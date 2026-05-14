Aston Villa x Liverpool – Palpites, análise e odds (15/05)

Palpites Rápidos Classificação atual: Aston Villa 5.º (59 pts) · Liverpool 4.º (59 pts) Previsão de placar: ston Villa 2 x 1 Liverpool – Odd 9,80 na Betsson Palpite principal: Liverpool marcar o primeiro gol – Odd 1,91 na Betsson Aposta de valor: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,70 na Br4Bet Destaque ofensivo: Ollie Watkins – 18 gols em 54 partidas – marcar a qualquer momento – Odd 2,65 na Betsson

Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira (15/05), no Villa Park, em confronto direto por vaga na próxima Champions League. As duas equipes chegam empatadas com 59 pontos na Premier League, separadas apenas pelo saldo de gols, em um cenário de enorme pressão semelhante às disputas por G-4 nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O Aston Villa tenta consolidar o crescimento construído por Unai Emery e ainda aliviar a pressão antes da final da Europa League contra o Freiburg. Já o Liverpool entra pressionado pela queda de rendimento sob o comando de Arne Slot e pela necessidade de evitar um encerramento de temporada frustrante para o atual campeão inglês.

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Análise da partida

Em qualquer outro contexto, a posição atual na tabela seria encarada como uma campanha positiva tanto para Aston Villa quanto para Liverpool. O problema é que o cenário ao redor dos dois clubes transformou a reta final da Premier League em um ambiente de pressão máxima, semelhante ao que acontece no futebol brasileiro quando equipes tradicionais entram nas últimas rodadas disputando vaga direta na Libertadores após temporadas marcadas por oscilações.

O Aston Villa viveu uma temporada de extremos. A equipe chegou a embalar 11 vitórias consecutivas em todas as competições, igualando uma marca histórica do clube que não acontecia desde 1914, e terminou janeiro com vantagem confortável sobre o Liverpool na tabela. Naquele momento, o time de Unai Emery parecia consolidado na briga pelas primeiras posições da Premier League e até sonhava em disputar o terceiro lugar.

A queda de rendimento nas últimas semanas, porém, mudou completamente o panorama. O Villa chega para esta rodada sem vencer há três partidas no Campeonato Inglês, sequência que inclui derrotas para Fulham e Tottenham, além do empate por 2 a 2 contra o já rebaixado Burnley.

O empate diante do Burnley gerou frustração ainda maior porque aconteceu logo após uma das atuações mais impactantes da temporada europeia do clube. Três dias antes, o Aston Villa havia atropelado o Nottingham Forest por 4 a 0 no Villa Park e garantido vaga na primeira final continental da equipe em 44 anos. Emery admitiu desgaste físico do elenco após a partida seguinte, especialmente em um calendário apertado que antecede a decisão da Europa League contra o Freiburg, marcada para 20 de maio.

O Villa Park, ao menos, segue funcionando como um dos grandes trunfos da equipe inglesa. O Aston Villa conquistou dez vitórias como mandante nesta edição da Premier League e transformou o estádio em um ambiente de forte pressão sobre os adversários. O desempenho longe de Birmingham, porém, caiu drasticamente, com apenas uma vitória fora de casa em 2026.

O Liverpool vive uma crise diferente, mas igualmente pesada. Atual campeão inglês, o clube chega à penúltima rodada ainda sem vaga garantida na próxima Champions League, algo impensável meses atrás. A equipe de Arne Slot sofreu com lesões importantes ao longo da temporada e viu o desempenho coletivo despencar justamente no momento decisivo da disputa.

Os números ajudam a explicar a queda de rendimento. Pela primeira vez desde a chegada de Slot, os indicadores defensivos e ofensivos passaram a apontar desequilíbrio consistente, com o time sofrendo mais chances claras do que conseguindo criar em sequência de jogos consecutivos. Fora de casa, a situação se agravou ainda mais: o Liverpool perdeu cinco dos últimos seis jogos como visitante e sofreu 13 gols nesse período.

O empate por 1 a 1 contra o Chelsea em Anfield, na rodada passada, aumentou a tensão no ambiente. Ryan Gravenberch abriu o placar no início, mas Enzo Fernández empatou ainda no primeiro tempo, em cobrança de falta. A reação da torcida após a substituição de Rio Ngumoha no segundo tempo resumiu o clima de frustração crescente nas arquibancadas diante do risco real de uma reta final traumática.

O contexto torna o confronto desta sexta-feira praticamente uma decisão antecipada por vaga na Champions League. Tanto Aston Villa quanto Liverpool chegam pressionados após tropeços recentes contra adversários teoricamente inferiores, o que aumenta ainda mais o peso emocional e competitivo do duelo em Birmingham.

Outros palpites para Aston Villa x Liverpool

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Confrontos diretos

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Liverpool. Em 206 partidas oficiais, os Reds somam 104 vitórias contra 59 do Aston Villa, além de 43 empates, e venceram 12 dos últimos 16 encontros pela Premier League. No primeiro turno desta temporada, o time de Arne Slot venceu por 2 a 0 em Anfield, ainda em um período de maior estabilidade da equipe no campeonato.

Apesar disso, o Villa Park tem equilibrado mais o duelo nos últimos anos. As duas visitas mais recentes do Liverpool ao estádio terminaram empatadas, incluindo o movimentado 3 a 3 da temporada 2023/24, quando o Aston Villa reagiu nos minutos finais. A última vitória do clube de Birmingham sobre os Reds pela liga segue sendo a histórica goleada por 7 a 2 em 2020.

Notícias de Aston Villa x Liverpool

Aston Villa

O Aston Villa chega para a reta final da temporada com baixas importantes no meio-campo. Amadou Onana segue fora após sofrer lesão na panturrilha durante a semifinal da Europa League contra o Nottingham Forest, enquanto Boubacar Kamara continua afastado por problemas no joelho desde janeiro. O jovem Alysson Edward também desfalca a equipe por conta de uma lesão muscular na região do adutor.

A principal notícia positiva para Unai Emery é o retorno de John McGinn. Recuperado de problema na coxa, o meia voltou em grande nível na goleada sobre o Nottingham Forest e marcou dois gols naquela partida. Mesmo com a final da Europa League se aproximando, a tendência é de utilização de força máxima, já que o próprio treinador destacou a importância da Premier League neste momento decisivo da temporada.

Ollie Watkins segue como principal referência ofensiva do Villa. O atacante atravessa grande fase, com cinco gols nos últimos cinco jogos em casa e 12 marcados na atual edição da Premier League. Emiliano Martínez, apesar da falha diante do Burnley na rodada passada, permanece como titular absoluto no gol.

A montagem da equipe ainda envolve algumas disputas por posição. Youri Tielemans deve comandar o meio-campo, enquanto Morgan Rogers, Emiliano Buendía e Ross Barkley disputam espaço na linha ofensiva de apoio a Watkins. Na defesa, Victor Lindelöf e Tyrone Mings brigam por vagas ao lado de Ezri Konsa e Pau Torres.

Provável escalação do Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings e Ian Maatsen; Victor Lindelöf e Youri Tielemans; John McGinn, Ross Barkley e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Liverpool

Do lado do Liverpool, Arne Slot convive com um cenário ainda mais complicado em relação aos desfalques. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Stefan Bajcetic e Jayden Danns estão fora da partida, ampliando a pressão sobre a profundidade do elenco em um momento decisivo da temporada.

A principal dúvida envolve Mohamed Salah. O egípcio sofreu lesão muscular contra o Crystal Palace no fim de abril e ainda não retornou aos gramados, embora já esteja próximo de voltar aos treinamentos. A tendência, porém, é de preservação visando sua despedida em Anfield na rodada final contra o Brentford.

Por outro lado, Alexander Isak deve retornar ao time titular. Contratado junto ao Newcastle em uma transferência recorde para o futebol britânico, o atacante sueco voltou a atuar contra o Chelsea após se recuperar de lesão na virilha e aparece como uma das principais esperanças ofensivas dos Reds para o confronto em Birmingham.

Florian Wirtz, ausente diante do Chelsea por doença, também deve ficar novamente à disposição. Ibrahima Konaté será reavaliado após sentir cãibras na última rodada, mas a expectativa é positiva pela presença do zagueiro. No gol, Giorgi Mamardashvili tende a ser mantido como titular, enquanto Alisson Becker ainda trabalha para retornar após lesão muscular.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo; Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

Destaques individuais de Aston Villa x Liverpool

Jogador destaque · Aston Villa Ollie Watkins 12 Gols na Premier League em 35 jogos, artilheiro do Villa 5 Gols nos últimos cinco jogos em casa 0,35 Gols por partida na Premier League 12 Participações em gols nos últimos 13 jogos em todas as competições Jogador destaque · Liverpool Dominik Szoboszlai 11 Participações em gols na Premier League (seis gols e cinco assistências em 34 jogos) 20 Participações em gols em todas as competições (12 gols e oito assistências) 2,21 Passes decisivos por jogo, entre os melhores do elenco 43/43 Titular em todos os jogos que participou, o mais regular do Liverpool

Os Técnicos

Unai Emery transformou o Aston Villa desde sua chegada em outubro de 2022. O treinador espanhol tirou o clube da parte inferior da tabela e o recolocou entre os protagonistas do futebol inglês e europeu, levando a equipe de volta à Champions League após 41 anos e alcançando, nesta temporada, a primeira final continental do clube em mais de quatro décadas. Em março, chegou à marca de 100 vitórias no comando do Villa, consolidando um dos trabalhos mais impactantes da Premier League nos últimos anos.

Dentro de campo, Emery construiu uma equipe compacta, intensa e muito forte atuando no Villa Park, onde o Aston Villa soma dez vitórias na atual edição da Premier League. O 4-2-3-1 baseado em transições rápidas e organização defensiva deve ser novamente a principal arma diante de um Liverpool fragilizado fora de casa e pressionado pela reta final da temporada.

Arne Slot vive cenário oposto no Liverpool. Depois de conquistar a Premier League há um ano, o treinador holandês chega às rodadas finais pressionado pela possibilidade de deixar o clube fora da próxima Champions League. Mesmo após investimentos pesados em reforços como Florian Wirtz, Alexander Isak e Jeremie Frimpong, o Liverpool sofreu com lesões constantes e perdeu rendimento tanto ofensiva quanto defensivamente.

Os números recentes e a reação da torcida mostram um ambiente de crescente tensão em Anfield. O empate contra o Chelsea na rodada passada aumentou as críticas ao desempenho da equipe, e a classificação para o G-5 passou a ser vista como obrigação mínima para aliviar a pressão sobre Slot. Com dúvidas importantes no elenco, especialmente envolvendo Mohamed Salah, o Liverpool chega ao confronto distante do nível apresentado na campanha do título.

Análise Tática

Unai Emery deve manter o Aston Villa no 4-2-3-1, sistema que consolidou a equipe como uma das mais competitivas da Premier League nas últimas temporadas. Tielemans aparece como peça central na saída de bola e pode formar dupla no meio-campo com Lindelöf ou Ross Barkley, garantindo equilíbrio entre construção e proteção defensiva. Pelos lados, McGinn e Morgan Rogers terão papel importante na pressão alta sobre um Liverpool que vem apresentando dificuldades defensivas longe de Anfield.

O plano do Villa passa por intensidade sem a bola e transições rápidas acionando Ollie Watkins como referência ofensiva. O atacante inglês funciona como ponto de apoio para segurar os zagueiros e acelerar a chegada dos meias em velocidade. A estratégia lembra modelos bastante utilizados no futebol brasileiro em jogos grandes, quando equipes pressionam a saída adversária e tentam transformar erros defensivos em ataques rápidos.

Do outro lado, o Liverpool deve apostar justamente nos espaços deixados pela linha defensiva do Aston Villa quando o time sobe a marcação. Wirtz, Gakpo e Szoboszlai têm capacidade de atacar profundidade com velocidade e boa leitura de espaço, enquanto Alexander Isak oferece presença física e poder de definição dentro da área. A tendência é de um Liverpool mais reativo do que em outros momentos da temporada, explorando contra-ataques sempre que recuperar a posse.

As bolas paradas também podem ganhar peso decisivo no confronto. Konsa e Mings representam forte ameaça aérea para o Aston Villa em escanteios e faltas laterais, justamente um fundamento em que o Liverpool mostrou fragilidade recente. Caso Ngumoha seja utilizado, sua velocidade pelo lado esquerdo surge como um dos poucos elementos capazes de quebrar o controle tático do Villa individualmente.

Prognóstico de placar exato para Aston Villa x Liverpool

🎯 Previsão de Placar Aston Villa 2 x 1 Liverpool A análise aponta para um confronto equilibrado e de alta intensidade, com leve favoritismo para o Aston Villa atuando no Villa Park. A equipe de Unai Emery chega pressionada pela necessidade da vitória para encaminhar a vaga na próxima Champions League sem depender da final da Europa League, e o desempenho como mandante reforça a confiança: já são dez vitórias em casa nesta edição da Premier League. O ambiente em Birmingham também surge como fator importante em uma partida com clima de decisão. O Liverpool, mesmo desfalcado, ainda possui qualidade ofensiva suficiente para criar problemas. Os Reds marcaram em cada um dos últimos 15 jogos pela Premier League, mas o rendimento defensivo fora de casa despencou nas últimas semanas, com cinco derrotas nos últimos seis compromissos como visitante e 13 gols sofridos nesse período. Dentro desse contexto, a tendência é de um jogo aberto, com chances para os dois lados e vantagem ligeira para o Aston Villa pela força coletiva apresentada no Villa Park. O Aston Villa conquistou dez vitórias em casa na Premier League nesta temporada, e o Villa Park tem sido uma fortaleza consistente ao longo da campanha

nesta temporada, e o Villa Park tem sido uma fortaleza consistente ao longo da campanha O Liverpool perdeu cinco dos últimos seis jogos fora de casa , sofrendo 13 gols — o pior desempenho como visitante entre os candidatos à Champions League

, sofrendo 13 gols — o pior desempenho como visitante entre os candidatos à Champions League Ambos os times chegam empatados com 59 pontos em 36 jogos , separados apenas pelo saldo de gols, o que transforma este confronto direto em uma partida muito decisiva

, separados apenas pelo saldo de gols, o que transforma este confronto direto em uma partida muito decisiva O Liverpool marcou em 15 jogos consecutivos na Premier League, e o Villa viu ambas as equipes marcarem em quatro jogos seguidos, o que torna improvável um jogo sem gols

na Premier League, e o Villa viu ambas as equipes marcarem em quatro jogos seguidos, o que torna improvável um jogo sem gols Watkins marcou cinco gols nos últimos cinco jogos em casa e está em grande fase

Resumo dos palpites do Lance para Aston Villa x Liverpool