Santos x Novorizontino – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Santos x Novorizontino pela abertura do Campeonato Paulista. O duelo da primeira rodada acontece neste sábado (10/01), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O estadual apresenta um novo formato nesta temporada, com oito rodadas na primeira fase e uma classificação única.

Palpite do Lance! para Santos x Novorizontino (10/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O primeiro jogo da temporada sempre é marcado por um nível físico menor, já que as equipes vêm de uma pausa no calendário. O pouco tempo de treinamento - principalmente do Santos - pode favorecer espaços para os dois ataques serem produtivos. O peixe terminou o último Paulistão com o terceiro melhor ataque, com 23 gols marcados.

Além disso, metade dos últimos dez jogos de 2025 terminaram com ambos marcam. A equipe reforçou seu ataque trazendo Gabigol para ser a referência como camisa nove que faltou na última temporada. O Novorizontino vem sendo um adversário difícil para o Peixe nos últimos duelos, o que pode sugerir uma dificuldade no encontro.

O Peixe marcou em média 1,7 gols nos últimos dez compromissos do último ano Oito dos 13 jogos do Novorizontino no último Paulistão terminaram com ambos marcam

Outros mercados para Santos x Novorizontino

Diferente de outros grandes, o Santos vai iniciar o Campeonato Paulista com força máxima. Vojvoda deve manter a base do time - com pequenas mudanças - que encerrou 2025 com três vitórias seguidas. Nossa análise é que empurrado pela Vila Belmiro cheia consiga balançar as redes duas vezes.

Como citado no primeiro palpite, o encontro promete ter um nível técnico mais baixo, visto que é o retorno das férias. Esse fator deve contribuir em um encontro de mais bolas longas, com equipes valorizando a profundidade. O estilo foi visto nos últimos jogos do Peixe no ano passado, com oito dos últimos dez duelos tendo mais de 10,5 tiros de canto.

Por fim, a partida deve marcar a reestreia de Gabriel Barbosa pelo Peixe. O atacante teve uma última temporada ruim, quando não conseguiu vingar no Cruzeiro. Porém, o retorno para casa pode ser uma fator de recuperação de confiança. Foram 83 gols marcados e 13 assistências somadas as duas primeiras passagens pelo clube.

Análise e Forma dos Times

Santos - Momento e escalação

O Santos inicia a temporada buscando voos maiores neste 2026. Semifinalista do último Paulistão, garantiu a permanência na elite do Brasileirão apenas nas últimas rodadas. O Peixe inicia o seu calendário apostando na continuação de Juan Pablo Vojvoda. Após evitar o rebaixamento, o treinador terá um início de trabalho visando as competição do calendário santista. A principal notícia foi a renovação até o final do meia Neymar, que segue vestindo a camisa do clube até dezembro.

A diretoria vem buscando reforços pontuais para qualificar o elenco. A principal contratação até o momento é o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele chega emprestado junto ao Cruzeiro para sua terceira passagem pela Vila. Além dele, assinaram em definitivo o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Álvaro Barreal. Para a estreia, o craque Neymar será desfalque, já que segue se recuperando de uma cirurgia no menisco do joelho.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; William Arão, João Schmidt e Zé Rafael (Gabriel Bontempo); Rollheiser, Álvaro Barreal e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Novorizontino - Momento e escalação

Em pré-temporada desde 17 de dezembro, o Novorizontino busca iniciar bem mais uma edição do Campeonato Paulista. A equipe do interior parou no São Paulo nas quartas de final em 2025. Além disso, chegou a brigar pelo acesso na Série B, porém ficou a dois pontos do G4. A diretoria do Tigre manteve o treinador Ederson Moreira para comandar a equipe na atual temporada.

O Novorizontino fez 11 contratações para reforçar o elenco para a disputa do estadual. O principal destaque é a sequência do meia Rômulo, revelação do Paulistão 2024 pelo clube. Ele está emprestado pelo Palmeira desde agosto do último ano. Também estão entre as contratações o zagueiro Eduardo Brock, o volante Léo Naldi e os atacantes Nicolas Careca e Vinícius Paiva.

Provável escalação do Novorizontino: César; Patrick, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Jean Irmer e Luís Oyama (Léo Naldi); Matheus Bianqui, Rômulo e Robson; Nicolas Careca. Técnico: Ederson Moreira.

Confronto direto e estatísticas de Santos e Novorizontino

O histórico recente entre Santos e Novorizontino é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Santos e Novorizontino

09/02/2025 - Novorizontino 0 x 0 Santos - (Campeonato Paulista)

23/09/2024 - Santos 1 x 1 Novorizontino - (Série B)

07/06/2024 - Novorizontino 3 x 1 Santos - (Série B)

18/02/2024 - Santos 1 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

27/02/2022 - Santos 2 x 2 Novorizontino - (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Santos x Novorizontino

O Novorizontino está há nove jogos sem perder do Santos, com seis vitórias e três empates Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com ambos os lados marcando Gabriel Barbosa tem um gol marcado contra o Novorizontino O Tigre marcou 1,2 gol de média por jogo nas últimas atuações de 2025 O Peixe ficou apenas quatro rodadas do último Paulistão sem sofrer gol

Comparação de Odds para Santos x Novorizontino

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Santos Empate Vitória do Novorizontino Betsson 1,72 3,50 4,65 Betano 1,75 3,45 4,50 Bet365 1,70 3,50 4,75

Resumo dos palpites do Lance! para Santos x Novorizontino

Ambas as equipes marcam (2,02 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Santos (1,98 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,72 na Betano) Gabriel Barbosa para marcar ou dar assistência (1,83 na Bet365)

