Arsenal x Wolverhampton – Palpites, Análise e Odds
Confira os Palpites para Arsenal x Wolverhampton válido pela 16º rodada da Premier League
Confira os principais palpites de Arsenal x Wolverhampton pela Liga Europa 2025/26. O confronto da 16ª rodada acontece neste sábado (13), no estádio do Arsenal, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília). Os dois extremos da tabela se enfrentam, com o Arsenal na liderança e o Wolverhampton na última colocação.
Palpite do Lance! para Arsenal x Wolverhampton (13/12/2025) - Menos de 2,5 Gols (2,52 na Betsson)
O Arsenal está em primeiro lugar e é uma das melhores equipes do campeonato. Recebe em casa o último colocado, Wolverhampton, para uma partida teoricamente fácil. Ainda assim, é possível esperar alguma reação por parte do visitante, e por isso o palpite principal vai para a quantidade de gols. As duas equipes apresentam média baixa, o que reforça a expectativa de um placar reduzido.
Em confrontos diretos, os times costumam registrar resultados equilibrados, com placares próximos, o que sustenta ainda mais o prognóstico final. O mesmo se repetiu em partidas recentes, nas quais os dois times tiveram dificuldades para marcar. Por isso, o mercado de menos de 2,5 gols aparece como um palpite mais do que viável.
- Quatro dos últimos seis confrontos diretos entre as equipes terminaram com menos de 2,5 gols
- O Wolves teve menos de 2,5 gols em três de suas últimas quatro partidas
- As duas equipes somam média de três gols por jogo, ainda dentro do cenário previsto pelo palpite
Outros palpites para Arsenal x Wolverhampton
- Mais de 3,5 Cartões (1,95)
- Mais de 9,5 Escanteios (1,60)
- Arsenal vence o 1º tempo (1,50)
O Arsenal entra como favorito, mas existem vários mercados imparciais, ou seja, opções em que os dois times podem contribuir e que apresentam boas estatísticas para sustentá-los. O principal deles é o de mais de 3,5 cartões, número relativamente baixo, mas ainda assim bem respaldado pelos prognósticos. Quatro das últimas cinco partidas do Wolves tiveram pelo menos quatro cartões, o que reforça o palpite.
Os jogos recentes tanto do mandante quanto da equipe de Wolverhampton registraram números altos de escanteios, já que ambos contam com bons cabeceadores e costumam forçar cruzamentos, aumentando a quantidade de cantos. Quatro dos últimos cinco confrontos do Wolves ultrapassaram 9,5 escanteios, alinhando-se ao padrão da aposta. A média combinada das duas equipes na Premier League também é de aproximadamente 9 escanteios por jogo.
Por fim, é plausível acreditar que o Arsenal vencerá o primeiro tempo, principalmente por sua superioridade técnica e pelo fato de enfrentar um time que ocupa a última colocação da liga. Além disso, o mandante foi para o intervalo em vantagem em quatro dos últimos cinco jogos.
Análise e Forma dos Times
Arsenal - Momento e escalação
O momento atual do Arsenal é mais do que satisfatório. A equipe vive boa sequência tanto no Campeonato Inglês quanto na Champions League. Venceu o Club Brugge pelo largo placar de 3 x 0 e, antes disso, perdeu para o Aston Villa por 2 x 1. Nas três partidas anteriores, o Arsenal somou duas vitórias e um empate.
O mandante não poderá contar com o lateral-esquerdo Riccardo Calafiori, suspenso por excesso de cartões amarelos. Os zagueiros Gabriel Magalhães (lesão muscular), William Saliba (pancada) e Christian Mosquera (lesão no tornozelo) também estão fora, o que dificulta a montagem da defesa dos Gunners. Ainda assim, a equipe deve apostar em postura ofensiva para tentar garantir a vantagem logo nos primeiros minutos.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Piero Hincapié, Jurriën Timber e Ben White; Martin Odegaard, Declan Rice e Martín Zubimendi; Eberechi Eze, Mikel Merino e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta
Wolverhampton - Momento e escalação
O Wolverhampton vive situação oposta. A equipe está na última colocação e perdeu as últimas cinco partidas que disputou. No Campeonato Inglês, foi derrotada por 4 x 1 pelo Manchester United e por 1 x 0 tanto pelo Nottingham Forest quanto pelo Aston Villa. O time apresenta sérios problemas defensivos e ofensivos, tendo marcado apenas um gol nos últimos cinco confrontos.
O técnico Rob Edwards não contará com o meia Marshall Munetsi, afastado por lesão na panturrilha, e também com Rodrigo Gomes, fora por conta de um problema na virilha.
Provável escalação do Wolverhampton: Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Yerson Mosquera e Toti Gomes; David Wolfe Moller, João Gomes, André e Ki Jana Hoever; Hwang Hee-Chan, Jørgen Strand Larsen e Tolu Arokodare. Técnico: Ben Edwards
Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Wolverhampton
O histórico recente entre Arsenal e Wolverhampton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 25/01/2025 - Wolverhampton 0 x 1 Arsenal (Premier League 24/25)
- 17/08/2024 - Arsenal 2 x 0 Wolverhampton (Premier League 24/25)
- 20/04/2024 - Wolverhampton 0 x 2 Arsenal (Premier League 23/24)
- 02/12/2023 - Arsenal 2 x 1 Wolverhampton (Premier League 23/24)
- 28/05/2023 - Arsenal 5 x 0 Wolverhampton (Premier League 22/23)
Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Wolverhampton
- A média de gols do Wolves nas últimas cinco partidas é de apenas 0,2
- A média de gols do Arsenal nas últimas cinco partidas é de apenas 2, número inferior ao esperado para o palpite
- O Wolves perdeu o primeiro tempo em três das últimas cinco partidas
- A média de cartões de Wolves e Arsenal, separadamente, nas últimas cinco partidas, é de 4,2
- O Wolves teve média de 9,6 escanteios nas últimas cinco partidas que disputou
Comparação de Odds para Arsenal x Wolverhampton
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.
|Casa
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Bet365
1,53
2,50
Betano
1,57
2,42
Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Wolverhampton
