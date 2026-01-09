Portuguesa x Palmeiras – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Portuguesa x Palmeiras, pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. O confronto acontece nesta sábado, 10 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé em São Paulo, com transmissão ao vivo na HBO Max, na TNT e no YouTube da CazéTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Portuguesa x Palmeiras (10/01/2026)

O Palmeiras chega com certo favoritismo para a partida, mesmo atuando fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira se mostram mais preparados e contam com uma base sólida, capaz de dominar as ações e controlar os resultados na maioria das vezes. Além disso, o Verdão leva vantagem no retrospecto do confronto, fator que reforça ainda mais nosso palpite.

O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas nos confrontos contra a Lusa

No histórico do duelo, são 107 vitórias do Verdão, contra 52 da Portuguesa, em 225 partidas

Em 2025, foram 45 vitórias em 76 partidas disputadas do Palmeiras

Outros palpites para Portuguesa x Palmeiras

Apesar do favoritismo do Palmeiras no confronto, o histórico recente indica a predominância de placares mais baixos. Somado ao fato de ser a primeira partida da temporada, com as equipes ainda em fase de ajustes, a tendência de poucos gols tende a se manter. Além disso, em sete dos últimos oito encontros entre as equipes, tivemos menos de 2,5 gols, o que reforça nosso palpite.

A defesa palmeirense se mostrou muito sólida na temporada passada, sofrendo apenas 61 gols em 76 partidas, além de ter registrado 15 jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Essa base defensiva foi mantida, e, aliado ao fato de que a Portuguesa não marcou contra o Palmeiras nos últimos três confrontos, o palpite para o Verdão não sofrer gols se mostra uma boa opção.

Outro padrão recorrente nas partidas do Palmeiras é o alto volume ofensivo, que gera muitas finalizações e, consequentemente, mais escanteios. Em quatro dos últimos cinco jogos da equipe, tivemos mais de 9,5 escanteios, o que indica uma boa possibilidade desse cenário se repetir no confronto.

Análise e Forma dos Times

Portuguesa - Momento e escalação

A Portuguesa chega para a temporada 2026 bastante renovada, com a chegada de diversos reforços para a disputa do Campeonato Paulista. A equipe espera resgatar as glórias do passado, quando conquistou o título estadual em três oportunidades, e fazer uma grande campanha neste ano.

Entre os novos contratados e a base mantida da temporada anterior, Fábio Matias deve levar a campo o que tem de melhor à disposição para a estreia.

Provável escalação do Portuguesa: João Paulo (Eduardo); Gustavo Sciencia, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Guilherme Portuga e Marcelo Freitas; Igor Torres e Lohan. Técnico: Fábio Matias.

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras estreia na temporada 2026 cercado de grandes expectativas. Após um 2025 sem conquistas — algo que aconteceu pela primeira vez sob o comando de Abel Ferreira —, a equipe busca começar o novo ano com o pé direito e já apresentar à torcida sinais de um desempenho mais consistente.

Para este início de competição, o treinador informou que deve promover uma rotação no elenco, principalmente pelo fato de o time ter tido apenas uma semana de preparação antes do início da temporada.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Larson e Andreas Pereira; Allan, Ramón Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Confronto direto e estatísticas de Portuguesa x Palmeiras

O histórico recente entre Portuguesa e Palmeiras é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Portuguesa x Palmeiras

15/01/2025 - Palmeiras 2 x 0 Portuguesa - Campeonato Paulista

28/02/2024 - Portuguesa 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Paulista

06/03/2014 - Palmeiras 1 x 0 Portuguesa - Campeonato Paulista

29/08/2012 - Portuguesa 3 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro

19/05/2012 - Palmeiras 1 x 1 Portuguesa - Campeonato Brasileiro

Estatísticas e curiosidades de Portuguesa x Palmeiras

Em todas as competições foram disputados 225 jogos entre as duas equipes, com 107 vitórias do Palmeiras, 66 empates e 52 triunfos do Portuguesa O Palmeiras venceu os últimos três jogos contra a Portuguesa, e não sofreu gols Em sete dos últimos oito confrontos entre as equipes tivemos menos de 2,5 gols Em quatro dos últimos cinco jogos do Verdão tivemos mais de 9,5 escanteios O Palmeira registrou na temporada passada, 45 vitórias, 16 empates e 15 derrotas

Comparação de Odds para Portuguesa x Palmeiras

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Portuguesa x Palmeiras

