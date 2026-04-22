Liverpool x Crystal Palace – Palpites, análise e odds (25/04)
Veja os palpites e informações de Liverpool x Crystal Palace pelo Campeonato Inglês
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Na manhã deste sábado, 25 de abril de 2026, o Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield pela 34ª rodada da Premier League. Os atuais campeões ingleses chegam pressionados na briga pela vaga na Champions League da próxima temporada e precisam reagir contra um adversário que virou pedra no sapato do time de Arne Slot ao longo da última temporada.
Os Reds ocupam o quinto lugar com 55 pontos, posição que hoje garante vaga na principal competição europeia. O Palace aparece em 13º, com 42 pontos, já fora da disputa por vaga continental via Premier League, mas vivo na Conference League, onde decide vaga na final contra o Shakhtar Donetsk na semana seguinte.
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Análise da partida
O momento do Liverpool é de alívio, mas também de muita desconfiança. A vitória por 2 x 1 sobre o Everton no clássico de Merseyside no dia 19 de abril, sacramentada por cabeçada de Virgil van Dijk aos 100 minutos do segundo tempo, interrompeu uma sequência ruim e devolveu os Reds à rota dos três pontos depois de eliminação dolorosa para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League.
Antes do triunfo no dérbi, o time havia perdido por 4 x 0 para o Manchester City na FA Cup e sido batido duas vezes pelo PSG no mata-mata europeu. O aproveitamento recente se resume a duas vitórias em cinco jogos, com sete gols marcados e nove sofridos.
Os números na Premier League explicam por que o clube ainda brigava pelo quinto lugar há duas semanas. Antes do dérbi, os Reds estavam apenas um ponto à frente do Chelsea, e a vitória sobre os Toffees, somada ao tropeço do rival londrino diante do Brighton, empurrou a chance de classificação para a Champions para cerca de 90%.
O Palace chega com a cabeça dividida, mas em excelente momento europeu. Os Eagles garantiram vaga na semifinal da Conference League após eliminar a Fiorentina por 4 x 2 no agregado, com vitória por 3 x 0 em casa e derrota por 2 x 1 em Florença, no dia 16 de abril.
Na Premier League, o empate sem gols contra o West Ham, no dia 20 de abril, manteve o time em 13º. O foco, porém, está claro: a semifinal contra o Shakhtar Donetsk ocorre quatro dias depois da visita a Anfield, o que deve pesar nas escolhas de Oliver Glasner.
Sem objetivos tangíveis na liga, o Palace tende a priorizar a recuperação física dos titulares e a preservar quem chega mais cansado. O histórico mostra que, mesmo com rodízio, a equipe de Glasner sabe incomodar grandes em temporadas decisivas.
Palpites para Liverpool x Crystal Palace
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Confrontos diretos
O retrospecto geral entre as equipes é favorável ao Liverpool, com 37 vitórias, 15 derrotas e 14 empates em 66 encontros oficiais. Mas o panorama recente é completamente diferente, e o Palace vive um momento raro de domínio sobre os Reds.
No primeiro turno desta Premier League, disputado em 27 de setembro de 2025 no Selhurst Park, os Eagles venceram por 2 x 1. Ismaila Sarr abriu o placar aos nove minutos, Federico Chiesa empatou aos 42 da etapa final, e Eddie Nketiah marcou o gol da vitória aos 97 minutos, rasgando a invencibilidade dos atuais campeões na competição.
Contando todos os torneios, o Palace está invicto há quatro jogos contra o Liverpool. Venceu a disputa de pênaltis por 3 x 2 na Community Shield, em agosto de 2025, venceu no Selhurst por 2 x 1 e goleou em Anfield por 3 x 0 na EFL Cup em outubro de 2025. O Liverpool não bate o rival londrino desde o 2 x 1 em Selhurst Park, em dezembro de 2024.
Sarr é o símbolo dessa pedra no caminho dos Reds. O senegalês acumula cinco gols em oito jogos de carreira contra o Liverpool, contando passagens por Watford e Palace, e balançou as redes nos três últimos duelos diretos.
Notícias de Liverpool e Crystal Palace
Liverpool: desfalques e dúvidas
A lista de baixas de Arne Slot seguiu crescendo. Alisson segue em recuperação de uma lesão no tendão e mira retorno apenas no duelo contra o Manchester United no dia 3 de maio. Giorgi Mamardashvili sofreu corte profundo no joelho no dérbi de Merseyside e ficará fora por duas a quatro semanas, o que abre caminho para a estreia de Freddie Woodman como titular em Anfield.
Na defesa, Conor Bradley (joelho) e Giovanni Leoni (ligamento cruzado) seguem fora até o fim da temporada. Joe Gomez, com lesão não especificada, foi vetado do dérbi e permanece como dúvida. Wataru Endo é outro desfalque de longo prazo, e Hugo Ekitike sofreu problema no tendão de Aquiles e não joga mais na temporada.
A boa notícia é que Alexander Isak voltou a ser opção, mesmo sem condições de ser exigido por 90 minutos. Florian Wirtz também gerencia carga, enquanto Mohamed Salah deve retomar a titularidade após começar no banco contra o Everton.
Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. Técnico: Arne Slot.
Crystal Palace: desfalques e dúvidas
A principal novidade é o retorno de Adam Wharton, peça central do meio-campo de Glasner. O inglês saiu com problema muscular contra a Fiorentina em 16 de abril, ficou de fora do empate com o West Ham, mas trabalhou durante a semana e deve estar à disposição em Anfield, segundo o próprio treinador.
Maxence Lacroix aparece como dúvida após pancada no joelho ainda no duelo em Florença. O francês sentiu o ligamento medial e pode ser poupado pensando na semifinal europeia. Chadi Riad e Cheick Doucoure seguem fora com lesões de longo prazo.
Na frente, Glasner terá Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr e Yeremy Pino à disposição. Eddie Nketiah, herói do primeiro turno, também deve compor o elenco. A grande incógnita é o volume de rodízio que o técnico austríaco promoverá pensando no Shakhtar.
Provável escalação do Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Guéhi, Canvot; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Mateta, Sarr. Técnico: Oliver Glasner.
Destaques individuais de Liverpool x Crystal Palace
Os técnicos
Arne Slot vive a pior sequência desde que assumiu o Liverpool. O holandês foi campeão inglês em sua primeira temporada, mas enfrenta pressão crescente diante de uma campanha irregular na liga, eliminação em todas as copas e colapso diante do PSG na Champions League.
O próprio treinador admitiu em entrevista recente que uma eventual classificação fora dos cinco primeiros colocaria sua continuidade em discussão. A gestão da carga de Isak, Wirtz e Ekitike durante a temporada virou alvo de crítica pública, e a estreia agora de Woodman, terceiro goleiro, expõe o cenário delicado.
Oliver Glasner, do outro lado, segue construindo um dos projetos mais consistentes do futebol inglês recente. O austríaco já tem FA Cup, Community Shield e agora semifinal europeia na bagagem, e repete o padrão de explodir no fim das temporadas, marca registrada do seu trabalho no Palace desde 2023/24.
Seu 3-4-3 dinâmico, com transições rápidas e pressão seletiva, transformou os Eagles em time incômodo para qualquer rival. A dúvida é saber quanto desse cardápio Glasner aplicará em Anfield com a semifinal da Conference League no horizonte.
Análise tática
O Liverpool deve aparecer em 4-2-3-1 com Szoboszlai ao lado de Gravenberch no meio-campo e Wirtz como meia armador. Salah pela direita, Gakpo pela esquerda e Isak como referência fecham o setor ofensivo, com a missão de levar o jogo ao campo do adversário desde os primeiros minutos.
O problema estrutural está no arco e na retaguarda. Com Woodman estreando como titular, Frimpong adaptado na direita e ausência de Bradley, a linha defensiva perde ritmo e segurança em jogadas diretas, justamente o cenário que o Palace explora melhor.
Glasner deve repetir o 3-4-3 que tanto bem tem feito aos Eagles. Muñoz avança pela direita, Mitchell pela esquerda, e o trio Pino, Mateta e Sarr ocupa os espaços entre linhas, pronto para transições. Wharton dita o ritmo no meio, com Hughes na proteção da defesa formada por Richards, Guéhi e Canvot.
O plano dos Eagles é claro: ceder posse, compactar bloco médio-baixo e explorar Sarr nas costas dos laterais dos Reds, exatamente como aconteceu no 2 x 1 do primeiro turno. Bolas paradas, terreno em que o Palace se dá bem, também tendem a ter peso.
O Liverpool, por sua vez, precisa atacar com linhas altas sem deixar espaço para a velocidade adversária. Wirtz pelo meio e o duelo físico de Isak contra a zaga de três pontas exigem bons triangulações entre os setores, sob pena de os Reds tropeçarem pela quinta vez seguida contra o mesmo rival.
Prognóstico de placar exato para Liverpool x Crystal Palace
- O Liverpool tem média de dois gols marcados como mandante na Premier League 2025/26
- Sarr balançou as redes em três jogos seguidos contra os Reds e marcou em todos os confrontos da temporada
- Todos os quatro confrontos recentes entre as equipes tiveram ao menos um gol do Palace
- O Palace joga a semifinal da Conference League quatro dias depois e deve poupar jogadores
Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Crystal Palace
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,72 na Betsson
Palpite alternativo: Liverpool vence e ambas marcam – Odd 2,90 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,58 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mohamed Salah marca a qualquer momento – Odd 2,10 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Liverpool 2 x 1 Crystal Palace – Odd 7,40 na Betsson
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