Liverpool x PSG – Palpites, análise e odds (14/04)

O Liverpool recebe o PSG em Anfield nesta terça-feira, 14 de abril, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2025-2026. Derrotados por 2 x 0 no Parc des Princes, os comandados de Arne Slot precisam de uma façanha para sonhar com a classificação às semifinais.

Na ida, Désiré Doué abriu o placar logo aos 11 minutos com um chute desviado, antes de Kvaratskhelia selar o resultado aos 65 após jogada individual de altíssimo nível. O domínio parisiense foi absoluto: 74% de posse de bola, 18 finalizações contra três, seis no alvo contra nenhuma do Liverpool.

Mas Anfield continua sendo palco de viradas históricas. Os torcedores dos Reds não esqueceram o 4 x 0 aplicado no FC Barcelona em 2019 após derrota de 3 x 0 na ida, nem a recente virada sobre o Galatasaray nesta temporada (4 x 0 após revés de 1 x 0). Resta saber se este time, em fase difícil, ainda consegue fazer a mágica do seu estádio funcionar.

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Análise da partida

A temporada do Liverpool está bem distante do esperado para um campeão da Inglaterra. Na quinta posição da Premier League com 52 pontos em 32 jogos, os Reds acumulam uma distância considerável para o Arsenal. Com três derrotas nos últimos cinco compromissos em todas as competições, a confiança foi se deteriorando.

A goleada sofrida contra o Manchester City (4 x 0) pela FA Cup, seguida da derrota em Paris, fragilizou a posição de Slot. A vitória por 2 x 0 diante do Fulham no sábado, com gols de Rio Ngumoha e Mohamed Salah, interrompeu a espiral negativa, sem dissipar totalmente as dúvidas.

O contexto é ainda mais delicado porque diversos titulares vivem seus últimos meses no clube. A saída anunciada de Salah no fim da temporada, assim como a de Andy Robertson, marca um período de transição para o Liverpool, em busca de estabilidade.

Do lado oposto, o Paris Saint-Germain avança com segurança. Líderes da Ligue 1, os parisienses exibem uma regularidade impressionante e defendem o status de campeões da Europa. Com 33 vitórias em 51 partidas em todas as competições, a dinâmica é claramente positiva.

No ataque, Paris impressiona: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola (ausente) formam um setor ofensivo temível. O PSG, aliás, segue invicto em seus últimos seis jogos de Champions League contra clubes ingleses (cinco vitórias e um empate).

Em resumo, Paris chega com a confiança de atual campeão, enquanto o Liverpool luta pela sobrevivência europeia, sustentado pela esperança de fazer Anfield vibrar mais uma vez.

Outros palpites para Liverpool x PSG

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Confrontos diretos

Os dois clubes se enfrentaram sete vezes em competições europeias. O retrospecto é equilibrado: quatro vitórias para o PSG contra três do Liverpool, sem nenhum empate.

O primeiro confronto remonta à semifinal da Recopa Europeia de 1996-1997, quando o PSG venceu por 3 x 0 no Parc des Princes antes de resistir à reação do Liverpool (2 x 0) em Anfield. O PSG avançou pelo placar agregado de 3 x 2.

Na fase de grupos de 2018-2019, o Liverpool bateu o PSG por 3 x 2 em Anfield com um gol tardio de Roberto Firmino, antes de perder por 2 x 1 no jogo de volta em Paris. Na temporada passada, as duas equipes se reencontraram nas oitavas de final. O Liverpool venceu por 1 x 0 no Parc des Princes graças a Harvey Elliott, mas o PSG respondeu com 1 x 0 em Anfield e se classificou nos pênaltis, com uma atuação impecável de Donnarumma.

Com a vitória por 2 x 0 no jogo de ida, o PSG agora lidera o confronto direto por 4 x 3. Uma vantagem psicológica importante, sobretudo sabendo que Paris foi até o fim da competição na temporada passada, derrotando a Inter de Milão por 5 x 0 na final.

Notícias de Liverpool x PSG

Liverpool

A principal ausência do lado do Liverpool segue sendo a de Alisson Becker, ainda se recuperando de lesão nos isquiotibiais. Arne Slot confirmou que o goleiro brasileiro não estará disponível, cedendo mais uma vez a vaga a Giorgi Mamardashvili.

Outras baixas fragilizam o elenco: Conor Bradley (joelho) está fora até o fim da temporada, enquanto Wataru Endo (tornozelo) e Stefan Bajcetic (lesão recorrente) também são desfalques. Giovanni Leoni, vítima de ruptura do ligamento cruzado anterior, tampouco voltará a jogar nesta temporada.

A notícia positiva vem do retorno de Alexander Isak. O atacante sueco entrou em campo na quarta-feira em Paris para seus primeiros minutos desde a fratura na perna sofrida em dezembro e desta vez pode começar deve ser uma opção ofensiva valiosa saindo do banco.

Escalação provável do Liverpool (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz e Cody Gakpo (Rio Ngumoha); Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

PSG

Do lado do Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz segue indisponível desde a lesão no joelho sofrida em 20 de janeiro diante do Sporting CP. O meio-campista espanhol ainda não voltou aos treinos coletivos, e seu retorno não é iminente.

A principal dúvida envolve Bradley Barcola. Lesionado no tornozelo contra o Chelsea em meados de março, o ponta francês havia retomado os treinos antes do jogo de ida sem, no entanto, entrar em campo. Luis Enrique foi cauteloso quanto à sua condição física. Para esta segunda partida, Barcola pode integrar o grupo, com uma vaga no banco ou até a titularidade, caso as sensações sejam boas.

Quentin Ndjantou segue em tratamento e não estará disponível. Em contrapartida, Senny Mayulu retorna após uma lesão na panturrilha. Sua presença oferece uma opção a mais na rotação ofensiva da comissão técnica parisiense.

Escalação provável do PSG (4-3-3): Matvei Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Destaques individuais de Liverpool x PSG

Jogador destaque · Liverpool Florian Wirtz 1 Gol na Champions League 2025-2026 3 Assistências na Champions League 2025-2026 7.22 Nota média Sofascore na UCL 4 Gols na Premier League 2025-2026 Jogador destaque · PSG Khvicha Kvaratskhelia 8 Gols na Champions League 2025-2026 4 Assistências na Champions League 2025-2026 7.68 Nota média Sofascore na UCL 99 min Média de minutos por gol na UCL

Os técnicos

Arne Slot atravessa um momento delicado no comando dos Reds. Apesar de um início de temporada promissor, a dinâmica se deteriorou após o Natal: a lesão longa de Alexander Isak, o acúmulo de problemas físicos e resultados irregulares fragilizaram o grupo. Sua gestão, sobretudo em relação a Mohamed Salah, ilustra as tensões atuais. Na terça-feira, o desafio será tanto psicológico quanto tático.

Luis Enrique chega a este jogo de volta em posição ideal, sem, no entanto, cair na acomodação. Após o triunfo na ida, o técnico do Paris Saint-Germain deixou claras suas intenções: ir a Anfield para vencer. Habituado às grandes noites europeias com o FC Barcelona e a seleção espanhola, ele moldou um PSG mais equilibrado, menos dependente de individualidades do que na era Neymar-Mbappé, porém muito mais estruturado coletivamente.

Análise tática

No aspecto tático, Slot arriscou na ida ao abandonar seu 4-2-3-1 por um 3-4-1-2. O resultado: um Liverpool acuado, com apenas 26% de posse de bola e nenhuma chance real. Para a volta, a defesa com três zagueiros pode ser mantida, porém com os alas em papel muito mais ofensivo, especialmente Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. O objetivo será claro: pressionar alto e perturbar a saída de bola parisiense.

Mas é justamente aí que reside o desafio. O trio Vitinha – João Neves – Warren Zaire-Emery se destaca sob pressão e permite ao PSG controlar o ritmo, com uma média de 67% de posse de bola na Champions League nesta temporada.

Do lado parisiense, Enrique não deve alterar seu 4-3-3. A ideia será explorar os espaços deixados por um Liverpool obrigado a atacar. O duelo entre Khvicha Kvaratskhelia e Frimpong pelo lado esquerdo promete ser decisivo.

O cenário é claro: se o Liverpool sofrer o primeiro gol, a missão se torna quase impossível. Os ingleses precisam marcar cedo, sem se desequilibrar. Na atmosfera única de Anfield, os 20 primeiros minutos podem definir o destino desta eliminatória.

Prognóstico de placar exato para Liverpool x PSG

🎯 Previsão de Placar Liverpool 1 x 2 PSG O PSG chega a Anfield com a vantagem de 2 x 0 construída na ida e a confiança de quem defende o título da Champions League. Mesmo sob pressão dos Reds, a equipe de Luis Enrique tem qualidade para explorar os espaços e selar a classificação com uma vitória fora de casa. O Liverpool precisará se expor para reverter o déficit, abrindo espaços que o PSG saberá explorar nos contra-ataques, especialmente com Kvaratskhelia e Dembélé.

O PSG está invicto nos últimos seis jogos de Champions League contra clubes ingleses, com cinco vitórias e um empate, incluindo eliminações de Arsenal e Chelsea.

Kvaratskhelia marcou em quatro jogos eliminatórios consecutivos na competição e soma oito gols e quatro assistências na UCL esta temporada.

O Liverpool acumula três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições e perdeu diversos titulares por lesão, incluindo Alisson Becker e Conor Bradley. PSG se classifica por 4 x 1 no placar agregado e avança às semifinais da Champions League, onde Bayern de Munique ou Real Madrid o aguardará.

Resumo do palpites do Lance para Liverpool x PSG