Real Betis x Real Madrid – Palpites, análise e odds (24/04)

O calendário espanhol reserva nesta sexta-feira, 24 de abril de 2026, o confronto entre Real Betis e Real Madrid pela 32ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, casa provisória dos Verdiblancos enquanto o Benito Villamarín passa por uma reforma estrutural que só deve ser concluída em 2027. A jornada 32 acontece depois da 33 por conta do reagendamento imposto pela final da Copa del Rey.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que voltaram a vencer após semanas de tropeços. O Betis de Manuel Pellegrini ocupa a quinta colocação, com 49 pontos, e ainda sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões, algo que não acontece no clube andaluz há duas décadas. O Real Madrid chega na vice-liderança, com 73 pontos, tentando seguir vivo na corrida pelo título na proximidade do Barcelona.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Poucos jogos traduzem tão bem o momento delicado dos dois gigantes quanto esse confronto. O Real Betis chegou à última rodada com cinco partidas sem vencer em todas as competições, um jejum que incluiu a dolorosa eliminação diante do Braga, em casa, pela Liga Europa. A vitória por 3 a 2 sobre o Girona em Montilivi funcionou como alívio coletivo.

Pellegrini sabe, porém, que o triunfo ainda não é sinônimo de estabilidade, e sim o primeiro passo para recolocar o time forte na briga pelos quatro primeiros lugares.

Do outro lado, o Real Madrid passou por um tremor ainda maior. A demissão de Xabi Alonso em janeiro, após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, abriu espaço para a promoção interna de Álvaro Arbeloa. O ex-lateral, porém, tem seu futuro em xeque para a próxima temporada após a queda de desempenho do time, que culminou na eliminação na Champions League.

Os números ajudam a enxergar o contraste. O Betis venceu 12 vezes, empatou 13 e perdeu sete em La Liga, marcando 48 gols e sofrendo 40. O saldo é modesto, mas a equipe é competitiva dentro de casa. O Real Madrid, com 22 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, vive dependência clara de Mbappé e Vinicius Jr. no ataque e precisa vencer para manter viva a chance de encostar no Barcelona.

Outros palpites para Real Betis x Real Madrid

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu no dia 4 de janeiro deste ano, pela 18ª rodada, quando o Real Madrid goleou o Real Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu. Foi a noite da consagração precoce de Gonzalo García, que aproveitou a ausência de Mbappé para marcar três gols. Raúl Asencio e Fran García completaram o placar para os visitantes, com Cucho Hernández descontando. Aquela vitória ocorreu ainda sob o comando de Xabi Alonso, que seria demitido poucos dias depois.

Nos cinco encontros mais recentes entre os clubes, o Real Madrid venceu duas vezes, o Betis venceu uma vez e houve dois empates. A superioridade histórica no confronto geral é dos Merengues, com ampla vantagem em número de vitórias ao longo dos mais de 160 jogos oficiais entre os clubes, mas as últimas temporadas têm produzido duelos mais equilibrados, em especial a partir da chegada de Isco ao Betis.

Notícias de Real Betis x Real Madrid

Real Betis

Do lado do Real Betis, a grande novidade é o retorno de Isco. O meia voltou a atuar contra o Girona após cinco meses fora por conta de uma cirurgia artroscópica no tornozelo e ganhou quinze minutos de Pellegrini. A tendência é que ele seja novamente opção no banco, mas o técnico chileno admitiu que a presença do capitão muda o patamar técnico do elenco.

Cédric Bakambu também voltou a treinar com o grupo, assim como Rodrigo Riquelme. Antony, referência ofensiva desde que chegou por empréstimo do Manchester United, cumpriu suspensão diante do Girona e retorna ao time titular.

Por outro lado, Diego Llorente segue entregue ao departamento médico com um entorse no tornozelo, e Ángel Ortiz e Junior Firpo permanecem afastados. Natan cumpriu suspensão contra o Braga na Liga Europa mas esteve à disposição contra o Girona e segue entre os titulares. Giovani Lo Celso voltou a somar minutos e pode começar entre os onze.

Escalação provável do Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca, Fornals; Antony, Cucho Hernández, Abde. Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Madrid

No Real Madrid, o cenário é mais complicado. Thibaut Courtois segue fora por lesão muscular e Dean Huijsen também permanece em recuperação. Rodrygo é desfalque durante a temporada: o brasileiro sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em março e está fora do restante da temporada e da Copa do Mundo. Dani Ceballos ainda não voltou a ter minutos significativos.

A principal dúvida de Arbeloa é Éder Militão. O zagueiro brasileiro voltou recentemente, mas saiu ainda no primeiro tempo contra o Alavés após sentir dores no joelho em um choque e virou preocupação para o duelo em Sevilha. Raúl Asencio volta a estar disponível após três semanas fora e pode formar dupla com Rüdiger caso Militão não tenha condições.

Mbappé marcou contra o Alavés e deve liderar o ataque ao lado de Vinicius Júnior, que viveu momento peculiar depois de pedir desculpas à torcida após marcar no mesmo jogo. A dupla é a principal arma ofensiva do time para buscar mais um triunfo.

Escalação provável do Real Madrid: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinicius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Destaques individuais de Real Betis x Real Madrid

Jogador destaque · Real Betis Antony 7 Gols na La Liga 2025/26 9 Assistências na temporada 3,1 Dribles certos por jogo 7,32 Nota média no WhoScored Jogador destaque · Real Madrid Vinicius Júnior 12 Gols na La Liga 2025/26 10 Assistências na temporada 4,3 Dribles certos por jogo 7,58 Nota média no WhoScored

Os técnicos

Manuel Pellegrini segue como uma das figuras mais respeitadas do futebol espanhol. O chileno comanda o Betis desde 2020 e transformou o clube em presença constante no top seis da La Liga, com passagens por finais europeias e um estilo propositivo de jogo. Apesar da fase ruim recente, o Engenheiro mantém crédito com o elenco e com a diretoria e trabalha para devolver o clube à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2005.

Do lado contrário, Álvaro Arbeloa vive exatamente a situação oposta. Promovido ao time principal em janeiro para substituir Xabi Alonso, o ex-lateral carrega o peso de dirigir o Real Madrid sem jamais ter comandado uma equipe profissional antes. desafio imediato de Arbeloa é encontrar equilíbrio no vestiário, tirar o melhor de Mbappé e Vinícius.

Análise tática

Pellegrini deve manter o 4-2-3-1 que virou marca da casa, com Marc Roca e Amrabat formando o duplo pivô defensivo e Fornals atuando como meia clássico pelas costas de Cucho Hernández. A ideia é clara: controlar o meio-campo com trocas curtas, atrair a marcação adversária e explorar Antony e Abde nas pontas para rasgar o campo em velocidade. O Betis sofre quando precisa correr atrás do placar e fica vulnerável quando os laterais sobem demais, deixando espaço nas costas.

Arbeloa tem preferência pelo 4-3-3 tradicional do Real Madrid, com Tchouaméni como volante posicional e Valverde e Bellingham mais soltos para apoiarem o ataque. A arma principal dos visitantes é a transição rápida, com Vinicius e Mbappé atacando o espaço por trás da linha defensiva adversária. O calcanhar de Aquiles aparece quando a equipe precisa construir de forma paciente: sem Ceballos em seu melhor nível, a criação acaba centralizada em Arda Güler.

O confronto mais interessante deve ocorrer pelos flancos. Trent Alexander-Arnold, adaptado à lateral direita, tende a avançar bastante, o que abre espaço para Abde explorar o lado esquerdo do ataque bético. Do outro lado, Antony vai duelar com Carreras em uma disputa de dribles e velocidade que pode definir o ritmo do jogo. Outro fator relevante é a bola parada: o Real Madrid vem explorando cada vez mais rotinas ensaiadas em escanteios e faltas laterais, e o Betis costuma sofrer em lances aéreos pela pouca altura do seu duplo pivô.

Prognóstico de placar exato para Real Betis x Real Madrid

🎯 Previsão de Placar Real Betis 1 x 2 Real Madrid O Real Madrid deve usar seu poderio ofensivo e a qualidade individual de Mbappé e Vinicius Júnior para sair de Sevilha com os três pontos. O Betis vem embalado pela vitória sobre o Girona, mas a fragilidade defensiva e o histórico recente pesam contra os andaluzes. No primeiro turno, o Real Madrid goleou o Real Betis por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, com hat-trick de Gonzalo García.

Ambas as equipes marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do Betis em casa na La Liga, reforçando a tendência de placar aberto.

O Real Madrid registrou exatamente três gols em cada um dos três últimos jogos como visitante na liga, mostrando eficiência ofensiva fora.

Mbappé é o artilheiro da La Liga na temporada e voltou a marcar na última rodada contra o Alavés, reforçando a fase ascendente do ataque merengue.

Resumo do palpites do Lance para Real Betis x Real Madrid