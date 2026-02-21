Confira os palpites do Lance! para Nottingham Forest x Liverpool pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece neste domingo (22/02), no Estádio City Ground, a partir das 11h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Nottingham Forest x Liverpool (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite aponta para pelo menos onze escanteios somados na partida. Com o Liverpool em campo, essa projeção se torna ainda mais viável, já que a equipe registra uma das maiores médias de tiros de canto da Premier League. O Nottingham Forest também explora bastante as jogadas pelos lados do campo, utilizando os pontas e investindo em cruzamentos constantes, o que naturalmente eleva o número de escanteios ao longo do jogo. Diante desse cenário e da odd atual, o mercado se mostra bastante interessante.

Três de cinco jogos do Forest terminaram com mais de 10,5 escanteios Quatro de cinco partidas recentes do Liverpool registraram pelo menos onze tiros de canto As duas equipes somam média combinada de 11,91 escanteios na temporada atual

Outros palpites para Nottingham Forest x Liverpool

O Liverpool entra como favorito para vencer o confronto. A equipe venceu quatro de seus últimos cinco jogos e, nos últimos oito confrontos diretos contra o Nottingham Forest, soma quatro vitórias, três derrotas e um empate. Já o Forest venceu apenas dois dos últimos cinco compromissos, o que reforça a tendência de dificuldades diante do adversário.

Espera-se também uma partida equilibrada no aspecto disciplinar. Três dos últimos cinco jogos do Nottingham terminaram com menos de 3,5 cartões, e as duas equipes somam média de 3,17 advertências por partida na temporada atual.

Por fim, a projeção é de um placar elástico, considerando o perfil ofensivo das equipes. O Liverpool apresenta média de 2,5 gols por jogo, enquanto o Forest cria muitas oportunidades. Ambas as equipes registram média de 10,5 finalizações por partida, número que sustenta a expectativa de gols ao longo do confronto.

Análise e Forma dos Times

Nottingham Forest - Momento e escalação

O Nottingham Forest ocupa a 17ª posição da Premier League com 27 pontos e vive momento delicado na competição. Na última partida, venceu o Fenerbahçe por 3 x 0, resultado que trouxe certo alívio. Antes disso, empatou com o Wolverhampton Wanderers e foi derrotado pelo Leeds United por 3 x 1. A sequência irregular colocou a equipe em situação preocupante, já que um novo tropeço pode aproximá-la ainda mais da zona de rebaixamento. Diante desse cenário, a tendência é de postura competitiva contra os Vermelhos.

Para o confronto, Nicolò Savona é dúvida devido a uma lesão no joelho. Já o goleiro titular Matz Sels é desfalque confirmado, afastado por problema muscular.

Provável escalação do Nottingham Forest: Stefan Ortega; Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic e Ola Aina; Elliot Anderson e Ibrahim Sangare; Nicolas Dominguez, Morgan Gibbs-White e Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira

Liverpool - Momento e escalação

Os Reds ocupa atualmente a sexta posição da Premier League com 42 pontos. Uma vitória pode colocá-lo no G4 da competição, aumentando a pressão por um desempenho ofensivo consistente mesmo atuando fora de casa. A equipe tende a adotar postura agressiva, buscando controlar a posse e criar volume de jogo desde os primeiros minutos.

Em relação ao elenco, não há novidades no departamento médico. Conor Bradley, Jeremie Frimpong, Alexander Isak e Wataru Endo seguem como desfalques e permanecem em recuperação.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot

Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest x Liverpool

O histórico recente entre Nottingham Forest e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nottingham Forest e Liverpool

22/11/2025 — Liverpool 0 x 3 Nottingham Forest (Campeonato Inglês) 14/01/2025 — Nottingham Forest 1 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês) 14/09/2024 — Liverpool 0 x 1 Nottingham Forest (Campeonato Inglês) 02/03/2024 — Nottingham Forest 0 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês) 29/10/2023 — Liverpool 3 x 0 Nottingham Forest (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest e Liverpool

Os Reds registra média de 7,7 escanteios por jogo O Nottingham Forest também apresenta números elevados, com média de 6,1 cantos por partida O Nottingham Forest comete poucas faltas passíveis de advertência, com média de 1,1 cartões por jogo nos últimos dez compromissos. O visitante segue a mesma linha disciplinar, com média de 0,8 cartões amarelos por partida Os ataques são intensos e produzem alto volume de ações perigosas, com média de 78 para o Nottingham Forest e 68 para o Liverpool Defensivamente, ambas as equipes cedem finalizações com frequência, com média de 11,2 chutes sofridos pelo Forest e 11 pelo Liverpool, fator que aumenta a probabilidade de gols para os dois lados

Comparação de Odds para Nottingham Forest x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,65 2,20 Superbet 1,66 2,15 Bet365 1,66 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Nottingham Forest x Liverpool

Mais de 10,5 Escanteios (2,02 na Betsson) Liverpool vence (1,80 na Betsson) Menos de 3,5 Cartões (1,77 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (1,66 na Bet365)

