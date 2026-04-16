Napoli x Lazio – Palpites, análise e odds (18/04)

O Stadio Diego Armando Maradona recebe no sábado, 18 de abril, o confronto entre Napoli e Lazio pela 33ª rodada da Serie A 2025/26. Os comandados de Antonio Conte buscam reagir após o empate em 1 a 1 diante do Parma, resultado que ampliou para nove pontos a distância para a Inter, líder do campeonato. O objetivo imediato passou a ser blindar o segundo lugar e garantir a presença na próxima Liga dos Campeões.

Do outro lado vem uma Lazio em emergência. Após a derrota por 1 a 0 para a Fiorentina no Franchi, a equipe de Maurizio Sarri acumula dois jogos sem vencer e caiu para a nona colocação, com 44 pontos. O sonho do retorno à zona europeia fica distante: a sexta posição, ocupada pela Roma, está a dez pontos quando restam apenas seis rodadas.

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Análise da partida

O Napoli chega ao Maradona em uma situação delicada. A tabela mostra os azzurri em segundo lugar, com 66 pontos, fruto de 20 vitórias, seis empates e seis derrotas. A campanha como mandante é o grande trunfo: 11 vitórias e quatro empates em 15 jogos em casa, sem derrotas. Antonio Conte fez do Maradona uma verdadeira fortaleza na caminhada pela defesa do título conquistado na temporada anterior.

O empate no Tardini teve gosto amargo. O gol de Scott McTominay salvou um ponto, mas o tropeço ampliou a distância para a Inter, que bateu o Como e disparou na liderança. A campanha de cinco vitórias consecutivas ficou para trás, e Conte admitiu que a corrida pelo scudetto ficou mais difícil, mas pediu concentração: se os rivais falharem, o Napoli precisa estar pronto.

A situação fica ainda mais sensível pela pressão externa, com Aurelio De Laurentiis falando publicamente sobre um possível convite da Federação Italiana para que Conte assuma a seleção. O técnico tenta manter o foco com seis rodadas pela frente e uma vaga na Champions League em jogo.

Do outro lado, a Lazio atravessa uma fase de resultados mistos. A equipe de Sarri somou três vitórias e um empate nas quatro rodadas anteriores à derrota para a Fiorentina, mas o revés no Franchi interrompeu a sequência positiva. Com 44 pontos, vê Udinese e Sassuolo se aproximarem, e o ataque marcou apenas 32 gols em 32 jogos, a pior média entre os dez primeiros. Como visitante, os números são modestos: quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas em 15 jogos fora de casa.

Outro fator que pesa é o calendário. A semifinal de Copa Itália contra a Atalanta, em Bergamo, será poucos dias depois do jogo em Nápoles, o que força Sarri a gerenciar o elenco em meio à extensa lista de lesões. Para o Napoli, a missão é clara: consolidar o segundo lugar, que garante a Champions direta. O Milan, terceiro colocado com 63 pontos, segue colado, e qualquer tropeço pode custar caro.

Outros palpites para Napoli x Lazio

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Confrontos diretos

O jogo do turno, disputado no dia 4 de janeiro no Olimpico, foi dominado pelo Napoli. Os azzurri abriram o placar aos 13 minutos com Leonardo Spinazzola, que aproveitou cruzamento de Matteo Politano para finalizar. Aos 32, Amir Rrahmani subiu sozinho na cobrança de falta batida por Politano e ampliou para 2 a 0.

Antes desse duelo, a série histórica recente favorecia a Lazio. A equipe romana venceu os dois encontros da temporada passada, por 1 a 0 no Maradona e por 2 a 0 no Olimpico. Nos últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, são duas vitórias laziais, duas do Napoli e um empate. No Diego Armando Maradona, o último triunfo biancoceleste ocorreu em dezembro de 2024, por 1 a 0, com gol de Gustav Isaksen.

No histórico geral, porém, o equilíbrio pende para o Napoli. Em 46 confrontos oficiais entre os clubes, os napolitanos venceram 21 vezes, contra 13 vitórias da Lazio e dez empates, com 75 gols marcados e 51 sofridos pelos azzurri. Considerando apenas o Maradona, os donos da casa têm vantagem consolidada ao longo das décadas.

Notícias de Napoli x Lazio

Napoli

Antonio Conte segue com um departamento médico cheio. David Neres, Romelu Lukaku, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara são desfalques certos. Amir Rrahmani, que tinha chances de retornar, ainda é dúvida e dificilmente começará como titular. Billy Gilmour também segue em recuperação. A boa notícia é o retorno completo de Kevin De Bruyne, que vive boa fase e deve formar o setor ofensivo ao lado de Scott McTominay, dupla criativa por trás de Rasmus Hojlund.

O ballottaggio entre Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret no gol deve terminar com o sérvio saindo na frente, cerca de 60 a 40%. Na defesa, Juan Jesus, Leonardo Buongiorno e Mathias Olivera devem compor o trio, com Sam Beukema como opção. Nas alas, Politano pela direita é garantido, enquanto à esquerda Spinazzola desponta como favorito sobre Miguel Gutierrez.

Escalação provável do Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Lazio

A Lazio chega em situação pior. Nicolò Rovella e Ivan Provedel já encerraram a temporada. Adam Marusic sofreu lesão de baixo grau na panturrilha e é desfalque certo, com risco de perder também o jogo da Copa Itália. Daniel Maldini não treinou com o grupo e deve ser poupado, enquanto Luca Pellegrini, ainda não 100%, será opção apenas para o banco. A boa notícia é a recuperação de Mario Gila e Samuel Gigot: o espanhol voltou a treinar após inflamação no tendão patelar, enquanto o francês reapareceu após longo período fora por cirurgia no tornozelo. Gila, porém, deve ser preservado pensando na Copa Itália.

No ataque, Mattia Zaccagni é a referência pela esquerda, enquanto Gustav Isaksen disputa posição com Matteo Cancellieri pela direita. Boulaye Dia deve ser o centroavante, com Tijjani Noslin e Pedro entre as opções do banco. No meio, Danilo Cataldi volta para o lugar de Patric na função de regista.

Escalação provável da Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Destaques individuais de Napoli x Lazio

Jogador destaque · Napoli Scott McTominay 7,32 Nota média FotMob na Serie A 2025/26 8 Gols na Serie A 2025/26 3 Assistências na Serie A 2025/26 29 Idade do escocês, titular absoluto Jogador destaque · Lazio Mattia Zaccagni 6,98 Nota média FotMob na Serie A 2025/26 3 Gols na Serie A 2025/26 17 Partidas disputadas na Serie A 30 Idade do capitão biancoceleste

Os técnicos

Antonio Conte vive uma temporada de altos e baixos após o título conquistado em 2024/25. O treinador salentino manteve o 3-4-2-1 como sistema base, apostando em intensidade física, marcação alta e transições rápidas. A chegada de Kevin De Bruyne em 2025 deu mais controle ao setor criativo, enquanto a dupla Scott McTominay e Frank Anguissa segue como coração da equipe. A polêmica recente envolvendo a possibilidade de assumir a Seleção Italiana tem mexido com o ambiente, mas o técnico evita falar sobre o tema e mantém o foco em garantir a vaga direta na Champions League.

Maurizio Sarri vive o primeiro ano de volta à Lazio depois de seis temporadas. O técnico retomou o comando em julho de 2025 e implementou novamente seu 4-3-3 de posse de bola, linhas altas e pressão coordenada, mas o desempenho ficou abaixo do esperado em razão de lesões e dificuldade de adaptação dos jogadores recém-chegados. Ex-treinador do próprio Napoli entre 2015 e 2018, Sarri retorna ao Maradona com o peso adicional de enfrentar um clube que marcou sua carreira.

Análise tática

O Napoli deve apostar novamente no 3-4-2-1. A linha defensiva com três zagueiros permite maior densidade no centro do campo, enquanto Politano e Spinazzola cumprem papéis duplos como alas: atacam em situações de transição e recuam para formar linha de cinco quando a Lazio tem a bola. Kevin De Bruyne e McTominay atuam como meias pela frente, com liberdade para abastecer Hojlund e aparecer entre as linhas.

A Lazio, com o 4-3-3 habitual de Sarri, vai buscar controle de posse por meio de Cataldi, Basic e Taylor no meio. Zaccagni pela esquerda é o principal criador, enquanto Isaksen tem a missão de explorar profundidade pela direita. Boulaye Dia, como centroavante, terá papel importante de ligação entre os setores.

A principal batalha tática estará no meio de campo. Stanislav Lobotka é o organizador do Napoli e tende a ditar o ritmo, mas será perseguido de perto pelos volantes laziais. Se Cataldi e companhia conseguirem neutralizar a saída de bola napolitana, a Lazio pode criar chances em contra-ataques rápidos, especialmente pelas beiradas, onde Zaccagni gosta de cortar para o meio e finalizar.

Por outro lado, a defesa laziale sofre pela ausência de Marusic na lateral direita, o que força Manuel Lazzari a assumir a posição. Spinazzola, antigo conhecido da direita romana, pode explorar essa troca forçada. Além disso, Hojlund, em boa fase com dez gols na Serie A, tende a testar Romagnoli e Provstgaard nas bolas altas, setor em que o Napoli leva vantagem pela qualidade de cruzamento de Politano.

O grande trunfo da Lazio é a experiência de Zaccagni e Dia em jogos decisivos, enquanto o Napoli se apoia no Maradona, onde os azzurri não perdem há 26 jogos de Serie A, sequência notável que se estende por mais de um ano de campeonato.

Prognóstico de placar exato para Napoli x Lazio

🎯 Previsão de Placar Napoli 2 x 1 Lazio O Napoli deve aproveitar o fator casa e a lista extensa de desfalques laziais para voltar a vencer no Maradona, onde é invicto há 26 rodadas de Serie A, mas a qualidade ofensiva de Zaccagni e a organização de Sarri podem render um gol à visitante em um jogo movimentado. O Napoli não perde em casa pela Serie A há 26 jogos, com 11 vitórias e quatro empates nesta temporada como mandante.

A Lazio chega com uma longa lista de desfalques, incluindo Marusic, Rovella, Provedel, Maldini e Gigot em condições de jogar apenas parcialmente.

Scott McTominay é o segundo artilheiro azzurro na Serie A, com oito gols, e marcou no jogo mais recente contra o Parma.

No confronto do turno, o Napoli venceu por 2 a 0 no Olimpico com gols de Spinazzola e Rrahmani no primeiro tempo.

A Lazio tem dois jogos seguidos com menos de 2,5 gols, mas o histórico recente no Maradona aponta para confrontos com pelo menos três gols por partida.

Resumo dos palpites do Lance para Napoli x Lazio