Jacuipense x Palmeiras – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Placar do 1.º jogo: Palmeiras 3 x 0 Jacuipense Previsão de placar: Jacuipense 0 x 2 Palmeiras – Odd 5,50 na Betsson Palpite principal: Menos de 2,5 gols – Odd 1,97 na Betsson Aposta de valor: Gol em ambos os tempos – Odd 1,72 na Betsson Destaque ofensivo: Ramón Sosa – 10 gols pelo Palmeiras, dois no jogo de ida – Para Marcar – Odd 2,40 na Br4Bet

O Jacuipense recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Estádio do Café, em Londrina, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O time baiano precisa reverter a derrota por 3 x 0 sofrida no Allianz Parque, quando Ramón Sosa marcou duas vezes e Felipe Anderson fechou o placar. Para avançar diretamente, o Leão do Sisal terá de vencer por quatro gols de diferença.

Único representante da Série D ainda vivo na competição, o Jacuipense tenta uma missão improvável diante de um Palmeiras que lidera o Brasileirão e também ocupa a primeira colocação do Grupo F da Libertadores. Apesar da enorme diferença técnica, a campanha histórica já garantiu ao clube baiano R$ 4,85 milhões em premiações nesta edição da Copa do Brasil.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Palmeiras chega a Londrina com a classificação muito bem encaminhada após a vitória por 3 x 0 no Allianz Parque. A vantagem construída na ida permite a Abel Ferreira administrar o elenco em meio ao calendário apertado de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Verdão atravessa grande fase e soma 15 jogos de invencibilidade em todas as competições.

A campanha no Brasileirão reforça o favoritismo palmeirense. O time lidera a Série A com 10 partidas consecutivas sem derrota e perdeu apenas uma vez nas últimas 16 rodadas, justamente para o Vasco, no Rio de Janeiro. Os empates recentes contra Santos e Remo, ambos por 1 x 1, reduziram a vantagem na liderança, mas não diminuíram a consistência apresentada pela equipe ao longo da temporada.

Na Libertadores, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo F ao vencer o Sporting Cristal por 2 x 0 em Lima, com gols de Flaco López e Ramón Sosa. O triunfo também consolidou o clube como o brasileiro com mais vitórias como visitante na história da competição, empatado com o Boca Juniors, ambos com 60. Mesmo fora de casa, o elenco segue mantendo alto nível competitivo.

O Jacuipense vive realidade completamente diferente, mas chega motivado após duas vitórias consecutivas na Série D. O Leão do Sisal bateu o CSE por 2 x 1 no último domingo, com dois gols de Thiaguinho, depois de já ter vencido o Atlético de Alagoinhas por 1 x 0 na rodada anterior. Antes disso, porém, havia sido eliminado da Copa do Nordeste sem conquistar uma vitória sequer.

A campanha na Copa do Brasil já representa um marco histórico para o clube baiano. O Jacuipense eliminou Ceilândia e Santa Catarina nas fases iniciais e depois superou o Novorizontino nos pênaltis, após empate sem gols em Pituaçu. A classificação para a quinta fase colocou o Leão do Sisal entre os 32 melhores do país pela primeira vez.

Apesar da trajetória histórica, a diferença técnica entre as equipes ficou evidente no primeiro confronto. O Palmeiras controlou mais de 70% da posse de bola, abriu o placar logo aos nove minutos com Ramón Sosa e ainda teve um gol anulado pelo VAR antes de ampliar a vantagem. A expulsão de JP Talisca ainda no primeiro tempo dificultou qualquer reação do Jacuipense, que resistiu graças às defesas do goleiro Marcelo, destaque da equipe na eliminatória.

Outros palpites para Jacuipense x Palmeiras

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O confronto de ida, disputado no Allianz Parque em 23 de abril, marcou o primeiro encontro oficial da história entre Jacuipense e Palmeiras. Antes desta quinta fase da Copa do Brasil, os clubes jamais haviam se enfrentado em qualquer competição, reflexo da diferença entre suas trajetórias. Enquanto o Palmeiras acumula quatro títulos da Copa do Brasil e 12 do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense tem como principais conquistas o título da segunda divisão baiana de 1989 e participações na Série C entre 2020 e 2021.

O retrospecto palmeirense contra equipes baianas na Copa do Brasil também reforça o favoritismo. Em 11 confrontos diante de clubes do estado, o Verdão soma sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Como mandante, o aproveitamento sobe para 80%, com quatro triunfos em cinco partidas. Ao longo da história da competição, o Palmeiras disputou 95 jogos até esta edição, acumulando 69 classificações e 26 eliminações.

Notícias de Jacuipense x Palmeiras

Jacuipense

O Jacuipense terá um desfalque importante na defesa. O zagueiro JP Talisca, expulso no jogo de ida, está suspenso e não atua nesta quarta-feira. David Santana e Vicente Reis entram pendurados após receberem cartão amarelo em São Paulo.

O goleiro Marcelo segue como uma das referências do Leão do Sisal. No clube há nove anos, ele voltou a se destacar na primeira partida ao evitar um placar ainda mais elástico no Allianz Parque. No setor ofensivo, Thiaguinho chega em boa fase após marcar três gols nos dois últimos jogos da Série D e aparece como a principal esperança do Jacuipense para tentar encerrar sua campanha de forma competitiva.

Provável escalação do Jacuipense (5-3-2): Marcelo; David Santana, Railon, Weverton, Jhones e Ruan Nascimento; Gabriel Pereira, Thiago e Vinícius Amaral; Thiaguinho e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Palmeiras

O Palmeiras chega para o jogo de volta com baixas importantes no elenco. Andreas Pereira, líder de assistências do Brasileirão com nove passes decisivos, sofreu uma joelhada nas costas no empate contra o Remo e deve desfalcar a equipe em Londrina. Piquerez segue em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, enquanto Vitor Roque, lesionado justamente no jogo de ida, e Arthur, com edema na coxa direita, também estão fora.

A principal novidade é o retorno de Paulinho, que voltou a atuar contra o Remo após longo período afastado por cirurgia na tíbia. Abel Ferreira, suspenso no Brasileirão pelo STJD, poderá comandar normalmente a equipe na Copa do Brasil. Com a vantagem construída no Allianz Parque, a tendência é de ampla rotação no elenco, com nomes como Marcelo Lomba, Luighi, Benedetti e Emiliano Martínez ganhando espaço, enquanto titulares devem ser preservados.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; Mauricio, Felipe Anderson e Ramón Sosa; Luighi (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

Destaques individuais de Jacuipense x Palmeiras

Jogador destaque · Jacuipense Thiaguinho 3 Gols nos dois últimos jogos pela Série D, decisivo na reação do time 2 Gols na vitória por 2 x 1 sobre o CSE, três dias antes do Palmeiras 5-3-2 Formação titular desde o retorno ao elenco após empréstimo ao ABC-RN 1 Gol contra o Atlético-BA que encerrou jejum de sete jogos sem vencer Jogador destaque · Palmeiras Ramón Sosa 10 Gols pelo Palmeiras em todas as competições, incluindo o empate com o Remo 2 Gols de pênalti sobre o Jacuipense no jogo de ida no Allianz Parque 59 Jogos pelo Palmeiras, isolado na quinta posição entre os paraguaios na história do clube 30 Partidas em 2026, titular indispensável para Abel Ferreira

Os Técnicos

Abel Ferreira comanda o Palmeiras desde novembro de 2020 e já conquistou 10 títulos pelo clube, entre eles duas Libertadores, quatro Campeonatos Paulistas e uma Copa do Brasil. Em 2026, o treinador português segue mantendo o padrão competitivo da equipe mesmo com constantes rotações no elenco. O Verdão continua agressivo sem a bola, forte nas transições e capaz de alternar posse de bola com ataques verticais quando encontra espaços.

O principal mérito do trabalho de Abel nesta temporada tem sido justamente a adaptação aos diferentes cenários de jogo. Mesmo diante de adversários fechados, o Palmeiras mantém intensidade e volume ofensivo por longos períodos, característica que explica a sequência de 15 partidas sem derrota em todas as competições.

Do outro lado, Rodrigo Ribeiro vive o momento mais importante da história do Jacuipense. Aos 40 anos, o treinador foi eleito o melhor técnico do Campeonato Baiano de 2026 após conduzir o clube a uma campanha histórica. No comando do Leão do Sisal há seis temporadas, construiu uma equipe organizada, competitiva e capaz de enfrentar clubes de divisões superiores.

Com limitações financeiras e de elenco, Rodrigo apostou em compactação defensiva e identidade coletiva para transformar o Jacuipense em uma das surpresas da temporada. O clube chegou às semifinais do Campeonato Baiano, caiu nos pênaltis para o Vitória e ainda colocou cinco jogadores na seleção da competição estadual.

Análise Tática

Rodrigo Ribeiro deve manter o esquema com três zagueiros utilizado no jogo de ida, mas a necessidade de reverter a desvantagem exige postura mais agressiva do Jacuipense. Sem JP Talisca, expulso na primeira partida, o treinador busca equilíbrio entre aumentar a presença ofensiva e evitar espaços para os contra-ataques do Palmeiras. A tendência é de alas mais avançados, tentando criar volume principalmente em cruzamentos para a área.

No Allianz Parque, o Jacuipense teve apenas 28% de posse de bola e criou poucas oportunidades reais contra Carlos Miguel. Thiaguinho e Pedro Henrique seguem como principais armas ofensivas, apostando em bolas longas e transições rápidas. O desafio será superar uma defesa experiente formada por nomes acostumados a jogos de alto nível, como Murilo e Bruno Fuchs.

Do lado palmeirense, Abel Ferreira deve utilizar um 4-2-3-1 com formação alternativa, mas sem abrir mão do controle da posse e da intensidade ofensiva. Ramón Sosa aparece como o principal desafogo pelo lado esquerdo, enquanto Felipe Anderson tende a atuar mais centralizado, assumindo parte da responsabilidade criativa na ausência de Andreas Pereira.

Outro ponto forte do Palmeiras segue sendo a bola parada. Quase 40% dos gols da equipe na temporada nasceram em cobranças de escanteio ou faltas laterais, fundamento que já causou problemas ao Jacuipense no jogo de ida. A força aérea de Bruno Fuchs e Murilo representa uma ameaça constante contra um sistema defensivo que mostrou vulnerabilidade nesse tipo de lance.

Prognóstico de placar exato para Jacuipense x Palmeiras

🎯 Previsão de Placar Jacuipense 0 x 2 Palmeiras O Palmeiras chega a Londrina sem necessidade de acelerar o jogo. A vantagem de 3 x 0 construída no Allianz Parque transforma a classificação em cenário muito confortável para Abel Ferreira, que deve utilizar a partida para dar minutagem a jogadores como Luighi, Benedetti e Emiliano Martínez. Ainda assim, mesmo com equipe mista, o Verdão mantém ampla superioridade técnica em relação ao Jacuipense. O time baiano precisa de uma remontada histórica para avançar, algo raríssimo diante de um líder da Série A. Nenhuma equipe da Série D conseguiu reverter desvantagem semelhante contra um adversário desse nível na história recente da Copa do Brasil. A tendência é de um Palmeiras controlando o ritmo da partida e construindo uma vitória sem grande pressão ofensiva, em um jogo de poucos gols. O Palmeiras está invicto há 15 partidas em todas as competições, maior sequência ativa entre os clubes da Série A

em todas as competições, maior sequência ativa entre os clubes da Série A O Jacuipense foi eliminado da Copa do Nordeste sem vitórias (quatro derrotas e um empate), indicando fragilidade contra adversários de nível superior

(quatro derrotas e um empate), indicando fragilidade contra adversários de nível superior Abel Ferreira deve promover rodízio amplo , com ao menos seis mudanças em relação ao time que empatou com o Remo na última rodada do Brasileirão

, com ao menos seis mudanças em relação ao time que empatou com o Remo na última rodada do Brasileirão JP Talisca, expulso no jogo de ida, é desfalque certo na defesa do Leão do Sisal

Resumo dos palpites do Lance para Jacuipense x Palmeiras