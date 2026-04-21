Palmeiras x Jacuipense – Palpites, análise e odds (23/04)

Palmeiras e Jacuipense abre um dos confrontos mais assimétricos desta quinta fase da Copa do Brasil. O time paulista chega ao Allianz Parque, nesta quinta-feira, 23 de abril, como líder do Brasileirão e com elenco mais profundo, enquanto o clube baiano tenta transformar sua melhor campanha no torneio em uma história ainda maior.

O peso do jogo é diferente para os dois lados, mas a partida segue relevante para ambos. O Palmeiras quer construir vantagem antes da volta, em Londrina, e a Jacuipense tenta sair viva de São Paulo depois de uma sequência ruim na temporada.

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Análise da partida

O Palmeiras vive um recorte forte de desempenho e resultados. A equipe de Abel Ferreira chegou a esta semana na liderança da Série A, sustentada por uma campanha consistente, uma sequência invicta recente e um aproveitamento muito alto em casa.

O momento também é sólido fora do Brasileirão. O time venceu o Sporting Cristal pela Libertadores no meio da semana passada por 2 x 1, manteve o controle competitivo em mais de uma frente e mostrou outra vez a força de um elenco que permite rodízio sem derrubar tanto o nível.

No Allianz Parque, o padrão tem sido claro: posse mais agressiva, pressão pós-perda e volume alto de finalizações. O Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos como mandante e, mesmo quando não atropela no placar, costuma empurrar o adversário para trás durante quase todo o jogo.

Há ainda um dado que ajuda a explicar a regularidade palmeirense em 2026. Quase 40% dos gols do time na temporada nasceram em bolas paradas, um número que amplia o repertório ofensivo e torna o time perigoso até quando o jogo fica travado por dentro.

A Jacuipense chega com uma leitura bem diferente. A campanha na Copa do Brasil já é histórica para o clube, que eliminou Santa Catarina, Ceilândia e Novorizontino, mas o recorte recente pesa contra a equipe de Riachão do Jacuípe.

O time baiano atravessa seu maior jejum de vitórias na temporada e acumula uma sequência que mistura derrotas na Copa do Nordeste, dificuldades na Série D e perda de confiança. Nos últimos oito jogos, a equipe não venceu, sofreu gols em série e passou a entrar em campo sob pressão crescente.

Isso não apaga o mérito do que a Jacuipense fez até aqui no torneio nacional. Chegar à quinta fase sendo um clube da Série D já muda o patamar da campanha, mas o cenário competitivo agora é outro, sobretudo contra um rival que acelera o jogo em casa e castiga muito erros defensivos.

Do ponto de vista da temporada, o Palmeiras tenta manter abertas três rotas de título e por isso trata a Copa do Brasil como prioridade real. A Jacuipense, por sua vez, precisa dividir energia entre o sonho do mata-mata e a obrigação de reagir nas competições em que seu desempenho recente caiu bastante.

Palpites para Palmeiras x Jacuipense

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Confrontos diretos

Palmeiras e Jacuipense nunca se enfrentaram oficialmente antes desta quinta fase da Copa do Brasil. Por isso, este duelo no Allianz Parque inaugura o histórico do confronto e transforma o jogo de ida em referência inicial para qualquer leitura futura entre os clubes.

Isso também significa que não existe um "turno anterior" nesta temporada para ser analisado. Ao contrário de outros cruzamentos da competição, aqui não há memória recente em campo entre os dois times, o que aumenta a importância do encaixe tático e da adaptação rápida durante os primeiros minutos.

O panorama histórico entre os clubes, portanto, ainda é embrionário. O que existe de concreto é um choque entre realidades muito distintas do futebol brasileiro: de um lado, um candidato a título nacional e continental; do outro, uma equipe que tenta transformar organização e competitividade em sobrevivência dentro do mata-mata.

Notícias de Palmeiras e Jacuipense

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira chega para o jogo com uma situação relativamente controlada no elenco, mas ainda monitora alguns nomes. Paulinho segue em processo de transição física após longo período afastado, e Jefté também vinha em recondicionamento depois de problema muscular.

A boa notícia para o Palmeiras é o retorno de peças importantes ao grupo. Vitor Roque voltou a ficar disponível, Mauricio reapareceu entre as opções, e isso amplia as possibilidades de rotação para um time que vem de calendário pesado e precisa manter intensidade alta em todas as frentes.

Piquerez segue como baixa mais sensível no corredor esquerdo. Sem ele, o time perde um lateral de construção e bola parada, embora Arthur e outras peças do setor tenham dado conta de preservar a estrutura ofensiva na maior parte das últimas partidas.

Também vale olhar para o momento individual de alguns protagonistas. Flaco López vive boa temporada, Andreas Pereira cresceu na criação e nas bolas paradas, e Jhon Arias oferece aceleração e ataque ao espaço, algo que pode ser decisivo contra uma linha defensiva mais baixa.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Allan, Jhon Arias e Ramón Sosa; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Jacuipense: desfalques e dúvidas

A Jacuipense não chega com uma lista longa de baixas confirmadas, mas vive um contexto mais delicado de rendimento coletivo. O problema maior não é exatamente a ausência de nomes, e sim a queda de confiança de um time que ficou várias semanas sem vencer e passou a conceder mais espaços defensivos.

O lado positivo é que a base da equipe segue reconhecível. Rodrigo Ribeiro manteve ao longo da temporada um núcleo com Marcelo no gol, uma defesa física e competitiva, além de Thiaguinho e Pedro Henrique como referências mais perigosas no último terço.

Marcelo merece destaque especial porque já decidiu momentos importantes desta Copa do Brasil. O goleiro foi determinante em classificações anteriores, inclusive em disputas por pênaltis, e pode ser o principal responsável por manter a eliminatória aberta se a Jacuipense resistir por mais tempo em São Paulo.

Thiaguinho também chega como nome central no ataque. Ele é um dos principais artilheiros do time no ano, acelera transições e costuma ser o jogador mais agudo quando a Jacuipense consegue encaixar contra-ataques em poucos toques.

Provável escalação da Jacuipense (4-2-3-1): Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; JP Talisca e Thiago; Vinicius Amaral, William e Thiaguinho; Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Destaques individuais de Palmeiras x Jacuipense

Jogador destaque · Palmeiras Andreas Pereira 8 Assistências na temporada de 2026 7,6 Nota média alta no Brasileirão 6 Participações diretas em gols de bola parada Controle Organiza o ritmo e acelera o último passe Jogador destaque · Jacuipense Thiaguinho 4 Gols na temporada de 2026 1 Gol na atual Copa do Brasil Referência Principal ameaça em contra-ataques longos Agudo Ataca profundidade e ganha campo em poucos toques

Os técnicos

Abel Ferreira segue fazendo do Palmeiras um time de respostas rápidas a contextos diferentes. Mesmo com mudanças de peças, a equipe preserva agressividade, organização sem bola e uma cultura competitiva que raramente permite queda brusca de nível entre um jogo e outro.

O ponto mais interessante no trabalho de Abel em 2026 é a combinação entre controle e profundidade. O Palmeiras amadureceu em posse, mas continua vertical quando encontra espaço, o que torna o time difícil para rivais que tentam defender baixo durante 90 minutos.

Rodrigo Ribeiro merece crédito pela campanha da Jacuipense na Copa do Brasil e pela competitividade que o time mostrou em fases anteriores. Seu desafio agora é reconstruir confiança sem abrir mão do pragmatismo, porque uma postura excessivamente corajosa no Allianz pode desmontar o plano muito cedo.

Ele tende a propor um jogo mais reativo, com bloco baixo e linhas curtas. A grande missão será equilibrar a proteção da área com a necessidade de ter ao menos uma saída útil quando recuperar a bola, algo que nem sempre o time conseguiu fazer nas últimas rodadas.

Análise tática

O desenho mais provável do Palmeiras é o 4-2-3-1, mas com comportamentos que mudam bastante ao longo da posse. Andreas Pereira baixa para organizar, os pontas atacam a última linha e os laterais ajudam a empurrar o adversário para dentro da própria área.

A principal vantagem palmeirense está na capacidade de acumular pressão sem se desorganizar. O time consegue circular de um lado para o outro, cruzar com qualidade, gerar escanteios e ainda ameaçar em faltas laterais, justamente uma zona em que a Jacuipense pode sofrer.

A equipe baiana deve começar em 4-2-3-1 no papel, mas a tendência é defender em uma linha de cinco ou em um 4-5-1 bem compacto por longos períodos. O objetivo será bloquear o corredor central, reduzir os espaços entre zaga e meio-campo e tentar sobreviver ao volume inicial do Palmeiras.

O problema é que a Jacuipense vem sofrendo quando o rival aumenta o ritmo pelos lados e acelera as segundas bolas na entrada da área. Contra um mandante forte em cruzamentos, rebotes e bola parada, esse padrão defensivo recente vira um alerta importante.

No sentido inverso, o melhor caminho da Jacuipense passa pelos contra-ataques nas costas dos laterais e por bolas longas para Thiaguinho e Pedro Henrique. A questão é que, para isso funcionar, o time precisa recuperar a posse com alguma limpeza, algo que não apareceu com regularidade nas últimas partidas.

A análise sugere um confronto de domínio territorial quase todo palmeirense. Se o time de Abel abrir o placar cedo, a tendência é de um jogo ainda mais inclinado para handicap e para mercados ligados a controle do mandante.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Jacuipense

🎯 Palpite do Lance! Palmeiras 3 x 0 Jacuipense O Palmeiras chega em melhor momento, tem produção ofensiva alta no Allianz Parque e enfrenta uma Jacuipense que atravessa sequência longa sem vitórias. A diferença técnica é grande, e o cenário favorece um jogo de controle do mandante desde os minutos iniciais. O Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos em casa

dos últimos jogos em casa A Jacuipense está há oito jogos sem vencer e perdeu os últimos quatro

jogos sem vencer e perdeu os últimos O time paulista transformou a bola parada em arma constante, com 16 gols assim na temporada

gols assim na temporada O recorte recente da equipe baiana mostra dificuldade para sustentar bloco baixo por 90 minutos

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Jacuipense