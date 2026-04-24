Milan x Juventus – Palpites, análise e odds (26/04)

A 34ª rodada da Serie A reservou para o domingo, 26 de abril de 2026, um Milan e Juventus se enfrentam no San Siro em duelo que vai muito além dos três pontos em jogo. O Milan, atual segundo colocado com 66 pontos ao lado do Napoli, recebe uma Juventus que chegou à quarta posição com 63 pontos, após quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Uma vitória da Velha Senhora significa igualdade na tabela; um triunfo dos rossoneri praticamente sela a vaga na Champions League da próxima temporada.

O contexto do jogo ganha tempero extra pelo fato de Massimiliano Allegri, hoje comandante do Milan, ter sido o principal técnico da história da Juventus em número de partidas, com 302 jogos à frente da Velha Senhora no campeonato.

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Análise da partida

A temporada 2025-26 da Serie A foi dominada pela Inter, que corre para conquistar seu 21º Scudetto. Porém, as batalhas mais quentes do campeonato têm sido travadas nas posições intermediárias do pódio, onde Milan, Napoli e Juventus disputam centímetro a centímetro o segundo, terceiro e quarto lugar. Com seis rodadas ainda por disputar, o cenário é de extrema tensão.

O Milan foi a equipe que acumulou a maior sequência invicta da temporada, 24 jogos sem perder em determinado momento do campeonato. O clube rossonero chegou a essa reta final com um calendário intenso e uma identidade consolidada sob o comando de Allegri. A vitória por 1 a 0 sobre o Hellas Verona na rodada passada, com gol de Adrien Rabiot, manteve o time entre os dois primeiros e recolocou os ânimos em ordem após tropeços anteriores.

Do outro lado, a Juventus apresenta o melhor momento de sua temporada. Depois de um início de campeonato irregular sob Igor Tudor, que levou à demissão em outubro, Spalletti herdou um grupo fragilizado e começou lentamente. Mas nas últimas semanas a equipe reencontrou equilíbrio defensivo e consistência de resultados. A vitória por 2 a 0 sobre o Bologna na rodada 33, com gols de Jonathan David e Khephren Thuram, somou 17 pontos em sete jogos para os bianconeri.

Fora de casa, a Juventus tem números mais tímidos do que em Turim, e esse dado é relevante na análise do confronto de domingo. O Milan, por outro lado, tem no San Siro tem uma campanha com três derrotas como mandante na presente temporada, com nove vitórias e quatro empates.

O objetivo do Milan na reta final é terminar entre os dois primeiros, garantindo vaga direta na fase de grupos da Champions League. Já a Juventus persegue o quarto lugar, posição que garante acesso à mesma competição. Com Como e Roma atrás, mas ainda com chances, a Velha Senhora sabe que um tropeço em Milão pode custar caro. A pressão, portanto, é bilateral e genuína.

Outros palpites para Milan x Juventus

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Confrontos diretos

Este é um dos rivais mais antigos do futebol italiano. Em 225 partidas oficiais rastreadas entre os dois clubes, a Juventus lidera o retrospecto com 87 vitórias contra 63 do Milan, e 75 empates. O primeiro encontro registrado data de abril de 1901. A rivalidade atravessa gerações, scudetti e polêmicas, consolidando-se como a "Classica" do calcio italiano.

No turno desta temporada, o confronto aconteceu no dia cinco de outubro de 2025, no Allianz Stadium, em Turim, na sexta rodada do campeonato. O jogo terminou empatado sem gols. Foi um duelo de intensidade tática, onde o Milan desperdiçou inclusive um pênalti com Christian Pulisic. Na temporada 2024-25, os dois times se encontraram duas vezes na Serie A: empate sem gols em Milão e vitória da Juventus por 2 a 0 em Turim, com Samuel Mbangula e Timothy Weah.

No histórico recente, a Juventus leva vantagem dentro de casa, mas o Milan se mostra mais equilibrado em confrontos no San Siro. Os últimos encontros entre os dois têm sido marcados pelo pragmatismo: resultados baixos, poucos gols e muita pressão psicológica. A média de gols nos últimos seis jogos diretos entre as equipes é inferior a dois por partida, o que diz bastante sobre a natureza dos confrontos.

Notícias de Milan x Juventus

Milan

No Milan, Allegri tem o elenco praticamente disponível para o confronto. O meio-campista Youssouf Fofana trabalhou com limitações físicas durante a semana, mas deve ser escalado normalmente. Pulisic deixou o campo contra o Verona com dores e é dúvida na partida

O onze provável do Milan está estruturado no 3-5-2 preferido por Allegri. A defesa deve ter Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. As alas serão Athekame e Davide Bartesaghi. O miolo de três deve contar com Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. Na frente, Rafael Leão será um dos atacantes, com Pulisic ou Fullkrug ao seu lado.

Escalação provável do Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (Fullkrug), Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

Juventus

Na Juventus, Spalletti chega ao jogo com dúvidas relevantes. Kenan Yildiz, o número dez turco-alemão, treinou separado nos dias anteriores por conta de uma inflamação no joelho esquerdo. A expectativa é que possa ser relacionado, mas seu status de titular está em aberto. Khephren Thuram, peça fundamental no meio, também trabalhou em programa individual, com recuperação prevista para a véspera do jogo.

Hakan Holm permanece como dúvida e não deverá iniciar. Os desfalques confirmados são os de Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik, Juan Cabal e Mattia Perin, todos fora por lesão. Weston McKennie e Pierre Kalulu retornam normalmente ao time.

Escalação provável da Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Emil Holm, McKennie, K. Thuram, Cambiaso; Francisco Conceição (Yildiz), Jeremie Boga; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Destaques individuais de Milan x Juventus

Jogador destaque · Milan Christian Pulisic 10 Gols na Serie A 2025-26 7 Assistências na temporada 89 Rating médio WhoScored 20 Jogos disputados na liga Jogador destaque · Juventus Jonathan David 13 Gols na Serie A 2025-26 4 Assistências na temporada 87 Rating médio WhoScored 22 Jogos disputados na liga

Os técnicos

Massimiliano Allegri carrega um peso histórico único neste confronto. Com 321 vitórias na Serie A, o técnico livornês de 58 anos é o segundo mais vitorioso na história do campeonato e chega a este Milan x Juventus prestes a superar o recorde de Giovanni Trapattoni (352 vitórias) ao longo dos próximos meses. Mais do que o número, Allegri estará pela 25ª vez à frente de um Milan x Juventus no Campeonato Italiano, marca que nenhum outro técnico na história do torneio alcançou. Sua filosofia continua sendo a mesma: organização defensiva, exploração dos espaços no contragolpe e gestão emocional dos momentos decisivos.

Luciano Spalletti chegou à Juventus em outubro de 2025 com a missão de salvar uma temporada que havia começado mal. Com 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas no comando da Juve, Spalletti fechou uma renovação de contrato até 2028, sinal de que o clube aposta no projeto de longo prazo. Sua linha de trabalho prioriza a organização posicional, a intensidade na pressão e a versatilidade tática. A Juventus, atualmente, oscila entre o 3-4-2-1 e o 4-3-3, a depender dos adversários.

Análise tática

O Milan de Allegri joga em 3-5-2, com as alas Athekame e Bartesaghi como pulmões do sistema. O trio no miolo, composto por Fofana, Modric e Rabiot, equilibra marcação e distribuição. A proposta ofensiva se concentra nos pés de Pulisic, que funciona como um segundo atacante com liberdade para aparecer entre as linhas, e de Rafael Leão, que usa a velocidade nas costas dos zagueiros.

A principal fraqueza do sistema é a exposição dos espaços atrás das alas quando há saída de bola rápida do adversário: se a Juventus acelerar em transição pelo lado esquerdo, onde Bartesaghi é mais jovem e inexperiente, pode criar situações de perigo.

A Juventus, por sua vez, deve operar no 3-4-2-1 com David como referência avançada e Yildiz (se confirmado) e Boga atuando como meias ofensivos por dentro. A proposta é diferente do estilo ofensivo Milan: a Juve vai pressionar alto no início, tentando dificultar a saída de bola pelo centro, forçando os rossoneri a jogar comprido. Emil Holm, pela direita, costuma aparecer em chegadas adiantadas com bons índices de finalização. Cambiaso, pela esquerda, é o lateral mais criativo da equipe.

A Juventus não sofreu gols em três jogos seguidos, o que indica que a estrutura defensiva de Spalletti está funcionando. Porém, Rafael Leão e Pulisic têm capacidade de romper blocos compactos por individualidade, o que será o maior teste para a linha de três da Velha Senhora.

Prognóstico de placar exato para Milan x Juventus

🎯 Previsão de Placar Milan 1 x 1 Juventus Um empate é o cenário mais coerente dado o equilíbrio de forças. O Milan tem a vantagem do mando e jogadores capazes de criar perigo, mas a Juventus chega com sólida solidez defensiva e motivação de quem precisa dos pontos para assegurar o quarto lugar. A tendência é de um jogo de baixa pontuação, com ambos marcando uma vez. As últimas seis partidas diretas entre os dois times tiveram média inferior a dois gols, com predominância de resultados apertados.

A Juventus não sofreu gols nos três jogos anteriores, mas enfrenta em Pulisic e Leão dois dos atacantes mais perigosos da liga.

O Milan é forte em casa, mas o histórico desta temporada contra grandes adversários aponta para jogos equilibrados e pouco elásticos no placar.

Jonathan David, principal artilheiro da Juve com 13 gols na Serie A, representa constante ameaça e pode aproveitar eventual espaço deixado pelas alas do Milan em transições.

Resumo do palpites do Lance para Milan x Juventus