Vasco x Paysandu – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Placar agregado (ida): Vasco 2 x 0 Paysandu Previsão de placar: Vasco 2 x 1 Paysandu – Odd 8,50 na Betsson Palpite principal: Ambas as equipes marcam: Sim – Odd 2,52 na Betsson Aposta de valor: Mais de 10,5 escanteios – Odd 2,25 na Betano Destaque ofensivo: Claudio Spinelli — 5 gols em 18 jogos – Para marcar a qualquer momento – Odd 1,87 na Br4Bet

O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu a ida por 2 x 0 no Mangueirão, com dois gols de Claudio Spinelli, e pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final.

Já o Paysandu, líder invicto da Série C, precisa vencer por três gols para se classificar no tempo normal. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Análise da partida

A vantagem construída no Mangueirão deixa o Vasco em situação confortável para o duelo em São Januário. Na ida, Claudio Spinelli marcou duas vezes no segundo tempo, aproveitando assistências de Andrés Gómez e Johan Rojas, enquanto o time de Renato Gaúcho ainda teve um gol de Nuno Moreira anulado pelo VAR. Com o 2 x 0 no agregado, o Cruz-Maltino pode administrar o confronto sem necessidade de se expor.

O momento recente também reforça a confiança vascaína. A equipe venceu o Athletico-PR por 1 x 0 no último domingo e chegou aos 20 pontos no Brasileirão, além de liderar o Grupo G da Copa Sul-Americana após boas atuações contra Olimpia e Audax Italiano. A sequência positiva permite até alguma rotação no elenco sem comprometer a vantagem construída na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Paysandu chega embalado pela liderança da Série C após vencer o Anápolis por 2 x 1 na Curuzu. O time de Júnior Rocha segue invicto na competição nacional e faz temporada consistente, marcada também pelo título paraense e pelas classificações diante de Portuguesa-RJ e Portuguesa-SP na Copa do Brasil. O gol decisivo de Juninho contra o Anápolis resumiu o espírito competitivo da equipe em 2026.

Apesar do bom momento, o desafio em São Januário é de outro tamanho. O Papão precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, algo que não conseguiu ameaçar na ida, quando passou em branco mesmo após controlar parte do primeiro tempo e acertar o travessão com Ítalo. A diferença técnica e de divisão pesa em uma eliminatória desse porte, ainda mais com o Vasco podendo controlar o ritmo diante da própria torcida.

Outros palpites para Vasco x Paysandu

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre Vasco e Paysandu soma 21 confrontos, com vantagem do Cruz-Maltino: são 11 vitórias vascaínas, dois empates e oito triunfos do Papão. Em São Januário, o Vasco venceu quatro das sete partidas disputadas, mas o Paysandu chama atenção pelas três vitórias conquistadas na Colina, número expressivo para um visitante de outra região do país.

Antes desta edição da Copa do Brasil, o último encontro entre os clubes havia acontecido em outubro de 2016, pela Série B, quando o Paysandu goleou o Vasco por 3 x 1 no Mangueirão. Naquela temporada, o Papão também venceu em São Januário por 2 x 0. O Vasco só voltou a derrotar o Paysandu na vitória por 2 x 0 no jogo de ida desta Copa do Brasil, encerrando um jejum de triunfos que durava desde novembro de 2005.

Este é o primeiro confronto entre os clubes na história da Copa do Brasil. Todos os encontros anteriores haviam acontecido pelo Campeonato Brasileiro, entre Série A e Série B.

Notícias de Vasco x Paysandu

Vasco

O Vasco chega para o duelo com elenco praticamente completo à disposição de Renato Gaúcho. Os únicos desfalques confirmados são os volantes Jair, ainda em transição física após cirurgia no ligamento cruzado anterior, e Mateus Carvalho, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo. Cuiabano, titular na ida em Belém, segue como dúvida após edema na coxa esquerda, enquanto Cauan Barros e Paulo Henrique, suspensos no Brasileirão, estão liberados para atuar na Copa do Brasil.

A tendência é que Renato mantenha uma base próxima da equipe que venceu o Athletico-PR por 1 x 0 no domingo. Carlos Cuesta deve seguir ao lado de Robert Renan na zaga, enquanto Lucas Piton pode continuar na lateral esquerda caso Cuiabano não reúna condições de jogo. Thiago Mendes, capitão da equipe, vive grande fase e soma quatro gols no Brasileirão, sendo o artilheiro vascaíno na competição.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Andrés Gómez e Claudio Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

Paysandu

No Paysandu, Júnior Rocha convive com problemas principalmente no setor defensivo. Bruno Bispo, titular no jogo de ida, está lesionado e não viaja ao Rio de Janeiro, assim como o goleiro Jean Drosny. Matheus Vargas e Yeferson Quintana também seguem fora, enquanto Iarley, expulso contra o Anápolis pela Série C, está liberado para atuar na Copa do Brasil.

Pedro Henrique, destaque do clube e já negociado com o Flamengo, retorna descansado após cumprir suspensão na Série C e segue como peça importante no meio-campo. No ataque, Ítalo continua sendo a principal esperança ofensiva do Papão, com 11 gols na temporada, incluindo seis no Campeonato Paraense.

Provável escalação do Paysandu (4-3-3): Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Luccão e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kleiton Pego, Ítalo e Juninho. Técnico: Júnior Rocha.

Destaques individuais de Vasco x Paysandu

Jogador destaque · Vasco Claudio Spinelli 5 Gols em 18 jogos na temporada 2026, artilheiro do Vasco 2 Gols marcados contra o Paysandu no jogo de ida da Copa do Brasil 67% Conversão de chances claras na temporada, melhor índice do elenco 109 Minutos por participação em gol, líder do Vasco nesse quesito Jogador destaque · Paysandu Ítalo Carvalho 11 Gols na temporada 2026, artilheiro absoluto do Paysandu 6 Gols no Campeonato Paraense 2026, artilheiro da competição 47 Gols nas últimas quatro temporadas em 122 jogos disputados 2 Acessos nacionais na carreira recente, incluindo título da Série C pelo Volta Redonda

Os Técnicos

Renato Gaúcho vive sua terceira passagem pelo Vasco e assumiu o comando da equipe em março de 2026, substituindo Fernando Diniz. O treinador mudou a estrutura tática do time, deixando de lado o modelo mais ofensivo em favor de um sistema mais equilibrado, frequentemente com três volantes no meio-campo. A estreia marcou o fim de um longo tabu: vitória por 2 x 1 sobre o Palmeiras em São Januário, encerrando um jejum de 14 anos sem vencer o rival na Colina.

A gestão física do elenco se tornou uma das principais marcas do trabalho de Renato nesta temporada. Com o clube dividido entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o técnico alterna escalações e preserva jogadores em diferentes competições. Ainda assim, a tendência é repetir força máxima na Copa do Brasil, como aconteceu no jogo de ida em Belém, disputado poucas horas após o falecimento de sua irmã, Iris Portaluppi.

Do outro lado, Júnior Rocha conduz uma temporada sólida no Paysandu. O treinador conquistou o Campeonato Paraense sobre o Remo, colocou o clube na liderança da Série C e acumulou boas campanhas em mata-matas ao longo da carreira, incluindo o título da Copa Verde de 2017. Experiente em cenários de pressão, aposta na competitividade do Papão para tentar manter a eliminatória aberta.

A principal diferença estratégica entre os treinadores está na forma de administrar o confronto. Renato pode controlar o ritmo do jogo e explorar os espaços em contra-ataques, aproveitando a vantagem construída no Mangueirão. Já Júnior Rocha precisará adotar postura agressiva desde o início, buscando um gol cedo para aumentar a pressão sobre o Vasco em São Januário.

Análise Tática

O Vasco vem alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, dependendo do contexto da partida. Contra o Athletico-PR, Renato Gaúcho utilizou um 4-3-3 com Hugo Moura e Thiago Mendes como dupla de volantes, Rojas pela esquerda, Adson pela direita, Andrés Gómez centralizado e Spinelli como referência ofensiva. Puma Rodríguez, lateral-direito com quatro gols na temporada, segue como peça importante na construção ofensiva e foi responsável pela assistência do gol da vitória no último fim de semana.

Para o jogo de volta, a tendência é de uma postura mais controladora do Vasco. Com a vantagem de 2 x 0 construída em Belém, o time carioca não precisa se expor e deve apostar em linhas mais baixas para atrair o Paysandu ao campo ofensivo. Nesse cenário, a velocidade de Johan Rojas e a capacidade de finalização de Spinelli surgem como armas ideais para explorar os espaços deixados pela defesa paraense.

O Paysandu de Júnior Rocha oscila entre o 4-3-3 e o 4-4-2, com forte aposta em jogadas aéreas e bolas paradas. No jogo de ida, a equipe explorou principalmente o lado direito da defesa vascaína, pressionando Puma Rodríguez com Bonifazi e Marcinho. Ítalo quase abriu o placar logo nos minutos iniciais ao acertar o travessão, mostrando o caminho que o Papão tentará repetir em São Januário.

A principal fragilidade do plano paraense está justamente na transição defensiva. Para buscar a classificação, o Paysandu terá de adiantar as linhas e correr mais riscos, cenário que favorece o Vasco nos contra-ataques. Os dois gols de Spinelli no Mangueirão nasceram exatamente da exploração desses espaços, aproveitando o desgaste físico do adversário na reta final da partida.

Outro ponto de atenção é a bola aérea. O Paysandu possui força nesse fundamento, com Castro, Luccão e Ítalo como principais referências dentro da área. O Vasco, por outro lado, sofreu em jogadas desse tipo recentemente e precisará manter concentração máxima nas cobranças de escanteio e faltas laterais para evitar sustos na partida decisiva.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Paysandu

🎯 Previsão de Placar Vasco 2 x 1 Paysandu O Vasco chega em situação confortável para decidir a classificação em São Januário. A vantagem de 2 x 0 construída no Mangueirão permite ao time de Renato Gaúcho controlar o ritmo da partida e explorar os espaços que o Paysandu precisará deixar ao se lançar ao ataque. Com Spinelli, Johan Rojas e Andrés Gómez em boa fase, o cenário favorece os contra-ataques vascaínos diante de um adversário obrigado a correr riscos desde o início. O Paysandu mostrou competitividade no jogo de ida, especialmente no primeiro tempo, quando pressionou e acertou o travessão com Ítalo. Ainda assim, a necessidade de marcar três gols fora de casa para avançar diretamente torna a missão extremamente complicada. A tendência é de um Vasco mais seguro taticamente, aproveitando a superioridade técnica e a vantagem construída em Belém para confirmar a vaga sem grandes sustos. O Vasco venceu quatro dos sete jogos contra o Paysandu em São Januário no histórico geral, e chega com vantagem de 2 x 0 no agregado

contra o Paysandu em São Januário no histórico geral, e chega com vantagem de 2 x 0 no agregado Spinelli marcou dois gols no jogo de ida e tem cinco gols em 18 jogos na temporada, com 67% de conversão em finalizações

e tem cinco gols em 18 jogos na temporada, com 67% de conversão em finalizações O Paysandu marcou em cinco dos últimos seis jogos , mas precisa de três gols para avançar, algo que não conseguiu em nenhuma partida contra times da Série A nesta temporada

, mas precisa de três gols para avançar, algo que não conseguiu em nenhuma partida contra times da Série A nesta temporada O Vasco venceu cinco dos oito jogos em casa no Brasileirão 2026, somando 16 dos 20 pontos em São Januário, com derrotas apenas para Bahia e Botafogo

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Paysandu