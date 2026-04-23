Mainz 05 x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (25/04)

A MEWA Arena recebe neste sábado, 25 de abril, o recém coroado campeão Bayern de Munique contra o Mainz pela 31ª rodada da competição, com duas equipes vivendo realidades completamente distintas nesta temporada. De um lado, os bávaros escrevem uma das campanhas mais dominantes da história recente do futebol alemão. Do outro, os anfitriões festejam uma reação improvável, saindo da lanterna para a parte de cima da tabela sob o comando de Urs Fischer.

O Bayern chega ao MEWA embalado por uma sequência avassaladora, que inclui a classificação para a final da Copa da Alemanha após vitória sobre o Bayer Leverkusen na quarta-feira. Os comandados de Vincent Kompany já garantiram o título nacional desde a 30ª rodada, mas ainda brigam por duas marcas históricas: um possível recorde de pontos e a tríplice coroa europeia, com semifinal da Champions League diante do Paris Saint-Germain. Já o Mainz precisa vencer em casa para selar matematicamente a permanência na primeira divisão, depois de uma temporada de altos e baixos extremos.

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Análise da partida

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga com folga e números impressionantes. São 79 pontos em 30 jogos, com 25 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O saldo de gols de +80 é o maior da liga, e a equipe já bateu um recorde histórico do campeonato alemão ao marcar 109 gols com quatro rodadas ainda por disputar, superando os 101 do próprio Bayern na temporada 1971/72.

A campanha dos bávaros foi oficialmente coroada na 30ª rodada, quando derrotaram o Stuttgart por 4 a 2 em casa, com Harry Kane marcando um hat-trick saindo do banco. Desde então, a equipe venceu o Leverkusen por 2 a 0 fora de casa na semifinal da DFB Pokal, com gols de Kane e Luis Díaz, garantindo presença na final da Copa da Alemanha pela primeira vez em seis anos.

O fator preocupante para o adversário é a continuidade da intensidade. O Bayern venceu nove dos últimos dez jogos na Bundesliga, marcou pelo menos dois gols em 21 partidas consecutivas e atingiu 30 jogos com mais de 2,5 gols nos últimos 31 compromissos da liga. Esses números reforçam a temporada ofensiva que faz os comandados de Vincent Kompany.

Na outra ponta, o Mainz ocupa a décima posição com 34 pontos, fruto de oito vitórias, dez empates e 12 derrotas. O saldo negativo de nove gols reflete uma temporada dura, mas que será lembrada pela recuperação a partir da metade da competição. Quando Urs Fischer assumiu na 14ª rodada, substituindo Bo Henriksen, o clube estava na lanterna com apenas seis pontos.

Desde então, a transformação foi gigantesca. O treinador suíço somou 28 pontos em pouco mais de meia temporada à frente do time, arrancando pontos de Bayern, Leverkusen,RB Leipzig, Eintracht Frankfurt e Hoffenheim. O Mainz chegou até a disputar as quartas de final da Conference League, eliminado apenas para o Strasbourg após derrota por 4 a 0 no jogo de volta fora de casa.

Nas últimas três partidas, porém, a equipe não venceu. Caiu em Strasbourg, perdeu em casa para o Freiburg na liga e empatou em 1 a 1 com o Borussia Mönchengladbach no domingo passado, em jogo decidido por um pênalti convertido por Nadiem Amiri aos 98 minutos do segundo tempo.

Como mandante, o Mainz perdeu apenas um dos últimos sete jogos na MEWA Arena pela competição, o que sustenta alguma esperança diante do rolo compressor bávaro. Porém, os números gerais em casa continuam modestos, com média de 1,13 ponto por partida.

Uma vitória do Mainz neste sábado, combinada com um empate ou derrota do St. Pauli contra o Heidenheim, garantiria matematicamente a permanência dos anfitriões na elite por mais uma temporada. O estímulo existe, ainda que o desafio seja de outro planeta.

Outros palpites para Mainz x Bayern de Munique

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Confrontos diretos

Este será o 45º encontro entre os dois clubes na Bundesliga. O retrospecto pende fortemente para o lado dos bávaros, que acumulam 27 vitórias contra oito triunfos do Mainz e quatro empates, segundo dados do Transfermarkt. Em todas as competições, o Bayern leva enorme vantagem, com 32 triunfos em 44 duelos.

O jogo de ida nesta temporada, disputado na Allianz Arena em 13 de dezembro de 2025, terminou em empate por 2 a 2 e marcou a estreia de Urs Fischer no comando do Mainz. Lennart Karl abriu o placar para os donos da casa, Kacper Potulski empatou nos acréscimos do primeiro tempo, Jae-Sung Lee virou para o Mainz no segundo tempo e Harry Kane salvou o Bayern com um pênalti aos 87 minutos. Aquele resultado ainda é lembrado como um divisor de águas na temporada do Mainz, já que deu sinais claros de que o novo treinador saberia organizar a equipe.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Mainz tem um desempenho curioso: uma vitória, três empates e uma derrota, mostrando que tem incomodado o gigante alemão nos últimos anos. Em 2024/25, os Nullfünfer venceram por 2 a 1 na Allianz Arena, resultado histórico que adiou a festa do título bávaro naquela campanha.

Notícias de Mainz x Bayern de Munique

Mainz

Urs Fischer terá baixas relevantes no elenco. Jae-Sung Lee segue fora com fratura no dedão do pé, enquanto os atacantes Benedict Hollerbach e Silas Katompa Mvumpa encerraram a temporada mais cedo por causa de lesões, no tendão de Aquiles e na perna, respectivamente. O lateral Kasey Bos também está fora, com problema no ombro, e Maxim Dal não atua desde janeiro por causa de lesão no joelho.

Outras dúvidas envolvem o zagueiro Stefan Bell, em recuperação de problema no joelho, e o goleiro titular Robin Zentner, afastado por lesão na virilha. Maxim Leitsch é mais um defensor indisponível. Em compensação, Nadiem Amiri volta inspirado após o pênalti heroico diante do Mönchengladbach, enquanto o atacante Phillip Tietz chega embalado pelos dois gols marcados sobre o Hoffenheim. Amiri é hoje o grande nome do Mainz, com 11 gols em 22 jogos na Bundesliga.

Escalação provável do Mainz (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Amiri, Mwene; Becker, Tietz. Técnico: Urs Fischer.

Bayern de Munique

Vincent Kompany tem um desfalque dolorido e de peso: Serge Gnabry está fora por lesão no adutor da perna direita sofrida recentemente, problema grave que encerrou sua temporada e, segundo o próprio jogador, inviabilizou seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Tom Bischof (panturrilha) e Lennart Karl (posterior de coxa) seguem em recondicionamento físico e devem ficar de fora.

A boa notícia é a provável volta de Manuel Neuer e Michael Olise após descanso na preparação para o duelo com o PSG. Harry Kane entra em campo perseguindo mais uma marca pessoal: já são 32 gols no campeonato, liderando a artilharia pela terceira temporada seguida e mirando o recorde absoluto de 41 gols em uma única edição, pertencente a Robert Lewandowski.

Escalação provável do Bayern de Munique (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Kim Min-jae, Davies; Kimmich, Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala, Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Destaques individuais para Mainz 05 x Bayern de Munique

Jogador destaque · Mainz Nadiem Amiri 11 Gols na Bundesliga 2025/26 em 22 jogos 7,08 Nota média na Bundesliga pelo WhoScored 3 Assistências na Bundesliga 98' Minuto do pênalti decisivo contra o Gladbach Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane 32 Gols na Bundesliga 2025/26 em 27 jogos 52 Gols em todas as competições na temporada 10/10 Pênaltis convertidos na Bundesliga em 2025/26 8,29 Nota média na Bundesliga pelo WhoScored

Os técnicos

Urs Fischer, de 60 anos, voltou aos holofotes do futebol alemão ao assumir o Mainz em 7 de dezembro de 2025. O suíço havia deixado o Union Berlin em novembro de 2023, após uma passagem histórica que levou o clube da segunda divisão à Champions League. Chamado para uma missão quase impossível de salvar o Mainz da lanterna, Fischer transformou a equipe com seu futebol organizado, bloco defensivo compacto e aproveitamento de bolas paradas. Seu primeiro jogo foi justamente o 2 a 2 diante do Bayern.

Do outro lado, Vincent Kompany, de 40 anos, vive uma segunda temporada de consagração no comando do Bayern. O belga, que já havia vencido a Bundesliga em sua temporada de estreia, colocou o clube na disputa da tríplice coroa nesta temporada, com o título já garantido, vaga na final da Copa da Alemanha e classificação para a semifinal da Champions. Sua filosofia combina posse de bola agressiva, trio ofensivo fluido e pressão alta após perda, com Kane, Olise e Díaz somando 94 participações em gols, maior marca de um trio ofensivo da Bundesliga desde 1988.

Análise tática

O Bayern deve manter o tradicional 4-2-3-1, com Kimmich e Goretzka como dupla de volantes, Olise e Díaz pelas pontas e Musiala como camisa 10 por trás de Kane. A movimentação entre linhas de Musiala e a mobilidade de Olise para dentro tendem a criar superioridade numérica no meio, explorando os espaços deixados por um adversário que precisa se lançar em algum momento para buscar o resultado.

Fischer costuma organizar o Mainz em um 3-5-2 defensivo, com três zagueiros centrais e alas recuados como Widmer e Mwene. A ideia é compactar o meio-campo, dificultar a construção adversária e explorar transições rápidas com Becker e Tietz. Amiri fica encarregado da criação, com Sano e Nebel equilibrando marcação e saída de bola.

O ponto fraco do Bayern pode estar no cansaço. A equipe viaja para enfrentar o PSG na terça-feira em Paris, em um jogo crucial da Champions League, o que aumenta a chance de rotação por parte de Kompany. Por outro lado, a vulnerabilidade do Mainz está na defesa, com 45 gols sofridos em 30 jogos, a quarta pior marca da liga entre as equipes do meio de tabela.

Se o Mainz conseguir segurar o ímpeto bávaro nos primeiros 20 minutos e aproveitar eventuais desencontros do time rotacionado, pode surpreender. Porém, a profundidade do elenco do Bayern e a necessidade de manter ritmo para o mata-mata europeu sugerem que o campeão entrará forte, ainda que poupe nomes como Kimmich ou Neuer no segundo tempo.

Prognóstico de placar exato para Mainz 05 x Bayern de Munique

🎯 Previsão de Placar Mainz 0 x 2 Bayern de Munique O Bayern chega como amplo favorito ao duelo, mas a semifinal da Champions diante do PSG na terça-feira deve ditar o ritmo. Esperamos um Bayern controlador, eficiente na pequena área e pragmático, contra um Mainz desfalcado no ataque e dependente de Amiri para criar. O Bayern venceu nove dos últimos dez jogos na Bundesliga e sofreu apenas 29 gols em 30 rodadas, a melhor defesa do campeonato.

O Mainz perdeu Benedict Hollerbach, Silas Katompa Mvumpa e Jae-Sung Lee por lesão, enfraquecendo peças importantes do setor ofensivo.

Harry Kane marcou em 20 das 27 partidas disputadas na Bundesliga e já é artilheiro isolado com 32 gols, média de 1,18 por jogo.

O Mainz marcou apenas 14 gols como mandante em 15 partidas, a segunda pior média entre os times que não lutam contra o rebaixamento direto.

Com a semifinal da Champions League na terça-feira, Kompany deve priorizar controle de jogo e economia física, o que aponta para um placar mais magro.

Resumo do palpites do Lance para Mainz 05 x Bayern de Munique