Mirassol x Corinthians – Palpites, análise e odds (03/05)

O Corinthians desembarca no Estádio José Maria de Campos Maia neste domingo, 3 de maio, carregando uma sequência invicta de sete jogos e a moral em alta após vencer o Peñarol por 2 x 0 pela Copa Libertadores, na quinta-feira. Do outro lado, o Mirassol busca pontos urgentes para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde acumula apenas nove pontos em 13 rodadas da Série A.

A partida coloca frente a frente dois times que vivem realidades opostas conforme a competição. O Leão Caipira é competitivo na Libertadores, com seis pontos em três jogos no Grupo G, mas no Brasileirão o rendimento é insuficiente para a permanência na elite. O Timão, por sua vez, encontrou solidez defensiva e coletiva sob Fernando Diniz, mas chega ao interior paulista com três titulares suspensos e um calendário apertado que inclui um duelo na altitude da Colômbia três dias depois.

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Análise da partida

O Corinthians começou a temporada nacional de forma errática, acumulando uma sequência de nove jogos sem vencer no Brasileirão antes da chegada de Fernando Diniz, em 6 de abril. Desde então, o panorama mudou de forma consistente: sete partidas sem derrota, sete partidas sem sofrer gols. Com 15 pontos, o Alvinegro do Parque São Jorge ocupa a 14ª colocação e tenta acelerar a subida na tabela antes que a janela da Copa do Mundo aperte o calendário.

A vitória por 1 x 0 sobre o Vasco, com gol de Matheus Bidu aos 37 minutos da 13ª rodada, encerrou o jejum no campeonato nacional. Na sequência, o Timão fez um primeiro tempo impecável contra o Peñarol na Libertadores, com gols de Gustavo Henrique aos 11 minutos e Jesse Lingard aos 24, para fechar o 2 x 0 que mantém o Corinthians com 100% de aproveitamento e liderança isolada no Grupo E, com nove pontos em três jogos.

O Mirassol vive um paradoxo evidente em 2026. No Brasileirão, o time de Rafael Guanaes soma apenas três vitórias em 13 rodadas, o que o coloca na 18ª posição, dentro do Z4. Na Libertadores, a estreia histórica do clube é promissora: vitória no jogo de abertura, empate na sequência e mais uma vitória por 2 x 0 sobre o Always Ready na quarta-feira, com gols de Eduardo (10') e Alesson (80'), mesmo jogando com dez homens a partir dos 29 minutos da segunda etapa, após a expulsão do zagueiro João Victor.

O contraste de rendimento revela um time que encontra motivação e estrutura emocional para competir em alto nível na Libertadores, enquanto no Brasileirão a irregularidade persiste. O Mirassol não venceu fora de casa em nenhuma das 13 rodadas da Série A até aqui, e mesmo em casa o aproveitamento doméstico no campeonato nacional fica muito abaixo do desempenho continental.

Palpites para Mirassol x Corinthians

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Confrontos diretos

Em 16 confrontos oficiais desde 2008, o Corinthians domina o retrospecto com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota diante do Mirassol. O Timão marcou 27 gols nesse período, e a goleada mais expressiva saiu no duelo mais recente: 3 x 0 na Neo Química Arena, em 4 de outubro de 2025, com gols de Maycon, Yuri Alberto e André Luiz.

No Estádio Campos Maia, o quadro é mais equilibrado. Em seis confrontos no interior paulista, o Corinthians venceu três, o Mirassol uma e dois terminaram empatados. O último duelo no Maião, em 10 de maio de 2025, pela oitava rodada do Brasileirão daquela temporada, terminou com vitória do Leão por 2 x 1. Na ocasião, o Corinthians vivia momento de instabilidade que em nada se compara ao atual.

Vale destacar que o Corinthians nunca perdeu para o Mirassol na Neo Química Arena, com seis vitórias em seis jogos. O histórico geral aponta para a superioridade técnica do Timão, mas o Campos Maia é o único estádio em que o Mirassol demonstrou capacidade real de competir com o rival paulistano.

Notícias do Mirassol e Corinthians

Mirassol: desfalques e dúvidas

Rafael Guanaes enfrenta dois desfalques confirmados por lesão: Negueba e Igor Cariús seguem entregues ao departamento médico. A boa notícia é que a expulsão do zagueiro João Victor na Libertadores, na quarta-feira, não carrega efeito no Campeonato Brasileiro, por se tratar de competições distintas. O defensor deve ser confirmado na zaga ao lado de Lucas Oliveira.

Guanaes provavelmente mantém o 4-3-3 que tem apresentado ao longo da temporada, com Neto Moura na base do meio-campo e Alesson como referência ofensiva pela esquerda. A disputa pela posição pela direita do ataque, entre Edson Carioca e Carlos Eduardo, é a principal dúvida na formação.

Provável escalação do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Edson Carioca, André Luis, Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Corinthians: desfalques e dúvidas

Fernando Diniz perde três titulares para esta partida. O volante André foi suspenso pelo STJD por duas partidas, após entrada violenta em Thiago Mendes na vitória sobre o Vasco. O zagueiro Gustavo Henrique e o meia-atacante André Carrillo cumprem suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo: Gustavo Henrique foi amarelado aos 29 minutos por interromper um contra-ataque, enquanto Carrillo levou o cartão aos 37 durante a comemoração do gol de Bidu.

A lista de lesionados também pesa: Memphis Depay segue fora com estiramento muscular na coxa direita, enquanto Tchoca (púbis), Charles (calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito) e Kayke (cirurgia no joelho) completam o departamento médico. Em compensação, Hugo Souza retorna ao gol após cumprir suspensão pelo STJD, e Matheuzinho está à disposição para atuar na lateral direita.

Sem André, Diniz deve escalar um duplo pivô com Raniele e Breno Bidon, deixando Rodrigo Garro mais livre para criar no terço final. A vaga de Gustavo Henrique na zaga provavelmente será ocupada por André Ramalho, que entrou como reserva no duelo contra o Peñarol. A posição de Carrillo deve ser coberta por Vitinho ou Zakaria Labyad.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon; Garro; Lingard, Vitinho; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Mirassol x Corinthians

Jogador destaque · Mirassol Alesson 1 Gol na Libertadores 2026 1 Assistência na Libertadores 2026 2/2 Participou dos 2 gols vs Always Ready (29/04) Titular Referência ofensiva do Leão em 2026 Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 7 Assistências em 2026 (todas as competições) 1 Gol em 2026 #1 Lider em passes decisivos da Série A (13) 338 Acoes com bola (1º entre meias da Série A)

Os técnicos

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em 6 de abril de 2026, substituindo Dorival Júnior, e transformou a equipe em questão de semanas. Seu histórico é de um treinador que já demonstrou ser capaz de gerir grupos em competições de alto nível: ganhou a Copa Libertadores de 2023 com o Fluminense, a primeira da história do clube. No Parque São Jorge, seu toque pessoal é evidente: O trabalho defensivo começa com Garro e Yuri, afirmou em entrevista após a vitória sobre o Peñarol. Sete partidas, sete clean sheets.

Rafael Guanaes, de 45 anos, é o arquiteto do projeto que surpreendeu o Brasil ao levar o Mirassol ao quarto lugar no Brasileirão 2025, garantindo a primeira vaga histórica do clube na Libertadores. Pelo desempenho daquela temporada, recebeu o Troféu Telê Santana como melhor treinador da competição. Em 2026, o cenário doméstico é adverso, mas Guanaes tem demonstrado que o Mirassol mantém sua identidade coletiva quando joga no Maião com estrutura emocional favorável, como nas partidas da Libertadores.

Análise tática

O Corinthians de Diniz funciona em bloco compacto fora de casa, com linhas próximas e exploração das transições pela qualidade individual de Garro no terço final. Sem André no pivô da marcação, o equilíbrio entre os setores ficará mais comprometido. A tendência é que Diniz utilize Raniele com função predominantemente defensiva e Breno Bidon com maior liberdade para avançar, formando um duplo pivô menos robusto do que o habitual.

O Mirassol de Guanaes pressiona alto e prioriza a posse de bola, o que pode ser explorado pela velocidade de Lingard e Vitinho nas costas dos laterais adversários nas transições. A principal limitação do Leão no Brasileirão tem sido a incapacidade de converter domínio em gols: sete dos 13 jogos no campeonato terminaram com zero ou apenas um gol marcado pelo time da casa. Com o Corinthians sem André para cobrir o meio-campo, Neto Moura e Shaylon podem ter mais espaço para construir jogadas.

O ponto nevrálgico será o meio-campo central. A dupla Neto Moura e José Aldo tem rodagem para equilibrar a partida no Maião, e se o Mirassol conseguir neutralizar Garro, a produção ofensiva visitante cai sensivelmente. A resposta do argentino, que lidera a Série A em passes decisivos, será determinante para o desfecho da partida. Apesar dos desfalques, o Corinthians tem profundidade suficiente para sustentar o sistema que lhe rendeu sete clean sheets consecutivos.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Corinthians

🎯 Palpite do Lance! Mirassol 0 x 1 Corinthians O Corinthians chega ao Maiao desfalcado, mas com um sistema defensivo que nao sofreu gols em sete jogos consecutivos sob Fernando Diniz. O Mirassol tem mais qualidade na Libertadores do que no Brasileirao, onde nao venceu nenhum jogo fora de casa em 2026. O Corinthians nao sofreu gols em nenhuma das sete partidas sob Fernando Diniz

das partidas sob Fernando Diniz O Mirassol nao venceu nenhum dos seus jogos como visitante na Série A em 2026

dos seus jogos como visitante na Série A em 2026 O Corinthians domina o historico no Maiao: três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos anteriores

vitórias, empate e derrota em cinco jogos anteriores Yuri Alberto marcou gols contra Flamengo e Platense nas últimas semanas e é a principal referência ofensiva do Timão

Resumo dos palpites do Lance para Mirassol x Corinthians