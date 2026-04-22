Liverpool x Crystal Palace – Palpites, análise e odds (25/04)

Na manhã deste sábado, 25 de abril de 2026, o Liverpool recebe o Crystal Palace em Anfield pela 34ª rodada da Premier League. Os atuais campeões ingleses chegam pressionados na briga pela vaga na Champions League da próxima temporada e precisam reagir contra um adversário que virou pedra no sapato do time de Arne Slot ao longo da última temporada.

Os Reds ocupam o quinto lugar com 55 pontos, posição que hoje garante vaga na principal competição europeia. O Palace aparece em 13º, com 42 pontos, já fora da disputa por vaga continental via Premier League, mas vivo na Conference League, onde decide vaga na final contra o Shakhtar Donetsk na semana seguinte.

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Análise da partida

O momento do Liverpool é de alívio, mas também de muita desconfiança. A vitória por 2 x 1 sobre o Everton no clássico de Merseyside no dia 19 de abril, sacramentada por cabeçada de Virgil van Dijk aos 100 minutos do segundo tempo, interrompeu uma sequência ruim e devolveu os Reds à rota dos três pontos depois de eliminação dolorosa para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League.

Antes do triunfo no dérbi, o time havia perdido por 4 x 0 para o Manchester City na FA Cup e sido batido duas vezes pelo PSG no mata-mata europeu. O aproveitamento recente se resume a duas vitórias em cinco jogos, com sete gols marcados e nove sofridos.

Os números na Premier League explicam por que o clube ainda brigava pelo quinto lugar há duas semanas. Antes do dérbi, os Reds estavam apenas um ponto à frente do Chelsea, e a vitória sobre os Toffees, somada ao tropeço do rival londrino diante do Brighton, empurrou a chance de classificação para a Champions para cerca de 90%.

O Palace chega com a cabeça dividida, mas em excelente momento europeu. Os Eagles garantiram vaga na semifinal da Conference League após eliminar a Fiorentina por 4 x 2 no agregado, com vitória por 3 x 0 em casa e derrota por 2 x 1 em Florença, no dia 16 de abril.

Na Premier League, o empate sem gols contra o West Ham, no dia 20 de abril, manteve o time em 13º. O foco, porém, está claro: a semifinal contra o Shakhtar Donetsk ocorre quatro dias depois da visita a Anfield, o que deve pesar nas escolhas de Oliver Glasner.

Sem objetivos tangíveis na liga, o Palace tende a priorizar a recuperação física dos titulares e a preservar quem chega mais cansado. O histórico mostra que, mesmo com rodízio, a equipe de Glasner sabe incomodar grandes em temporadas decisivas.

Palpites para Liverpool x Crystal Palace

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Confrontos diretos

O retrospecto geral entre as equipes é favorável ao Liverpool, com 37 vitórias, 15 derrotas e 14 empates em 66 encontros oficiais. Mas o panorama recente é completamente diferente, e o Palace vive um momento raro de domínio sobre os Reds.

No primeiro turno desta Premier League, disputado em 27 de setembro de 2025 no Selhurst Park, os Eagles venceram por 2 x 1. Ismaila Sarr abriu o placar aos nove minutos, Federico Chiesa empatou aos 42 da etapa final, e Eddie Nketiah marcou o gol da vitória aos 97 minutos, rasgando a invencibilidade dos atuais campeões na competição.

Contando todos os torneios, o Palace está invicto há quatro jogos contra o Liverpool. Venceu a disputa de pênaltis por 3 x 2 na Community Shield, em agosto de 2025, venceu no Selhurst por 2 x 1 e goleou em Anfield por 3 x 0 na EFL Cup em outubro de 2025. O Liverpool não bate o rival londrino desde o 2 x 1 em Selhurst Park, em dezembro de 2024.

Sarr é o símbolo dessa pedra no caminho dos Reds. O senegalês acumula cinco gols em oito jogos de carreira contra o Liverpool, contando passagens por Watford e Palace, e balançou as redes nos três últimos duelos diretos.

Notícias de Liverpool e Crystal Palace

Liverpool: desfalques e dúvidas

A lista de baixas de Arne Slot seguiu crescendo. Alisson segue em recuperação de uma lesão no tendão e mira retorno apenas no duelo contra o Manchester United no dia 3 de maio. Giorgi Mamardashvili sofreu corte profundo no joelho no dérbi de Merseyside e ficará fora por duas a quatro semanas, o que abre caminho para a estreia de Freddie Woodman como titular em Anfield.

Na defesa, Conor Bradley (joelho) e Giovanni Leoni (ligamento cruzado) seguem fora até o fim da temporada. Joe Gomez, com lesão não especificada, foi vetado do dérbi e permanece como dúvida. Wataru Endo é outro desfalque de longo prazo, e Hugo Ekitike sofreu problema no tendão de Aquiles e não joga mais na temporada.

A boa notícia é que Alexander Isak voltou a ser opção, mesmo sem condições de ser exigido por 90 minutos. Florian Wirtz também gerencia carga, enquanto Mohamed Salah deve retomar a titularidade após começar no banco contra o Everton.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak. Técnico: Arne Slot.

Crystal Palace: desfalques e dúvidas

A principal novidade é o retorno de Adam Wharton, peça central do meio-campo de Glasner. O inglês saiu com problema muscular contra a Fiorentina em 16 de abril, ficou de fora do empate com o West Ham, mas trabalhou durante a semana e deve estar à disposição em Anfield, segundo o próprio treinador.

Maxence Lacroix aparece como dúvida após pancada no joelho ainda no duelo em Florença. O francês sentiu o ligamento medial e pode ser poupado pensando na semifinal europeia. Chadi Riad e Cheick Doucoure seguem fora com lesões de longo prazo.

Na frente, Glasner terá Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr e Yeremy Pino à disposição. Eddie Nketiah, herói do primeiro turno, também deve compor o elenco. A grande incógnita é o volume de rodízio que o técnico austríaco promoverá pensando no Shakhtar.

Provável escalação do Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Guéhi, Canvot; Muñoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Mateta, Sarr. Técnico: Oliver Glasner.

Destaques individuais de Liverpool x Crystal Palace

Jogador destaque · Liverpool Mohamed Salah 7 Gols na Premier League 2025/26 6 Assistências no campeonato 250 Gols marcados pelo Liverpool na carreira 7,1 Nota média FotMob na Premier League Jogador destaque · Crystal Palace Ismaila Sarr 17 Gols no total na temporada 2025/26 7 Gols na fase europeia da Conference League 5 Gols em oito jogos de carreira contra o Liverpool Algoz Marcou em três duelos seguidos contra os Reds

Os técnicos

Arne Slot vive a pior sequência desde que assumiu o Liverpool. O holandês foi campeão inglês em sua primeira temporada, mas enfrenta pressão crescente diante de uma campanha irregular na liga, eliminação em todas as copas e colapso diante do PSG na Champions League.

O próprio treinador admitiu em entrevista recente que uma eventual classificação fora dos cinco primeiros colocaria sua continuidade em discussão. A gestão da carga de Isak, Wirtz e Ekitike durante a temporada virou alvo de crítica pública, e a estreia agora de Woodman, terceiro goleiro, expõe o cenário delicado.

Oliver Glasner, do outro lado, segue construindo um dos projetos mais consistentes do futebol inglês recente. O austríaco já tem FA Cup, Community Shield e agora semifinal europeia na bagagem, e repete o padrão de explodir no fim das temporadas, marca registrada do seu trabalho no Palace desde 2023/24.

Seu 3-4-3 dinâmico, com transições rápidas e pressão seletiva, transformou os Eagles em time incômodo para qualquer rival. A dúvida é saber quanto desse cardápio Glasner aplicará em Anfield com a semifinal da Conference League no horizonte.

Análise tática

O Liverpool deve aparecer em 4-2-3-1 com Szoboszlai ao lado de Gravenberch no meio-campo e Wirtz como meia armador. Salah pela direita, Gakpo pela esquerda e Isak como referência fecham o setor ofensivo, com a missão de levar o jogo ao campo do adversário desde os primeiros minutos.

O problema estrutural está no arco e na retaguarda. Com Woodman estreando como titular, Frimpong adaptado na direita e ausência de Bradley, a linha defensiva perde ritmo e segurança em jogadas diretas, justamente o cenário que o Palace explora melhor.

Glasner deve repetir o 3-4-3 que tanto bem tem feito aos Eagles. Muñoz avança pela direita, Mitchell pela esquerda, e o trio Pino, Mateta e Sarr ocupa os espaços entre linhas, pronto para transições. Wharton dita o ritmo no meio, com Hughes na proteção da defesa formada por Richards, Guéhi e Canvot.

O plano dos Eagles é claro: ceder posse, compactar bloco médio-baixo e explorar Sarr nas costas dos laterais dos Reds, exatamente como aconteceu no 2 x 1 do primeiro turno. Bolas paradas, terreno em que o Palace se dá bem, também tendem a ter peso.

O Liverpool, por sua vez, precisa atacar com linhas altas sem deixar espaço para a velocidade adversária. Wirtz pelo meio e o duelo físico de Isak contra a zaga de três pontas exigem bons triangulações entre os setores, sob pena de os Reds tropeçarem pela quinta vez seguida contra o mesmo rival.

Prognóstico de placar exato para Liverpool x Crystal Palace

🎯 Palpite do Lance! Liverpool 2 x 1 Crystal Palace O Liverpool precisa pontuar em casa para manter a vantagem pelo quinto lugar e não pode repetir os erros do primeiro turno. O Palace chega com pensamento dividido entre Anfield e a semifinal da Conference League contra o Shakhtar na quinta-feira, o que deve reduzir o grau de pressão do time de Glasner. O Liverpool tem média de dois gols marcados como mandante na Premier League 2025/26

gols marcados como mandante na Premier League 2025/26 Sarr balançou as redes em três jogos seguidos contra os Reds e marcou em todos os confrontos da temporada

jogos seguidos contra os Reds e marcou em todos os confrontos da temporada Todos os quatro confrontos recentes entre as equipes tiveram ao menos um gol do Palace

os quatro confrontos recentes entre as equipes tiveram ao menos um gol do Palace O Palace joga a semifinal da Conference League quatro dias depois e deve poupar jogadores

Resumo dos palpites do Lance para Liverpool x Crystal Palace