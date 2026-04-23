Manchester City x Southampton – Palpites, análise e odds (25/04)
Confira os palpites e informações de Manchester City x Southampton pela Copa da Inglaterra
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Manchester City e Southampton se enfrentam neste sábado, 25 de abril de 2026, em Wembley, pela semifinal da Copa da Inglaterra. A equipe comandada por Pep Guardiola chega em alta após vencer o Burnley por 1 x 0, resultado que devolveu os Citizens à liderança da Premier League após 200 dias. Com igualdade em pontos e saldo, o critério de gols marcados colocou o City novamente no topo, reforçando o peso do favoritismo no confronto.
Apesar disso, a campanha recente do Southampton acende um alerta importante. O time comandado por Tonda Eckert chega embalado por uma sequência expressiva de resultados positivos e carrega confiança elevada para o duelo. Esse contraste entre favoritismo e momento competitivo torna o cenário menos previsível do que aparenta à primeira vista.
Do outro lado, o Southampton vive uma das temporadas mais improváveis de sua história recente. Rebaixado à Championship após campanha muito fraca na última Premier League, o clube reagiu de forma impressionante sob nova direção técnica. A sequência invicta de 20 jogos entre liga e copa mantém viva a esperança de acesso e sustenta o sonho de uma campanha histórica na Copa da Inglaterra.
Além disso, os Saints chegam como o único representante fora da elite nesta fase do torneio. A combinação de contexto, desempenho recente e fator emocional transforma o confronto em um dos mais intrigantes deste fim de temporada no futebol inglês. Entre a força consolidada do City e o embalo surpreendente do Southampton, o duelo reúne todos os ingredientes de uma semifinal de alto nível.
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Análise da partida
O cenário para o Manchester City é de foco absoluto na reta final da temporada. Após conquistar a Copa da Liga Inglesa com vitória por 2 x 0 sobre o Arsenal no mesmo Wembley, os Citizens miram a dobradinha inglesa e seguem firmes na disputa pelo título da Premier League. A sequência recente reforça essa retomada, com goleada sobre o Liverpool, nova vitória sobre o Arsenal e o triunfo fora de casa contra o Burnley.
Os números na Copa da Inglaterra evidenciam o domínio da equipe de Pep Guardiola. O clube alcança sua oitava semifinal consecutiva, feito inédito no futebol inglês, além de manter uma impressionante regularidade ao longo dos anos. Uma nova classificação colocaria o City em sua quarta final seguida, ampliando ainda mais a hegemonia recente na competição.
Outro dado que sustenta o favoritismo é o desempenho no mês de abril. O Manchester City não perde neste período desde 2021, acumulando uma sequência de 30 vitórias e três empates nos últimos 33 jogos. Esse padrão mostra a capacidade da equipe de elevar o nível justamente nos momentos mais decisivos da temporada.
Já o Southampton chega a Wembley vivendo o auge sob o comando de Tonda Eckert. Após flertar com a parte de baixo da tabela na Championship, o time reagiu de forma impressionante e entrou na briga pelos play-offs. A sequência de oito vitórias consecutivas na liga, encerrada recentemente, foi a melhor do clube em mais de um século.
A trajetória na Copa da Inglaterra reforça o clima de conto de fadas. Os Saints eliminaram adversários como Leicester City, Fulham e o próprio Arsenal, em jogos marcados por dramaticidade e eficiência. O simbolismo também se faz presente no uniforme comemorativo utilizado, em alusão ao título histórico da competição conquistado em 1976.
Por outro lado, o retrospecto em Wembley surge como um obstáculo relevante. O Southampton perdeu oito de seus 11 jogos no estádio, incluindo duas semifinais recentes da copa. Esse histórico negativo adiciona mais um desafio a uma equipe que já enfrenta um dos adversários mais dominantes do futebol europeu atual.
Outros palpites para Manchester City x Southampton
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Confrontos diretos
O histórico geral evidencia ampla superioridade do Manchester City sobre o Southampton. Em 103 confrontos ao longo da história, os Citizens somam 42 vitórias, contra 33 dos Saints, além de 28 empates. Quando o recorte é a Premier League, o domínio se intensifica: desde 1992/93, são 23 triunfos do City em 40 jogos, enquanto o Southampton venceu apenas sete vezes.
Na Copa da Inglaterra, o retrospecto também favorece o clube de Manchester. Em quatro duelos, o City venceu três, com destaque para os placares expressivos de 5 x 0, 3 x 1 e 4 x 1, este último nas quartas de final de 2021/22. A única vitória do Southampton ocorreu ainda em 1959/60, quando aplicou 5 x 1, com atuação histórica de Derek Reeves.
O recorte mais recente é ainda mais contundente. O Southampton perdeu 13 dos últimos 18 confrontos contra o City em todas as competições, somando apenas duas vitórias e três empates nesse período. O encontro mais recente terminou empatado sem gols, em maio de 2025, no St Mary's.
A última vitória dos Saints sobre os Citizens aconteceu em janeiro de 2023, pela Copa da Liga Inglesa, por 2 x 0. Desde então, o Manchester City voltou a impor sua superioridade técnica e tática no confronto direto. Esse retrospecto recente reforça o favoritismo dos comandados de Pep Guardiola para mais um duelo decisivo.
Notícias de Manchester City x Southampton
Manchester City
O Manchester City chega para a semifinal com dúvidas relevantes no meio-campo. Rodri sofreu uma lesão na virilha contra o Arsenal e ficou fora do duelo seguinte, tendo presença incerta em Wembley. Diante disso, Pep Guardiola pode recorrer a Nico González como principal opção para a função de primeiro volante.
Na defesa, o desfalque confirmado é Josko Gvardiol, que segue fora após fratura na tíbia sofrida no início do ano. Rúben Dias ainda busca recuperar a melhor condição física após problema no tornozelo, mas pode reaparecer entre os relacionados. Enquanto isso, a dupla Abdukodir Khusanov e Marc Guéhi vem dando conta do recado e pode ser mantida.
No setor ofensivo, Erling Haaland é presença garantida e segue como principal arma do time. Artilheiro isolado da Premier League, o atacante vive mais uma temporada dominante em números e impacto. No gol, Gianluigi Donnarumma dá lugar a James Trafford, goleiro das copas.
Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Rayan Ait-Nouri; Nico Gonzalez e Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Southampton
Já o Southampton também enfrenta problemas importantes para o confronto. O lateral Ryan Manning está suspenso, abrindo espaço para o brasileiro Welington, que retorna após período afastado por lesão. A situação na defesa ainda depende da condição de Jack Stephens, que é dúvida por problema na panturrilha.
Caso Stephens não atue, Nathan Wood deve seguir como titular ao lado de Taylor Harwood-Bellis. No meio-campo, Finn Azaz está totalmente recuperado e reforça a equipe. O setor ofensivo ganha força com a possível entrada de Ross Stewart desde o início, após seu protagonismo nas quartas de final.
A rotação constante promovida por Tonda Eckert tem sido uma marca da equipe ao longo da temporada. O treinador costuma alterar boa parte do time entre partidas para manter intensidade e competitividade. No entanto, para um duelo decisivo como este em Wembley, a tendência é de uma escalação próxima da força máxima, com os principais nomes disponíveis em campo.
Provável escalação do Southampton (4-2-3-1): Daniel Peretz; James Bree, Taylor Harwood-Bellis, Nathan Wood e Welington; Flynn Downes e Shea Charles; Kuryu Matsuki, Finn Azaz e Léo Scienza; Ross Stewart. Técnico: Tonda Eckert.
Destaques individuais de Manchester City x Southampton
Os Técnicos
Pep Guardiola vive mais uma temporada marcante no comando do Manchester City. Em seu décimo ano à frente dos Citizens, o catalão já soma 19 títulos pelo clube, incluindo a recente conquista da Copa da Liga Inglesa em março. Agora, ele busca ampliar ainda mais esse legado ao tentar levar o City a mais uma final da Copa da Inglaterra.
A reação recente na Premier League reforça a força do trabalho de Guardiola. Mesmo após oscilações ao longo da temporada, o time retomou a liderança e voltou a apresentar alto nível competitivo. O cenário confirma que o ciclo vitorioso do treinador segue sólido, mesmo diante de desafios pontuais.
Do outro lado, Tonda Eckert surge como uma das grandes histórias do futebol inglês em 2026. Aos 32 anos, o técnico assumiu o Southampton de forma interina após a saída de Will Still e rapidamente mudou o rumo da equipe. Os resultados iniciais positivos garantiram sua efetivação e deram início a uma transformação surpreendente.
Sob seu comando, o Southampton deixou a zona de risco para se tornar candidato aos play-offs da Championship. Sua filosofia de foco jogo a jogo explica o alto nível competitivo e a consistência recente da equipe. Além disso, a rotação frequente do elenco permitiu extrair o melhor de jogadores como Ross Stewart, Cyle Larin, Shea Charles e Tom Fellows em momentos decisivos.
Análise Tática
Pep Guardiola deve manter o 4-2-3-1 recente no Manchester City, com Erling Haaland como referência ofensiva. Bernardo Silva atua como organizador central, enquanto Jérémy Doku, Rayan Cherki e Antoine Semenyo exploram as faixas laterais com velocidade. A principal dúvida está no meio-campo: sem Rodri, a função de primeiro volante pode ser ocupada por Nico González ou até pelo próprio Bernardo, o que tende a tornar a saída de bola menos posicional e mais vertical.
O Southampton, por sua vez, deve repetir o 4-2-3-1 com bloco médio-baixo, estratégia que funcionou bem diante do Arsenal. A proposta é congestionar o centro do campo, forçar o City a jogar pelos lados e atacar em transições rápidas com Ross Stewart e companheiros. Defensivamente, a equipe se apoia na solidez de Taylor Harwood-Bellis e na intensidade de Flynn Downes e Shea Charles no meio.
Os números mostram um contraste importante no desempenho ofensivo dos Saints. Apesar de liderarem a Championship em criação de grandes chances, a taxa de conversão é baixa, o que pode custar caro contra um adversário do nível do City. Em um jogo de poucas oportunidades, a eficiência tende a ser decisiva.
Outro ponto de atenção está no desempenho de Haaland em jogos decisivos. Embora tenha números impressionantes na competição, o atacante ainda não participou diretamente de gols em semifinais e finais pelo clube. Resolver esse paradoxo pode ser fundamental para evitar surpresas em um duelo de alto risco.
Pelo lado do Southampton, a estratégia deve mirar vulnerabilidades específicas. Tonda Eckert pode explorar o lado de Welington, que retorna sem ritmo ideal, além dos espaços deixados pela projeção ofensiva do City. Bolas em profundidade para Stewart e infiltrações de jogadores de segunda linha devem ser recorrentes, com a bola parada aparecendo como uma das principais armas ofensivas.
Prognóstico de placar exato para Manchester City x Southampton
- Manchester City acumula 18 vitórias consecutivas em casa na Copa da Inglaterra e oito semifinais seguidas, recordes da competição
- O Southampton marcou em todos os quatro jogos desta edição da competição
- Haaland tem 24 gols na Premier League e 12 tentos em 12 jogos da Copa da Inglaterra pelo City, mas nunca marcou em semis ou finais pelo clube
- Ryan Manning está suspenso e Stephens é dúvida: o Southampton terá linha defensiva alternativa no maior jogo do ano
Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Southampton
Melhor palpite do jogo: Segundo tempo mais produtivo – Odd 1,95
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88
Palpite alternativo 2: Erling Haalans 2 ou mais chutes a gol – Odd 1,50
Palpite alternativo 3: Rayan Cherki marcar ou dar assistências – Odd 1,50
Palpite de placar exato: Manchester City 2 x 1 Southampton – Odd 9,00
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