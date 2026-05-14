Palmeiras x Cruzeiro – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Palmeiras vence e ambas as equipes não marcam – 2.80 na Betsson Placar provável: Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro – 7.50 na Betsson Resultado: Menos de 2,5 gols – 1.71 na Betsson Aposta de valor: Flaco López marca a qualquer momento – 2.10 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Palmeiras vence – 1.70 na Superbet

O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste sábado, pela 16ª rodada do Brasileirão Betano 2026, na Arena Crefisa Barueri. O líder isolado do campeonato, com 34 pontos, reencontra a Raposa, que ocupa a 11ª posição com 19. A distância de 15 pontos entre as equipes reflete momentos opostos, mas o Cruzeiro chega embalado por quatro vitórias nos últimos seis jogos e não pretende apenas cumprir tabela em Barueri.

Abel Ferreira volta à beira do campo após cumprir suspensão de sete partidas imposta pelo STJD. A última vez que o treinador português comandou o time no Brasileirão foi na vitória por 2 x 1 sobre o Bahia, em 5 de abril. Desde então, o auxiliar João Martins conduziu a equipe sem derrotas, mas a presença de Abel deve elevar a intensidade do Verdão em casa.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Palmeiras faz a melhor campanha da era dos pontos corridos neste início de temporada: 34 pontos em 15 rodadas, com dez vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O aproveitamento de 75% é sustentado por um ataque que marcou 25 gols e uma defesa que sofreu somente 12, o segundo melhor saldo da competição. A equipe acumula 16 jogos de invencibilidade em todas as competições, sequência que inclui a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, com goleada de 7 x 1 no agregado sobre o Jacuipense.

O tropeço mais recente no campeonato foi o empate por 1 x 1 com o Remo, no Mangueirão, resultado que gerou polêmica após um gol legal do Verdão ser anulado. Mesmo assim, a vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos, permanece em quatro pontos. O Palmeiras não perdeu como mandante no Brasileirão desde a derrota para o Vasco na terceira rodada, há mais de dois meses.

O Cruzeiro, por sua vez, vive uma montanha-russa. A equipe de Artur Jorge iniciou a 15ª rodada na 15ª posição, a um ponto do Z4, e saiu dela em 11º após a virada por 2 x 1 sobre o Bahia em Salvador.

Antes, a Raposa havia perdido o clássico contra o Atlético-MG por 3 x 1, resultado que expôs fragilidades defensivas. A irregularidade marca a campanha celeste: cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 20 gols marcados e 25 sofridos.

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro avançou às oitavas ao vencer o Goiás por 1 x 0 no Mineirão, com gol de pênalti de Kaio Jorge. Na Libertadores, o time é segundo do Grupo D com sete pontos, mesma pontuação da líder Universidad Católica. A próxima semana reserva uma viagem à Bombonera para enfrentar o Boca Juniors, o que pode influenciar a gestão do elenco por Artur Jorge.

Palpites para Palmeiras x Cruzeiro

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto recente em São Paulo é amplamente favorável ao Palmeiras. O Verdão venceu 12 dos últimos 13 confrontos como mandante contra o Cruzeiro. Nos últimos quatro jogos com mando palmeirense, o mercado de menos de 2,5 gols foi confirmado em todos, e em nenhum deles ambas as equipes marcaram.

No Brasileirão 2025, os clubes empataram sem gols no Allianz Parque, antes de o Cruzeiro vencer por 2 x 1 no Mineirão. Na temporada anterior, o Palmeiras levou os três pontos em Belo Horizonte com uma vitória por 2 x 1. No panorama geral, o Verdão tem 25 vitórias, 15 empates e 12 derrotas em 52 jogos como mandante contra a Raposa.

Os dados do confronto direto reforçam a tendência de jogos de poucos gols quando o Palmeiras é mandante, com domínio territorial do Verdão e dificuldade cruzeirense para criar volume ofensivo. Nos últimos quatro encontros com mando paulista, nenhuma das partidas teve mais de dois gols.

Notícias de Palmeiras e Cruzeiro

Palmeiras: desfalques e dúvidas

O atacante Allan está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Remo. Aos 22 anos, Allan disputou 30 partidas em 2026 e foi o segundo jogador mais utilizado do elenco, atrás apenas de Flaco López.

Maurício e Felipe Anderson disputam a vaga deixada por Allan. Felipe Anderson, inclusive, foi destaque na goleada de 4 x 1 sobre o Jacuipense pela Copa do Brasil, participando dos três gols do primeiro tempo.

Vitor Roque segue em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo e não tem previsão de retorno próxima. Piquerez, operado no tornozelo direito, também está fora por tempo indeterminado. Bruno Fuchs se recupera de lesão na coxa direita.

Arthur, que vinha sendo o substituto de Piquerez na lateral esquerda, teve um edema na coxa e é dúvida para o confronto. Andreas Pereira sentiu trauma na região lombar antes da Copa do Brasil, mas deve estar à disposição para sábado.

Abel Ferreira tem seis jogadores pendurados: Carlos Miguel, Giay, Khellven, Andreas Pereira, Luighi e Ramón Sosa. A gestão disciplinar pode influenciar escolhas na escalação, especialmente com o clássico contra o Flamengo na rodada seguinte.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Ramón Sosa; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

O goleiro Cássio segue fora por tempo indeterminado, em recuperação de uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Otávio, que vem impressionando nas últimas partidas, deve seguir como titular. Kaiki Bruno e Arroyo cumpriram suspensão na rodada 15, contra o Bahia, por expulsão no clássico com o Atlético-MG, e estão disponíveis novamente.

Gerson é o principal pendurado do elenco. Com dois cartões amarelos, uma advertência contra o Palmeiras tira o meia do compromisso seguinte pela Série A. Artur Jorge pode optar por poupá-lo, já que o jogo contra o Boca Juniors, na terça-feira, é prioridade na Libertadores.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Gerson; Arroyo, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Destaques individuais de Palmeiras x Cruzeiro

Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 70 Gols pelo Palmeiras na carreira 31 Jogos disputados em 2026 12 Gols na Libertadores pelo Palmeiras Artilheiro Maior goleador do Palmeiras em 2024 e 2025 Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira Camisa 10 Principal criador de jogadas do Cruzeiro Bola parada Cobrador de escanteios e faltas do time celeste Assistência Passe para o pênalti de Kaio Jorge contra o Goiás Decisivo Peça central nas vitórias sobre Bahia e Boca Juniors

Os técnicos

Abel Ferreira construiu uma identidade tática no Palmeiras que prioriza pragmatismo, intensidade e transições rápidas. Nesta temporada, o Verdão faz sua melhor campanha na era dos pontos corridos até a 15ª rodada, mas Abel precisou assistir de longe à sequência invicta por causa da suspensão.

O retorno ao banco de reservas contra o Cruzeiro será o primeiro jogo de Abel no Brasileirão desde abril. A expectativa é de que a presença do treinador funcione como combustível emocional para um grupo que já está bem entrosado sob a gestão de João Martins.

Artur Jorge assumiu o Cruzeiro em momento de turbulência e trouxe organização a um elenco que oscilava entre o Z4 e o meio da tabela. O português, com passagem pelo Botafogo em 2024, aposta em blocos compactos e transições verticais.

Sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro venceu cinco dos sete jogos disputados no Brasileirão, incluindo vitórias fora de casa contra Remo e Bahia. A sequência recente indica que a equipe encontrou um padrão competitivo que não tinha no início do campeonato.

Análise tática

O Palmeiras deve se posicionar no 4-2-3-1, com Andreas Pereira e Marlon Freitas protegendo a defesa e Jhon Arias e Sosa abrindo o campo nas pontas. Flaco López será a referência fixa na área, com Maurício ou Felipe Anderson ocupando o corredor central como armador. O Verdão tende a dominar a posse e pressionar a saída de bola do Cruzeiro nos primeiros minutos.

O Cruzeiro, por sua vez, deve montar um 4-2-3-1 espelhado, mas com postura mais reativa. Lucas Romero e Gerson formam uma dupla de volantes que prioriza marcação e distribuição curta, enquanto Matheus Pereira tem liberdade para flutuar entre o meio e o ataque. Arroyo e Kaique Kenji exploram os corredores com velocidade, o ponto forte das transições celestes.

A principal vulnerabilidade do Palmeiras está na lateral esquerda. Sem Piquerez e com Arthur em dúvida, Jefté deve ser o titular, e os contra-ataques do Cruzeiro pelo lado direito, com Arroyo, podem explorar essa zona. Por outro lado, o Cruzeiro sofreu 25 gols em 15 jogos, e o poder de finalização de Flaco López pode ser decisivo contra uma zaga que tem oscilado em jogos fora de casa.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Cruzeiro

🎯 Palpite do Lance! Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro O Palmeiras deve impor o domínio territorial habitual em casa e converter a superioridade em gols contra uma defesa que sofreu 25 vezes em 15 rodadas. A volta de Abel Ferreira ao banco dá ao Verdão um componente emocional extra, e o Cruzeiro tende a priorizar a Libertadores na terça-feira. O Palmeiras venceu 12 dos últimos 13 jogos em casa contra o Cruzeiro

dos últimos jogos em casa contra o Cruzeiro Nos últimos quatro duelos com mando palmeirense, ambas as equipes não marcaram

duelos com mando palmeirense, ambas as equipes marcaram O Cruzeiro sofreu gols em seis dos últimos oito jogos como visitante na Série A

dos últimos jogos como visitante na Série A Flaco López soma 70 gols pelo Palmeiras e é o artilheiro do clube nas últimas duas temporadas

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Cruzeiro