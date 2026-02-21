Confira os principais palpites e as informações para Flamengo x Madureira. A partida será válida pela semifinal do Campeonato Carioca 2026. O confronto de ida acontece neste sábado (22), no Maracanã, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O classificado nesta chave da competição enfrentará Fluminense ou Vasco na grande decisão.

Palpite do Lance para Flamengo x Madureira (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Uma aposta de valor encontrada para Flamengo x Madureira é o segundo tempo é finalizar com vitória Rubro-Negra a partir de handicap. O time marcou nove vezes no tempo final neste estadual. Um fator sempre que desequilibra a favor da equipe é o forte banco de reservas, no qual ajuda a manter o nível técnico e físico alto diante de adversários menos combativos.

Na goleada diante do Sampaio, o Flamengo conseguiu impor essa diferença com uma vitória por 5 a 0 no período. O Madureira teve uma semana com longa viagem para o Norte, onde encarou o duelo pela Copa do Brasil. O fator físico pode pesar na etapa final diante do Rubro-Negro. São duas derrotas no período na competição.

Sete dos nove gols do Flamengo como mandante no estadual foram nos 45 minutos finais O Madureira sofreu três gols nos 15 minutos finais do torneio

Outros palpites para Flamengo x Madureira

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Outra dica é do duelo ter acima de 3,5 gols. Com calendário cheio, Filipe Luís pode mexer bastante na formação titular. Mesmo com os reservas, a qualidade técnica do time sugere boas chances no encontro. Um dos pontos de atenção é a defesa, vazada em nove dos dez duelos com elenco principal no ano. O Madureira tem média de um gol marcado e um sofrido na competição, e pode tentar surpreender para sair vivo no confronto.

Apesar do início de temporada ruim, com jogos abaixo da capacidade do elenco, o Flamengo segue criando muito volume ofensivo quando encara defesas frágeis. A média nos últimos dez jogos foi de 14,9 chutes nesse recorte. Contra o Sampaio Corrêa-RJ, por exemplo, foram 27 finalizações ao todo. O Tricolor Suburbano tende a se defender atuando no Maracanã, cedendo espaços para o volume ofensivo dos mandantes.

Um dado chama atenção do lado Rubro-Negro neste início de temporada. Dos 14 gols sofridos nos últimos dez jogos, dez foram no segundo tempo. A fragilidade alta no período é um ponto de atenção do lado da equipe - que também marca bastante. O Madureira também sofre bastante gols da etapa, com quatro de sete no Carioca sendo nos 45 minutos finais. O cenário do encontro favorece bastante para esperar dois tentos no período.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O começo de temporada ruim do Flamengo ganhou mais um episódio tenso na última quinta-feira (19). Na primeira partida da Recopa Sul-Americana, o time foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0. A atuação ruim na Argentina expôs os problemas nestes primeiros jogos de 2026. Foram 17 finalizações sofridas ao longo dos 90 minutos, com Filipe Luís admitindo a atuação ruim em coletiva.

Para evitar um novo vice-campeonato, a comissão técnica Rubro-Negra pode entrar em campo neste domingo com um time bem modificado. Alguns dos principais nomes devem ser poupados na primeira partida da semifinal do estadual. O time fará apenas um treino neste sábado, onde o treinador definirá a escalação titular.

Provável escalação do Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (Vitão) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Samuel Lino (Lucas Paquetá) e Jorge Carrascal; Pedro e Everton Cebolinha (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

Madureira - Momento e escalação

O Madureira tenta aproveitar a boa fase para surpreender no primeiro jogo da decisão por vaga na final. O clube chegou à semifinal após passar pelo Boavista por 2 a 1. A sequência positiva também veio na Copa do Brasil, competição no qual estreou com vitória e classificação na primeira fase ao bater o Baré.

Toninho Andrade destacou que a pressão da classificação está do lado Rubro-Negro, e o time do Suburbano tentará aproveitar para surpreender. O treinador poupou alguns dos principais jogadores experientes da viagem à Rondônia pela copa nacional. A tendência é que todos retornem neste importante duelo.

Provável escalação da Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Julião; Rodrigo Lindoso, João Fubá e Juninho; Everton, Jacó e Geovane Silva. Técnico: Toninho Andrade.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo e Madureira

O histórico recente entre Flamengo e Madureira é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo e Madureira

16/01/2025 - Madureira 1 x 1 Flamengo - (Campeonato Carioca)

02/03/2024 - Flamengo 3 x 0 Madureira - (Campeonato Carioca)

18/01/2023 - Madureira 0 x 0 Flamengo - (Campeonato Carioca)

16/02/2022 - Madureira 1 x 2 Flamengo - (Campeonato Carioca)

05/04/2021 - Madureira 1 x 5 Flamengo - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Madureira

No século, são 28 confrontos diretos entre Flamengo e Madureira O time Rubro-Negro venceu 61% desses jogos, ou seja, 17 vitórias com média de 2,14 gols marcados O Madureira vai buscar sua quarta vitória como visitante nesse recorte Quatro dos últimos cinco jogos do Mengão terminaram com ambos marcam O Madureira tem média de 1,1 gols marcados nos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Flamengo x Madureira

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 2,08 1,68 Betano 2,10 1,67 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Madureira

Handicap -1,5 Flamengo no 2º tempo (2,33 na Betsson) Mais de 3,5 gols (2,08 na Betsson) Mais de 17,5 chutes do Flamengo na partida (1,87 na Betano) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,66 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.