórias do Atlético-MG, seis do Ceará e quatro empates. O Vozão, portanto, tem retrospecto competitivo como mandante contra os mineiros, o que sustenta a esperança de reversão.
Na Copa do Brasil, os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes antes desta eliminatória, ambas em 2005. Na ocasião, o Ceará levou a melhor e eliminou o Galo, um dado que os torcedores alvinegros guardam com carinho. Os quatro confrontos mais recentes entre as equipes, porém, mostram domínio atleticano: duas vitórias do Galo por 1 x 0 (Brasileirão 2025) e dois empates sem gols.
Notícias do Ceará e Atlético-MG
Ceará: desfalques e dúvidas
O goleiro Richard, titular absoluto, sofreu uma lesão durante o jogo de ida ao disputar uma bola no ataque do Galo. Bruno Ferreira assumiu a posição e vem sendo o dono da meta desde então, inclusive no empate por 3 x 3 com o Vila Nova e nas derrotas recentes. A expectativa é que Bruno siga como titular na quarta-feira.
Matheusinho segue em transição física e é dúvida. Lucca, que estava em tratamento antes do jogo de ida, recuperou-se e voltou a ser titular na Série B, tendo iniciado o jogo contra o Atlético-GO no último sábado. Vina e Matheus Araújo estão à disposição de Mozart. O treinador deve retomar a formação mais ofensiva para o jogo decisivo, diferente da escalação utilizada contra o Atlético-GO.
Provável escalação do Ceará (4-3-3): Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando (Sanchez); Lucas Lima, Dieguinho e Matheus Araújo; Pedro Henrique, Wendel Silva e Lucca (Vina). Técnico: Mozart.
Atlético-MG: desfalques e dúvidas
Eduardo Domínguez segue sem poder contar com o volante Patrick e o atacante Índio, ambos em tratamento de lesões ligamentares no joelho direito. Bernard deixou o jogo de ida lesionado e é dúvida para a volta. Lyanco foi expulso no clássico contra o Cruzeiro e recebeu dois jogos de suspensão, mas pode estar liberado dependendo da contagem de partidas.
A boa notícia para o Galo é o retorno de Alan Minda, que já voltou a marcar e foi decisivo contra o Cruzeiro. Cassierra vive bom momento, com gols contra o Ceará na ida e no clássico contra o Cruzeiro, e Maycon permanece como referência no meio-campo. O apostador que acompanha o Galo deve encarar as apostas como entretenimento e apostar apenas o que pode perder.
Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco e Tomás Pérez; Alan Minda (Cuello), Cassierra e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.
Destaques individuais de Ceará x Atlético-MG
Os técnicos
Mozart comparou o jogo de volta a uma "final de Copa do Mundo" em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO. O treinador do Ceará sabe que precisa mudar a postura do time, que nas últimas três partidas não marcou um único gol. A pressão aumentou rapidamente sobre o técnico, que até abril era elogiado pela solidez defensiva e pela campanha invicta no início da Série B.
Eduardo Domínguez vive outro tipo de dilema. O argentino precisa administrar o desgaste de um elenco que joga em três frentes (Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil) e decidir se prioriza a preservação ou a imposição em Fortaleza. A vitória no clássico contra o Cruzeiro deu algum alívio, mas o Galo segue longe de uma sequência consistente na temporada.
Análise tática
O Ceará precisa atacar desde o início, e Mozart deve montar um 4-3-3 mais agressivo do que o utilizado no jogo de ida. Com Matheus Araújo no meio-campo e Vina (ou Alano) aberto pela esquerda, o Vozão tende a ocupar os corredores laterais e apostar em cruzamentos para Wendel Silva. Lucas Lima é o responsável pela saída de bola e pela criação no último terço, função que exerceu bem nas vitórias do primeiro trimestre.
O Atlético-MG pode adotar uma postura reativa em Fortaleza. Com a vantagem no placar agregado, Domínguez não tem obrigação de expor o time. O Galo deve se organizar em um 4-3-3 com bloco médio, cedendo a posse ao Ceará e explorando os contra-ataques com Alan Minda (ou Cuello) e Cassierra. Maycon funciona como filtro no meio e Renan Lodi, que marcou no jogo de ida, tem liberdade para avançar em momentos pontuais.
A fragilidade defensiva do Ceará nos últimos jogos é o principal ponto de atenção. O time de Mozart sofreu gols em todas as derrotas recentes e não conseguiu manter a solidez que o caracterizava no início do ano. Se o Atlético marcar em Fortaleza, o Ceará precisaria de três gols para avançar, cenário que praticamente encerraria a eliminatória.
Prognóstico de placar exato para Ceará x Atlético-MG
- O Ceará tem seis vitórias em 17 jogos contra o Atlético-MG como mandante em Fortaleza
- O Atlético-MG sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos fora de casa
- Em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, houve menos de 2,5 gols no total
- Wendel Silva já provou que pode furar a defesa do Galo, marcando de fora da área no jogo de ida
Resumo dos palpites do Lance para Ceará x Atlético-MG
Melhor palpite do jogo: Ceará vence o jogo – Odd 2,75 na Betsson
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,63 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes não marcam – Odd 1,85 na Superbet
Palpite alternativo 3: Ceará classifica-se (incluindo pênaltis) – Odd 3,75 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Ceará 2 x 0 Atlético-MG – Odd 12,00 na Betsson
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