Mirassol x RB Bragantino – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Resultado do jogo de ida: RB Bragantino 1 x 1 Mirassol Previsão de placar: Mirassol 1 x 0 RB Bragantino – Odd 2,10 na Betsson Palpite principal: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,10 na Betsson Aposta de valor: Mirassol classifica – Odd 1,72 na Betsson Destaque ofensivo: Carlos Eduardo – gol e assistência contra o Corinthians – Para marcar a qualquer momento – Odd 3,66 na Br4Bet

Mirassol e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Maião, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo de ida terminou empatado em 1 x 1 em Bragança Paulista, deixando a decisão completamente aberta: quem vencer avança às oitavas de final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

O Mirassol aposta na força como mandante, onde mantém 100% de aproveitamento na Libertadores, para tentar compensar a campanha irregular no Brasileirão, no qual ocupa a 18ª colocação. Já o RB Bragantino, sétimo colocado da Série A com 20 pontos, chega pressionado após a derrota por 2 x 0 para o Santos na última rodada.

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Análise da partida

O Mirassol vive uma temporada de contrastes marcantes. Na Libertadores, o time lidera o Grupo G com nove pontos em quatro rodadas e venceu os três jogos disputados no Maião, contra Lanús, Always Ready e LDU. A única derrota aconteceu fora de casa, diante da LDU, em Quito.

No Brasileirão, porém, o cenário é bem diferente. O Leão Caipira ocupa a 18ª colocação, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas em 14 partidas. A irregularidade tem mantido a equipe dentro da zona de rebaixamento.

A última rodada da Série A simbolizou bem esse momento. No domingo, o Mirassol abriu o placar contra a Chapecoense com gol de Eduardo, mas sofreu o empate aos 35 minutos do segundo tempo, em gol contra de João Victor após cobrança de escanteio. O 1 x 1 manteve a equipe pressionada na tabela.

Poucos dias antes, no entanto, o mesmo elenco havia mostrado outra versão em campo. Pela Libertadores, o Mirassol venceu a LDU por 2 x 0 no Maião, com gols de Lucas Oliveira e Reinaldo. A atuação reforçou o nível de competitividade do time em confrontos eliminatórios e jogos de maior peso emocional.

O desempenho como mandante é um dos principais argumentos para a confiança do clube nesta decisão. O Mirassol venceu os três jogos disputados em casa na Libertadores e também bateu o Corinthians por 2 x 1 pelo Brasileirão no início de maio. O ambiente do Maião, mais compacto e pressionando o adversário de perto, tem funcionado como diferencial.

Rafael Guanaes já indicou que deve utilizar força máxima nesta quarta-feira. Diferentemente do confronto de ida, quando poupou alguns titulares pensando justamente no jogo de volta, o treinador deve mandar a campo a formação considerada ideal. A estratégia é aproveitar o melhor momento físico do elenco diante da torcida.

O RB Bragantino também chega cercado por oscilações. Após a goleada por 6 x 0 sobre o Blooming pela Sul-Americana, o Massa Bruta voltou a cair de rendimento no Brasileirão ao perder por 2 x 0 para o Santos na Vila Belmiro.

Na Série A, o Braga soma seis vitórias, dois empates e sete derrotas em 15 rodadas. O rendimento como visitante ainda alterna bons resultados e atuações inconsistentes, com três vitórias, um empate e três derrotas fora de casa. Além disso, a equipe segue pressionada pela necessidade de avançar também na Sul-Americana.

A Copa do Brasil surge como competição estratégica para os dois clubes. A classificação às oitavas de final garante mais R$ 3 milhões em premiação, valor importante tanto para o Mirassol, em adaptação financeira à elite nacional, quanto para o RB Bragantino, que busca equilíbrio esportivo e orçamentário ao longo da temporada.

Outros palpites para Mirassol x RB Bragantino

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Confrontos diretos

O histórico entre Mirassol e RB Bragantino é marcado por equilíbrio absoluto. Em 27 confrontos oficiais antes desta eliminatória, cada equipe venceu nove vezes, além de nove empates. No Maião, porém, o Leão Caipira leva vantagem, com cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em 11 partidas disputadas em casa. A Copa do Brasil já colocou os clubes frente a frente em 2021, quando o Massa Bruta avançou em jogo único ao vencer por 3 x 2.

O retrospecto recente favorece o Bragantino. Nos últimos cinco encontros, o time de Bragança Paulista venceu três vezes e empatou duas, com placar agregado de 6 x 1 no período. Em 2026, as equipes já se enfrentaram três vezes: empate sem gols pelo Paulistão, vitória do Bragantino por 1 x 0 no Brasileirão e o empate por 1 x 1 no jogo de ida da Copa do Brasil. A última vitória do Mirassol aconteceu na Série A de 2025, quando bateu o rival por 2 x 1 no Maião.

Os números recentes também apontam para confrontos equilibrados e de poucos gols. Três dos últimos quatro jogos entre os clubes terminaram abaixo da linha de 2,5 gols, com média de apenas 1,4 gol por partida no recorte recente, índice inferior ao desempenho ofensivo das duas equipes em suas respectivas competições.

Notícias de Mirassol x RB Bragantino

Mirassol

O grande diferencial do Mirassol para esta partida está na mudança de postura em relação ao jogo de ida. Em Bragança Paulista, Rafael Guanaes optou por preservar parte dos titulares e utilizou nomes como Alex Muralha, Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira e Tiquinho Soares. Agora, no Maião, a tendência é de força máxima, com Walter no gol e o trio ofensivo formado por Carlos Eduardo, Alesson e Edson Carioca.

O principal desfalque do Leão Caipira segue sendo Negueba, que sofreu uma grave lesão e só deve retornar em 2027. O atacante tinha a melhor nota média do time na Série A, segundo o FotMob, e sua ausência pesa no setor ofensivo. A preocupação imediata, porém, é o desgaste físico, já que o Mirassol entrou em campo no domingo contra a Chapecoense e terá menos de 72 horas de recuperação. Reinaldo, destaque no empate diante da Chape, segue como peça-chave na criação pelo lado esquerdo, enquanto Neto Moura, autor do gol no jogo de ida, deve permanecer no meio-campo.

Provável escalação do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Shaylon; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

RB Bragantino

No RB Bragantino, o departamento médico continua cheio. Davi Gomes, Vanderlan e Guzmán Rodríguez seguem fora em recuperações de longo prazo, enquanto Fabrício, Ryan, Agustín Sant'Anna e Matheus Fernandes também permanecem indisponíveis. Eduardo está em transição física e pode aparecer como opção no banco, enquanto Eduardo Sasha voltou a atuar diante do Santos e aumenta as possibilidades ofensivas de Vagner Mancini.

Assim como o Mirassol, o Bragantino também enfrenta dificuldades com o calendário apertado. O Massa Bruta jogou no domingo pela Série A e ainda carrega o desgaste da goleada por 6 x 0 sobre o Blooming, pela Sul-Americana, na quinta-feira anterior. A sequência intensa deve obrigar Mancini a administrar a condição física do elenco em um confronto que promete equilíbrio até os minutos finais.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel e Ignacio Sosa; Lucas Barbosa, José Herrera e Eduardo Sasha; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Destaques individuais de Mirassol x RB Bragantino

Jogador destaque · Mirassol Carlos Eduardo 2 Participações diretas - Gol e assistência contra o Corinthians (03/05), eleito melhor em campo no Maião 2 Pênaltis sofridos nos últimos dois jogos em casa, contra Corinthians e LDU 9 Jogos disputados na Série A 2026, titular fixo no ataque do Mirassol em todas as rodadas 100% Titular nos três jogos da Libertadores no Maião, todos com vitória por 2 x 0 para o Mirassol Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 5 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Massa Bruta na Série A 8 Gols em todas as competições, incluindo hat-trick contra o Remo 1 Gol marcado contra o Mirassol no Brasileirão (05/04) 1 Assistência na temporada, pivô que também participa da construção ofensiva

Os Técnicos

Rafael Guanaes está no comando do Mirassol desde 2024 e se tornou peça fundamental na consolidação do projeto que levou o clube à elite do futebol brasileiro. O treinador comandou o acesso na Série B e encerrou 2025 com a histórica quarta colocação no Brasileirão, garantindo ao Leão Caipira a primeira classificação para a Libertadores.

Em 2026, apesar da pressão pelos resultados ruins na Série A, a diretoria mantém confiança no trabalho. Guanaes aposta em um time compacto, com transições rápidas e forte utilização dos lados do campo, além de já ter mostrado capacidade para mudar jogos com substituições decisivas no segundo tempo, como ocorreu na vitória sobre o Corinthians.

Vagner Mancini, por sua vez, assumiu o RB Bragantino no início da temporada 2026 trazendo a experiência acumulada em mais de duas décadas no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Corinthians, Athletico-PR, Vitória e Sport. Seu modelo de jogo prioriza organização defensiva e velocidade nas transições ofensivas.

A goleada por 6 x 0 sobre o Blooming, pela Sul-Americana, exemplificou bem essa proposta, com o Massa Bruta explorando os erros adversários de forma extremamente eficiente. Mancini também tem mostrado flexibilidade tática ao alternar entre esquemas como 4-3-3, 4-2-3-1 e formações com três zagueiros conforme o contexto da partida.

Análise Tática

O Mirassol deve manter o 4-3-3 que se consolidou como base do trabalho de Rafael Guanaes nos jogos mais importantes da temporada. Reinaldo, pelo lado esquerdo, segue como principal válvula ofensiva, combinando chegadas ao fundo, cruzamentos e chutes de média distância. Pelo lado oposto, Alesson oferece velocidade nas transições, enquanto Carlos Eduardo atua centralizado, articulando o jogo entre meio-campo e ataque e explorando os espaços entre as linhas adversárias.

A principal fragilidade do Mirassol segue sendo a saída de bola. No jogo de ida, um erro no meio-campo originou o gol de Lucas Barbosa logo aos seis minutos, e a tendência é que o Bragantino tente repetir a pressão alta desde o início. Guanaes deve promover mudanças na defesa, com João Victor e Willian Machado formando a dupla de zaga no lugar de Lucas Oliveira, buscando maior segurança na construção defensiva.

Do outro lado, Vagner Mancini deve apostar no 4-2-3-1, com Isidro Pitta centralizado como referência ofensiva. Lucas Barbosa pela direita e Eduardo Sasha ou Henry Mosquera pela esquerda garantem profundidade e velocidade para atacar os espaços deixados pelos laterais do Mirassol. José Herrera atua mais solto por trás do atacante, buscando combinações rápidas e finalizações de média distância, enquanto Gabriel e Ignacio Sosa dão sustentação ao meio-campo.

As bolas paradas aparecem como um dos fatores mais importantes da partida. O Mirassol marcou no jogo de ida após escanteio cobrado por Victor Luís e vem explorando bem a bola aérea no Maião, algo que também apareceu na Libertadores. O Bragantino, por sua vez, também leva perigo nesse fundamento, com Gustavo Marques e Isidro Pitta já decidindo jogos recentes em jogadas pelo alto.

A tendência é de um início com o Mirassol tentando controlar a posse e pressionar pelos lados, enquanto o Bragantino deve crescer no jogo explorando transições rápidas, principalmente na reta final, quando o desgaste físico começar a pesar.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x RB Bragantino

🎯 Previsão de Placar Mirassol 1 x 0 RB Bragantino A análise aponta para um confronto equilibrado e decidido nos detalhes no Maião. O Mirassol chega com força máxima, cenário diferente do jogo de ida, e aposta no excelente retrospecto como mandante em partidas eliminatórias na temporada, com três vitórias consecutivas pela Libertadores e o triunfo sobre o Corinthians no Brasileirão. O fator casa volta a aparecer como principal trunfo do Leão Caipira nesta decisão. Do outro lado, o RB Bragantino chega desgastado após a sequência de três jogos em apenas sete dias. A derrota na Vila Belmiro também aumenta a pressão sobre a equipe de Vagner Mancini, que deve sentir fisicamente o acúmulo de partidas ao longo da segunda etapa. O histórico recente entre os clubes reforça a expectativa de um duelo travado, com poucos gols e decidido em lances isolados. O Mirassol venceu todos os três jogos da Libertadores disputados em casa na temporada, sempre por 2 x 0

disputados em casa na temporada, sempre por 2 x 0 O RB Bragantino perdeu por 2 x 0 para o Santos na rodada anterior e chega com menos de 72 horas de recuperação, mesmo intervalo do Mirassol

na rodada anterior e chega com menos de 72 horas de recuperação, mesmo intervalo do Mirassol Nos últimos cinco confrontos diretos, a média é de apenas 1,4 gol por partida , com o Mirassol marcando 0,2 gol de média nesse período

, com o Mirassol marcando 0,2 gol de média nesse período O Mirassol poupou titulares no jogo de ida e deve escalar o time principal, com Walter no gol e Carlos Eduardo no ataque

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x RB Bragantino