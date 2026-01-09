Santos x Novorizontino – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Santos x Novorizontino pelo Campeonato Paulista
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Santos x Novorizontino pela abertura do Campeonato Paulista. O duelo da primeira rodada acontece neste sábado (10/01), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O estadual apresenta um novo formato nesta temporada, com oito rodadas na primeira fase e uma classificação única.
Palpite do Lance! para Santos x Novorizontino (10/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O primeiro jogo da temporada sempre é marcado por um nível físico menor, já que as equipes vêm de uma pausa no calendário. O pouco tempo de treinamento - principalmente do Santos - pode favorecer espaços para os dois ataques serem produtivos. O peixe terminou o último Paulistão com o terceiro melhor ataque, com 23 gols marcados.
Além disso, metade dos últimos dez jogos de 2025 terminaram com ambos marcam. A equipe reforçou seu ataque trazendo Gabigol para ser a referência como camisa nove que faltou na última temporada. O Novorizontino vem sendo um adversário difícil para o Peixe nos últimos duelos, o que pode sugerir uma dificuldade no encontro.
- O Peixe marcou em média 1,7 gols nos últimos dez compromissos do último ano
- Oito dos 13 jogos do Novorizontino no último Paulistão terminaram com ambos marcam
Outros mercados para Santos x Novorizontino
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Diferente de outros grandes, o Santos vai iniciar o Campeonato Paulista com força máxima. Vojvoda deve manter a base do time - com pequenas mudanças - que encerrou 2025 com três vitórias seguidas. Nossa análise é que empurrado pela Vila Belmiro cheia consiga balançar as redes duas vezes.
Como citado no primeiro palpite, o encontro promete ter um nível técnico mais baixo, visto que é o retorno das férias. Esse fator deve contribuir em um encontro de mais bolas longas, com equipes valorizando a profundidade. O estilo foi visto nos últimos jogos do Peixe no ano passado, com oito dos últimos dez duelos tendo mais de 10,5 tiros de canto.
Por fim, a partida deve marcar a reestreia de Gabriel Barbosa pelo Peixe. O atacante teve uma última temporada ruim, quando não conseguiu vingar no Cruzeiro. Porém, o retorno para casa pode ser uma fator de recuperação de confiança. Foram 83 gols marcados e 13 assistências somadas as duas primeiras passagens pelo clube.
Análise e Forma dos Times
Santos - Momento e escalação
O Santos inicia a temporada buscando voos maiores neste 2026. Semifinalista do último Paulistão, garantiu a permanência na elite do Brasileirão apenas nas últimas rodadas. O Peixe inicia o seu calendário apostando na continuação de Juan Pablo Vojvoda. Após evitar o rebaixamento, o treinador terá um início de trabalho visando as competição do calendário santista. A principal notícia foi a renovação até o final do meia Neymar, que segue vestindo a camisa do clube até dezembro.
A diretoria vem buscando reforços pontuais para qualificar o elenco. A principal contratação até o momento é o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele chega emprestado junto ao Cruzeiro para sua terceira passagem pela Vila. Além dele, assinaram em definitivo o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Álvaro Barreal. Para a estreia, o craque Neymar será desfalque, já que segue se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; William Arão, João Schmidt e Zé Rafael (Gabriel Bontempo); Rollheiser, Álvaro Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Novorizontino - Momento e escalação
Em pré-temporada desde 17 de dezembro, o Novorizontino busca iniciar bem mais uma edição do Campeonato Paulista. A equipe do interior parou no São Paulo nas quartas de final em 2025. Além disso, chegou a brigar pelo acesso na Série B, porém ficou a dois pontos do G4. A diretoria do Tigre manteve o treinador Ederson Moreira para comandar a equipe na atual temporada.
O Novorizontino fez 11 contratações para reforçar o elenco para a disputa do estadual. O principal destaque é a sequência do meia Rômulo, revelação do Paulistão 2024 pelo clube. Ele está emprestado pelo Palmeira desde agosto do último ano. Também estão entre as contratações o zagueiro Eduardo Brock, o volante Léo Naldi e os atacantes Nicolas Careca e Vinícius Paiva.
Provável escalação do Novorizontino: César; Patrick, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Jean Irmer e Luís Oyama (Léo Naldi); Matheus Bianqui, Rômulo e Robson; Nicolas Careca. Técnico: Ederson Moreira.
Confronto direto e estatísticas de Santos e Novorizontino
O histórico recente entre Santos e Novorizontino é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Santos e Novorizontino
- 09/02/2025 - Novorizontino 0 x 0 Santos - (Campeonato Paulista)
- 23/09/2024 - Santos 1 x 1 Novorizontino - (Série B)
- 07/06/2024 - Novorizontino 3 x 1 Santos - (Série B)
- 18/02/2024 - Santos 1 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)
- 27/02/2022 - Santos 2 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)
Estatísticas e curiosidades de Santos x Novorizontino
- O Novorizontino está há nove jogos sem perder do Santos, com seis vitórias e três empates
- Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com ambos os lados marcando
- Gabriel Barbosa tem um gol marcado contra o Novorizontino
- O Tigre marcou 1,2 gol de média por jogo nas últimas atuações de 2025
- O Peixe ficou apenas quatro rodadas do último Paulistão sem sofrer gol
Comparação de Odds para Santos x Novorizontino
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa
|Vitória do Santos
|Empate
|Vitória do Novorizontino
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Santos x Novorizontino
