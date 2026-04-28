Rayo Vallecano x Strasbourg – Palpites, análise e odds (30/04)
Confira os palpites para o palpite da semifinal da Conference League 2025/26
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O Rayo Vallecano recebe o Strasbourg na quinta-feira, 30 de abril, no Estádio de Vallecas, para o primeiro jogo da semifinal da UEFA Conference League 2025/26. A partida marca o auge histórico de ambos os clubes no continente, com a final em Leipzig, em 27 de maio, como destino desejado.
Para o Rayo, este é apenas o segundo torneio europeu em cem anos de existência. Em 2000/01, a equipe madrilenha chegou às quartas de final da Copa da UEFA. 25 anos depois, chega na melhor campanha europeia da história. O Strasbourg, por sua vez, vive sua primeira semifinal continental, fruto de uma temporada de alto investimento e jovens talentos que fizeram o clube alsaciano emergir como uma das revelações da Conference League.
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Análise da partida
O Rayo Vallecano ocupa a 11ª posição na La Liga com 39 pontos em 33 jogos, numa campanha doméstica irregular: nove vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O desempenho continental, porém, conta outra história. No Estadio de Vallecas, a equipe de Iñigo Pérez ganhou cinco dos seis duelos disputados na Conference League, com a única derrota sendo a goleada sofrida diante do Samsunspor por 1 x 0 na primeira mão das oitavas, revertida depois na Turquia com um agregado de 3 x 2.
O caminho até a semifinal foi dramático nas duas fases eliminatórias. Nas quartas de final, o Rayo construiu uma vantagem de três gols diante do AEK Atenas com uma vitória por 3 x 0 no Vallecas: Ilias Akhomach abriu o placar aos dois minutos, Unai López ampliou antes do intervalo e Isi Palazón converteu pênalti na reta final.
Na volta em Atenas, diante de 31.100 torcedores, o AEK Atenas virou para 3 x 0 no segundo jogo com gols de Zini (13' e 51') e Marin de pênalti (36'). Palazón, aos 60 minutos, marcou o único gol do Rayo no jogo e fechou o placar em 3 x 1, suficiente para a classificação por 4 x 3 no agregado.
A La Liga, no entanto, vive imprimindo pressão sobre a equipe. No domingo, 26 de abril, o Rayo cedeu um empate de 3 x 3 para o Real Sociedad no Vallecas numa partida marcada por decisões polêmicas do VAR. O atacante Carlos Martín teve um gol anulado por interferência após revisão de vídeo, e o time de Iñigo Pérez, que chegou a estar empatando, saiu de campo às mãos de Sergio Camello furibundo com a arbitragem. A equipe soma oito empates nas últimas 13 partidas da liga, o que reforça o contraste com sua solidez europeia.
O Strasbourg chegou até aqui de forma igualmente cinematográfica. O clube terminou na primeira posição da fase de liga da Conference League com 16 dos 18 pontos possíveis, eliminando o Rijeka nas oitavas com uma vitória agregada de 2 x 1. Nas quartas, perdeu o primeiro jogo por 2 x 0 para o Mainz na Alemanha, mas respondeu com uma exibição dominante no Stade de la Meinau: vitória por 4 x 0, com gols de Enciso, Godo e Emegha, para avançar por 4 x 2 no agregado.
O maior golpe na campanha do Strasbourg veio de fora de campo. Joaquín Panichelli, artilheiro do clube com 20 gols na temporada em todas as competições, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em março durante uma convocação pela seleção argentina, e não jogará mais esta temporada. A ausência do centroavante de 23 anos, que fizera 16 gols na Ligue 1, obriga Gary O'Neil a reestruturar o ataque num momento de máxima importância.
O clube alsaciano é propriedade da BlueCo, o mesmo grupo de investimento que controla o Chelsea. A ligação com o clube londrino ficou ainda mais evidente quando Liam Rosenior, técnico que havia construído a campanha até a liderança da fase de grupos, deixou o cargo em janeiro para assumir a função de auxiliar de Enzo Maresca em Stamford Bridge. Gary O'Neil, ex-treinador de Bournemouth e Wolverhampton na Premier League, assumiu o comando e conduziu a equipe até a semifinal.
Outros palpites para Rayo Vallecano x Strasbourg
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Confrontos diretos
Rayo Vallecano e Strasbourg nunca se enfrentaram em competições oficiais antes desta quinta-feira. Não há histórico a consultar, o que transforma este confronto em um terreno completamente inexplorado para ambas as equipes. O'Neil conhece bem Iñigo Pérez e a forma de jogar dos madrilenhos. O técnico inglês foi categórico ao afirmar que a tarefa será difícil, mas que a equipe francesa "vai lutar para escrever algo nos livros de história do clube este ano".
Notícias de Rayo Vallecano x Strasbourg
Rayo Vallecano
No lado do Rayo, há boas notícias na frente defensiva. Florian Lejeune e Nobel Mendy cumpriam suspensão na La Liga e estão disponíveis para a Conference League. Augusto Batalla também estava suspenso domesticamente após acúmulo de cartões diante do Espanyol, mas o arqueiro argentino não tem impedimento na UEFA. As dúvidas recaem sobre Álvaro García e Randy Nteka, ambos em testes de aptidão física nos dias que antecedem o jogo. Diego Méndez segue lesionado e está fora.
Escalação provável: Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Espino; Ciss, López; Akhomach, Palazón, García; De Frutos.
Strasbourg
O Strasbourg chega à semifinal com uma lista de baixas considerável. Além de Panichelli (LCA), estão definitivamente ausentes Aaron Anselmino (lesão no isquiotibial, temporada provavelmente encerrada), Matthis Amougou e Junior Mwanga (ombro). O golpe mais imediato, porém, é a suspensão de Valentín Barco: o meio-campista argentino recebeu cartão amarelo ao comemorar o segundo gol da virada sobre o Mainz em 16 de abril, e cumpre suspensão automática no primeiro jogo.
Barco ainda soma uma lesão no tornozelo que o manteve fora das últimas partidas. Guéla Doué é dúvida por problemas de saúde. Na frente, Emanuel Emegha voltou às convocações após três meses lesionado e pode ser titular no lugar de Panichelli.
Escalação provável: Strasbourg (4-2-3-1): Penders; Ouattara, Doué, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Godo, Yassine, Enciso; Emegha.
Destaques individuais de Rayo Vallecano x Strasbourg
Os técnicos
Iñigo Pérez assumiu o Rayo Vallecano em 2024 e construiu uma relação de profunda identificação com o elenco. Em abril, antes das quartas de final, afirmou publicamente que vivia "obcecado com ganhar a Conference League" e que o torneio representa "algo que não pode ser ignorado" além da pressão do campeonato doméstico. A semifinal é um território inédito para o técnico espanhol, que levou o clube além de qualquer limite histórico.
Gary O'Neil chegou ao Strasbourg em janeiro de 2026, substituindo Liam Rosenior com a equipe já classificada para a fase eliminatória. O treinador inglês, que dirigiu Bournemouth e Wolverhampton na Premier League, adotou uma postura mais cautelosa do que o antecessor, organizando defensivamente o time sem abrir mão do dinamismo jovem que define o plantel. O'Neil conhece bem Iñigo Pérez e reconhece que o Vallecas será um ambiente difícil.
Análise tática
O Rayo organiza-se num 4-2-3-1 com Ciss e López formando o duplo pivô, responsável por blindar a defesa e dar suporte ao jogo. Akhomach opera pela direita com velocidade e drible, enquanto Palazón circula entre linhas como construtor e finalizador. A equipe explora bem os espaços com bola parada graças à altura de Lejeune, e usa o pressing alto para forçar erros do adversário em campo contrário.
O Strasbourg também joga num 4-2-3-1, com Barco como a engrenagem central do meio-campo. Sem Panichelli, a equipe perde o principal referencial ofensivo, e a responsabilidade de ocupar a área recai sobre Emegha. Enciso atua pela esquerda como criador, enquanto Godo explora o lado direito em transições rápidas. O Rayo, que concedeu 38 gols em 33 jogos na La Liga, terá que manter atenção nas investidas dos atacantes franceses nos contra-ataques.
Prognóstico de placar exato para Rayo Vallecano x Strasbourg
- O Rayo perdeu apenas duas vezes em casa na La Liga nesta temporada (5V-8E-2D no Vallecas) e soma uma única derrota em 12 partidas europeias no mesmo estádio nas duas campanhas da UEFA.
- Panichelli, artilheiro do Strasbourg com 20 gols na temporada (16 na Ligue 1), está fora com LCA rompido. Barco, que lidera o elenco em duelos vencidos (84) e nota FotMob (7.27), cumpre suspensão. Os dois maiores destaques do time ausêntes ao mesmo tempo.
- O Strasbourg venceu apenas quatro dos 14 jogos fora de casa na Ligue 1 nesta temporada, com seis derrotas como visitante no campeonato francês.
- O Strasbourg registrou apenas três clean sheets em todos os jogos que disputou em 2026, o que facilita ao Rayo marcar em casa — e abre espaço para ambas as equipes balancearem.
Resumo do palpites do Lance para Rayo Vallecano x Strasbourg
Melhor palpite do jogo: Mais de 1,5 gols do Rayo Vallecano – Odd 2,25 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,78 na Betsson
Palpite alternativo 2: Rayo Vallecano marca o primeiro gol – Odd 1,85 na Superbet
Palpite alternativo 3: Menos de 3,5 impedimentos na partida – Odd 1,70 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Rayo Vallecano 2 x 1 Strasbourg – Odd 8,00 na Betsson
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