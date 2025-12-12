Arsenal x Wolverhampton – Palpites, Análise e Odds

Confira os principais palpites de Arsenal x Wolverhampton pela Liga Europa 2025/26. O confronto da 16ª rodada acontece neste sábado (13), no estádio do Arsenal, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília). Os dois extremos da tabela se enfrentam, com o Arsenal na liderança e o Wolverhampton na última colocação.

Palpite do Lance! para Arsenal x Wolverhampton (13/12/2025) - Menos de 2,5 Gols (2,52 na Betsson)

O Arsenal está em primeiro lugar e é uma das melhores equipes do campeonato. Recebe em casa o último colocado, Wolverhampton, para uma partida teoricamente fácil. Ainda assim, é possível esperar alguma reação por parte do visitante, e por isso o palpite principal vai para a quantidade de gols. As duas equipes apresentam média baixa, o que reforça a expectativa de um placar reduzido.

Em confrontos diretos, os times costumam registrar resultados equilibrados, com placares próximos, o que sustenta ainda mais o prognóstico final. O mesmo se repetiu em partidas recentes, nas quais os dois times tiveram dificuldades para marcar. Por isso, o mercado de menos de 2,5 gols aparece como um palpite mais do que viável.

Quatro dos últimos seis confrontos diretos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols O Wolves teve menos de 2,5 gols em três de suas últimas quatro partidas As duas equipes somam média de três gols por jogo, ainda dentro do cenário previsto pelo palpite

Outros palpites para Arsenal x Wolverhampton

Mais de 3,5 Cartões (1,95)

Mais de 9,5 Escanteios (1,60)

Arsenal vence o 1º tempo (1,50)

O Arsenal entra como favorito, mas existem vários mercados imparciais, ou seja, opções em que os dois times podem contribuir e que apresentam boas estatísticas para sustentá-los. O principal deles é o de mais de 3,5 cartões, número relativamente baixo, mas ainda assim bem respaldado pelos prognósticos. Quatro das últimas cinco partidas do Wolves tiveram pelo menos quatro cartões, o que reforça o palpite.

Os jogos recentes tanto do mandante quanto da equipe de Wolverhampton registraram números altos de escanteios, já que ambos contam com bons cabeceadores e costumam forçar cruzamentos, aumentando a quantidade de cantos. Quatro dos últimos cinco confrontos do Wolves ultrapassaram 9,5 escanteios, alinhando-se ao padrão da aposta. A média combinada das duas equipes na Premier League também é de aproximadamente 9 escanteios por jogo.

Por fim, é plausível acreditar que o Arsenal vencerá o primeiro tempo, principalmente por sua superioridade técnica e pelo fato de enfrentar um time que ocupa a última colocação da liga. Além disso, o mandante foi para o intervalo em vantagem em quatro dos últimos cinco jogos.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O momento atual do Arsenal é mais do que satisfatório. A equipe vive boa sequência tanto no Campeonato Inglês quanto na Champions League. Venceu o Club Brugge pelo largo placar de 3 x 0 e, antes disso, perdeu para o Aston Villa por 2 x 1. Nas três partidas anteriores, o Arsenal somou duas vitórias e um empate.

O mandante não poderá contar com o lateral-esquerdo Riccardo Calafiori, suspenso por excesso de cartões amarelos. Os zagueiros Gabriel Magalhães (lesão muscular), William Saliba (pancada) e Christian Mosquera (lesão no tornozelo) também estão fora, o que dificulta a montagem da defesa dos Gunners. Ainda assim, a equipe deve apostar em postura ofensiva para tentar garantir a vantagem logo nos primeiros minutos.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, Jurriën Timber e Ben White; Martin Odegaard, Declan Rice e Martín Zubimendi; Eberechi Eze, Mikel Merino e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton vive situação oposta. A equipe está na última colocação e perdeu as últimas cinco partidas que disputou. No Campeonato Inglês, foi derrotada por 4 x 1 pelo Manchester United e por 1 x 0 tanto pelo Nottingham Forest quanto pelo Aston Villa. O time apresenta sérios problemas defensivos e ofensivos, tendo marcado apenas um gol nos últimos cinco confrontos.

O técnico Rob Edwards não contará com o meia Marshall Munetsi, afastado por lesão na panturrilha, e também com Rodrigo Gomes, fora por conta de um problema na virilha.

Provável escalação do Wolverhampton: Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Yerson Mosquera e Toti Gomes; David Wolfe Moller, João Gomes, André e Ki Jana Hoever; Hwang Hee-Chan, Jørgen Strand Larsen e Tolu Arokodare. Técnico: Ben Edwards

Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Wolverhampton

O histórico recente entre Arsenal e Wolverhampton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

25/01/2025 - Wolverhampton 0 x 1 Arsenal (Premier League 24/25) 17/08/2024 - Arsenal 2 x 0 Wolverhampton (Premier League 24/25) 20/04/2024 - Wolverhampton 0 x 2 Arsenal (Premier League 23/24) 02/12/2023 - Arsenal 2 x 1 Wolverhampton (Premier League 23/24) 28/05/2023 - Arsenal 5 x 0 Wolverhampton (Premier League 22/23)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Wolverhampton

A média de gols do Wolves nas últimas cinco partidas é de apenas 0,2 A média de gols do Arsenal nas últimas cinco partidas é de apenas 2, número inferior ao esperado para o palpite O Wolves perdeu o primeiro tempo em três das últimas cinco partidas A média de cartões de Wolves e Arsenal, separadamente, nas últimas cinco partidas, é de 4,2 O Wolves teve média de 9,6 escanteios nas últimas cinco partidas que disputou

Comparação de Odds para Arsenal x Wolverhampton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,53 2,50 Bet365 1,53 2,50 Betano 1,57 2,42

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Wolverhampton

Menos de 2,5 Gols (2,52 na Betsson) Mais de 3,5 Cartões (1,95 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,60 na Betsson) Arsenal vence o 1º tempo (1,50 na Betsson)

