Grêmio x Juventude – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Grêmio x Juventude pelo Campeonato Gaúcho. O clássico acontece neste sábado, 31 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Gaúchão 2026. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Grêmio x Juventude (31/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Grêmio chega ao clássico pela última rodada do Gaúchão 2026 com cenário favorável e obrigação competitiva, jogando na Arena e buscando fechar a fase de grupos com vitória. A equipe tende a assumir o controle territorial desde o início, explorando posse de bola, jogo pelos lados e pressão alta, estratégia comum em jogos decisivos no estadual.

Além do fator casa, o contexto psicológico também pesa. O Juventude costuma adotar postura mais reativa nesses confrontos, o que amplia o volume ofensivo gremista e reduz o espaço para transições. Com elenco tecnicamente superior e maior capacidade de decisão no terço final, o Grêmio aparece como favorito para somar os três pontos.

Grêmio venceu quatro partidas consecutivas contra o Juventude Juventude sofreu gols em três dos últimos quatro jogos no Estadual Grêmio venceu cinco dos últimos seis jogos disputados na Arena

Outros palpites para Grêmio x Juventude

O mercado de ambas as equipes marcam ganha força pelo comportamento defensivo recente do Juventude, que sofreu gols em quatro jogos, abrindo margem para um cenário em que o Grêmio impõe ritmo, mas ainda concede espaços pontuais. Do lado gremista, a tendência de jogos mais abertos também aparece no recorte ofensivo, com partidas frequentemente ultrapassando a média mínima de gols.

Já os palpites em Grêmio para marcar o primeiro gol e menos de 10,5 escanteios se apoiam em padrões bem definidos. O time da casa abriu o placar em cinco de sete jogos e teve mais de 2,5 gols em oito de dez partidas, indicando pressão inicial e volume ofensivo. Em contrapartida, os escanteios seguem controlados: jogos do Grêmio ficaram abaixo de 10,5 em todas as dez, enquanto o Juventude repetiu o padrão em quatro de cinco, com o recorte conjunto apontando cinco de seis confrontos dentro dessa linha.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio chega ao confronto pressionado pelos resultados recentes. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense na estreia do Brasileirão, após já ter perdido o clássico Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho, sequência que aumentou a cobrança interna. Ainda assim, o Tricolor lidera o Grupo B do Gaúchão e depende de uma vitória sobre o Juventude para confirmar a primeira colocação, fator que mantém o jogo relevante mesmo com a classificação já assegurada.

Pensando na maratona de jogos, o técnico Luís Castro deve promover mudanças na escalação, priorizando preservação física para o duelo contra o Botafogo, na próxima quarta-feira. O retorno de Monsalve, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, amplia as opções no meio-campo, enquanto Balbuena reforça o setor defensivo.