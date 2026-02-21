Confira os palpites do Lance! para Atlético-MG x América-MG pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O duelo acontece neste domingo (22/02), na Arena MRV, a partir das 18h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Atlético-MG x América-MG (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite é para ambos marcam, considerando que se trata do jogo de ida valendo vaga na final do Campeonato Mineiro. Em confrontos decisivos, a tendência é de maior intensidade ofensiva, e o Atlético Mineiro tem mostrado força no ataque, mas também vulnerabilidade defensiva. Mesmo na vitória por sete gols sobre o Itabirito, a equipe sofreu dois, reforçando a possibilidade de novamente conceder espaços diante do América Mineiro.

O histórico recente entre os clubes também aponta para gols dos dois lados, fortalecendo a expectativa de pelo menos um tento para cada equipe.

Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com ambas as equipes marcando Quatro dos últimos cinco jogos do Atlético-MG registraram gols marcados e sofridos Três das últimas cinco partidas do América-MG terminaram com os dois times balançando as redes

Outros palpites para Atlético-MG x América-MG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O cenário de ambos marcam naturalmente nos conduz a um placar mais elevado e, considerando a expectativa de vitória no confronto, a projeção é de pelo menos três gols na partida. Três dos últimos cinco jogos do Atlético Mineiro terminaram com mais de 2,5 gols. Além disso, Atlético Mineiro e América Mineiro somam média combinada de 3,39 gols na temporada atual, número que reforça a tendência ofensiva.

Há também a possibilidade de o Alviverde começar melhor e abrir o placar, algo recorrente recentemente. O América-MG abriu o placar em 71% de seus últimos jogos, enquanto o Galo sofreu o primeiro gol em 60% das partidas recentes.

Por fim, a expectativa é de um segundo tempo mais movimentado. O Coelho marca mais gols entre os minutos 76 e 90, enquanto o Galo Forte também sofre mais nesse período, já que cinco dos últimos 13 gols sofridos aconteceram nessa faixa de tempo.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético Mineiro chega embalado por uma sequência positiva. Apesar de dois empates recentes, a equipe vem de uma goleada expressiva por 7 x 2 sobre o Itabirito, resultado que garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro.

Para o confronto, o Galo atua em casa no primeiro jogo, fator que costuma fortalecer seu desempenho. Em relação ao elenco, não há novos desfalques confirmados, apenas Alexsander segue fora, permanecendo no departamento médico.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Dudu e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez

América-MG - Momento e escalação

O América Mineiro também chega em momento relativamente equilibrado, com duas vitórias recentes. A equipe venceu o North Esporte Clube por 2 x 1, foi superada pelo Cruzeiro por 2 x 0 e voltou a vencer ao bater a URT por 1 x 0.

Para o confronto, o Coelho sabe da importância de buscar um bom resultado no jogo de ida, tentando surpreender fora de casa para decidir com mais tranquilidade na volta, quando atuará diante da sua torcida. Até o momento, não há desfalques informados, e a equipe deve entrar completa para a semifinal do Campeonato Mineiro.

Provável escalação do América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan Cardoso, Emerson Santos e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person, Yago Souza; Thauan Willians, William e Segovía. Técnico: Alberto Valentim

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG x América-MG

O histórico recente entre Atlético-MG e América-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG e América-MG

21/01/2026 — América-MG 1 x 1 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

15/03/2025 — América-MG 1 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

08/03/2025 — Atlético-MG 4 x 0 América-MG (Campeonato Mineiro)

29/01/2025 — Atlético-MG 1 x 1 América-MG (Campeonato Mineiro)

17/03/2024 — América-MG 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG e América-MG

O Atlético Mineiro possui ataque forte e marca, em média, dois gols por jogo A equipe apresenta média elevada de finalizações, com 15,6 chutes por partida O Atlético registra 68 ataques perigosos por jogo, o equivalente a 0,6 por minuto O América Mineiro abriu o placar em três dos últimos cinco compromissos O Atlético Mineiro concentra maior volume ofensivo no segundo tempo, algo que ocorreu em todos os jogos da equipe na temporada atual

Comparação de Odds para Atlético-MG x América-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x América-MG

Ambos marcam (2,25 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (2,25 na Betsson) América-MG marca o 1º gol (3,30 na Superbet) Tempo com mais gols: segundo (2,20 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.