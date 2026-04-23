Lyon x Auxerre – Palpites, análise e odds (25/04)

No sábado, 25 de abril, o Groupama Stadium recebe um dos confrontos mais decisivos do fim de semana francês: o Lyon enfrenta o Auxerre pela 31ª rodada da Ligue 1.

Dois times em situações completamente opostas. O OL chega animado após conquistar um dos melhores resultados da temporada, vencendo por 2 x 1 no Parc des Princes seis dias antes com grande atuação de Endrick. Já o Auxerre chega com 25 pontos e ainda mantém viva a esperança de escapar do rebaixamento direto. Os Bourguignons estão quatro pontos atrás do Nice a quatro rodadas do fim e precisarão de resultados excepcionais para alcançar os Aiglons.

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Análise da partida

Com 54 pontos após 30 rodadas, o Lyon ocupa a terceira posição na tabela, empatado na pontuação com o Lille, e a oito pontos do Lens, que segue na cola do PSG.

A vitória dos Gones no Parc des Princes no último domingo — com gols de Endrick logo ao sexto minuto e de Afonso Moreira aos 18 — provocou uma reviravolta na tabela: o Lyon saltou da sexta para a terceira posição, aproveitando os tropeços do Marseille (derrota para o Lorient) e do Monaco (empate com o Auxerre).

A vaga direta para a próxima Liga dos Campeões está passou a depender de si e Paulo Fonseca sabe que jogos em casa como o deste sábado não podem ser desperdiçados.

Do lado do Auxerre, o cenário é bem diferente: os comandados de Christophe Pélissier somam cinco vitórias, dez empates e 15 derrotas em 30 jogos — atualmente na zona de playoff do rebaixamento contra o terceiro da Ligue 2.

O time mostrou em Monaco que é capaz de criar chances e incomodar, com Kévin Danois e Lassine Sinayoko colocando o Monaco em dificuldades já no primeiro tempo, antes que o clube do Principado buscasse o empate em 2 x 2.

Porém, três empates seguidos na Ligue 1 não bastam para um time que precisa de vitórias: o Auxerre ganhou apenas uma vez fora de casa nesta temporada, e enfrentar o Groupama Stadium com esse histórico como visitante não promete facilidades.

Já o desempenho do Lyon em casa é bem mais tranquilizador: nos últimos oito jogos no Groupama, os Gones venceram seis, transformando o estádio em um verdadeiro ponto forte nesta corrida pelas vagas europeias no fim de temporada.

Outros palpites para Lyon x Auxerre

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Confrontos diretos

O histórico geral entre os dois clubes não deixa margem para dúvidas: em 31 confrontos entre todas as competições desde o retorno do Auxerre à elite do futebol francês, o Lyon domina com folga — 21 vitórias contra apenas três dos Bourguignons, com sete empates.

Nesta temporada, o confronto do primeiro turno, realizado em 23 de novembro de 2025 no Abbé-Deschamps, terminou em 0 x 0 — uma partida travada, em que nenhum dos dois times conseguiu balançar as redes, apesar da dominância estéril do Lyon no segundo tempo.

Na temporada anterior (2024-25), a visita ao Auxerre terminou muito melhor para os Gones: vitória por 3 x 1 em 13 de abril de 2025, com gols de Mikautadzé de pênalti, Cherki e Lacazette, enquanto Sinayoko descontou para os donos da casa no fim da partida.

Notícias de Lyon x Auxerre

Lyon

Paulo Fonseca precisa lidar com uma lista considerável de desfalques, embora as atuações recentes mostrem que o elenco tem recursos suficientes para contornar a situação.

Entre os lesionados, o técnico não conta com Corentin Tolisso (virilha), Ernest Nuamah (coxa e virilha), Pavel Sulc (indisponibilidade não especificada), Malick Fofana (tornozelo) e Rémi Himbert (tornozelo).

A tendência é que Paulo Fonseca monte uma equipe bastante parecida com a que fez o feito em Paris no último domingo, reintegrando Nicolas Tagliafico, que acabou de cumprir três partidas de suspensão. Uma das esperança do time é o atacante Endrick, destaque com um gol e uma assistência contra o PSG.

Provável escalação do Lyon (4-3-1-2): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhaté e Tagliafico; Mangala, Tessmann e Morton; Nartey; Endrick e Moreira. Técnico: Paulo Fonseca.

Auxerre

Pelo lado do Auxerre, o departamento médico também está cheio: Oussama El Azzouzi (isquiotibiais), Lasso Coulibaly (isquiotibiais), Tidiane Devernois (panturrilha) e Nathan Buayi-Kiala estão fora.

Kévin Danois (coxa), Donovan Léon (virilha), Fredrik Oppegård (tórax e tornozelo) e Romain Faivre (motivo não divulgado) atuaram em Monaco com problemas físicos e seguem como dúvida para sábado, embora a participação de todos pareça viável caso nada tenha se agravado.

Provável escalação do Auxerre (4-2-3-1): De Percin; Senaya, Diomandé, Bryan Okoh e Gideon Mensah; Danois e Elisha Owusu; Romain Faivre, Namaso e Oppegård; Lassine Sinayoko. Técnico: Christophe Pellisier.

Destaques individuais de Lyon x Auxerre

Jogador destaque · Lyon Endrick 4 Gols na Ligue 1 6 Assistências na Ligue 1 1.8 Dribles certos por jogo 7.1 Nota WhoScored Jogador destaque · Auxerre Lassine Sinayoko 8 Gols na Ligue 1 3 Assistências na Ligue 1 1.4 Dribles certos por jogo 6.8 Nota WhoScored

Os técnicos

Paulo Fonseca assumiu o comando do OL em janeiro de 2025 e, após uma transição difícil em que dividia as responsabilidades com seu assistente Jorge Maciel — que gerenciava os jogos da Ligue 1 durante a campanha europeia do outono —, o técnico português tomou o controle total da equipe a partir de dezembro de 2025.

Sua marca já é visível: o Lyon propõe um futebol direto, vertical, com pressão alta capaz de desorganizar equipes que não se sentem confortáveis com a bola. Os resultados aparecem neste momento, com duas vitórias consecutivas — incluindo a do Parc des Princes.

Do outro lado, Christophe Pélissier é um treinador discreto que construiu o sucesso do Auxerre desde a Ligue 2: levou o clube de volta à Ligue 1 e garantiu a permanência sem grandes dificuldades na primeira temporada de retorno, em 2024-25, com 12 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Seu ponto forte é a organização defensiva e a capacidade de fazer um grupo com valor de mercado modesto funcionar coletivamente: os dois gols marcados em Monaco mostram que a equipe ainda produz — mesmo que a regularidade não apareça.

Análise tática

Paulo Fonseca deve montar um 4-3-1-2, com Tessmann como volante para proteger o eixo diante da velocidade dos pontas do Auxerre, e Merah ou Karabec no papel de armador nas entrelinhas.

A fragilidade do Lyon nesse contexto é o meio-campo enfraquecido pelas lesões: sem Sulc e Tolisso, Paulo Fonseca terá menos opções para equilibrar as saídas de bola e proteger a zaga nas transições defensivas rápidas.

Pelo lado do Auxerre, Pélissier deve optar por um 4-2-3-1 compacto, com a dupla Danois-Owusu bloqueando o jogo nas entrelinhas e deixando os jogadores mais ofensivos trabalharem nos espaços.

O Auxerre vai operar pelas transições rápidas, exatamente como fez em Monaco: bloco baixo, aguardando o erro adversário para sair em velocidade com Sinayoko e Namaso, dois jogadores capazes de criar perigo nos espaços.

O problema para os Bourguignons é que o Lyon em casa defende bem, venceu seis dos últimos oito jogos e, em geral, não abre tantos espaços quanto o Monaco neste momento.

O desafio tático será, portanto, saber se o Lyon consegue esticar o Auxerre cedo o suficiente para encontrar espaços nas costas da linha defensiva, ou se os visitantes aguentam 60 minutos e tentam a sorte no contra-ataque.

Prognóstico de placar exato para Lyon x Auxerre

🎯 Palpite de Placar Lyon 2 x 1 Auxerre O Lyon deve aproveitar o bom momento coletivo e o histórico avassalador no Groupama Stadium para conquistar os três pontos e se manter na briga direta pela terceira posição da Ligue 1. O Auxerre chega com apenas uma vitória fora de casa na temporada e um elenco castigado por lesões, enquanto os Gones vêm de uma das melhores atuações do ano, com a vitória por 2 x 1 no Parc des Princes. O Lyon venceu seis dos últimos oito jogos em casa no Groupama Stadium, consolidando o estádio como principal trunfo na reta final da temporada.

Endrick e Afonso Moreira marcaram os dois gols em apenas 18 minutos no Parc des Princes e chegam em grande confiança para o duelo de sábado.

O Auxerre não vence fora de casa há praticamente toda a temporada — apenas um triunfo como visitante em 30 rodadas — e enfrenta o mandante mais em forma do momento.

Sinayoko segue como a principal ameaça do AJA nos espaços e pode capitalizar algum erro defensivo em contra-ataque, assim como fez em Monaco na rodada anterior.

Os dados históricos apontam mais de 2,5 gols nos últimos quatro confrontos entre os dois clubes no Groupama, o que sustenta a previsão de um placar movimentado.

Resumo do palpites do Lance para Lyon x Auxerre