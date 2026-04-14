Real Betis x Braga – Palpites, análise e odds (16/04)

O Real Betis recebe o Braga nesta quinta-feira, 16 de abril, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa 2025/26. O confronto de ida, disputado em Portugal, terminou empatado em 1 a 1, com gol de Florian Grillitsch para os portugueses e pênalti convertido por Cucho Hernández para os espanhóis. A eliminatória segue totalmente aberta, e o vencedor do duelo avança para as semifinais, onde enfrentará o classificado entre Freiburg e Celta de Vigo.

O Betis aposta em sua força como mandante para carimbar a vaga. Na rodada anterior, golearam o Panathinaikos por 4 a 0 em La Cartuja para reverter o 1 a 0 sofrido na ida das oitavas. O Braga, por outro lado, chega desfalcado, mas com moral elevado: são três vitórias nos últimos cinco jogos e apenas duas derrotas nas últimas 18 partidas da Liga Europa.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Real Betis vive um momento paradoxal na temporada. Quinto colocado na LaLiga com 46 pontos em 31 jogos (11 vitórias, 13 empates e sete derrotas), os Verdiblancos mantêm uma posição confortável na briga por vaga europeia, mas convivem com uma seca de resultados preocupante no campeonato espanhol. O time não vence há pelo menos sete jogos seguidos na LaLiga, sequência que inclui empates frustrantes e duas derrotas fora de casa.

O último resultado foi o 1 a 1 contra o Osasuna, em Pamplona, quando Abde Ezzalzouli abriu o placar aos sete minutos, mas Budimir igualou de pênalti ainda no primeiro tempo. Antes disso, o 0 a 0 em casa diante do Espanyol já havia evidenciado a dificuldade do time em converter domínio de bola em gols.

A irregularidade doméstica, porém, não conta toda a história. O Betis de Pellegrini se transforma em noites europeias, especialmente em La Cartuja. Em casa pela Liga Europa nesta temporada, são quatro vitórias e um empate, com a equipe marcando ao menos dois gols em cada um dos últimos oito jogos como mandante na competição.

A goleada de 4 a 0 sobre o Panathinaikos, que reverteu o 1 a 0 sofrido na Grécia nas oitavas de final, é o exemplo mais eloquente da capacidade do elenco de elevar seu nível quando a eliminatória exige.

Com 11 pontos de distância para o Atlético de Madrid, quarto colocado, a classificação para a Champions League pela LaLiga no G4 se tornou difícil. Isso transforma a Liga Europa no grande objetivo restante da temporada. Cucho Hernández lidera o ataque com 12 gols em todas as competições (oito na LaLiga), enquanto Antony soma outros 12 (sete no campeonato e cinco na Liga Europa).

O Braga, por sua vez, vive uma temporada de consolidação sob o comando de Carlos Vicens. Quarto colocado na Primeira Liga portuguesa com 52 pontos, os Arsenalistas ocupam posição confortável acima do Famalicão (47 pontos), o que lhes permite focar na Liga Europa sem risco imediato na disputa doméstica.

A vitória por 1 a 0 sobre o Arouca no último domingo, com gol de Pau Víctor aos 66 minutos, estendeu para três o número de triunfos nas últimas cinco partidas, embora o jogo tenha sido mais complicado do que o placar sugere: Gabri Martínez foi expulso aos 82 minutos, e Arouca desperdiçou um pênalti na sequência, com Barbero acertando o travessão.

A campanha europeia do Braga é digna de nota. O time garantiu sua vaga na fase de liga ao superar Levski, CFR Cluj e Lincoln Red Imps nos playoffs de verão, depois acumulou cinco vitórias e 16 pontos na fase de grupos. Nas oitavas, protagonizou uma das viradas mais marcantes da temporada ao golear o Ferencváros por 4 a 0 em casa, depois de perder por 2 a 0 em Budapeste. São sete clean sheets em dez partidas na competição, o melhor registro defensivo da Liga Europa 2025/26.

O desempenho fora de casa em solo espanhol, porém, é um fator de preocupação para os portugueses. O Braga venceu apenas uma de três visitas à Espanha em jogos europeus e não conseguiu transformar domínio de posse em superioridade no placar no jogo de ida.

Outros palpites para Real Betis x Braga

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

A eliminatória entre Real Betis e Braga marca o primeiro confronto competitivo oficial entre os dois clubes na história. Antes do jogo de ida, os únicos precedentes eram dois amistosos de pré-temporada: um empate de 1 a 1 em julho de 2018 e um 0 a 0 em julho de 2013, resultados que não oferecem qualquer indicativo tático relevante.

O empate de 1 a 1 na ida, em 8 de abril, foi equilibrado. O Braga dominou a posse (63,5%), mas o Betis finalizou mais (11 chutes, seis no alvo, contra sete e três). Os números de gols esperados confirmaram o equilíbrio: 1,54 xG para o Betis e 1,39 para o Braga. A eliminatória segue aberta, com vantagem psicológica sutil para os espanhóis, que jogam em casa.

Notícias de Real Betis x Braga

Real Betis

O principal desfalque do Betis é o zagueiro brasileiro Natan, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Com a ausência, Marc Bartra e Diego Llorente devem formar a dupla de zaga. Bartra foi o destaque defensivo da primeira mão, com duas intervenções decisivas e uma cabeçada no travessão. Isco se recupera de uma lesão no tornozelo e voltou esta semana aos treinos no campo. O meio não é presença confirmada entre os relacionados.

O lateral-esquerdo Junior Firpo continua no departamento médico, assim como Ángel Ortiz. Antony, artilheiro da equipe na Liga Europa com cinco gols, convive com dores na região púbica, mas deve ser titular após começar no banco na ida.

Escalação provável do Real Betis (4-2-3-1): Pau López; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Sofyan Amrabat; Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Braga

Do lado do Braga, os desfalques são ainda mais pesados. O zagueiro Sikou Niakaté rompeu o tendão de Aquiles nos minutos finais do jogo de ida e ficará entre seis e nove meses afastado. O meia Diego Rodrigues, que saiu lesionado aos 18 minutos em Portugal, tem uma torção no tornozelo que o afasta por seis semanas.

O artilheiro da equipe na temporada, Rodrigo Zalazar, com nove gols, segue como dúvida: está fora desde 22 de março por conta de uma lesão muscular sofrida diante do Porto. Adrian Barišić também está indisponível desde fevereiro. Paulo Oliveira e Gabri Martínez devem ocupar as vagas no time.

Escalação provável do Braga (3-5-2): Horníček; Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi; Víctor Gómez, Grillitsch, João Moutinho, Demir Ege Tiknaz, Gabri Martínez; Ricardo Horta, Pau Víctor. Técnico: Carlos Vicens.

Destaques individuais de Real Betis x Braga

DESTAQUE DO REAL BETIS Antony 5 Gols na UEL 12 Gols na temporada 23 Finalizações no gol (LaLiga) 26 Jogos na temporada (LaLiga) DESTAQUE DO BRAGA Florian Grillitsch 2 Gols na UEL 8.5 Nota no jogo de ida 9 Jogos feitos na Liga Europa 3 Gols na temporada

Os técnicos

Manuel Pellegrini, aos 72 anos, conduz o Betis com a experiência de quem já comandou Real Madrid, Manchester City e Olympique de Marseille. O chileno busca levar o clube à segunda final europeia consecutiva, após a derrota para o Chelsea na decisão da Conference League em 2024/25. Sua filosofia ofensiva ganha outra dimensão em noites europeias, quando a personalidade do time aparece de forma mais consistente.

Carlos Vicens, espanhol de 40 anos, é o rosto da renovação no Braga. Formado na escola tática de Pep Guardiola, com quem trabalhou no Manchester City, Vicens trouxe uma proposta agressiva de jogo posicional, marcação alta e transições velozes. Sob seu comando, o Braga atingiu o melhor registro defensivo da Liga Europa nesta edição.

Análise tática

O Betis deve atuar no 4-2-3-1 habitual de Pellegrini, com Amrabat e Marc Roca no duplo pivô e Fornals por trás de Cucho Hernández. Antony terá liberdade pela direita para cortar para dentro, enquanto Abde Ezzalzouli ameaçará pelo lado esquerdo com velocidade. A principal arma ofensiva será o corredor direito, onde Antony já mostrou na ida que consegue desequilibrar contra Arrey-Mbi.

O Braga, sem Niakaté e Diego Rodrigues, deve adotar um 3-5-2 mais compacto, com Paulo Oliveira na zaga e Grillitsch e Moutinho controlando o meio. Ricardo Horta terá liberdade para se aproximar de Pau Víctor. A estratégia será manter a posse e controlar o ritmo, apostando em transições rápidas.

O ponto de vulnerabilidade do Betis segue sendo as bolas paradas na primeira trave, onde a defesa já foi batida na ida. Para o Braga, sem Niakaté e possivelmente sem Zalazar, o desafio será manter a disciplina tática durante os 90 minutos sob a pressão de La Cartuja.

Prognóstico de placar exato para Real Betis x Braga

🎯 Previsão de Placar Real Betis 2 x 1 Braga O Betis deve aproveitar o mando de campo em La Cartuja e a fragilidade defensiva de um Braga desfalcado para garantir a vaga nas semifinais. Os portugueses têm qualidade para marcar, mas a força europeia dos Verdiblancos em casa deve prevalecer. Betis marcou pelo menos dois gols em cada um dos últimos oito jogos europeus em casa, incluindo a goleada de 4 a 0 sobre o Panathinaikos nas oitavas.

Braga chega desfalcado sem Niakaté (ruptura do tendão de Aquiles), Diego Rodrigues (tornozelo) e com a dúvida de Zalazar, seu artilheiro na temporada.

O Betis terminou com menos de 2,5 gols seis dos últimos oito jogos disputados na temporada.

O Braga costuma encontrar o gol fora de casa (apenas duas derrotas em 18 jogos na UEL), mas tem apenas uma vitória em três visitas à Espanha em competições europeias.

Resumo do palpites do Lance para Real Betis x Braga