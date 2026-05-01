Lyon x Rennes – Palpites, análise e odds (03/05)
Veja os palpites e informações de Lyon x Rennes pelo Campeonato Francês
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Um único ponto separa Lyon e Rennes na briga por uma vaga direta na Liga dos Campeões 2026/27. O duelo entre o 4º e o 5º colocado da Ligue 1 acontece neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, pela 32ª rodada, com apenas três rodadas restantes.
Lyon soma 57 pontos, mesmo total de Lille, que ocupa o 3º lugar e fecha a zona de classificação direta para a Champions. Rennes, com 56, vem logo atrás. Mais de 50 mil torcedores são esperados no Groupama, e o clube chegou a oferecer ingressos por 12 euros no último anel para garantir o estádio lotado. Entre Lyon, Lille, Rennes, Monaco e Marseille, há apenas seis pontos de diferença.
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Análise da partida
O Lyon chega com três vitórias consecutivas na Ligue 1, incluindo um triunfo fora de casa diante do PSG. No último fim de semana, os Gones superaram o Auxerre por 3 x 2 em casa, com Paulo Fonseca mantendo praticamente o mesmo time que havia vencido no Parque dos Príncipes. Em casa nesta temporada, o clube venceu 73% dos jogos de liga.
Pavel Sulc lidera a artilharia interna com 11 gols na L1, mas ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Roman Yaremchuk assumiu o posto de referência ofensiva e respondeu na medida: dois gols diante do Auxerre no sábado. Corentin Tolisso, saindo do banco, marcou gols decisivos diante do Paris FC, do Lorient e do Auxerre nas últimas semanas.
O Rennes vive o melhor momento do segundo turno. Quatro vitórias seguidas na Ligue 1, todas fora de casa: 3 x 0 diante do Strasbourg, 4 x 3 sobre o Brest, 2 x 1 em Angers e 4 x 0 em Nice. A equipe de Franck Haise marcou 11 gols e sofreu cinco nesse período, tornando-se um dos dois únicos times junto ao Lille a não perder nenhum dos últimos cinco jogos de campeonato.
Esteban Lepaul é o motor de todo esse avanço. Com 17 gols na Ligue 1, o ex-atacante do Angers é o artilheiro do campeonato e marcou em todos os quatro últimos jogos. Sua associação com Breel Embolo e Musa Al-Tamari formou um dos trios ofensivos mais perigosos desta reta final de temporada francesa.
Palpites para Lyon x Rennes
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Confrontos diretos
No histórico completo entre os clubes na Divisão 1 e Ligue 1, o Lyon domina com 14 vitórias, dez empates e nove derrotas em 33 partidas. A superioridade ofensiva também é clara: 55 gols a 38 em favor dos Gones no agregado histórico.
Mas a tendência recente fala mais alto do que o retrospecto geral. O jogo do primeiro turno desta temporada, em 14 de setembro de 2025 no Roazhon Park pela 14ª jornada, terminou com vitória do Rennes por 3 x 1. Gols de Rouault, de Descamps (contra) e de Meïté; Tolisso descontou para o Lyon, mas o resultado foi inequívoco.
Um dado específico para este confronto no Groupama: as últimas quatro partidas entre os dois clubes disputadas em Lyon tiveram gols dos dois lados. Com os Gones obrigados a atacar e o Rennes disposto a explorar transições, o padrão tem tudo para se manter.
Notícias do Lyon e do Rennes
Lyon: desfalques e dúvidas
A lista de baixas do OL continua extensa. Ernest Nuamah está fora por ruptura do ligamento cruzado. Rémi Himbert e Malick Fofana, ambos com problemas no tornozelo, retomaram os treinos coletivos no início da semana, mas suas chances de integrar o grupo neste domingo são incertas. Orel Mangala ainda sente dores na coxa.
Fonseca deve escalar praticamente o mesmo time que venceu o Auxerre. Yaremchuk fica com a responsabilidade do ataque, com Endrick e Tolisso atuando por trás. Tessmann e Morton formam a dupla de contenção no meio-campo.
Provável escalação do Lyon (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner; Tessmann, Morton; Endrick, Tolisso, Moreira; Yaremchuk. Técnico: Paulo Fonseca.
Rennes: desfalques e dúvidas
Franck Haise não terá Przemyslaw Frankowski, ausente nas duas últimas rodadas. Jérémy Jacquet, operado no ombro, está fora pelo restante da temporada. Arnaud Nordin é dúvida após perder o jogo contra o Nantes.
O treinador breton deve manter o 3-5-2 que tem funcionado. Al-Tamari e Merlin (ou Cissé, no lugar de Frankowski) atuam como pistões, enquanto a dupla Lepaul-Embolo lidera o ataque.
Provável escalação do Rennes (3-5-2): Samba; Brassier, Ait Boudlal, Seidu; Al-Tamari, Camara, Rongier, Cissé, Merlin; Lepaul, Embolo. Técnico: Franck Haise.
Destaques individuais de Lyon x Rennes
Os técnicos
Paulo Fonseca reconstruiu o Lyon de forma consistente ao longo da temporada. A confiança depositada em jovens como Endrick, que somou dez participações em gols em apenas 13 jogos pelo clube, e a utilização de Tolisso como um coringa do banco criaram um repertório ofensivo diversificado. Diante da pressão desta partida, o treinador vai querer um Lyon protagonista desde o início.
Franck Haise chegou ao Rennes em fevereiro de 2026, após o encerramento de seu contrato com o Nice no final de dezembro de 2025. Em nove partidas de campeonato desde que assumiu, o técnico de 55 anos registra sete vitórias, um empate e uma derrota, com média de 2,44 pontos por jogo. Transformou um Rennes em crise em candidato à Champions em menos de três meses.
Análise tática
O Lyon opera em 4-2-3-1, com Morton e Tessmann formando uma dupla de volantes que libera Tolisso para atuar de forma mais avançada e criativa. O lateral Abner tem crescido no lado esquerdo, enquanto Moreira garante dinamismo pela direita. Os últimos quatro jogos entre os dois clubes no Groupama terminaram com gols dos dois lados, e o sistema ofensivo de Fonseca ajuda a entender esse padrão.
O Rennes de Haise usa o 3-5-2 como base, com os pistões Al-Tamari e Merlin sendo determinantes tanto na saída de bola como no fechamento defensivo. A linha de três com Brassier e Ait Boudlal é uma das mais sólidas do campeonato na segunda metade da temporada.
A principal janela para o Lyon explorar é clara: o Rennes acumula o maior número de infrações de impedimento da Ligue 1 nesta temporada, com Al-Tamari liderando esse dado individualmente. Bolas nas costas da defesa breton podem criar espaços reais para Yaremchuk e Endrick. Para o Rennes, a questão é se Lepaul e Embolo conseguem manter o mesmo nível ofensivo dos quatro últimos deslocamentos num Groupama com mais de 50 mil torcedores empurrando o time da casa.
Prognóstico de placar exato para Lyon x Rennes
- Os últimos quatro confrontos no Groupama entre os dois times tiveram gols dos dois lados
- Lepaul marcou em todos os quatro últimos jogos da Ligue 1
- O Lyon venceu 73% dos jogos em casa nesta temporada de L1
- O Rennes lidera o ranking de infrações de impedimento da L1 — vulnerabilidade nas costas da defesa
Resumo dos palpites do Lance para Lyon x Rennes
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,52 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,66 na Betsson
Palpite alternativo 2: Lyon vence – Odd 2,20 na Superbet
Palpite alternativo 3: Lepaul marca a qualquer momento – Odd 2,50 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Lyon 2 x 1 Rennes – Odd 8,00 na Betsson
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