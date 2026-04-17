Lorient x Olympique de Marseille – Palpites, análise e odds (18/04)

O Stade du Moustoir é o palco de um duelo de objetivos opostos neste sábado, pela 30ª rodada da Ligue 1. O Lorient, promovido nesta temporada após o título da Ligue 2, cumpriu plenamente sua missão, com a permanência praticamente garantida e uma posição confortável na tabela. Do outro lado, o Olympique de Marseille vive um período contrastante sob o comando do novo treinador Habib Beye, com a quarta colocação a defender na corrida pela Champions League.

Este jogo de volta promete ser bem diferente da pesada derrota sofrida pelos Merlus no primeiro turno (4 x 0 no Vélodrome, em setembro). De lá para cá, o Lorient mudou de patamar, impulsionado por uma sequência de nove jogos de invencibilidade no meio da temporada e por um coletivo que se afirmou ao longo das semanas. Já o OM ainda busca estabilidade após a troca de treinador e vem de duas derrotas em três partidas entre o fim de março e o início de abril. A vitória sobre o Metz (3 x 1) na semana passada devolveu confiança, mas a viagem à Bretanha está longe de ser tranquila.

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Análise da partida

O Lorient ocupa atualmente a 9ª colocação, com 38 pontos, marca notável para um recém-promovido. O clube bretão começou mal a temporada, com apenas nove pontos em 11 rodadas e posição na zona de rebaixamento, antes de virar a chave graças a duas vitórias consecutivas sobre Nice e Lyon, em dezembro.

Essa dinâmica deu início a uma impressionante sequência de nove jogos sem derrota, a mais longa do campeonato nesta temporada. Os Merlus dominaram o Monaco por 3 x 1 em casa, bateram o Lens por 2 x 1 e arrancaram empates valiosos contra Lille (1 x 1) e Nice (3 x 3).

Apesar da derrota por 2 x 0 para o Lyon na rodada passada, a permanência já está assegurada. O objetivo agora é claro: terminar na primeira metade da tabela, o que coroaria o trabalho de Olivier Pantaloni.

Do outro lado, o Marseille ocupa a quarta posição com 52 pontos depois da vitória por 3 x 1 sobre o Metz e segue plenamente envolvido na disputa por uma vaga na Champions League. A concorrência, no entanto, é intensa, com Lille e Rennes à espreita, e o Monaco também voltando forte para a corrida pela competição mais importante da Europa.

A chegada de Habib Beye, em 18 de fevereiro, em substituição a Roberto De Zerbi, trouxe nova dinâmica. Os resultados, contudo, seguem irregulares: vitória sobre o Auxerre (1 x 0), triunfo em Toulouse (1 x 0 fora de casa), seguidos pela derrota para o Lille (1 x 2) e nova queda contra o Monaco (2 x 1).

Em casa, o Lorient apresenta um retrospecto sólido, com vitórias marcantes sobre Rennes (4 x 0), Monaco (3 x 1) e Angers (2 x 0). Mesmo assim, a defesa permanece frágil, com 20 gols sofridos nesta temporada como mandante, deixando brechas para o adversário.

O Marseille mantém-se perigoso fora de casa graças a seu potencial ofensivo. Mason Greenwood (15 gols na Ligue 1) e Pierre-Emerick Aubameyang formam uma dupla capaz de punir qualquer erro. Em compensação, a defesa marselhesa se mostra mais vulnerável longe de seus domínios, com 20 gols sofridos como visitante na temporada.

Outros palpites para Lorient x Olympique de Marseille

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Confronto direto

O retrospecto pende claramente para o lado do Marseille. No total de jogos entre os dois clubes no Moustoir, o OM domina com dez vitórias contra apenas duas do Lorient. Os Merlus, aliás, não vencem o Marseille desde abril de 2015 (vitória por 5 x 3 no Vélodrome).

O jogo de ida desta temporada virou pesadelo para os bretões. Mason Greenwood abriu o placar de pênalti (aos 13 minutos), Benjamin Pavard ampliou (aos 20), Angel Gomes fez o terceiro (aos 33) e Nayef Aguerd selou o resultado nos acréscimos (90+3). Placar final: 4 x 0, sem chance de reação.

Na temporada anterior, em 2023-2024, os dois últimos confrontos pela Ligue 1 também sorriram aos marselheses. O Marseille venceu por 3 x 1 no Vélodrome e por 4 x 2 na Bretanha.

Esse contexto histórico pesa, é claro, mas o Lorient versão 2026 pouco se parece com as equipes que sofriam a lei marselhesa nos últimos anos. O Moustoir voltou a ser uma fortaleza, e a confiança acumulada nesta temporada pode mudar o roteiro.

Notícias de Lorient x Olympique de Marseille

Lorient

A enfermaria do Lorient apresenta seis desfalques confirmados para esta partida. O capitão Laurent Abergel (lesão muscular) e o atacante Mohamed Bamba estão fora, assim como os zagueiros Montassar Talbi e Isaak Touré.

Resta uma dúvida em torno de Talbi, que Pantaloni esperava recuperar após a ausência diante do Lyon. Seu eventual retorno representaria um reforço importante para a defesa central.

No setor ofensivo, a dupla Bamba Dieng – Pablo Pagis (oito gols cada um na Ligue 1) será especialmente observada. Dieng aporta potência, enquanto Pagis se firma como o principal articulador do jogo bretão.

Provável escalação do Lorient (3-4-2-1): Yvon Mvogo; Abdoulaye Faye, Nathaniel Adjei e Bamo Meite; Arsène Kouassi, Noah Cadiou, Arthur Avom e Théo Le Bris; Pablo Pagis, Jean-Victor Makengo; Bamba Dieng.

Olympique de Marseille

O OM viaja à Bretanha com vários desfalques, sobretudo na defesa. Facundo Medina está suspenso, enquanto Leonardo Balerdi (coxa), Geoffrey Kondogbia (coxa) e Nayef Aguerd (virilha e quadril) estão lesionados.

O setor defensivo, portanto, fica bastante desfalcado, obrigando Habib Beye a improvisar com o que tem em mãos, possivelmente reposicionando jogadores como Pavard ou Emerson, ou ainda dando um papel híbrido a Hojbjerg.

No ataque, em contrapartida, todas as opções estão disponíveis: Greenwood, Aubameyang, Gouiri e Igor Paixão estão à disposição. Este último, aliás, brilhou ao marcar na vitória sobre o Metz na semana passada.

Provável escalação do Marseille (3-4-2-1): Geronimo Rulli; Benjamin Pavard, Emerson Palmieri e Arthur Vermeeren; Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber e Igor Paixão; Amine Gouiri, Mason Greenwood; Pierre-Emerick Aubameyang.

Destaques individuais de Lorient x Olympique de Marseille

Jogador destaque · Lorient Bamba Dieng 8 Gols na Ligue 1 2025/26 14 Gols na temporada (todas as competições) 7,1 Nota média no FotMob 9 Camisa que veste no Lorient Jogador destaque · Marseille Mason Greenwood 15 Gols na Ligue 1 2025/26 25 Gols na temporada (todas as competições) 7,67 Nota média no FotMob 10 Camisa que veste no Marseille

Os técnicos

Olivier Pantaloni vive seus últimos meses no comando do Lorient. O técnico corso, de 59 anos, anunciou em 8 de abril sua saída ao fim da temporada, citando "falta de confiança" por parte da diretoria. O balanço, entretanto, segue muito positivo, com o título de campeão da Ligue 2 em 2025 e a permanência amplamente assegurada já no retorno à elite.

Acostumado a tirar o melhor de elencos limitados, em especial nas passagens pelo Ajaccio, Pantaloni aposta em um 3-4-2-1 perfeitamente trabalhado, baseado em rigor coletivo, transições rápidas e disciplina tática marcada. O anúncio da saída pode tanto galvanizar o grupo quanto criar alguma instabilidade interna.

No lado do Marseille, Habib Beye vive os primeiros meses no banco do OM. Nomeado em 18 de fevereiro para suceder a De Zerbi, o ex-capitão do clube (2003-2007) descobre o alto nível com uma missão delicada. Aos 48 anos, vinha dirigindo até então o Red Star (campeão do Championnat National em 2024) e, brevemente, o Rennes na Ligue 1.

A proposta se apoia em intensidade, exigência e vontade de dominar a posse de bola. Desde a chegada, o Marseille alterna momentos bons e nem tanto, com vitórias interessantes (Toulouse, Metz), mas também derrotas para Lille e Monaco que mostram que os automatismos ainda não estão totalmente em ordem.

Análise tática

O Lorient atua em um 3-4-2-1 bem estruturado. A defesa em três (Faye, Adjei e Meite) protege Mvogo, enquanto os alas Kouassi e Le Bris dão a animação pelos lados. No meio, a dupla Cadiou – Avom equilibra recomposição e construção.

Mais à frente, Pagis e Makengo apoiam Dieng com bastante mobilidade. Os Merlus são especialmente perigosos em transição: assim que recuperam a bola, a projeção vertical é rápida e direta.

O Marseille deve responder com um esquema parecido em 3-4-2-1, caro a Beye. Mas as muitas ausências na defesa complicam o quadro. Sem Medina, Balerdi, Aguerd e possivelmente Egan-Riley, o treinador marselhês precisará improvisar, com possíveis reposicionamentos como Vermeeren ou Emerson na zaga central.

Ofensivamente, contudo, o OM dispõe de argumentos sólidos. Greenwood se solta entre as linhas, Aubameyang ataca a profundidade, enquanto Paixão e Gouiri trazem dinamismo pelas pontas. Os espaços deixados pelos alas do Lorient podem ser um alvo privilegiado.

A principal fragilidade do Marseille está na zaga remontada. Os meias-atacantes do Lorient, com Pagis à frente, podem explorar a falta de entrosamento para criar desequilíbrios nas zonas intermediárias. As bolas paradas também representam uma oportunidade a não desprezar para o Lorient diante de uma defesa improvisada.

Prognóstico de placar exato para Lorient x Olympique de Marseille

🎯 Previsão de Placar Lorient 1 x 2 Marseille O Marseille viaja à Bretanha desfalcado na defesa, mas com motivação máxima na corrida pela Champions League e poder ofensivo suficiente para sair com a vitória. O Lorient deve marcar empurrado pelo Moustoir, mas dificilmente segura uma dupla Greenwood–Aubameyang em forma. Mason Greenwood lidera a artilharia da Ligue 1 com 15 gols em 29 jogos e já balançou as redes no jogo de ida, vencido pelo Marseille por 4 x 0.

O OM precisa pontuar para se manter na briga pelo G-4 e vem embalado pela vitória sobre o Metz por 3 x 1 na rodada passada.

O Lorient não vence o Marseille desde abril de 2015 e perdeu os três últimos confrontos diretos por placares dilatados.

A defesa marselhesa chega desfalcada de Medina (suspenso), Balerdi, Kondogbia e Aguerd (lesionados), o que reforça a aposta de que o Lorient marca em casa.

O Lorient marcou em oito dos seus dez últimos jogos, mas sofreu 20 gols como mandante nesta temporada, deixando espaço para o ataque mais produtivo do OM longe do Vélodrome.

Resumo do palpites do Lance para Lorient x Olympique de Marseille