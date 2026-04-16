Newcastle x Bournemouth – Palpites, análise e odds (18/04)

O Newcastle recebe o Bournemouth neste sábado, 18 de abril de 2026, pela 33ª rodada da Premier League, no St James' Park. A partida coloca frente a frente dois times que vivem momentos bem distintos na reta final da temporada.

Os Magpies, que brilharam na Liga dos Campeões, tropeçam no campeonato nacional e tentam dar uma resposta ao seu torcedor após quatro derrotas nos últimos seis jogos da liga. Já os Cherries chegam embalados por uma invencibilidade de 11 partidas na Premier League e pela bombástica vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal no Emirates Stadium.

O confronto tem ainda um ingrediente emocional forte: Eddie Howe nunca venceu o Bournemouth na Premier League desde que deixou o clube em 2020. São sete jogos sem vitória contra sua antiga equipe. Do outro lado, Andoni Iraola vive seus últimos jogos à frente dos Cherries após confirmar que deixará o clube ao fim da temporada. A despedida do treinador basco pode servir de motivação extra para o Bournemouth, que busca encerrar a campanha na melhor posição possível.

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Análise da partida

O Newcastle ocupa a 14ª posição na tabela da Premier League com cerca de 42 pontos em 32 jogos (12 vitórias, seis empates e 14 derrotas), com saldo de gols negativo: 45 marcados e 47 sofridos. A campanha europeia memorável na Liga dos Campeões, com duelos contra Barcelona e PSG, cobrou seu preço na liga doméstica.

A forma recente é preocupante. Nas últimas seis rodadas, o time de Howe somou apenas seis pontos (duas vitórias, nenhum empate e quatro derrotas). A derrota mais recente, por 2 a 1 para o Crystal Palace, veio após o doloroso revés contra o Sunderland em pleno St James' Park.

O Bournemouth, por sua vez, está na 11ª colocação com cerca de 45 pontos (dez vitórias, 15 empates e sete derrotas). O elevado número de empates é a marca registrada da temporada, mas essa consistência manteve os Cherries invictos nos últimos 11 jogos. O resultado mais expressivo foi a vitória de 2 a 1 sobre o Arsenal no Emirates Stadium, no dia 11 de abril.

As vendas de Semenyo (Manchester City), Huijsen, Kerkez, Zabarnyi e Ouattara renderam ao Bournemouth 253 milhões de libras nesta temporada. Mesmo assim, Iraola manteve a equipe competitiva, apostando em jovens como Junior Kroupi e em nomes consolidados como Evanilson e Marcus Tavernier.

Em casa, o Newcastle tem média de 1,73 ponto por jogo como mandante, com o apoio de mais de 52 mil torcedores no St James' Park. O Bournemouth, por outro lado, registra média de 1,07 ponto como visitante. Eliminados de todas as copas, os Magpies têm seis rodadas para escalar posições e buscar uma vaga europeia. A diferença de três pontos para o Bournemouth faz desta partida uma oportunidade concreta de ultrapassar os rivais na tabela.

Outros palpites para Newcastle x Bournemouth

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Confrontos diretos

Newcastle e Bournemouth já se enfrentaram 22 vezes em todas as competições, com um equilíbrio notável: sete vitórias para cada lado e oito empates. Na era Premier League, desde 2015, foram 17 encontros com cinco vitórias do Newcastle, quatro do Bournemouth e oito empates.

O dado mais relevante para esta partida é o retrospecto recente. Nos últimos seis duelos pela liga, o Newcastle não venceu (quatro empates e duas derrotas). O jogo do primeiro turno terminou em 0 a 0 no Vitality Stadium, em setembro de 2025, num confronto de poucas chances. A última vez que se enfrentaram no St James' Park pela liga foi em janeiro de 2025, quando o Bournemouth goleou por 4 a 1 com três pênaltis de Kluivert.

Em janeiro de 2026, as equipes se cruzaram pela FA Cup em Newcastle, e os Magpies venceram nos pênaltis. Esse resultado, contudo, não altera as estatísticas da Premier League, onde o jejum de Howe contra seu ex-clube permanece.

Notícias de Newcastle x Bournemouth

Bournemouth

O principal desfalque do Newcastle é o capitão Bruno Guimarães. O brasileiro, que lidera a artilharia do time na Premier League com nove gols, sofreu uma lesão no tendão em fevereiro e, quando estava prestes a retornar, contraiu caxumba durante a Data Fifa de março. Eddie Howe declarou que Bruno é dúvida também para esta partida e pode retornar apenas contra o Arsenal, na rodada seguinte. Fabian Schar (infecção no pé, passou por cirurgia) está fora por cerca de um mês.

Emil Krafth (joelho) encerrou a temporada, e Sandro Tonali também está no departamento médico. Sven Botman se recupera de uma fratura na órbita ocular sofrida no derby contra o Sunderland. A boa notícia é o retorno de Lewis Miley, que voltou aos treinos após lesão na coxa.

Escalação provável do Newcastle (4-3-3): Pope; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Ramsey (Miley), Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

Newcastle

Pelo lado do Bournemouth, Justin Kluivert (cirurgia no joelho) e Lewis Cook (tendão) seguem fora. Matai Akinmboni também está indisponível. Julio Soler e Tyler Adams, que eram dúvidas antes do jogo contra o Arsenal, se recuperaram e devem estar à disposição de Iraola.

Escalação provável do Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Doak, Tavernier, Kroupi; Evanilson.

Destaques individuais de Newcastle x Bournemouth

Jogador destaque · Newcastle Anthony Gordon 6 Gols na Premier League 2025-26 10 Gols na Champions League 2025-26 26 Jogos na Premier League 6.96 Nota média FotMob na temporada Jogador destaque · Bournemouth Junior Kroupi 10 Gols na Premier League 2025-26 27 Jogos na Premier League 1.242 Minutos jogados na liga 19 Anos de idade, nascido em Lorient

Os técnicos

Eddie Howe vive um dos momentos mais turbulentos no Newcastle. A perda de Alexander Isak para o Liverpool por 125 milhões de libras em setembro mudou o perfil ofensivo do time, e as lesões constantes minaram a profundidade do elenco. A pressão aumentou após as derrotas para Crystal Palace e Sunderland, e há especulações sobre seu futuro. Howe reafirmou seu compromisso, mas precisa de resultados imediatos.

Andoni Iraola confirmou sua saída do Bournemouth ao final da temporada, encerrando três anos de trabalho. O basco de 43 anos transformou o clube, quebrando recordes de pontuação e mantendo a equipe competitiva mesmo após vendas que totalizaram 253 milhões de libras. Cotado para o Athletic Club ou Crystal Palace, Iraola deixa um legado de identidade tática clara e valorização de jovens.

Análise tática

O Newcastle deve atuar no 4-3-3, com Gordon pela esquerda, Woltemade como referência e Murphy pelo lado direito. Sem Bruno Guimarães, o meio-campo perde criatividade. Joelinton tende a assumir um papel mais avançado, enquanto Willock e Ramsey (ou Miley) cuidam da transição.

O Bournemouth costuma jogar no 4-2-3-1, com Adams e Scott como dupla de volantes, Tavernier de meia ofensivo, Kroupi e Doak nas pontas e Evanilson no comando do ataque. A força do sistema reside na compactação defensiva e nos contra-ataques rápidos.

Sem a presença organizadora de Bruno no meio, os espaços entre linhas do Newcastle tendem a se abrir. O Bournemouth pode explorar essa fragilidade com a velocidade de Kroupi e as movimentações de Tavernier. Em contrapartida, a linha defensiva relativamente alta dos Cherries abre espaço para Gordon e Woltemade atacarem a profundidade. Os cruzamentos de Murphy e Livramento pelo flanco direito também podem ser um caminho eficaz contra os zagueiros do Bournemouth.

Prognóstico de placar exato para Newcastle x Bournemouth

🎯 Previsão de Placar Newcastle 2 x 2 Bournemouth Esperamos um jogo aberto e com gols. O Newcastle vai pressionar com o apoio da torcida, mas o Bournemouth invicto há 11 jogos tem resiliência para reagir. O empate movimentado reflete o equilíbrio recente do confronto, que terminou empatado em quatro dos últimos seis duelos pela liga. Nos últimos 17 confrontos entre Newcastle e Bournemouth, ambas as equipes marcaram em 71% das vezes, o que reforça a expectativa de gols dos dois lados.

A média histórica do confronto direto é de 2,88 gols por jogo, acima da média geral da Premier League nesta temporada.

O Bournemouth não perde há 11 rodadas na Premier League e empata com muita frequência: são 15 empates em 32 jogos na temporada.

Anthony Gordon, com 16 gols na temporada em todas as competições, é capaz de desequilibrar, mas a solidez defensiva dos Cherries deve impedir uma vitória dos Magpies.

Resumo do palpites do Lance para Newcastle x Bournemouth