O Lance! apresenta os melhores palpites para PSG x Monaco, pela partida de volta da rodada de playoffs da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para PSG x Monaco (25/02/2026)

A partida promete ser equilibrada e intensa, especialmente por envolver classificação, mas isso não significa necessariamente um confronto truncado. Mesmo em jogos decisivos, as equipes mantêm organização tática e disciplina defensiva, evitando excesso de faltas duras. O Paris Saint-Germain é conhecido por ter uma defesa bem posicionada, com zagueiros que sabem neutralizar jogadas sem recorrer a infrações constantes.

Agora, a expectativa é de no máximo três cartões ao longo do jogo, cenário sustentado pelos números recentes.

Em confrontos diretos, as duas equipes obtiveram média de apenas três cartões nos últimos dez jogos

O PSG comete poucas faltas, com média de apenas 8,9 por partida

A equipe francesa registra baixa incidência de faltas graves, com média de apenas 0,6 cartões nas últimas dez partidas

Outros palpites para PSG x Monaco

O segundo melhor palpite aponta para um número reduzido de escanteios, tendência sustentada pelo histórico recente das equipes. Mesmo nos confrontos diretos, os times priorizaram jogadas pelo centro do campo, evitando tantos cruzamentos na área. No jogo de ida, por exemplo, foram registrados apenas nove escanteios no total, número que reforça a projeção. Jogando juntos, as equipes mantêm média de 9,2 tiros de canto por partida, além de o Paris Saint-Germain sofrer poucos escanteios, com média de apenas 2,1 por jogo.

Outro palpite interessante é para um placar elástico. O PSG venceu o jogo de ida por apenas um gol de diferença, o que deve forçar o Monaco a adotar postura mais ofensiva, enquanto o time parisiense também buscará o ataque para assegurar a classificação. As duas equipes somam média combinada de 4,07 gols na temporada atual. O PSG registra média de dois gols marcados por partida, enquanto a defesa do Monaco sofre, em média, 1,8 gols por jogo.

Esse cenário ainda conduz a um possível ambos marcam. Três dos últimos cinco jogos do PSG terminaram com gols para os dois lados. Além disso, três dos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes também registraram as duas redes balançando, reforçando a tendência de um duelo movimentado ofensivamente.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

O PSG levou a melhor no jogo de ida ao vencer o Monaco por 3 x 2. Com a vantagem mínima no placar agregado, a equipe entra em campo com a proposta de administrar o resultado, buscando equilíbrio defensivo sem abrir mão das transições ofensivas que têm sido sua principal arma. A diferença construída no primeiro confronto pode ser decisiva para garantir a vaga na próxima fase.

A boa fase não se resume apenas a esse duelo. Logo após a vitória sobre o Monaco, o PSG confirmou o momento positivo ao bater o Metz por 3 x 0, reforçando a consistência recente da equipe.

Em relação ao elenco, ainda há dúvida sobre a presença de Ousmane Dembélé, que sente dores na panturrilha. Permanecem fora Senny Mayulu, Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou, todos em recuperação.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Monaco - Momento e escalação

O Monaco foi superado pelo PSG por um gol de diferença no jogo de ida, resultado que o obriga a adotar postura mais ofensiva na volta. Na partida seguinte, a equipe reagiu ao vencer o Lens pelo mesmo placar de 3 x 2, mostrando capacidade de resposta. Ainda assim, será necessário maior eficiência no ataque para buscar a classificação.

A equipe também terá que lidar com problemas no elenco. Krépin Diatta e Christian Mawissa são dúvidas por questões físicas. Já o meia Aleksandr Golovin é ausência confirmada após expulsão. Além deles, Takumi Minamino, Kassoum Ouattara e Mohammed Salisu seguem no departamento médico e não devem atuar.

Provável escalação do Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Bamba, Adingra e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli

Confronto direto e estatísticas de PSG x Monaco

O histórico recente entre PSG e Monaco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre PSG e Monaco

17/02/2026 — Monaco 2 x 3 PSG (Liga dos Campeões)

29/11/2025 — Monaco 1 x 0 PSG (Campeonato Francês)

07/02/2025 — PSG 4 x 1 Monaco (Campeonato Francês)

05/01/2025 — PSG 1 x 0 Monaco (Supercopa da França)

18/12/2024 — Monaco 2 x 4 PSG (Campeonato Francês)

Estatísticas e curiosidades de PSG x Monaco

As duas equipes somam média de apenas 3,5 cartões por partida na temporada atual Três dos últimos cinco jogos do Paris Saint-Germain terminaram com menos de 9,5 escanteios Três dos últimos cinco compromissos do Monaco registraram no máximo nove cantos O Monaco ultrapassou a marca de 3,5 gols combinados em cinco dos últimos seis jogos O PSG superou a linha de quatro gols no placar em três dos últimos quatro confrontos recentes O PSG cria muitas oportunidades ofensivas, com média de 14,4 finalizações por partida Em quatro dos últimos cinco compromissos do Monaco houve gols para os dois lados

Comparação de Odds para PSG x Monaco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para PSG x Monaco

Menos de 3,5 Cartões (2,15 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,88 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (1,78 na Superbet) Ambos marcam (1,61 na Bet365)

