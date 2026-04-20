Porto x Sporting – Palpites, análise e odds (22/04)

O FC Porto recebe o Sporting nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, no Estádio do Dragão, às 16h45 (horário de Brasília), em duelo que vale vaga na final da Taça de Portugal. A eliminatória começou há quase sete semanas, em Alvalade, quando os leões saíram na frente com um apertado 1 x 0 construído por um pênalti de Luis Suárez convertido aos 60 minutos.

A conta é clara para os azuis e brancos. Uma vitória por dois gols de diferença garante presença direta no Jamor, em 24 de maio; um triunfo por um gol atira a decisão para a prorrogação e eventuais pênaltis.

Para o Sporting, qualquer triunfo ou empate sela a terceira final consecutiva da prova. O objetivo ganhou ainda mais peso depois de o clube ter perdido o dérbi para o Benfica e, em termos práticos, a corrida pelo título da Liga Portugal.

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Análise da partida

O cenário desta segunda mão é o oposto do que se desenhava há dois meses. O FC Porto chega ao clássico como líder confortável da Liga Portugal, com 79 pontos somados em 30 rodadas, sete à frente do Benfica e oito à frente do Sporting.

A equipa de Francesco Farioli perdeu apenas uma vez no campeonato e vem do triunfo por 2 x 0 sobre o Tondela, com gols de Gabri Veiga e Victor Froholdt. O Dragão segue como uma das fortalezas mais sólidas da Europa, com 15 vitórias em 16 jogos da Liga nesta edição.

O momento do Sporting é inverso. Depois de meses à frente ou em plena disputa pelo título, a equipa de Rui Borges entrou em abril desgastada, foi eliminada pelo Arsenal nas quartas de final da Champions League e, no domingo passado, caiu em casa diante do Benfica, por 2 x 1, com gol de Rafa nos descontos.

O equilíbrio do encontro nasce desta contradição. O Porto entra pressionado pela eliminatória, mas com moral em alta no campeonato; o Sporting chega com a vantagem de um gol, mas em queda de confiança e condicionado pelas lesões.

Há um detalhe que pesa a favor dos leões. Este é o último troféu da temporada ao alcance da equipa, já que o bicampeonato nacional e a Champions estão fora de questão, e a Taça passou a ser o único alvo realista para evitar uma época em branco para o atual detentor.

O FC Porto, por sua vez, também viu a Liga Europa escapar por entre os dedos na quinta passada, quando perdeu por 1 x 0 frente ao Nottingham Forest após expulsão de Jan Bednarek logo aos seis minutos. A Taça ficou, assim, como o único troféu que falta a somar ao campeonato, que parece encaminhado.

Palpites para Porto x Sporting

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Confrontos diretos

Os clássicos desta temporada têm sido de grande equilíbrio. Antes desta eliminatória, as duas equipes empataram no Dragão por 1 x 1, em 9 de fevereiro, pela 21ª rodada da Liga Portugal.

O primeiro clássico do ano, disputado em Alvalade em 30 de agosto de 2025, caiu para o lado portista por 2 x 1, em um jogo em que os dragões viraram o placar no segundo tempo. Já o jogo de ida desta semifinal, em 3 de março, foi dos leões por 1 x 0, com Luis Suárez convertendo pênalti sofrido por Morten Hjulmand após falta de Seko Fofana.

Nesta temporada, o confronto direto está empatado: uma vitória para cada lado e um empate. O saldo é nivelado, mas a memória recente joga a favor dos leões, que venceram pela primeira vez em mais de dois anos um clássico diante do FC Porto.

Nos últimos cinco duelos entre os dois clubes, foram três empates, uma vitória portista e uma do Sporting. O padrão é de jogos fechados, com apenas dois desses cinco encontros terminando com mais de 2,5 gols.

Notícias do FC Porto e Sporting

FC Porto: desfalques e dúvidas

Farioli continua sem os dois centroavantes contratados no início da temporada. Samu Aghehowa foi submetido a cirurgia no ligamento cruzado anterior e não joga mais nesta temporada, enquanto Luuk de Jong, outro reforço de peso no ataque, também está fora até o fim da temporada.

A boa notícia é o retorno de Jan Bednarek, disponível depois de cumprir suspensão pela expulsão contra o Forest. Jakub Kiwior deve formar dupla com o polonês na zaga, com Alberto Costa na direita e Zaidu Sanusi na esquerda.

No meio-campo, o capitão Alan Varela volta à equipe titular após ter desperdiçado um pênalti contra o Tondela. Deve formar trio com Victor Froholdt e Gabri Veiga, o meio-campista espanhol que soma 16 participações diretas em gols nesta temporada.

No ataque, a questão está no encaixe do três. Pepê pela direita é intocável; Deniz Gül surge como tendência para a referência ofensiva, com o jovem polonês Oskar Pietuszewski na esquerda. Nehuén Pérez está confirmado como baixa.

Provável escalação do FC Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Zaidu Sanusi; Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, Deniz Gul, Pietuszewski. Técnico: Francesco Farioli.

Sporting: desfalques e dúvidas

O boletim médico de Rui Borges é mais pesado. Nuno Santos e Fotis Ioannidis seguem fora por lesões de longa duração, enquanto Luís Guilherme sofreu entorse no pé esquerdo e só deve voltar em maio, depois de ter passado quatro semanas parado.

Iván Fresneda e João Simões foram dúvidas no clássico contra o Benfica, e o primeiro é a maior preocupação para o jogo do Dragão, já que é o lateral-direito titular. Zeno Debast, recuperado de uma lesão na perna, está de volta e pode ganhar lugar entre os zagueiros.

A principal boa notícia é o retorno de Geovany Quenda, que entrou no segundo tempo diante do Benfica, depois de quase quatro meses parado por fratura no pé. O jovem ponta surge como carta importante no banco, caso a equipe precise de velocidade.

Luis Suárez, artilheiro isolado da Liga Portugal com 24 gols e mais de 30 no total da temporada, continua sendo a grande referência ofensiva. O colombiano perdeu um pênalti defendido por Anatoliy Trubin no clássico e vai querer responder no Dragão.

Provável escalação do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morita, Hjulmand; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Destaques individuais de FC Porto x Sporting

Jogador destaque · FC Porto Gabri Veiga 16 Participações em gols na temporada 5G/11A Gols e assistências em 2025/26 Decisivo Marcou no último jogo diante do Tondela Criativo Melhor temporada da carreira em contribuição ofensiva Jogador destaque · Sporting Luis Suárez 24 Gols na Liga Portugal (artilheiro isolado) 30+ Gols em todas as competições na temporada 7,91 Nota média FotMob na Liga Portugal 1 x 0 Marcou o gol do jogo de ida em Alvalade

Os técnicos

O duelo no banco promete ser tão interessante quanto o dos jogadores. Francesco Farioli, aos 36 anos, protagoniza a melhor temporada do FC Porto em anos.

O italiano chegou em julho de 2025 e implementou um modelo baseado em posse de bola e construção desde o goleiro, influenciado por seu mentor Roberto De Zerbi. Os números dão razão ao projeto: o Porto só perdeu uma vez em 30 rodadas da Liga, fez 13 jogos sem sofrer gol no primeiro turno e tem a melhor defesa da Primeira Liga.

Rui Borges ocupa o banco do Sporting desde dezembro de 2024. Chegou para substituir Rúben Amorim e conquistou logo na temporada seguinte o bicampeonato nacional, com um futebol direto, vertical e apoiado em um bloco médio-alto.

A equipe que ele orienta pressiona alto e transita rapidamente, explorando as costas das defesas adversárias. No entanto, nos clássicos recentes e nos jogos contra Arsenal e Benfica já foram notados sinais de desgaste físico e de previsibilidade tática.

Análise tática

O Porto deve se apresentar no habitual 4-3-3, com aposta na posse de bola e na progressão pelas laterais. A ausência de Samu e Luuk de Jong obriga Farioli a recorrer a um falso nove ou a um atacante improvisado, o que retira referência na área e exige mais dos meias para chegarem à finalização.

Pepê pela direita é a principal arma portista no clássico. O brasileiro deu muito trabalho a Maxi Araújo no jogo de ida e foi um dos destaques do empate em fevereiro.

O Sporting deve voltar ao 4-2-3-1 clássico de Rui Borges, ciente de que empate ou derrota por um gol garantem a passagem. A opção mais lógica é bloco médio, sem pressão alta permanente, entregando a bola ao Porto em zonas menos perigosas e procurando transições rápidas com Trincão e Catamo pelas pontas e Luis Suárez de referência.

Um risco importante para o Sporting é o cansaço. Esta será a sexta partida em 20 dias para a base titular de Rui Borges, que tem rodado pouco, e o desgaste pode ser determinante caso o jogo chegue à prorrogação.

Para o Porto, a maior fragilidade está no momento da perda da bola. A equipe de Farioli joga com linha alta, e o Sporting continua sendo letal em transição, especialmente com Luis Suárez atacando as costas dos zagueiros.

Há um cenário plausível. O Porto deve dominar territorialmente, mas ficará exposto a duas ou três saídas rápidas que podem decidir a eliminatória. O fator casa também inclina a balança: os dragões têm 15 vitórias em 16 jogos da Liga no Dragão.

Prognóstico de placar exato para FC Porto x Sporting

🎯 Palpite do Lance! FC Porto 2 x 1 Sporting O FC Porto entra obrigado a atacar desde o primeiro minuto para reverter o 1 x 0 do jogo de ida e deve impor posse de bola e volume ofensivo no Dragão. O Sporting, desfalcado e precisando apenas do empate, terá espaço para explorar transições rápidas com Luis Suárez e Trincão. O FC Porto venceu 15 dos 16 jogos em casa pela Liga Portugal nesta temporada

dos jogos em casa pela Liga Portugal nesta temporada O Sporting marcou em todos os últimos cinco clássicos diante do FC Porto

os últimos cinco clássicos diante do FC Porto Luis Suárez marcou nos últimos três jogos seguidos em que não errou pênalti

jogos seguidos em que não errou pênalti O jogo de ida teve o Porto criando mais chances do que o Sporting, sem concretizar Previsão final: O Sporting avança à final da Taça de Portugal, com o agregado de 2 x 2 definido apenas na prorrogação ou na disputa de pênaltis.

Resumo dos palpites do Lance! para FC Porto x Sporting