Flamengo x Madureira – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o duelo de ida da semifinal do Campeonato Carioca
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os principais palpites e as informações para Flamengo x Madureira. A partida será válida pela semifinal do Campeonato Carioca 2026. O confronto de ida acontece neste sábado (22), no Maracanã, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O classificado nesta chave da competição enfrentará Fluminense ou Vasco na grande decisão.
Palpite do Lance para Flamengo x Madureira (22/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Uma aposta de valor encontrada para Flamengo x Madureira é o segundo tempo é finalizar com vitória Rubro-Negra a partir de handicap. O time marcou nove vezes no tempo final neste estadual. Um fator sempre que desequilibra a favor da equipe é o forte banco de reservas, no qual ajuda a manter o nível técnico e físico alto diante de adversários menos combativos.
Na goleada diante do Sampaio, o Flamengo conseguiu impor essa diferença com uma vitória por 5 a 0 no período. O Madureira teve uma semana com longa viagem para o Norte, onde encarou o duelo pela Copa do Brasil. O fator físico pode pesar na etapa final diante do Rubro-Negro. São duas derrotas no período na competição.
- Sete dos nove gols do Flamengo como mandante no estadual foram nos 45 minutos finais
- O Madureira sofreu três gols nos 15 minutos finais do torneio
Outros palpites para Flamengo x Madureira
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Outra dica é do duelo ter acima de 3,5 gols. Com calendário cheio, Filipe Luís pode mexer bastante na formação titular. Mesmo com os reservas, a qualidade técnica do time sugere boas chances no encontro. Um dos pontos de atenção é a defesa, vazada em nove dos dez duelos com elenco principal no ano. O Madureira tem média de um gol marcado e um sofrido na competição, e pode tentar surpreender para sair vivo no confronto.
Apesar do início de temporada ruim, com jogos abaixo da capacidade do elenco, o Flamengo segue criando muito volume ofensivo quando encara defesas frágeis. A média nos últimos dez jogos foi de 14,9 chutes nesse recorte. Contra o Sampaio Corrêa-RJ, por exemplo, foram 27 finalizações ao todo. O Tricolor Suburbano tende a se defender atuando no Maracanã, cedendo espaços para o volume ofensivo dos mandantes.
Um dado chama atenção do lado Rubro-Negro neste início de temporada. Dos 14 gols sofridos nos últimos dez jogos, dez foram no segundo tempo. A fragilidade alta no período é um ponto de atenção do lado da equipe - que também marca bastante. O Madureira também sofre bastante gols da etapa, com quatro de sete no Carioca sendo nos 45 minutos finais. O cenário do encontro favorece bastante para esperar dois tentos no período.
Análise e Forma dos Times
Flamengo - Momento e escalação
O começo de temporada ruim do Flamengo ganhou mais um episódio tenso na última quinta-feira (19). Na primeira partida da Recopa Sul-Americana, o time foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0. A atuação ruim na Argentina expôs os problemas nestes primeiros jogos de 2026. Foram 17 finalizações sofridas ao longo dos 90 minutos, com Filipe Luís admitindo a atuação ruim em coletiva.
Para evitar um novo vice-campeonato, a comissão técnica Rubro-Negra pode entrar em campo neste domingo com um time bem modificado. Alguns dos principais nomes devem ser poupados na primeira partida da semifinal do estadual. O time fará apenas um treino neste sábado, onde o treinador definirá a escalação titular.
Provável escalação do Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (Vitão) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Samuel Lino (Lucas Paquetá) e Jorge Carrascal; Pedro e Everton Cebolinha (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.
Madureira - Momento e escalação
O Madureira tenta aproveitar a boa fase para surpreender no primeiro jogo da decisão por vaga na final. O clube chegou à semifinal após passar pelo Boavista por 2 a 1. A sequência positiva também veio na Copa do Brasil, competição no qual estreou com vitória e classificação na primeira fase ao bater o Baré.
Toninho Andrade destacou que a pressão da classificação está do lado Rubro-Negro, e o time do Suburbano tentará aproveitar para surpreender. O treinador poupou alguns dos principais jogadores experientes da viagem à Rondônia pela copa nacional. A tendência é que todos retornem neste importante duelo.
Provável escalação da Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Julião; Rodrigo Lindoso, João Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Silva. Técnico: Toninho Andrade.
Confronto direto e estatísticas de Flamengo e Madureira
O histórico recente entre Flamengo e Madureira é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Flamengo e Madureira
- 16/01/2025 - Madureira 1 x 1 Flamengo - (Campeonato Carioca)
- 02/03/2024 - Flamengo 3 x 0 Madureira - (Campeonato Carioca)
- 18/01/2023 - Madureira 0 x 0 Flamengo - (Campeonato Carioca)
- 16/02/2022 - Madureira 1 x 2 Flamengo - (Campeonato Carioca)
- 05/04/2021 - Madureira 1 x 5 Flamengo - (Campeonato Carioca)
Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Madureira
- No século, são 28 confrontos diretos entre Flamengo e Madureira
- O time Rubro-Negro venceu 61% desses jogos, ou seja, 17 vitórias com média de 2,14 gols marcados
- O Madureira vai buscar sua quarta vitória como visitante nesse recorte
- Quatro dos últimos cinco jogos do Mengão terminaram com ambos marcam
- O Madureira tem média de 1,1 gols marcados nos últimos dez jogos
Comparação de Odds para Flamengo x Madureira
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Madureira
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias