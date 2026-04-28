Rayo Vallecano x Strasbourg – Palpites, análise e odds (30/04)

O Rayo Vallecano recebe o Strasbourg na quinta-feira, 30 de abril, no Estádio de Vallecas, para o primeiro jogo da semifinal da UEFA Conference League 2025/26. A partida marca o auge histórico de ambos os clubes no continente, com a final em Leipzig, em 27 de maio, como destino desejado.

Para o Rayo, este é apenas o segundo torneio europeu em cem anos de existência. Em 2000/01, a equipe madrilenha chegou às quartas de final da Copa da UEFA. 25 anos depois, chega na melhor campanha europeia da história. O Strasbourg, por sua vez, vive sua primeira semifinal continental, fruto de uma temporada de alto investimento e jovens talentos que fizeram o clube alsaciano emergir como uma das revelações da Conference League.

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Análise da partida

O Rayo Vallecano ocupa a 11ª posição na La Liga com 39 pontos em 33 jogos, numa campanha doméstica irregular: nove vitórias, 12 empates e 12 derrotas. O desempenho continental, porém, conta outra história. No Estadio de Vallecas, a equipe de Iñigo Pérez ganhou cinco dos seis duelos disputados na Conference League, com a única derrota sendo a goleada sofrida diante do Samsunspor por 1 x 0 na primeira mão das oitavas, revertida depois na Turquia com um agregado de 3 x 2.

O caminho até a semifinal foi dramático nas duas fases eliminatórias. Nas quartas de final, o Rayo construiu uma vantagem de três gols diante do AEK Atenas com uma vitória por 3 x 0 no Vallecas: Ilias Akhomach abriu o placar aos dois minutos, Unai López ampliou antes do intervalo e Isi Palazón converteu pênalti na reta final.

Na volta em Atenas, diante de 31.100 torcedores, o AEK Atenas virou para 3 x 0 no segundo jogo com gols de Zini (13' e 51') e Marin de pênalti (36'). Palazón, aos 60 minutos, marcou o único gol do Rayo no jogo e fechou o placar em 3 x 1, suficiente para a classificação por 4 x 3 no agregado.

A La Liga, no entanto, vive imprimindo pressão sobre a equipe. No domingo, 26 de abril, o Rayo cedeu um empate de 3 x 3 para o Real Sociedad no Vallecas numa partida marcada por decisões polêmicas do VAR. O atacante Carlos Martín teve um gol anulado por interferência após revisão de vídeo, e o time de Iñigo Pérez, que chegou a estar empatando, saiu de campo às mãos de Sergio Camello furibundo com a arbitragem. A equipe soma oito empates nas últimas 13 partidas da liga, o que reforça o contraste com sua solidez europeia.

O Strasbourg chegou até aqui de forma igualmente cinematográfica. O clube terminou na primeira posição da fase de liga da Conference League com 16 dos 18 pontos possíveis, eliminando o Rijeka nas oitavas com uma vitória agregada de 2 x 1. Nas quartas, perdeu o primeiro jogo por 2 x 0 para o Mainz na Alemanha, mas respondeu com uma exibição dominante no Stade de la Meinau: vitória por 4 x 0, com gols de Enciso, Godo e Emegha, para avançar por 4 x 2 no agregado.

O maior golpe na campanha do Strasbourg veio de fora de campo. Joaquín Panichelli, artilheiro do clube com 20 gols na temporada em todas as competições, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em março durante uma convocação pela seleção argentina, e não jogará mais esta temporada. A ausência do centroavante de 23 anos, que fizera 16 gols na Ligue 1, obriga Gary O'Neil a reestruturar o ataque num momento de máxima importância.

O clube alsaciano é propriedade da BlueCo, o mesmo grupo de investimento que controla o Chelsea. A ligação com o clube londrino ficou ainda mais evidente quando Liam Rosenior, técnico que havia construído a campanha até a liderança da fase de grupos, deixou o cargo em janeiro para assumir a função de auxiliar de Enzo Maresca em Stamford Bridge. Gary O'Neil, ex-treinador de Bournemouth e Wolverhampton na Premier League, assumiu o comando e conduziu a equipe até a semifinal.

Outros palpites para Rayo Vallecano x Strasbourg

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Confrontos diretos

Rayo Vallecano e Strasbourg nunca se enfrentaram em competições oficiais antes desta quinta-feira. Não há histórico a consultar, o que transforma este confronto em um terreno completamente inexplorado para ambas as equipes. O'Neil conhece bem Iñigo Pérez e a forma de jogar dos madrilenhos. O técnico inglês foi categórico ao afirmar que a tarefa será difícil, mas que a equipe francesa "vai lutar para escrever algo nos livros de história do clube este ano".

Notícias de Rayo Vallecano x Strasbourg

Rayo Vallecano

No lado do Rayo, há boas notícias na frente defensiva. Florian Lejeune e Nobel Mendy cumpriam suspensão na La Liga e estão disponíveis para a Conference League. Augusto Batalla também estava suspenso domesticamente após acúmulo de cartões diante do Espanyol, mas o arqueiro argentino não tem impedimento na UEFA. As dúvidas recaem sobre Álvaro García e Randy Nteka, ambos em testes de aptidão física nos dias que antecedem o jogo. Diego Méndez segue lesionado e está fora.

Escalação provável: Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertrouwd, Espino; Ciss, López; Akhomach, Palazón, García; De Frutos.

Strasbourg

O Strasbourg chega à semifinal com uma lista de baixas considerável. Além de Panichelli (LCA), estão definitivamente ausentes Aaron Anselmino (lesão no isquiotibial, temporada provavelmente encerrada), Matthis Amougou e Junior Mwanga (ombro). O golpe mais imediato, porém, é a suspensão de Valentín Barco: o meio-campista argentino recebeu cartão amarelo ao comemorar o segundo gol da virada sobre o Mainz em 16 de abril, e cumpre suspensão automática no primeiro jogo.

Barco ainda soma uma lesão no tornozelo que o manteve fora das últimas partidas. Guéla Doué é dúvida por problemas de saúde. Na frente, Emanuel Emegha voltou às convocações após três meses lesionado e pode ser titular no lugar de Panichelli.

Escalação provável: Strasbourg (4-2-3-1): Penders; Ouattara, Doué, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Godo, Yassine, Enciso; Emegha.

Destaques individuais de Rayo Vallecano x Strasbourg

Jogador destaque · Rayo Vallecano Isi Palazón 7 Gols na temporada 2025/26 (todas as competições) 3 Assistências na La Liga 2025/26 2 Pênaltis convertidos na Conference League 9 Cartões amarelos — mais advertido do Rayo Jogador destaque · Strasbourg Martial Godo 8 Gols na Ligue 1 2025/26 14 Gols em todas as competições 2025/26 7.05 Nota média FotMob na temporada 7 Assistências na Ligue 1 2025/26

Os técnicos

Iñigo Pérez assumiu o Rayo Vallecano em 2024 e construiu uma relação de profunda identificação com o elenco. Em abril, antes das quartas de final, afirmou publicamente que vivia "obcecado com ganhar a Conference League" e que o torneio representa "algo que não pode ser ignorado" além da pressão do campeonato doméstico. A semifinal é um território inédito para o técnico espanhol, que levou o clube além de qualquer limite histórico.

Gary O'Neil chegou ao Strasbourg em janeiro de 2026, substituindo Liam Rosenior com a equipe já classificada para a fase eliminatória. O treinador inglês, que dirigiu Bournemouth e Wolverhampton na Premier League, adotou uma postura mais cautelosa do que o antecessor, organizando defensivamente o time sem abrir mão do dinamismo jovem que define o plantel. O'Neil conhece bem Iñigo Pérez e reconhece que o Vallecas será um ambiente difícil.

Análise tática

O Rayo organiza-se num 4-2-3-1 com Ciss e López formando o duplo pivô, responsável por blindar a defesa e dar suporte ao jogo. Akhomach opera pela direita com velocidade e drible, enquanto Palazón circula entre linhas como construtor e finalizador. A equipe explora bem os espaços com bola parada graças à altura de Lejeune, e usa o pressing alto para forçar erros do adversário em campo contrário.

O Strasbourg também joga num 4-2-3-1, com Barco como a engrenagem central do meio-campo. Sem Panichelli, a equipe perde o principal referencial ofensivo, e a responsabilidade de ocupar a área recai sobre Emegha. Enciso atua pela esquerda como criador, enquanto Godo explora o lado direito em transições rápidas. O Rayo, que concedeu 38 gols em 33 jogos na La Liga, terá que manter atenção nas investidas dos atacantes franceses nos contra-ataques.

Prognóstico de placar exato para Rayo Vallecano x Strasbourg

🎯 Palpite exato — Conference League | Semifinal 1ª mão Rayo Vallecano 2 x 1 Strasbourg O Rayo joga em casa num Vallecas que vira fortaleza na Europa, diante de um Strasbourg privado de Panichelli (LCA) e Barco (suspenso). O equilíbrio existirá, mas o fator casa e a experiência europeia acumulada pelos madrilenhos devem ser decisivos. O Rayo perdeu apenas duas vezes em casa na La Liga nesta temporada (5V-8E-2D no Vallecas) e soma uma única derrota em 12 partidas europeias no mesmo estádio nas duas campanhas da UEFA.

Panichelli, artilheiro do Strasbourg com 20 gols na temporada (16 na Ligue 1), está fora com LCA rompido. Barco, que lidera o elenco em duelos vencidos (84) e nota FotMob (7.27), cumpre suspensão. Os dois maiores destaques do time ausêntes ao mesmo tempo.

O Strasbourg venceu apenas quatro dos 14 jogos fora de casa na Ligue 1 nesta temporada, com seis derrotas como visitante no campeonato francês.

O Strasbourg registrou apenas três clean sheets em todos os jogos que disputou em 2026, o que facilita ao Rayo marcar em casa — e abre espaço para ambas as equipes balancearem.

Resumo do palpites do Lance para Rayo Vallecano x Strasbourg