Real Salt Lake x Inter Miami – Palpites, análise e odds (22/04)

Real Salt Lake e Inter Miami se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, no America First Field, em Sandy, Utah, pela nona rodada da MLS. Será a primeira visita da franquia da Flórida ao estado, com ingressos esgotados rapidamente após a abertura das vendas. O duelo coloca frente a frente um dos mandantes mais fortes da liga contra o atual campeão da MLS Cup, embalado pelo grande momento de Lionel Messi.

O Real Salt Lake vive sua melhor arrancada recente na competição, com 16 pontos em oito rodadas e 100% de aproveitamento em casa. Já o Inter Miami passa por uma mudança de comando após a saída de Javier Mascherano, com Ángel Guillermo Hoyos assumindo interinamente. Os palpites passam pelo forte desempenho dos mandantes em Sandy e pelo impacto decisivo de Messi nas últimas partidas.

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Análise da partida

O momento do Real Salt Lake é bastante sólido. A vitória por 4 x 2 sobre o San Diego FC no último fim de semana ampliou a sequência invicta para seis jogos. Desde a estreia, quando perdeu para o Vancouver Whitecaps, a equipe de Pablo Mastroeni não foi mais derrotada e se mantém competitiva no topo da Conferência Oeste.

Em casa, o desempenho é ainda mais expressivo. O time venceu seus últimos compromissos em Sandy e transforma o America First Field em um dos ambientes mais difíceis da MLS. Ainda assim, existe um dado curioso: a equipe não vence um adversário da Conferência Leste como mandante desde junho de 2024.

O Inter Miami chega em processo de reorganização após a troca no comando técnico. A estreia de Hoyos foi positiva, com vitória por 3 x 2 sobre o Colorado Rapids, em jogo marcado por dois gols de Messi e grande presença de público. A equipe mantém uma sequência de nove partidas sem derrota considerando todas as competições.

Na tabela, o Inter ocupa a vice-liderança da Conferência Leste com 15 pontos. O desempenho ofensivo fora de casa chama atenção, com a maior parte dos gols marcados longe de Miami. Eliminado da Concacaf Champions Cup, o clube concentra agora todas as forças na busca pelo bicampeonato da MLS Cup.

Outros palpites para Real Salt Lake x Inter Miami

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Confrontos diretos

O histórico entre as equipes é bastante curto. Real Salt Lake e Inter Miami se enfrentaram apenas uma vez, na abertura da temporada 2024 da MLS, com vitória do time da Flórida por 2 x 0 em Fort Lauderdale. Na ocasião, Lionel Messi teve participação direta no placar, contribuindo com assistência e presença decisiva na construção dos gols.

Aquele confronto mostrou um primeiro tempo dominado pelo Inter Miami, enquanto o Real Salt Lake reagiu após o intervalo, mas sem conseguir marcar. Desde então, os elencos passaram por mudanças significativas, com poucos remanescentes daquele jogo, embora Messi e Luis Suárez sigam como referências na equipe visitante.

Outro fator relevante é o contexto inédito do duelo. Será a primeira vez que o Inter Miami atua em Sandy, o que adiciona um elemento novo ao confronto. O lateral DeAndre Yedlin, hoje no Real Salt Lake, reencontra seu ex-clube e pode ser peça importante em um duelo que promete equilíbrio.

Notícias de Real Salt Lake x Inter Miami

Real Salt Lake

O Real Salt Lake chega com algumas dúvidas no elenco. Tyler Wolff trata dores no ombro, Juan José Arias está com estiramento na virilha e Ariath Piol segue fora por lesão no tendão de Aquiles. Emeka Eneli e Jesús Barea também preocupam, ambos com problemas no joelho e status indefinido para a partida.

Mesmo assim, o time tem destaques em alta no setor ofensivo. Diego Luna voltou de lesão recentemente e marcou nos dois últimos jogos em casa, sempre nos minutos iniciais. Sergi Solans lidera a artilharia com cinco gols, enquanto Morgan Guilavogui já soma participações importantes desde que chegou.

Escalação provável do Real Salt Lake (3-5-2): Rafael Cabral; Justen Glad, DeAndre Yedlin e Lukas Engel; Zavier Gozo, Noel Caliskan, Stijn Spierings, Alex Katranis e Diego Luna; Morgan Guilavogui e Sergi Solans. Técnico: Pablo Mastroeni.

Inter Miami

No Inter Miami, o cenário é mais delicado em termos físicos. Sergio Reguilón, David Ayala e Tadeo Allende seguem como dúvidas, enquanto Yannick Bright está suspenso após expulsão. Luis Suárez deve começar novamente no banco, com Germán Berterame formando dupla ofensiva.

O grande nome segue sendo Lionel Messi. Em grande fase, o argentino soma sete gols em sete jogos na MLS 2026 e já acumula 98 gols pelo clube. Ao lado de Rodrigo De Paul e do jovem David Ruiz, deve centralizar a criação ofensiva da equipe visitante.

Escalação provável do Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Micael e Ian Fray; David Ruiz e Rodrigo De Paul; Mateo Silvetti, Lionel Messi e Telasco Segovia; Germán Berterame. Técnico: Angel Guillermo Hoyos.

Destaques individuais de Real Salt Lake x Inter Miami

Jogador destaque · Real Salt Lake Diego Luna 2 Gols na MLS 2026 — marcou nos dois últimos jogos em casa 3 Assistências na MLS em 2026 — criador central do Real Salt Lake 9 Gols em 2025 — melhor marca da carreira em uma temporada 18 Jogos pela seleção dos Estados Unidos — promessa para a Copa Jogador destaque · Inter Miami Lionel Messi 7 Gols na MLS em 2026 em sete jogos — média de um por partida 8,25 Nota média FotMob na temporada — maior do ataque do Miami 98 Gols totais pelo Inter Miami desde a chegada em 2023 2 Gols no último jogo — dobradete decisivo em Denver

Os Técnicos

Pablo Mastroeni vive seu sexto ano no comando do Real Salt Lake e promoveu uma mudança tática importante em 2026. O treinador abandonou o 4-2-3-1 tradicional para implementar um 3-5-2 com alas bem abertos, explorando a profundidade pelos lados. O modelo tem dado resultado, com alto aproveitamento em casa e consistência ao longo das temporadas.

Do outro lado, Ángel Guillermo Hoyos assumiu o Inter Miami de forma interina após atuar como diretor esportivo do clube. O argentino tem relação próxima com Lionel Messi desde a base do Barcelona e aposta em ajustes pontuais no time. Sua principal decisão até aqui foi promover Germán Berterame como titular no ataque, deixando Luis Suárez como opção no banco.

Análise Tática

O Real Salt Lake adota uma postura agressiva desde os primeiros minutos, pressionando alto e tentando decidir jogos cedo, padrão visto nos gols rápidos contra o San Diego. O sistema com três zagueiros permite encaixes individuais, inclusive sobre Lionel Messi, enquanto o meio-campo sustenta a intensidade. Pelos lados, Zavier Gozo e Alex Katranis dão profundidade e aceleram o jogo pelos corredores.

O Inter Miami mantém a base do 4-2-3-1, agora com Germán Berterame como referência e Messi flutuando entre o centro e a direita. A equipe explora amplitude com Mateo Silvetti e Telasco Segovia, que ajudam a abrir espaços para infiltrações de Rodrigo De Paul. A movimentação ofensiva busca desorganizar a defesa adversária e potencializar a criatividade do camisa 10.

O principal duelo tático aparece no lado esquerdo do ataque do Real Salt Lake. Diego Luna tende a atacar as costas da defesa e se conectar com Sergi Solans, referência em finalizações dentro da área. Em contrapartida, a linha defensiva alta dos mandantes pode abrir espaços perigosos para transições rápidas do Inter Miami.

A ausência de Yannick Bright pesa no equilíbrio do time visitante. Sem o volante, David Ruiz assume mais responsabilidades defensivas ao lado de De Paul, reduzindo a proteção no meio. Diante de um adversário intenso, o Inter Miami deve apostar em transições rápidas para compensar a menor capacidade de marcação no setor central.

Prognóstico de placar exato para Real Salt Lake x Inter Miami

🎯 Previsão de Placar Real Salt Lake 2 x 2 Inter Miami O Real Salt Lake transformou o America First Field em um dos ambientes mais difíceis da MLS em 2026, com aproveitamento perfeito como mandante. A intensidade inicial, puxada por Diego Luna e Sergi Solans, costuma colocar o time em vantagem desde os primeiros minutos. O apoio da torcida reforça esse cenário de domínio em casa. O Inter Miami também chega em alta, impulsionado pelo grande momento de Lionel Messi. Mesmo com a ausência de Yannick Bright, o time mantém força ofensiva com Rodrigo De Paul assumindo protagonismo na construção. A tendência é de um confronto aberto, com chances para os dois lados e equilíbrio no placar final. O Real Salt Lake tem aproveitamento de 100% em casa na MLS 2026 e está invicto há seis jogos na competição

em casa na MLS 2026 e está invicto há na competição O Inter Miami marcou em seis dos oito jogos da MLS e tem 12 dos 16 gols marcados fora de Miami

da MLS e tem 12 dos 16 gols marcados fora de Miami Messi tem sete gols em sete partidas , incluindo dois gols sobre o Colorado no último sábado

, incluindo dois gols sobre o Colorado no último sábado O volante Yannick Bright está suspenso e enfraquece o setor de contenção do Inter Miami

e enfraquece o setor de contenção do Inter Miami Diego Luna abriu o placar nos primeiros minutos em dois jogos seguidos Resumo dos palpites do Lance para Real Salt Lake x Inter Miami Melhor palpite do jogo: Mais de 3,5 gols – Odd 2,12 Palpite alternativo: Real Salt Lake marcar o primeiro gol – Odd 1,85 Palpite alternativo 2: Lionel Messi marcar a qualquer momento – Odd 1,70 Palpite alternativo 3: Diego Luna marcar a qualquer momento – Odd 2,85 Palpite de placar exato: Real Salt Lake 2 x 2 Inter Miami – Odd 10,00

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