Lyon x Rennes – Palpites, análise e odds (03/05)

Um único ponto separa Lyon e Rennes na briga por uma vaga direta na Liga dos Campeões 2026/27. O duelo entre o 4º e o 5º colocado da Ligue 1 acontece neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, pela 32ª rodada, com apenas três rodadas restantes.

Lyon soma 57 pontos, mesmo total de Lille, que ocupa o 3º lugar e fecha a zona de classificação direta para a Champions. Rennes, com 56, vem logo atrás. Mais de 50 mil torcedores são esperados no Groupama, e o clube chegou a oferecer ingressos por 12 euros no último anel para garantir o estádio lotado. Entre Lyon, Lille, Rennes, Monaco e Marseille, há apenas seis pontos de diferença.

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Análise da partida

O Lyon chega com três vitórias consecutivas na Ligue 1, incluindo um triunfo fora de casa diante do PSG. No último fim de semana, os Gones superaram o Auxerre por 3 x 2 em casa, com Paulo Fonseca mantendo praticamente o mesmo time que havia vencido no Parque dos Príncipes. Em casa nesta temporada, o clube venceu 73% dos jogos de liga.

Pavel Sulc lidera a artilharia interna com 11 gols na L1, mas ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Roman Yaremchuk assumiu o posto de referência ofensiva e respondeu na medida: dois gols diante do Auxerre no sábado. Corentin Tolisso, saindo do banco, marcou gols decisivos diante do Paris FC, do Lorient e do Auxerre nas últimas semanas.

O Rennes vive o melhor momento do segundo turno. Quatro vitórias seguidas na Ligue 1, todas fora de casa: 3 x 0 diante do Strasbourg, 4 x 3 sobre o Brest, 2 x 1 em Angers e 4 x 0 em Nice. A equipe de Franck Haise marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, tornando-se um dos dois únicos times junto ao Lille a não perder nenhum dos últimos cinco jogos de campeonato.

Esteban Lepaul é o motor de todo esse avanço. Com 17 gols na Ligue 1, o ex-atacante do Angers é o artilheiro do campeonato e marcou em todos os quatro últimos jogos. Sua associação com Breel Embolo e Musa Al-Tamari formou um dos trios ofensivos mais perigosos desta reta final de temporada francesa.

Palpites para Lyon x Rennes

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Confrontos diretos

No histórico completo entre os clubes na Divisão 1 e Ligue 1, o Lyon domina com 14 vitórias, dez empates e nove derrotas em 33 partidas. A superioridade ofensiva também é clara: 55 gols a 38 em favor dos Gones no agregado histórico.

Mas a tendência recente fala mais alto do que o retrospecto geral. O jogo do primeiro turno desta temporada, em 14 de setembro de 2025 no Roazhon Park pela 14ª jornada, terminou com vitória do Rennes por 3 x 1. Gols de Rouault, de Descamps (contra) e de Meïté; Tolisso descontou para o Lyon, mas o resultado foi inequívoco.

Um dado específico para este confronto no Groupama: as últimas quatro partidas entre os dois clubes disputadas em Lyon tiveram gols dos dois lados. Com os Gones obrigados a atacar e o Rennes disposto a explorar transições, o padrão tem tudo para se manter.

Notícias do Lyon e do Rennes

Lyon: desfalques e dúvidas

A lista de baixas do OL continua extensa. Ernest Nuamah está fora por ruptura do ligamento cruzado. Rémi Himbert e Malick Fofana, ambos com problemas no tornozelo, retomaram os treinos coletivos no início da semana, mas suas chances de integrar o grupo neste domingo são incertas. Orel Mangala ainda sente dores na coxa.

Fonseca deve escalar praticamente o mesmo time que venceu o Auxerre. Yaremchuk fica com a responsabilidade do ataque, com Endrick e Tolisso atuando por trás. Tessmann e Morton formam a dupla de contenção no meio-campo.

Provável escalação do Lyon (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner; Tessmann, Morton; Endrick, Tolisso, Moreira; Yaremchuk. Técnico: Paulo Fonseca.

Rennes: desfalques e dúvidas

Franck Haise não terá Przemyslaw Frankowski, ausente nas duas últimas rodadas. Jérémy Jacquet, operado no ombro, está fora pelo restante da temporada. Arnaud Nordin é dúvida após perder o jogo contra o Nantes.

O treinador breton deve manter o 3-5-2 que tem funcionado. Al-Tamari e Merlin (ou Cissé, no lugar de Frankowski) atuam como pistões, enquanto a dupla Lepaul-Embolo lidera o ataque.

Provável escalação do Rennes (3-5-2): Samba; Brassier, Ait Boudlal, Seidu; Al-Tamari, Camara, Rongier, Cissé, Merlin; Lepaul, Embolo. Técnico: Franck Haise.

Destaques individuais de Lyon x Rennes

Jogador destaque · Lyon Roman Yaremchuk 2 Gols diante do Auxerre na rodada 31 Titular Referência ofensiva com Sulc fora 4-2-3-1 Ponta de lança no sistema de Fonseca 10 Participações em gols de Endrick em 13 jogos pelo OL Jogador destaque · Rennes Esteban Lepaul 17 Gols na Ligue 1 — artilheiro do campeonato 4 Gols nos últimos quatro jogos da L1 1º Artilheiro isolado da Ligue 1 2025/26 Trio Parceria decisiva com Embolo e Al-Tamari

Os técnicos

Paulo Fonseca reconstruiu o Lyon de forma consistente ao longo da temporada. A confiança depositada em jovens como Endrick, que somou dez participações em gols em apenas 13 jogos pelo clube, e a utilização de Tolisso como um coringa do banco criaram um repertório ofensivo diversificado. Diante da pressão desta partida, o treinador vai querer um Lyon protagonista desde o início.

Franck Haise chegou ao Rennes em fevereiro de 2026, após o encerramento de seu contrato com o Nice no final de dezembro de 2025. Em nove partidas de campeonato desde que assumiu, o técnico de 55 anos registra sete vitórias, um empate e uma derrota, com média de 2,44 pontos por jogo. Transformou um Rennes em crise em candidato à Champions em menos de três meses.

Análise tática

O Lyon opera em 4-2-3-1, com Morton e Tessmann formando uma dupla de volantes que libera Tolisso para atuar de forma mais avançada e criativa. O lateral Abner tem crescido no lado esquerdo, enquanto Moreira garante dinamismo pela direita. Os últimos quatro jogos entre os dois clubes no Groupama terminaram com gols dos dois lados, e o sistema ofensivo de Fonseca ajuda a entender esse padrão.

O Rennes de Haise usa o 3-5-2 como base, com os pistões Al-Tamari e Merlin sendo determinantes tanto na saída de bola como no fechamento defensivo. A linha de três com Brassier e Ait Boudlal é uma das mais sólidas do campeonato na segunda metade da temporada.

A principal janela para o Lyon explorar é clara: o Rennes acumula o maior número de infrações de impedimento da Ligue 1 nesta temporada, com Al-Tamari liderando esse dado individualmente. Bolas nas costas da defesa breton podem criar espaços reais para Yaremchuk e Endrick. Para o Rennes, a questão é se Lepaul e Embolo conseguem manter o mesmo nível ofensivo dos quatro últimos deslocamentos num Groupama com mais de 50 mil torcedores empurrando o time da casa.

Prognóstico de placar exato para Lyon x Rennes

🎯 Palpite do Lance! Lyon 2 x 1 Rennes O Lyon tem os argumentos para vencer em casa: melhor aproveitamento no Groupama (73% na L1), Yaremchuk em alta e mais de 50 mil torcedores empurrando. O problema é que Lepaul não para de marcar — quatro gols nos últimos quatro jogos garantem que o Rennes não sairá de Lyon sem marcar. Os últimos quatro confrontos no Groupama entre os dois times tiveram gols dos dois lados

confrontos no Groupama entre os dois times tiveram gols dos Lepaul marcou em todos os quatro últimos jogos da Ligue 1

os quatro últimos jogos da Ligue 1 O Lyon venceu 73% dos jogos em casa nesta temporada de L1

dos jogos em casa nesta temporada de L1 O Rennes lidera o ranking de infrações de impedimento da L1 — vulnerabilidade nas costas da defesa

Resumo dos palpites do Lance para Lyon x Rennes