LDU x Mirassol – Palpites, análise e odds (14/04)

O Estádio Rodrigo Paz Delgado, a lendária Casa Blanca, será palco de um confronto inédito nesta terça-feira, 14 de abril, quando LDU e Mirassol se enfrentarem pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores de 2026. A 2.850 metros de altitude, em Quito, o time equatoriano busca consolidar sua força como mandante diante de um adversário que faz a primeira viagem internacional de toda a sua história.

Ambas as equipes chegam embaladas por vitórias na estreia. A LDU superou o Always Ready por 1 a 0 na altitude ainda mais severa de El Alto, na Bolívia, enquanto o Mirassol venceu o Lanús pelo mesmo placar no Maião, encerrando um jejum de mais de dois meses sem vitórias. Com três pontos cada, os dois dividem a liderança do grupo ao lado de uma campanha idêntica.

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Análise da partida

A LDU vive uma temporada de altos e baixos na LigaPro. Com dez pontos em oito rodadas da primeira fase, o time de Quito ocupa a décima colocação no campeonato equatoriano, fruto de três vitórias, um empate e três derrotas. Os reveses contra Barcelona (0 a 2 em casa), Macará (0 a 2 em casa) e Delfín (1 a 0 fora) expuseram fragilidades defensivas que preocupam.

No entanto, o desempenho como mandante conta outra história. Nos últimos dez jogos disputados na Casa Blanca em todas as competições, a LDU venceu sete, empatou um e perdeu apenas dois. A combinação entre a altitude e a tradição continental do clube transforma o estádio em um ambiente hostil para qualquer visitante.

Na Libertadores, a vitória sobre o Always Ready na Bolívia mostrou resiliência. Gabriel Villamil marcou o gol da vitória nos acréscimos, confirmando a capacidade da equipe de Tiago Nunes de competir em condições adversas. A LDU, vale lembrar, conquistou a Copa Sul-Americana em 2024 ao bater o Fortaleza na decisão, e tem no DNA o hábito de competir em alto nível continental.

O Mirassol, por sua vez, vive um contraste emocional brutal entre Libertadores e Brasileirão. Na estreia continental, o Leão do Interior escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua história ao derrotar o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, por 1 a 0. João Victor marcou de cabeça após escanteio de Reinaldo, encerrando uma sequência de 11 jogos sem vencer.

No Brasileirão, porém, o cenário é desolador. O Mirassol ocupa a lanterna da Série A com apenas seis pontos em 11 rodadas. São seis derrotas consecutivas na liga, nove jogos seguidos sem vencer no campeonato e uma defesa que sofreu gols em 12 partidas consecutivas. O centroavante Tiquinho Soares, contratado como grande reforço, ainda não marcou com a camisa do clube.

A viagem a Quito representa um desafio logístico e físico enorme. O elenco embarcou no domingo (12) em voo fretado de São José do Rio Preto, com escala em Cuiabá para imigração, chegando à capital equatoriana no fim da tarde. O objetivo é se ambientar à altitude treinando na véspera no CT do Independiente del Valle.

Outros palpites para LDU x Mirassol

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro entre LDU e Mirassol na história do futebol. Não há qualquer registro de confronto direto entre os clubes em competições oficiais ou amistosos.

O Mirassol, aliás, faz apenas a segunda partida internacional de sua trajetória. A primeira foi justamente a vitória sobre o Lanús, na semana passada, em Mirassol. Agora, o desafio muda completamente de patamar: jogar na altitude de Quito, contra um adversário com quatro títulos continentais (incluindo a Libertadores de 2008).

A LDU, por outro lado, tem vasto histórico contra times brasileiros em sua casa. A Casa Blanca já foi palco de eliminações dolorosas para gigantes como Flamengo, São Paulo e Grêmio ao longo das décadas. Poucos clubes do Brasil conseguem sair de Quito com resultado positivo.

Notícias de LDU x Mirassol

LDU

A principal novidade é o possível retorno de Michael Estrada ao time titular. O atacante da seleção equatoriana desfalcou a equipe em quatro jogos da LigaPro por causa de uma lesão na virilha, mas viajou para a Bolívia, entrou no segundo tempo contra o Always Ready e participou do lance do gol decisivo. Sua presença desde o início reforçaria significativamente o poder ofensivo.

O zagueiro Ricardo Adé, que sofreu lesão muscular no bíceps femoral na derrota para o Barcelona no início de abril, segue em recuperação e é dúvida para o confronto. Sua ausência é sentida, pois trata-se do melhor defensor do elenco. O goleiro Gonzalo Valle, destaque da vitória na Bolívia com defesas importantes, está confirmado e chega em boa fase.

Tiago Nunes deve manter a base que venceu na altitude boliviana, com ajustes pontuais para explorar o fator casa. Deyverson tende a ser a referência ofensiva, com Janner Corozo e Alexander Alvarado (ou Rodney Redes) pelos lados.

Escalação provável da LDU (4-3-3): Gonzalo Valle; José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia e Leonel Quiñónez; Fernando Cornejo, Kevin Minda e Gabriel Villamil; Janner Corozo, Deyverson e Alexander Alvarado. Técnico: Tiago Nunes.

Mirassol

O técnico Rafael Guanaes foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na rodada 11 do Brasileirão, após protestos veementes contra a arbitragem de Paulo César Zanovelli. O meia Eduardo também foi expulso no mesmo episódio. Porém, as suspensões valem apenas para o campeonato nacional, o que garante a presença de ambos em Quito.

O Mirassol não conta com desfalques confirmados para a partida, mas o desgaste físico é uma preocupação real. A equipe disputou três jogos em seis dias (Lanús na quarta, Bahia no sábado e agora LDU na terça), e o impacto da altitude de 2.850 metros pode ser devastador para um elenco que já acumula sinais de cansaço.

Walter segue como titular absoluto no gol, enquanto João Victor, herói da vitória sobre o Lanús, permanece como referência no sistema defensivo.

Escalação provável do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura e José Aldo; Alesson, Eduardo e Negueba; Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de LDU x Mirassol

Jogador destaque · LDU Deyverson Atacante · Brasil · Experiência decisiva em Libertadores 7.2 Nota média FotMob (LigaPro) 1 Gol na LigaPro 2026 1 Assistência na LigaPro 16 Camisa que veste na LDU Jogador destaque · Mirassol João Victor Zagueiro · Brasil · Autor do gol histórico vs. Lanús 1 Gol na Libertadores 2026 10 Jogos no Brasileirão 2026 1 Jogo na Libertadores 3 Camisa que veste no Mirassol

Os técnicos

Tiago Nunes comanda a LDU desde junho de 2025 e acumula 28 vitórias, nove empates e 17 derrotas em 54 jogos oficiais pelo clube. O treinador brasileiro, que passou por Athletico-PR, Corinthians, Grêmio e Ceará, dotou a equipe de um jogo mais dinâmico e organizado, com ênfase na pressão alta e na saída limpia desde o setor defensivo. As recentes derrotas na LigaPro, porém, evidenciaram fragilidades que ele ainda tenta corrigir. Após o revés para o Barcelona em casa, o próprio Nunes assumiu publicamente a responsabilidade pelos resultados irregulares.

Rafael Guanaes está no comando do Mirassol desde o meio de 2025, quando sucedeu Mozart Santos. Conduziu o clube à histórica quarta colocação no Brasileirão do ano passado, resultado que garantiu a vaga inédita na Libertadores. No entanto, a temporada de 2026 tem sido de enorme dificuldade, com o time amargando a lanterna da Série A. Guanaes aposta em um sistema reativo, com compactação defensiva e transições rápidas, mas não tem conseguido encontrar regularidade nem dentro nem fora de casa.

Análise tática

A LDU deve manter seu 4-3-3 habitual. O trio de meio-campo formado por Fernando Cornejo, Kevin Minda e Gabriel Villamil será fundamental para controlar o ritmo da partida e explorar os espaços que a altitude tende a criar. Nas pontas, Janner Corozo e Alexander Alvarado (ou Rodney Redes) oferecem velocidade e profundidade, enquanto Deyverson opera como pivô central.

O ponto forte da LDU em casa está na pressão alta no primeiro tempo, quando a altitude ainda não afetou significativamente o adversário. O clube costuma impor intensidade logo nos minutos iniciais, buscando abrir o placar cedo para depois administrar o jogo quando o visitante começa a sentir os efeitos físicos.

O Mirassol, por sua vez, deve adotar o 4-2-3-1 com postura cautelosa. A dupla de volantes (Neto Moura e José Aldo) terá a missão de proteger a zaga e reduzir os espaços no corredor central. A ideia será absorver a pressão inicial da LDU e buscar contra-ataques, especialmente explorando a velocidade de Negueba e Alesson pelos flancos.

A principal vulnerabilidade do Mirassol está na fragilidade defensiva: são gols sofridos em 12 jogos consecutivos. Em altitude, essa deficiência pode ser amplificada pela dificuldade de reposicionamento rápido em um ar mais rarefeito. Bolas longas e jogadas de velocidade tendem a castigar o visitante conforme o jogo avança.

Para o Leão do Interior, a chave passa por manter a compactação defensiva pelo maior tempo possível e ser eficiente nas poucas chances que terá. A experiência contra o Lanús mostrou que o Mirassol pode ser competitivo quando joga com organização e intensidade emocional, mas sustentar esse nível por 90 minutos a 2.850 metros é outra história.

Prognóstico de placar exato para LDU x Mirassol

🎯 Previsão de Placar LDU 1 x 0 Mirassol O fator casa, aliado à altitude de 2.850 metros, é decisivo para a LDU nesta Libertadores. Com sete vitórias nos últimos dez jogos como mandante e um elenco habituado a decisões continentais, a equipe de Tiago Nunes tem tudo para impor seu ritmo e construir um resultado confortável diante de um visitante fragilizado. A LDU venceu sete dos últimos dez jogos como mandante em todas as competições, com 30 gols marcados em 15 partidas em casa nas últimas 30 rodadas.

O Mirassol sofreu gols em 13 dos últimos 14 jogos, com oito derrotas no recorte.

A altitude de Quito historicamente castiga visitantes brasileiros, especialmente estreantes na Libertadores como o Mirassol.

As últimas seis partidas da LDU terminaram com menos de 2,5 gols totais.

Resumo dos palpites do Lance para LDU x Mirassol