O Lance! apresenta os melhores palpites para Portuguesa x Corinthians, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto acontece neste domingo, 22 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo, com transmissão ao vivo na Rede Record, HBO Max e YouTube da CazéTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Portuguesa x Corinthians (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Portuguesa e Corinthians se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Paulista em um confronto que promete grande intensidade. As duas equipes vêm apresentando um padrão recente de partidas mais controladas na primeira etapa, com maior volume de gols e decisões concentradas no segundo tempo.

Diante da importância do duelo — em que a derrota significa eliminação — a tendência é de uma postura mais cautelosa nos minutos iniciais, com maior exposição ofensiva apenas na etapa final, quando o confronto tende a ser definido. Considerando o volume de gols registrados no segundo tempo nas partidas recentes de ambas as equipes, nosso palpite acompanha para que esse padrão volte a se repetir neste duelo decisivo.

Nas últimas dez partidas da Portuguesa, 75% dos gols marcados e 63% dos gols sofridos foram na segunda etapa O Corinthians marcou 69% dos gols das últimas dez partidas no segundo tempo Todos os gols das últimas quatro partidas do Timão foram na segunda etapa

Outros palpites para Portuguesa x Corinthians

A equipe do Corinthians vem de um excelente retrospecto recente, conseguindo controlar as ações das partidas, manter uma postura defensiva sólida e apresentar ótimo volume ofensivo. Esse cenário resultou em o Timão abrir o placar em sete dos últimos oito jogos disputados. Diante da importância do confronto, a tendência é de uma postura semelhante, o que reforça nosso palpite para o Corinthians marcar o primeiro gol novamente.

Jogando em casa, é esperado maior protagonismo da Portuguesa neste duelo. Mantendo bom volume ofensivo desde os minutos iniciais, a equipe conquistou o primeiro escanteio da partida em sete dos últimos dez jogos, dado que evidencia o forte início de jogo apresentado ao longo da competição. Diante desses números, nosso palpite surge como uma opção bastante interessante para este confronto.

Como já destacado, a expectativa é de uma postura mais cautelosa por parte das duas equipes, em função do caráter decisivo da partida. Com isso, aumenta a probabilidade de um duelo com menor número de gols, cenário que se repetiu em cinco dos últimos seis jogos do Corinthians e que também é nossa previsão para este confronto no Canindé.

Análise e Forma dos Times

Portuguesa - Momento e escalação

A Portuguesa teve um ótimo início de temporada e terminou na quarta colocação na primeira fase do Campeonato Paulista. Com cinco vitórias em oito rodadas, a equipe somou 15 pontos. No último compromisso, venceu o Mirassol por 2 a 1, confirmando o bom momento.

Agora, pelas quartas de final, recebe o Corinthians no Canindé com o objetivo de fazer valer o mando de campo e garantir a vaga na semifinal. O treinador Fábio Matias não possui baixas confirmadas para o confronto e deve enviar força máxima para este duelo decisivo.

Provável escalação do Portuguesa: Bruno Bertinato; João Vitor, Eduardo Biazus, Gustavo Henrique e Caio Roque; Mateus Cecchini, Guilherme Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê. Técnico: Fábio Matias.

Corinthians - Momento e escalação

A equipe do Corinthians também vive um excelente início de temporada em 2026. Além da conquista da Supercopa do Brasil, o time vem de uma sequência bastante positiva de resultados, com cinco vitórias nos últimos seis jogos. No Campeonato Paulista, terminou a primeira fase na quinta colocação, somando 14 pontos, com campanha de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Em seu último compromisso, venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, encara a Portuguesa com o objetivo de avançar às semifinais do Estadual. No entanto, o Corinthians segue sem contar com um de seus principais jogadores, Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão muscular.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Portuguesa x Corinthians

O histórico recente entre Portuguesa e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Portuguesa x Corinthians

15/02/2025 - Portuguesa 2 x 2 Corinthians - (Campeonato Paulista)

11/02/2024 - Corinthians 2 x 0 Portuguesa - (Campeonato Paulista)

12/02/2023 - Portuguesa 0 x 0 Corinthians - (Campeonato Paulista)

09/08/2019 - Corinthians 1 x 0 Portuguesa - (Copa Paulista)

08/07/2019 - Portuguesa 2 x 1 Corinthians - (Copa Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Portuguesa x Corinthians

Em todas as competições foram disputados 230 jogos entre as duas equipes, com 123 vitórias do Corinthians, 52 empates e 55 triunfos do Portuguesa No Campeonato Paulista, as equipes registram média de 1,4 e 1,3 gols marcados por partida, respectivamente O Corinthians vem de quatro partidas seguidas na competição onde todos os gols foram marcados no segundo tempo O Timão abriu o placar em sete dos últimos oito jogos A Portuguesa teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Portuguesa x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a semifinal:

Casa de Apostas Portuguesa Corinthians Betsson 2,19 1,50 Betano 2,50 1,50 Br4bet 2,60 1,45

Resumo dos palpites do Lance para Portuguesa x Corinthians

