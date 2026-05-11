Alavés x Barcelona – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Tabela de La Liga: Barcelona 91 pts (campeão) · Alavés 37 pts (18º) Previsão de placar: Alavés 0 x 2 Barcelona - Odd 13,00 na Betsson Palpite principal: Vitória do Barcelona - Odd 2,18 na Betsson Aposta de valor: Robert Lewandowski para marcar a qualquer momento - Odd 2,05 na Betano Destaque ofensivo: Robert Lewandowski, sete gols nos últimos cinco jogos contra o Alavés

Alavés e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Estádio de Mendizorroza, pela 36ª rodada de La Liga. O Barcelona chega embalado pela conquista do título espanhol após vencer o Real Madrid por 2 x 0 no Camp Nou, com gols de Marcus Rashford e Ferran Torres.

Já o Alavés vive situação delicada na luta contra o rebaixamento. A equipe de Quique Sánchez Flores ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos, e encara um dos compromissos mais difíceis da reta final após empatar com o Elche e perder peças importantes do setor ofensivo.

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Análise da partida

O Barcelona chega ao País Basco em clima de celebração após confirmar o título de La Liga, mas segue acumulando números dominantes na temporada. A equipe de Hansi Flick soma 30 vitórias em 35 rodadas, abriu 14 pontos sobre o Real Madrid e atravessa sequência de 11 triunfos consecutivos no campeonato. Nem mesmo a eliminação para o Atlético de Madrid nas quartas de final da Champions League abalou o desempenho nacional dos catalães.

O rendimento como visitante reforça ainda mais o favoritismo blaugrana. O Barcelona possui a melhor campanha fora de casa de La Liga, com 37 pontos conquistados em 17 partidas, e chega a Mendizorroza embalado por seis vitórias seguidas considerando todas as competições. Com o título já assegurado, Flick deve aproveitar as últimas rodadas para administrar minutos e observar peças do elenco.

O cenário do Alavés é completamente diferente. A equipe de Quique Sánchez Flores entrou na zona de rebaixamento após a derrota por 4 x 2 para o Athletic Bilbao, em jogo no qual chegou a liderar por 2 x 1 antes de sofrer três gols em apenas 13 minutos. O empate em 1 x 1 com o Elche manteve os Babazorros com 37 pontos, ainda pressionados na luta contra a queda.

Os números em Mendizorroza ajudam a explicar a dificuldade da campanha. O Alavés conquistou apenas 24 pontos em 17 jogos como mandante e sofreu gols em cada uma das últimas oito rodadas de La Liga. Apesar de ter perdido apenas duas vezes nos últimos oito jogos, o time também venceu apenas duas partidas no período, combinação que mantém o clube na parte inferior da tabela.

A reta final do campeonato transforma cada ponto em questão de sobrevivência para os bascos. Os confrontos contra Real Oviedo e Rayo Vallecano nas rodadas seguintes são vistos internamente como decisivos, o que aumenta a pressão sobre este duelo diante do campeão espanhol. A expectativa é de um Alavés competitivo, mas obrigado a correr riscos contra um adversário tecnicamente muito superior.

Do lado catalão, o contexto pode tornar o jogo mais aberto do que a diferença de 54 pontos sugere. Com o título garantido, Flick tende a misturar celebração e rotação de elenco, administrando o desgaste físico dos titulares antes da preparação para o Mundial de 2026. Ainda assim, o momento coletivo e a profundidade ofensiva do Barcelona seguem colocando os visitantes em posição confortável para buscar mais uma vitória.

Outros palpites para Alavés x Barcelona

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Confrontos diretos

O retrospecto entre os clubes é amplamente favorável ao Barcelona. Em 48 confrontos oficiais, os catalães venceram 35 vezes, com seis empates e apenas sete derrotas. O domínio recente é ainda mais evidente: o Barça não perde para o Alavés desde setembro de 2016, quando foi surpreendido por 2 x 1 no antigo Camp Nou, naquela que segue como a última grande vitória dos Babazorros sobre os blaugranas em La Liga.

No primeiro turno desta temporada, em 29 de novembro de 2025, o Barcelona venceu por 3 x 1 no Camp Nou. Pablo Ibáñez abriu o placar para o Alavés logo no primeiro minuto, mas Lamine Yamal empatou rapidamente e Dani Olmo marcou duas vezes para garantir a virada catalã. O resultado iniciou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Barça no campeonato.

A série recente confirma a superioridade blaugrana: são seis vitórias seguidas do Barcelona no confronto, incluindo o triunfo por 3 x 0 em Mendizorroza na temporada passada. O Alavés não derrota os catalães em casa pela primeira divisão desde dezembro de 2001, ampliando o peso histórico do favoritismo visitante para esta rodada.

Robert Lewandowski também costuma ser decisivo neste duelo. O atacante polonês marcou sete gols nas últimas cinco partidas contra o Alavés, consolidando-se como um dos principais problemas defensivos dos Babazorros nos confrontos recentes entre as equipes.

Notícias de Alavés x Barcelona

Alavés

O Alavés chega ainda mais pressionado após os problemas físicos sofridos no empate com o Elche. Toni Martínez, artilheiro da equipe em La Liga com 12 gols, deixou o campo aos 67 minutos após sentir lesão muscular, enquanto Jon Guridi também precisou ser substituído e virou dúvida para a rodada. Lucas Boyé e Carlos Protesoni seguem no departamento médico, reduzindo as opções ofensivas de Quique Sánchez Flores.

A ausência de Toni Martínez teria peso enorme para os Babazorros. Além de liderar a artilharia do time, o atacante atravessa grande momento, com sete gols nos últimos sete jogos do campeonato. Caso não reúna condições de atuar, Ibrahim Diabate e o jovem Aitor Mañas devem formar a dupla de ataque em Mendizorroza.

Facundo Garcés continua como a baixa mais longa do elenco. O zagueiro argentino cumpre suspensão de um ano desde março, após envolvimento em um caso de falsificação documental relacionado à sua passagem pelo futebol argentino. Em contrapartida, Carles Aleñá retorna após suspensão e pode reencontrar o Barcelona, enquanto Denis Suárez também deve aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Alavés (5-3-2): Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Ángel Pérez e Abderrahman Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco e Denis Suárez; Aitor Mañas e Ibrahim Diabate. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Barcelona

No Barcelona, Hansi Flick também convive com ausências importantes apesar da campanha dominante em La Liga. Lamine Yamal está fora do restante da temporada após sofrer lesão muscular na coxa diante do Celta de Vigo, encerrando a competição com 16 gols e 11 assistências em 28 jogos. Raphinha cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Andreas Christensen voltou a treinar com o grupo, mas ainda não recebeu liberação médica para atuar. Marc Bernal, Toni Fernández e Jofre Torrents completam a lista de desfalques blaugranas para a partida em Vitória.

Por outro lado, Flick deve promover o retorno de peças importantes ao time titular. Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ronald Araújo e Alejandro Baldé tendem a reaparecer após o rodízio utilizado no clássico contra o Real Madrid. Robert Lewandowski também deve iniciar a partida, tentando ampliar o impressionante retrospecto de sete gols marcados nas últimas cinco partidas contra o Alavés.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Alejandro Baldé; Frenkie de Jong e Pedri; Roony Bardghji, Dani Olmo e Marcus Rashford; Robert Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Destaques individuais de Alavés x Barcelona

Jogador destaque · Alavés Toni Martínez 12 Gols em La Liga, artilheiro do elenco 7,04 Nota média FotMob na temporada 7 Gols nos últimos sete jogos de La Liga 34 Jogos disputados em La Liga nesta temporada Jogador destaque · Barcelona Robert Lewandowski 13 Gols em 28 jogos de La Liga nesta temporada 7 Gols nos últimos cinco confrontos contra o Alavés 100 Gols pelo Barcelona em todas as competições 3 Gols de cabeça em apenas nesta temporada

Os Técnicos

Hansi Flick vive o ponto mais alto de sua passagem pelo Barcelona. O treinador alemão de 61 anos conquistou o bicampeonato consecutivo de La Liga e já soma quatro títulos no comando blaugrana, incluindo Copa do Rei e Supercopa da Espanha. O momento recente também teve peso emocional: Flick perdeu o pai no domingo do clássico contra o Real Madrid, mas comandou normalmente a equipe e recebeu apoio dos jogadores durante a comemoração do título.

O 4-2-3-1 consolidou uma identidade baseada em pressão alta, posse de bola e linha defensiva avançada. Apesar da eliminação para o Atlético de Madrid na Champions League ter levantado questionamentos sobre a vulnerabilidade do sistema, a sequência de cinco vitórias nas últimas seis partidas fora de casa em La Liga devolveu confiança ao ambiente. Em março, Flick ainda foi eleito o melhor treinador do mês no campeonato espanhol.

No Alavés, Quique Sánchez Flores assumiu o comando em março de 2026 para substituir Eduardo Coudet, que deixou o clube para acertar com o River Plate. Aos 61 anos, o espanhol acumula longa trajetória no futebol europeu e tem como principal conquista a Liga Europa de 2010 pelo Atlético de Madrid, antes da era Diego Simeone.

A passagem por Mendizorroza alterna momentos positivos e problemas defensivos claros. A virada histórica de 4 x 3 sobre o Celta de Vigo, após estar perdendo por 3 x 0, virou símbolo do novo estilo mais agressivo implantado por Quique. Ao mesmo tempo, derrotas sofridas nos acréscimos contra Valencia e Villarreal evidenciaram a dificuldade da equipe em sustentar resultados e proteger a própria defesa.

Análise Tática

Hansi Flick deve manter a estrutura do 4-2-3-1, com Frenkie de Jong e Pedri formando a dupla de volantes no meio-campo. Sem Lamine Yamal, o jovem Roony Bardghji ganha espaço pela direita após crescer na reta final da temporada como principal alternativa ofensiva. Pela esquerda, Marcus Rashford vive grande momento e chega embalado pelo gol decisivo no clássico contra o Real Madrid.

O principal risco do modelo blaugrana continua sendo a linha defensiva alta. O Barcelona controla a posse e pressiona no campo adversário, mas oferece espaços às costas dos laterais, cenário que o Alavés tentará explorar com Carlos Vicente e Abde Rebbach em velocidade pelos corredores. Mesmo assim, a equipe catalã mantém a defesa menos vazada da competição, com Joan García liderando a corrida pelo Troféu Zamora.

Quique Sánchez Flores deve organizar o Alavés em um 5-3-2 de bloco médio compacto, priorizando proteção defensiva e transições rápidas. Antonio Blanco, Pablo Ibáñez e Denis Suárez formam o meio-campo, enquanto Diabate e Aitor Mañas aparecem como referências ofensivas caso Toni Martínez não reúna condições de jogo. A possível ausência do artilheiro reduz significativamente o repertório ofensivo dos Babazorros.

Os números reforçam o favoritismo catalão. O Barcelona tem a melhor campanha como visitante de La Liga, com 37 pontos em 17 partidas, enquanto o Alavés aparece apenas como o 14º melhor mandante do campeonato. A tendência é de domínio territorial dos blaugranas, ainda que o clima de comemoração pelo título possa diminuir a intensidade habitual da pressão da equipe de Flick.

Prognóstico de placar exato para Alavés x Barcelona

🎯 Previsão de Placar Alavés 0 x 2 Barcelona A análise aponta para mais uma vitória controlada do Barcelona em Mendizorroza. Mesmo já campeão, o time de Hansi Flick segue como o melhor visitante de La Liga e mantém alto poder ofensivo com Robert Lewandowski como referência. O histórico recente do confronto e a diferença técnica entre os elencos reforçam o favoritismo catalão. Do outro lado, o Alavés chega pressionado pela luta contra o rebaixamento e ainda perdeu Toni Martínez e Jon Guridi por lesão, reduzindo significativamente sua capacidade criativa. Diante da defesa menos vazada do campeonato, os Babazorros terão dificuldades para sustentar o jogo por 90 minutos. Lewandowski e Marcus Rashford aparecem como os nomes mais prováveis para balançar as redes pelo Barcelona. O Barcelona venceu 11 jogos seguidos em La Liga e tem o melhor desempenho como visitante do campeonato, com 37 pontos em 17 jogos

e tem o melhor desempenho como visitante do campeonato, com 37 pontos em 17 jogos Robert Lewandowski marcou sete gols nas últimas cinco partidas contra o Alavés e completou recentemente 100 gols pelo clube em todas as competições

contra o Alavés e completou recentemente 100 gols pelo clube em todas as competições O Alavés perdeu Toni Martínez e Jon Guridi por lesão, dupla forçada a sair no empate contra o Elche, e tem o 14º pior aproveitamento como mandante

por lesão, dupla forçada a sair no empate contra o Elche, e tem o 14º pior aproveitamento como mandante Joan García lidera o Troféu Zamora com média de 0,70 gol sofrido por jogo, melhor marca da temporada em La Liga

Resumo dos palpites do Lance para Alavés x Barcelona