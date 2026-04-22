Napoli x Cremonese – Palpites, análise e odds (24/04)

Napoli e Cremonese se enfrentam nesta sexta-feira, 24 de abril de 2026, no Estádio Diego Armando Maradona, em duelo válido pela 34ª rodada da Serie A. A equipe comandada por Antonio Conte chega pressionada após a derrota por 2 x 0 para a Lazio, em casa, resultado que praticamente encerrou as chances de título. Com isso, o foco passa a ser garantir presença na próxima Champions League, mantendo uma vantagem de três pontos sobre a Juventus na disputa pelo G-4.

Do outro lado, a Cremonese de Marco Giampaolo chega à cidade de Nápoles sob forte pressão. Os Grigiorossi ocupam a 17ª posição com 28 pontos, apenas um acima do Lecce, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Após um início promissor, a equipe caiu drasticamente de rendimento e venceu apenas uma vez nas últimas 19 partidas, cenário que aumenta ainda mais o grau de dificuldade para o confronto fora de casa.

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Análise da partida

O Napoli deixou de transformar o Estádio Diego Armando Maradona em uma fortaleza absoluta nesta temporada. A derrota para a Lazio foi a primeira do time em casa na atual edição da Serie A e veio acompanhada de vaias da torcida ao apito final. Ainda assim, o retrospecto como mandante segue sólido, com 11 vitórias, quatro empates e apenas esse revés em 16 partidas.

Os números defensivos ajudam a sustentar o favoritismo da equipe comandada por Antonio Conte. O Napoli sofreu apenas 33 gols em 33 jogos, desempenho inferior apenas aos de Internazionale, Como e Roma. O problema está no setor ofensivo: com 48 gols marcados, a produção é considerada modesta, desde a saída de Khvicha Kvaratskhelia para o Paris Saint-Germain no início de 2025 e em meio a uma sequência de lesões que afeta o elenco desde o início do ano.

A Cremonese vive um cenário bem mais delicado, sobretudo atuando fora de casa. Em 16 partidas como visitante, a equipe venceu apenas quatro vezes e soma um dos piores ataques da competição, com apenas 26 gols marcados. Desde a chegada de Marco Giampaolo, contratado após a saída de Davide Nicola, o time conquistou quatro pontos em quatro jogos, com vitória sobre o Parma, derrotas para Bologna e Cagliari e um empate sem gols diante do Torino.

O contexto da temporada torna a missão ainda mais complicada para os visitantes. De volta à elite após dois anos, a Cremonese até começou bem, vencendo o Milan na estreia, mas perdeu consistência a partir de dezembro. A vitória recente sobre o Parma encerrou um longo jejum que vinha desde dezembro de 2025, quando superou o Lecce. Agora, restando poucas rodadas para o fim, o objetivo é claro: somar pontos suficientes para escapar do rebaixamento e garantir a permanência na Serie A.

Outros palpites para Napoli x Cremonese

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Confrontos diretos

O histórico recente é amplamente favorável ao Napoli. No primeiro turno desta Serie A, em 28 de dezembro de 2025, a equipe comandada por Antonio Conte venceu por 2 x 0 no Stadio Giovanni Zini, com dois gols do dinamarquês Rasmus Hojlund ainda no primeiro tempo. O resultado repetiu o placar do encontro entre os clubes na temporada 2022/23, consolidando uma sequência positiva dos partenopeos no confronto direto.

Nos cinco duelos mais recentes entre as equipes, o Napoli soma três vitórias e dois empates, mantendo-se invicto no período. O retrospecto geral evidencia uma diferença técnica considerável, especialmente nos jogos válidos pela elite italiana. Nos últimos quatro encontros pela Serie A, o clube napolitano venceu três vezes, marcou 11 gols e sofreu apenas três.

A Cremonese, por sua vez, ainda busca quebrar esse tabu recente. A equipe não conseguiu vencer o Napoli em confrontos recentes na primeira divisão, encontrando dificuldades para equilibrar o duelo diante de um adversário mais consolidado no cenário nacional. Esse histórico reforça o peso do favoritismo dos mandantes, especialmente atuando em Nápoles.

Notícias de Napoli x Cremonese

Napoli

O departamento médico do Napoli segue cheio nesta reta final de temporada. O capitão Giovanni Di Lorenzo permanece fora por lesão, assim como Antonio Vergara, que também trata um problema muscular. David Neres já retornou a Castel Volturno para a fase final de recondicionamento, mas ainda não reúne condições de jogo, enquanto Romelu Lukaku esteve no CT para reuniões e voltou à Bélgica sem previsão de retorno.

A principal novidade fica por conta do retorno de Amir Rrahmani, que deve reassumir a titularidade na zaga caso esteja 100% fisicamente. O defensor ficou no banco contra a Lazio, e sua presença pode recolocar Juan Jesus entre os suplentes após falhas recentes. Com isso, Antonio Conte avalia inclusive alterar o sistema defensivo, podendo abandonar a linha com três zagueiros.

No meio-campo e no ataque, a tendência é de mudanças importantes. A ideia de manter o chamado "Fab Four" desde o início perde força, já que De Bruyne e Anguissa, ainda em recuperação de ritmo após lesões, devem começar no banco. Com isso, nomes como Alisson Santos e Eljif Elmas ganham espaço, oferecendo mais mobilidade e intensidade, em busca de um ataque mais dinâmico.

Provável escalação do Napoli (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani; Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Alisson Santos e Eljif Elmas; Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Cremonese

Do lado da Cremonese, o cenário também é complicado em termos de desfalques. Jamie Vardy segue fora pelo terceiro jogo consecutivo devido a uma lesão na coxa, enquanto Morten Thorsby realiza trabalhos individualizados. Michele Collocolo e Faris Moumbagna continuam indisponíveis, e Youssef Maleh cumpre suspensão após expulsão.

Com essas ausências, Federico Bonazzoli deve ser mantido como principal referência ofensiva. Antonio Sanabria, que retornou ao time titular na última rodada, também deve começar jogando. Diante de um adversário mais forte, Marco Giampaolo pode adotar uma postura mais cautelosa, mantendo o 4-3-1-2, mas com linhas mais compactas e foco na solidez defensiva.

Provável escalação da Cremonese (4-4-2): Emil Audero; Filippo Terracciano, Federico Baschirotto, Sebastiano Luperto e Giuseppe Pezzella; Romano Floriani Mussolini, Warren Bondo, Alberto Grassi e Jari Vandeputte; Federico Bonazzoli e Antonio Sanabria. Técnico: Marco Giampaolo.

Destaques individuais de Napoli x Cremonese

Jogador destaque · Napoli Rasmus Hojlund 10 Gols na Serie A em 28 jogos, artilheiro do Napoli 6,84 Nota média WhoScored na temporada 2 Gols sobre a Cremonese no jogo do primeiro turno 23 Finalizações certas, referência ofensiva da equipe Jogador destaque · Cremonese Federico Bonazzoli 7 Gols na Serie A, artilheiro dos Grigiorossi 6,70 Nota média FotMob na temporada 61% Aproveitamento de finalizações no alvo 0,74 Gols por partida, melhor índice do elenco

Os Técnicos

O Napoli vive um momento de pressão na reta final da temporada, mesmo após um ciclo recente de conquistas. Sob o comando de Antonio Conte, a equipe faturou o Scudetto na temporada passada e a Supercoppa Italiana em janeiro, mas agora enfrenta dificuldades para manter o mesmo nível competitivo. O treinador, conhecido pela exigência e intensidade, não escondeu a insatisfação com o cenário atual, classificando a temporada como "absurda" diante da sequência de lesões.

A crítica de Conte também foi direcionada à diretoria, especialmente pela montagem do elenco. Na visão do técnico, a falta de profundidade tem pesado em momentos decisivos, obrigando a equipe a se reinventar constantemente. Ainda assim, sua capacidade de organização e ajuste tático mantém o Napoli competitivo na briga por uma vaga na próxima Champions League.

Do outro lado, a Cremonese aposta na experiência de Marco Giampaolo para tentar evitar o rebaixamento. O treinador retornou ao clube mais de dez anos após sua primeira passagem, ainda na Serie C, agora com a missão de manter a equipe na elite do futebol italiano. Sua chegada representa uma tentativa de reorganizar um time que perdeu consistência ao longo da temporada.

Conhecido por um estilo de jogo mais propositivo, Giampaolo precisou adaptar sua abordagem à realidade atual da equipe. Embora tenha preferência pelo 4-3-1-2 e por uma construção mais elaborada, o momento exige pragmatismo e foco defensivo. A vitória sobre o Parma em sua estreia trouxe algum otimismo, mas os resultados seguintes mostraram que o caminho até a permanência ainda será bastante desafiador.

Análise Tática

Após a derrota para a Lazio, partida em que o Napoli teve 67% de posse, mas não finalizou nenhuma vez no alvo, Antonio Conte sinaliza mudanças importantes para o duelo de sexta-feira. O modelo dos "Fab Four", com De Bruyne e McTominay mais avançados e Anguissa e Lobotka na base, não tem funcionado como esperado nas últimas rodadas. A tendência é de ajuste no setor ofensivo, com a saída de peças ainda sem ritmo ideal após lesões.

Nesse contexto, Alisson Santos surge como principal novidade no time titular. O brasileiro tem características que faltaram ao Napoli recentemente: capacidade de drible, criação em espaços curtos e vantagem em situações de um contra um. A aposta de Conte é justamente em maior imprevisibilidade no último terço para tentar furar defesas mais fechadas, algo que o time teve dificuldade contra adversários como Cagliari, Milan e Parma.

Um dos pontos frágeis do Napoli segue sendo o espaço deixado pelos alas quando avançam. A Cremonese pode explorar esse cenário em transições rápidas, especialmente com jogadores como Vandeputte e Floriani Mussolini pelos lados. No entanto, a ausência de Jamie Vardy reduz o poder de finalização imediata, fator que limita a eficiência desse plano.

A tendência é que a Cremonese adote um bloco baixo, alternando para um 5-3-2 em fase defensiva, priorizando a compactação e as bolas paradas. Nesse aspecto, o Napoli leva vantagem: já marcou 18 gols nesse tipo de jogada na atual edição da Serie A. Com nomes fortes no jogo aéreo como Buongiorno, Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund, essa pode ser a principal via para destravar o confronto.

Prognóstico de placar exato para Napoli x Cremonese

🎯 Previsão de Placar Napoli 2 x 0 Cremonese A análise aponta para uma reação do Napoli após a derrota para a Lazio. A equipe de Antonio Conte precisa dar uma resposta imediata para sustentar o terceiro lugar e a vaga na Champions League, e terá diante de si um adversário que, em teoria, oferece condições ideais para recuperação. A possível mudança tática, com Alisson Santos ganhando espaço e o modelo dos "Fab Four" sendo repensado, pode ser determinante para uma atuação mais agressiva. A Cremonese chega pressionada e bastante desfalcada. Jamie Vardy segue fora pelo terceiro jogo consecutivo, enquanto Youssef Maleh cumpre suspensão após expulsão, mesmo vindo de atuação decisiva contra o Parma. Além disso, o desempenho recente preocupa: apenas uma vitória nos últimos 19 jogos e um dos piores ataques da Serie A. O histórico recente reforça essa tendência favorável aos mandantes. No primeiro turno, o Napoli venceu por 2 x 0 fora de casa, com dois gols de Rasmus Hojlund, e mantém ampla superioridade nos confrontos diretos. Diante da combinação entre pressão por resultado, maior qualidade individual e fragilidades do adversário, o cenário aponta para um desfecho semelhante ao já visto nesta temporada. O Napoli venceu 11 dos 16 jogos em casa nesta Serie A, com apenas uma derrota em todo o campeonato no Stadio Diego Armando Maradona

nesta Serie A, com apenas uma derrota em todo o campeonato no Stadio Diego Armando Maradona A Cremonese só venceu uma vez nas últimas 19 partidas e sofreu gols em 14 desses jogos

e sofreu gols em 14 desses jogos Sem Vardy (terceiro jogo consecutivo) e Maleh (suspenso), os visitantes perdem duas peças decisivas do elenco de Giampaolo

do elenco de Giampaolo Hojlund marcou dois gols sobre a Cremonese no primeiro turno e tem 10 gols na Serie A, sendo o artilheiro do Napoli

Resumo dos palpites do Lance para Napoli x Cremonese