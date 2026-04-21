PSG x Nantes – Palpites, análise e odds (22/04)

O PSG recebe o Nantes nesta quarta-feira no Parc des Princes, em partida atrasada da 26ª rodada da Ligue 1. No papel, o confronto parece tranquilo para o campeão em título. Em campo, o time visitante ainda joga pela sobrevivência na competição e deve buscar dificultar as coisas para o lado parisienses.

O dono da casa busca consolidar sua vantagem na liderança da tabela e precisa dar uma resposta após a derrota de domingo para o Lyon. O Nantes, por sua vez, luta contra o rebaixamento e precisa somar pontos em cada jogo para diminuir a distância para o Auxerre, atual 16º lugar, vaga do playoff contra o descenso.

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Análise da partida

Os comandados de Luis Enrique fazem uma campanha muito sólida no campeonato. O Parc des Princes é uma das forças do PSG na competição, junto a um sistema ofensivo que funciona em alto nível. São 62 gols marcados em 28 jogos.

Esse número coloca a equipe como o melhor ataque da Ligue 1, saldo de gols amplamente positivo de +37. Poucas equipes conseguiram pontuar no Parc nesta temporada, e a derrota surpreendente de domingo para o Lyon exigirá dos parisienses mais agressividade e determinação diante do Nantes, para evitar dois tropeços consecutivos em poucos dias e retomar quatro pontos de vantagem sobre o RC Lens na classificação.

O Nantes atravessa um momento mais delicado. Os Canários perderam o embalo após um mês de fevereiro animador e acumulam resultados irregulares — entre empates arrancados no sufoco e derrotas frustrantes para concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

Fora de casa, o quadro é ainda mais preocupante. O Nantes conquistou poucas vitórias como visitante (duas em 14 jogos fora de La Beaujoire) e sofre em média quase dois gols por partida.

O Paris caminha para mais um título, gerenciando o elenco tendo em vista os compromissos europeus. A rotatividade tornou-se um recurso estratégico, principalmente de olho na forte semifinal contra o Bayern de Munique que se inicia na próxima semana.

O Nantes enfrenta uma pressão completamente diferente. Cada jogo é decisivo na corrida pela permanência e cada deslocamento representa um desafio. O objetivo é claro: buscar pontuar fora de casa para diminuir os cinco pontos de desvantagem na briga pelos playoffs de rebaixamento.

Outros palpites para PSG x Nantes

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Confrontos diretos

Os duelos recentes pendem claramente em favor do PSG. Nos últimos oito encontros entre as equipes em todas as competições, Paris domina com folga: seis vitórias e dois empates.

No jogo do primeiro turno, em La Beaujoire, o Paris venceu com dificuldade após uma primeira etapa disputada. O Nantes resistiu antes de ceder à pressão coletiva parisiense no segundo tempo.

A última vitória nantaise no Parc des Princes remonta a mais de dez anos. Esse histórico recente reforça o desequilíbrio entre as equipes antes desta partida, e o contexto atual deixa pouco espaço para uma surpresa.

Notícias de PSG x Nantes

PSG

No lado parisiense, a enfermaria está sob controle. Nuno Mendes deve ser poupado, enquanto Quentin Ndjantou ainda está fora. Vitinha, que sofreu uma lesão no tornozelo contra o Lyon no domingo, também ficará de fora, o que preocupa a nove dias do clássico europeu contra o Bayern de Munique.

Ousmane Dembélé reencontrou seu ritmo e deve começar a partida como titular. Désiré Doué também está disponível após o choque sofrido em Liverpool e oferece uma opção ofensiva adicional vinda do banco.

Luis Enrique pode promover alguns ajustes diante de uma agenda intensa. Gonçalo Ramos concorre a uma vaga entre os titulares na ponta, enquanto Warren Zaïre-Emery representa uma opção interessante para trazer frescor ao meio-campo.

Na defesa, o principal líder é o brasileiro Marquinhos, titular absoluto do setor e que deve formar a dupla de zagueiros com o equatoriano William Pacho. Por conta dos desfalques no meio, Beraldo pode iniciar como volante novamente, assim como no duelo do fim de semana.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; João Neves, Beraldo, Fabián Ruiz; Dembélé, Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Nantes

O Nantes, por sua vez, precisa lidar com algumas ausências. Fabien Centonze e Dehmaine Tabibou estão suspensos para a visita à capital, enquanto Kelvin Amian é baixa por lesão.

O plano de jogo dos Canários deve se estruturar em torno de um bloco baixo com cinco defensores, a fim de reduzir os espaços explorados pelo Paris. O objetivo prioritário será aguentar o máximo de tempo possível, especialmente no primeiro quarto de hora.

Nantes (5-4-1): Lopes; Coco, Castelletto, Kaba, Cozza, Leroux; Benhattab, Chirivella, Mollet, Mostafa Mohamed; Abline. Técnico: Vahid Halihodzic.

Destaques individuais de PSG x Nantes

Jogador destaque · PSG Ousmane Dembélé 10 Gols na Ligue 1 2025-2026 5 Assistências na Ligue 1 2025-2026 7,92 Nota WhoScored na temporada 2,1 Chutes a gol por partida Jogador destaque · Nantes Matthis Abline 5 Gols na Ligue 1 2025-2026 3 Assistências na Ligue 1 2025-2026 7,08 Nota WhoScored na temporada 2.480 Minutos jogados na Ligue 1

Os técnicos

Luis Enrique está inserido em um projeto construído com continuidade. Em sua terceira temporada à frente do PSG, o técnico espanhol instalou uma identidade de jogo clara, exigente e voltada para o coletivo. Suas decisões raramente são questionadas, tamanha é a regularidade dos resultados.

No Nantes, o contexto é bem diferente. Os recursos são mais limitados e a pressão pelo resultado é constante. Vahid Halilhodzic precisa trabalhar com uma margem de erro mínima, em um projeto mais focado na permanência e na solidez defensiva do que em um futebol expansivo.

Análise tática

O Paris deve assumir rapidamente o controle da posse de bola. O objetivo será abrir o bloco defensivo dos visitantes explorando toda a largura do campo, com circulação rápida no meio para criar espaços e liberar Dembélé e Barcola nas zonas ofensivas.

Os laterais terão papel determinante. Hakimi, em especial, deve se projetar bastante para criar superioridade numérica em seu corredor, frente a uma defesa nantaise que pode ter dificuldades nas laterais ao recuar.

O Nantes deve aceitar sofrer e atuar em bloco baixo com cinco defensores para reduzir os espaços entre as linhas. A ideia será minimizar as situações de perigo na área e aproveitar os contra-ataques, especialmente com a velocidade de Abline.

O principal ponto fraco dos visitantes é a saída de bola. Sob pressão, as perdas de posse no campo de defesa podem se multiplicar diante da pressão parisiense, oferecendo ao PSG oportunidades rápidas — um cenário já observado diversas vezes no Parc nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para PSG x Nantes

🎯 Previsão de Placar PSG 3 x 0 Nantes O PSG deve atropelar o Nantes no Parc des Princes e encerrar qualquer dúvida cedo. O histórico recente, os dados ofensivos parisienses e a fragilidade defensiva dos Canários fora de casa apontam para uma vitória tranquila e convincente. O PSG abriu o placar em 21 dos últimos 25 jogos pela Ligue 1 e converteu essa vantagem em vitória em 18 oportunidades — domínio desde o início.

Oito dos últimos dez jogos do PSG em casa na Ligue 1 terminaram com mais de 2,5 gols no marcador.

O PSG está invicto nos últimos 19 dos 20 confrontos em casa contra o Nantes em todas as competições. A última derrota parisiense no Parc diante dos Canários remonta a mais de uma década.

O Nantes não venceu nenhum de seus últimos seis jogos e somou apenas duas vitórias em 14 visitas — o 15º pior retrospecto fora de casa entre as equipes da Ligue 1.

O PSG marcou pelo menos três gols em cinco dos últimos oito jogos em casa no campeonato. Contra o Nantes especificamente, a equipe parisiense balançou as redes nas 20 partidas recentes por todos os torneios.

Resumo do palpites do Lance para PSG x Nantes