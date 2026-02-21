O Lance! traz neste artigo os principais palpites para Tottenham x Arsenal pela 27ª rodada da Premier League. O Dérbi do Norte de Londres acontece neste domingo, 22 de fevereiro, a partir das 13h30 (horário de Brasília). A partida terá como palco o Tottenham Hotspur Stadium, casa dos Spurs. Além dos principais mercados, veja as informações dos times para o clássico.

Palpite do Lance para Tottenham x Arsenal (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

Os olhares do clássico do Norte de Londres estarão voltados para o momento de pressão que vivem os dois rivais. Se do lado do Tottenham a troca de comando busca mudar o ambiente, do outro um resultado é fundamental para confiança em busca do título. Mesmo oscilante, o Arsenal lida com o bom retrospecto como visitante. A última derrota fora de casa foi em 6 de dezembro para o Aston Villa. Desde então, são sete vitórias em dez partidas nesse mando.

O lado do Tottenham vive um momento conturbado, tanto com desempenhos ruins quanto na extensa lista de lesões. O time não venceu nenhum jogo de Premier League em 2026. E sete desses compromissos tiveram mais de 1,5 gols. Nem o fator casa contribui como força, já que o desempenho no seu estádio é decepcionante. Dado o fato de chegar com a escalação titular mais completo, o time visitante carrega o favoritismo à uma boa vitória no encontro.

Os Spurs têm apenas a 18ª campanha como mandante do torneio, com sete derrotas em 13 jogos ao lado do seu torcedor Sete das últimas nove partidas dos Gunners terminaram com mais de 2,5 gols marcados Juntos, as médias de gols dos dois times nas últimas dez partidas é de 3,7 (1,4 dos Spurs e 2,7 dos Gunners)

Outros palpites para Tottenham x Arsenal

O clima mais intenso em um clássico é natural, visto que as rivalidades tendem a aumentar a tensão do jogo. Porém, esse duelo promete ser mais acirrado. Os dois times têm a necessidade de vencer, logo, os duelos físicos tendem a aumentar na partida. O Tottenham tem a maior quantidade de amarelos recebidos na competição, com 67. Já o Arsenal teve mais de 1,5 cartões em dois dos últimos três jogos no campeonato.

Como citado no primeiro palpite, os jogos recentes dos times passam por uma alta quantidade de gols. E um fator que ajuda a explicar são as defesas. Enquanto os mandantes foram vazados em cinco de oito partidas recentes, os visitantes sofreram tentos em cinco de nove recentes. O clássico deve passar por posturas mais ofensivas, com chances para ambos marcarem.

A última dica aposta bastante na efetividade recente do Arsenal no tempo inicial. 14 dos últimos 23 gols feitos saíram na faixa dos 45 minutos iniciais. A equipe venceu o período em cinco dos últimos sete jogos. Como o Tottenham lida com uma imensa lista de desfalques - e muitos problemas defensivos - apostamos na postura dos visitantes na etapa.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O pesadelo da segunda temporada seguida brigando contra o rebaixamento assombra o Tottenham nesta temporada. O revés em casa para o Newcastle na última rodada deixou os Spurs apenas a quatro pontos do Z3. A sequência ruim na competição - ampliada para oito jogos sem vencer - fez a diretoria desligar Thomas Frank do cargo técnico. Após a demissão do dinamarquês, Igor Tudor assinou contrato até o final da temporada.

O croata estava desempregado desde seu desligamento da Juventus na primeira parte do calendário. O novo treinador lida com um problema recorrente no clube: o departamento médico. São 11 jogadores entregues por lesões, lista essa ampliada após Wilson Odobert sofrer uma lesão grave no joelho. Por outro lado, a boa notícia deve ser os retornos de Pedro Porro e Richarlison. Romero - expulso diante do City -segue cumprindo os três jogos de suspensão.

Provável escalação do Tottenham: Gugliemo Vicario; Archie Gray, Dragusin, Micky Van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Matar Sarr e Connor Gallagher; Mathys Tel, Xavi Simons e Dominic Solanke (Kolo Muani). Técnico: Igor Tudor.

Arsenal - Momento e escalação

Se a pressão de um lado é pela campanha, do outro os últimos resultados aumentaram a desconfiança do torcedor. O líder Arsenal voltou a tropeçar na Premier League, dessa vez diante do lanterna Wolverhampton. Após abrir dois a zero, os Gunners sofreram o empate e deixaram a possível vantagem para o Manchester City escapar. Isso porque os times estão separados por cinco pontos, com um jogo a mais do time de Londres.

Assim, vencer o clássico é fundamental para retomar a confiança na competição. Mikel Arteta confirmou que espera que Odegaard e Kai Havertz fiquem à disposição no jogo. Caso o norueguês seja relacionado, ele deve ser titular na partida. O restante da formação deve seguir com a base do time titular.

Provável escalação da Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié (Ricardo Calafiori); Declan Rice e Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze (Martin Odegaard) e Leandro Trossard; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Arsenal

O histórico recente entre Tottenham e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Arsenal

23/11/2025 - Arsenal 4 x 1 Tottenham - (Premier League)

31/07/2025 – Arsenal 0 x 1 Tottenham – (Amistoso Internacional)

15/01/2025 – Arsenal 2 x 1 Tottenham – (Premier League)

15/09/2024 – Tottenham 0 x 1 Arsenal – (Premier League)

28/04/2024 – Tottenham 2 x 3 Arsenal – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Arsenal

O Arsenal leva vantagem de 24 vitórias a mais nos 198 confrontos diretos contra o Tottenham

a mais nos 198 confrontos diretos contra o Tottenham São 85 triunfos dos Gunners, 61 dos Spurs e 52 empates ao longo da história deste clássico

triunfos dos Gunners, dos Spurs e empates ao longo da história deste clássico Três dos últimos seis encontros pela Premier League terminaram com mais de 1,5 cartões no primeiro tempo

encontros pela Premier League terminaram com mais de 1,5 cartões no primeiro tempo O Tottenham foi vazado 19 das 26 rodadas neste Campeonato Inglês

neste Campeonato Inglês Os Gunners foram os primeiros a marcarem em seis das últimas oito partidas

Comparação de Odds para Tottenham x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no segundo tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 2º tempo Menos de 1,5 gols no 2º tempo Betsson 2,00 1,81 Betano 1,98 1,80 Bet365 2,00 1,72

Resumo dos palpites do Lance para Tottenham x Arsenal

Arsenal vence e mais de 1,5 gols (1,94 na Betsson) Mais de 1,5 cartões no 1º tempo (1,75 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,83 na Betano) Arsenal marca no 1º tempo (1,61 na Bet365)

