O Lance! apresenta os melhores palpites para Borussia Dortmund x Atalanta, pela partida de ida da rodada de playoffs da Champions League. O confronto acontece nesta terça-feira, 17 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, com transmissão ao vivo na HBO Max e no Canal Space. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Borussia Dortmund x Atalanta (17/02/2026)

Serhou Guirassy segue vivendo mais uma excelente temporada com a camisa do Borussia Dortmund. Artilheiro da equipe, o camisa 9 vem de três partidas de alto nível, sendo decisivo ao marcar cinco gols nesse período.

Na atual edição da Champions League, Guirassy já soma três gols marcados e busca se aproximar dos números da temporada passada, quando figurou entre os dois principais artilheiros da competição. Diante desse ótimo momento, nosso palpite acompanha a fase artilheira do atacante para mais uma atuação decisiva pelo Borussia Dortmund.

Nessa temporada, Guirassy registra 15 gols marcados em 32 partidas pelo Borussia Dortmund Nos últimos três jogos o atacante marcou cinco gols Na temporada 2024/25, foi o artilheiro da Champions League ao lado de Raphinha, com 13 gols em 14 partidas

Outros palpites para Borussia Dortmund x Atalanta

O Borussia Dortmund vem de uma ótima sequência na temporada. Com sete vitórias nos últimos dez jogos, muito desse desempenho é resultado dos excelentes inícios de partida que a equipe vem apresentando. Dominando as ações desde os primeiros minutos, impondo seu estilo de jogo e com alto volume ofensivo, o Dortmund conseguiu marcar o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos. Jogando em casa, nosso palpite acompanha para que o Borussia Dortmund volte a sair na frente do placar.

As partidas mais recentes da equipe alemã também foram marcadas por alto volume de gols. Foram 23 gols marcados e 12 sofridos nas últimas dez partidas, mostrando confrontos abertos e muito movimentados. Somando esse cenário ao ataque da Atalanta, que vem com média de 1,8 gol por jogo no mesmo período, temos um contexto bastante favorável para superar a linha de gols nesse confronto.

Alinhado com os ótimos inícios de jogo, o Borussia Dortmund também registrou o primeiro escanteio da partida em sete dos últimos dez jogos. Novamente, como atua em casa, é esperado um comportamento mais protagonista da equipe alemã, o que reforça nosso palpite para mais um primeiro escanteio a seu favor.

Análise e Forma dos Times

Borussia Dortmund - Momento e escalação

O Borussia Dortmund vive um ótimo momento na temporada, principalmente na Bundesliga. Com seis vitórias nas últimas oito partidas, o único ponto negativo ficou por conta das duas derrotas na Champions League, que fizeram a equipe cair para a 17ª colocação da fase de liga, sendo obrigada a disputar os playoffs do mata-mata da competição.

Na Champions, o Dortmund encerrou sua campanha com três vitórias, dois empates e três derrotas. Já no compromisso mais recente, venceu o Mainz 05 por 4 a 0, pelo Campeonato Alemão, confirmando a boa fase. Agora, recebe a Atalanta com o objetivo de conquistar um resultado positivo no jogo de ida em casa e encaminhar a classificação para a próxima fase no confronto da semana seguinte.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Julian Brandt. Técnico: Niko Kovac.

Atalanta - Momento e escalação

Já a Atalanta, que finalizou a fase de liga da Champions League na 15ª posição, teve uma queda notável de rendimento nas últimas rodadas da competição. No início, figurava constantemente dentro do top 8, porém as derrotas nas duas rodadas finais fizeram a equipe cair para a fase de playoffs. Na campanha europeia, somou quatro vitórias, um empate e três derrotas.

Apesar disso, vive um ótimo momento no cenário italiano, vindo de três vitórias consecutivas na Serie A, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre a Lazio no último compromisso. Agora, visita o Borussia Dortmund na Alemanha com o objetivo de conquistar um bom resultado fora de casa e decidir a classificação em Bérgamo na partida de volta.

Provável escalação do Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Éderson, Marten de Roon e ; Lazar Samardzic, Nikola Krstovic e Nicola Zalewski. Técnico: Raffaele Palladino.

Confronto direto e estatísticas de Borussia Dortmund x Atalanta

O histórico recente entre Borussia Dortmund e Atalanta é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Borussia Dortmund x Atalanta

22/02/2018 - Atalanta 1 x 1 Borussia Dortmund - (Liga Europa)

15/02/2018 - Borussia Dortmund 3 x 2 Atalanta - (Liga Europa)

01/08/2017 - Atalanta 1 x 0 Borussia Dortmund - (Amistoso entre clubes)

Estatísticas e curiosidades de Borussia Dortmund x Atalanta

Nessa edição da Champions League, o Borussia registra 19 gols marcados e 17 gols sofridos, nas oito partidas da primeira fase A Atalanta vem com dez gols marcados e dez gols sofridos nessa primeira fase da Champions Serhou Guirassy registra 15 gols em 32 partidas pelo Borussia Dortmund na temporada A equipe alemã marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos Em quatro dos últimos cinco jogos do Borussia tivemos mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Borussia Dortmund x Atalanta

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Borussia Dortmund Empate Atalanta Betsson 2,00 3,80 3,60 Betano 1,98 3,75 3,60 Br4bet 2,00 3,50 3,50

Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Atalanta

Resumo dos palpites do Lance para Borussia Dortmund x Atalanta