Nottingham Forest x Liverpool – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para Nottingham Forest x Liverpool pelo Campeonato Inglês
Confira os palpites do Lance! para Nottingham Forest x Liverpool pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece neste domingo (22/02), no Estádio City Ground, a partir das 11h (horário de Brasília).
Palpite do Lance para Nottingham Forest x Liverpool (22/02/2026)
O principal palpite aponta para pelo menos onze escanteios somados na partida. Com o Liverpool em campo, essa projeção se torna ainda mais viável, já que a equipe registra uma das maiores médias de tiros de canto da Premier League. O Nottingham Forest também explora bastante as jogadas pelos lados do campo, utilizando os pontas e investindo em cruzamentos constantes, o que naturalmente eleva o número de escanteios ao longo do jogo. Diante desse cenário e da odd atual, o mercado se mostra bastante interessante.
- Três de cinco jogos do Forest terminaram com mais de 10,5 escanteios
- Quatro de cinco partidas recentes do Liverpool registraram pelo menos onze tiros de canto
- As duas equipes somam média combinada de 11,91 escanteios na temporada atual
Outros palpites para Nottingham Forest x Liverpool
O Liverpool entra como favorito para vencer o confronto. A equipe venceu quatro de seus últimos cinco jogos e, nos últimos oito confrontos diretos contra o Nottingham Forest, soma quatro vitórias, três derrotas e um empate. Já o Forest venceu apenas dois dos últimos cinco compromissos, o que reforça a tendência de dificuldades diante do adversário.
Espera-se também uma partida equilibrada no aspecto disciplinar. Três dos últimos cinco jogos do Nottingham terminaram com menos de 3,5 cartões, e as duas equipes somam média de 3,17 advertências por partida na temporada atual.
Por fim, a projeção é de um placar elástico, considerando o perfil ofensivo das equipes. O Liverpool apresenta média de 2,5 gols por jogo, enquanto o Forest cria muitas oportunidades. Ambas as equipes registram média de 10,5 finalizações por partida, número que sustenta a expectativa de gols ao longo do confronto.
Análise e Forma dos Times
Nottingham Forest - Momento e escalação
O Nottingham Forest ocupa a 17ª posição da Premier League com 27 pontos e vive momento delicado na competição. Na última partida, venceu o Fenerbahçe por 3 x 0, resultado que trouxe certo alívio. Antes disso, empatou com o Wolverhampton Wanderers e foi derrotado pelo Leeds United por 3 x 1. A sequência irregular colocou a equipe em situação preocupante, já que um novo tropeço pode aproximá-la ainda mais da zona de rebaixamento. Diante desse cenário, a tendência é de postura competitiva contra os Vermelhos.
Para o confronto, Nicolò Savona é dúvida devido a uma lesão no joelho. Já o goleiro titular Matz Sels é desfalque confirmado, afastado por problema muscular.
Provável escalação do Nottingham Forest: Stefan Ortega; Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic e Ola Aina; Elliot Anderson e Ibrahim Sangare; Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira
Liverpool - Momento e escalação
Os Reds ocupa atualmente a sexta posição da Premier League com 42 pontos. Uma vitória pode colocá-lo no G4 da competição, aumentando a pressão por um desempenho ofensivo consistente mesmo atuando fora de casa. A equipe tende a adotar postura agressiva, buscando controlar a posse e criar volume de jogo desde os primeiros minutos.
Em relação ao elenco, não há novidades no departamento médico. Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Alexander Isak e Wataru Endo seguem como desfalques e permanecem em recuperação.
Provável escalação do Liverpool: Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot
Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest x Liverpool
O histórico recente entre Nottingham Forest e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Nottingham Forest e Liverpool
- 22/11/2025 — Liverpool 0 x 3 Nottingham Forest (Campeonato Inglês)
- 14/01/2025 — Nottingham Forest 1 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês)
- 14/09/2024 — Liverpool 0 x 1 Nottingham Forest (Campeonato Inglês)
- 02/03/2024 — Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês)
- 29/10/2023 — Liverpool 3 x 0 Nottingham Forest (Campeonato Inglês)
Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest e Liverpool
- Os Reds registra média de 7,7 escanteios por jogo
- O Nottingham Forest também apresenta números elevados, com média de 6,1 cantos por partida
- O Nottingham Forest comete poucas faltas passíveis de advertência, com média de 1,1 cartões por jogo nos últimos dez compromissos. O visitante segue a mesma linha disciplinar, com média de 0,8 cartões amarelos por partida
- Os ataques são intensos e produzem alto volume de ações perigosas, com média de 78 para o Nottingham Forest e 68 para o Liverpool
- Defensivamente, ambas as equipes cedem finalizações com frequência, com média de 11,2 chutes sofridos pelo Forest e 11 pelo Liverpool, fator que aumenta a probabilidade de gols para os dois lados
Comparação de Odds para Nottingham Forest x Liverpool
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Ambos marcam: sim
|Ambos marcam: não
Betsson
Superbet
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Liverpool
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
