O Lance! apresenta os melhores palpites para Olympiacos x Bayer Leverkusen, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. O confronto acontece nesta terça-feira, 20 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Georgios Karaiskakis Stadium, em Piraeus na Grécia, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Olympiacos x Bayer Leverkusen (20/01/2026)

O Olympiacos apresenta um ótimo retrospecto ao sair na frente do placar na maioria de suas partidas, reflexo de uma organização ofensiva eficiente, que vem sendo determinante para os resultados positivos recentes. Diante da necessidade de vitória para seguir sonhando com a classificação à próxima fase, a expectativa é que a equipe grega assuma o protagonismo do jogo, aumentando as chances de inaugurar o marcador.

Em oito de suas últimas dez partidas o Olympiacos abriu o placar O Bayer Leverkusen sofreu o primeiro gol nas últimas três partidas disputadas Em seis dos oito últimos jogos que a equipe grega marcou o primeiro gol, conseguiu sair com a vitória

Outros palpites para Olympiacos x Bayer Leverkusen

O retrospecto recente e o desempenho ofensivo das duas equipes indicam uma partida movimentada, com boas chances de muitos gols. Nas últimas dez partidas, o Olympiacos registra média de 2,2 gols marcados, enquanto o Bayer Leverkusen tem média de 1,5 gol. Somado à necessidade de resultado de ambos, o cenário reforça nosso palpite.

Patrick Schick vem sendo o principal nome do ataque alemão na temporada, com nove gols em 24 partidas, além de dois na Champions League. Nosso palpite acompanha o bom momento do atacante, indicando mais uma atuação decisiva.

Por fim, as duas equipes apresentam partidas recentes com número controlado de cartões. O Olympiacos tem média de 1,1 cartão nos últimos dez jogos, enquanto o Leverkusen registra 2,2. Esses números sustentam nosso palpite para um confronto com poucas advertências.

Análise e Forma dos Times

Olympiacos - Momento e escalação

O Olympiacos vinha em uma excelente sequência de resultados, com dez partidas de invencibilidade, até ser derrotado no último fim de semana pelo líder do Campeonato Grego, o PAOK. Na atual edição da Champions League, a equipe conquistou sua primeira vitória apenas na rodada passada, ao bater o Kairat.

No momento, ocupa a 29ª colocação, com cinco pontos — uma vitória, dois empates e três derrotas. Ainda com chances matemáticas de classificação, desde que vença os dois jogos restantes, o time grego recebe o Bayer Leverkusen sob forte pressão por um resultado positivo.

Provável escalação do Olympiacos: Kostas Tzolakis; Costinha, Giulian Biancone, Panagiotis Retsos e Francisco Ortega; Dani García, Christos Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho e Yusuf Yazici; Mehdi Taremi. Técnico: José Luis Mendilibar.

Bayer Leverkusen - Momento e escalação

A equipe alemã atravessa um breve período de oscilação na temporada, vindo de duas derrotas consecutivas na Bundesliga. No último compromisso, foi superada pelo Hoffenheim por 1 a 0, fora de casa. Já na Champions League, ocupa a 20ª colocação, com campanha de duas vitórias, três empates e uma derrota.

Agora, visita o Olympiacos, na Grécia, com o objetivo de somar pontos e seguir na briga por uma vaga direta na próxima fase da competição.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Robert Andrich, Loic Badé e Jarell Quansah; Arthur Augusto, Aleix García, Ezequiel Fernández e Álex Grimaldo; Malik Tillman, Patrik Schick e Ernest Poku. Técnico: Kasper Hjulmand.

Confronto direto e estatísticas de Olympiacos x Bayer Leverkusen

O histórico recente entre Olympiacos e Bayer Leverkusen é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Olympiacos x Bayer Leverkusen

29/10/2002 - Bayer Leverkusen 2 x 0 Olympiacos - Champions League

18/09/2002 - Olympiacos 6 x 2 Bayer Leverkusen - Champions League

Estatísticas e curiosidades de Olympiacos x Bayer Leverkusen

Este será o terceiro encontro entre as equipes na Champions League Na Champions League, o Olympiacos registra seis gols marcados e 13 gols sofridos O Bayer Leverkusen registra 10 gols marcados e 12 sofridos nas seis rodadas da competição O Olympiacos marcou o primeiro gol em oito das últimas dez partidas disputadas O tcheco Patrick Schick registra nove gols marcados pelo Bayer Leverkusen nessa temporada

Comparação de Odds para Olympiacos x Bayer Leverkusen

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Olympiacos Empate Bayer Leverkusen Betsson 2,52 3,65 2,70 Betano 2,52 3,40 2,75 Br4bet 2,45 3,60 2,60

Resumo dos palpites do Lance! para Olympiacos x Bayer Leverkusen

