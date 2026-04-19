Internazionale x Como – Palpites, análise e odds (21/04)

Internazionale e Como voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, em Milão, pelo jogo de volta da semifinal da Coppa Italia 2025/26. A partida de ida, disputada em 3 de março no Stadio Giuseppe Sinigaglia, terminou empatada em 0 a 0, deixando a decisão totalmente em aberto. Quem avançar encara Atalanta ou Lazio na final, marcada para o Stadio Olimpico, em Roma, no dia 13 de maio.

A Inter chega embalada pela campanha dominante na Serie A, com ampla vantagem sobre o Napoli a poucas rodadas do fim, e mira uma rara dobradinha nacional. Já o Como, comandado por Cesc Fàbregas, vive momento de oscilação após duas derrotas consecutivas, embora carregue o peso histórico de disputar sua primeira semifinal de Coppa Italia em quatro décadas. Os prognósticos para o duelo passam pela ausência de Lautaro Martínez, pela fase recente do visitante e pelo retrospecto favorável dos nerazzurri.

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Análise da partida

Os números evidenciam momentos distintos. A Inter soma três vitórias consecutivas na Serie A e está invicta há cinco rodadas desde a derrota para o Milan, em março. Nesse período, venceu a Roma por 5 a 2, virou um jogo eletrizante contra o próprio Como por 4 a 3 e superou o Cagliari por 3 a 0, com gols de Marcus Thuram, Nicolò Barella e Piotr Zieliński.

O cenário ficou ainda mais favorável após a derrota do Napoli para a Lazio, ampliando a vantagem na liderança. Sob o comando de Cristian Chivu, a equipe reagiu após um início irregular de temporada e já garantiu vaga na próxima Champions League, mantendo vivo o objetivo de conquistar o Scudetto e a Coppa Italia, algo que não acontece desde 2006 na histórica tríplice coroa de 2010 com José Mourinho.

Do outro lado, o Como chega pressionado após perder para o Sassuolo por 2 a 1, resultado que marcou a segunda derrota seguida e colocou a equipe em risco na tabela. Ainda assim, os números sustentam competitividade: o time tem a melhor defesa da Serie A, com apenas 26 gols sofridos, e um dos ataques mais eficientes, com 57 gols, atrás apenas da Inter.

A lógica do mata-mata é direta: em caso de novo empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis, já que a regra do gol fora não é mais aplicada. Jogando em casa, a Inter carrega o peso da tradição: soma 19 semifinais de Coppa Italia nos últimos 30 anos, recorde da competição, e já conquistou o torneio nove vezes, a mais recente em 2023.

Outros palpites para Internazionale x Como

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Confrontos diretos

Raramente um confronto apresenta um retrospecto tão favorável a um dos lados. Desde o retorno do Como à Serie A, em 2024, a equipe enfrentou a Internazionale cinco vezes, com quatro vitórias dos nerazzurri e apenas o empate por 0 a 0 no jogo de ida da Coppa Italia. Além disso, o Como sequer conseguiu sair na frente do placar nesses confrontos.

Na atual temporada, os times já se encontraram três vezes. Em dezembro de 2025, a Internazionale venceu por 4 a 0 no San Siro pela Serie A. Depois, houve o empate sem gols no Sinigaglia pela ida da semifinal da Coppa Italia. Mais recentemente, em abril, os nerazzurri triunfaram por 4 a 3 fora de casa, de virada após estarem perdendo por 2 a 0 no intervalo, com dois gols de Marcus Thuram e dois de Denzel Dumfries. No total, são 10 gols marcados e apenas três sofridos pela equipe de Milão nesses três jogos.

Em um recorte histórico mais amplo, a superioridade é ainda mais evidente. O Como não vence a Internazionale em competições oficiais desde dezembro de 1985, quando fez 1 a 0 no Sinigaglia pela Serie A. Desde então, foram 14 partidas sem vitória, com apenas dois empates. Pela Coppa Italia, o domínio também é total: em nove confrontos, os Lariani nunca venceram, com seis triunfos da Internazionale e três igualdades.

Notícias de Internazionale x Como

Internazionale

A principal baixa da Internazionale é Lautaro Martínez. O capitão voltou a sentir o músculo sóleo da perna esquerda e está fora do confronto. A expectativa do departamento médico é tê-lo disponível apenas para o duelo contra o Torino. Ange-Yoan Bonny também segue em tratamento e deve continuar como desfalque.

Alessandro Bastoni é dúvida. O zagueiro convive com dores no tornozelo desde o clássico contra o Milan e foi preservado na última rodada. A comissão técnica prioriza sua recuperação completa, e a presença diante do Como ainda não está confirmada. Em contrapartida, Yann Aurel Bisseck voltou a treinar com o grupo e deve ser opção.

Sem Lautaro, Francesco Pio Esposito ganhou espaço no ataque e forma dupla com Marcus Thuram, que vive grande fase, com gols nos três últimos jogos e 11 na Serie A. Caso Bastoni não atue, a linha defensiva deve contar com Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Carlos Augusto, com Matteo Darmian e Federico Dimarco pelos lados. No meio, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu e Henrikh Mkhitaryan formam a base.

Escalação provável da Inter (3-5-2): Josep Martínez; Manuel Akanji, Francesco Acerbi e Carlos Augusto; Matteo Darmian, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Francesco Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Como

No Como, o único desfalque certo de longo prazo é Jayden Addai. Jacobo Ramón e Jesús Rodríguez retornaram recentemente, e o técnico Cesc Fàbregas poupou titulares no último compromisso, o que deve garantir uma equipe mais descansada. Nico Paz vive excelente momento, com 12 gols e seis assistências na liga.

No ataque, Álvaro Morata e Anastasios Douvikas disputam vaga como referência, embora Fàbregas frequentemente utilize Paz como falso nove em jogos maiores. Pelos lados, Martín Baturina e Assane Diao devem atuar, enquanto Lucas Da Cunha e Máximo Perrone compõem o meio-campo.

Escalação provável do Como (4-2-3-1): Jean Butez; Mërgim Vojvoda, Marc Kempf, Jacobo Ramón e Álex Valle; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martín Baturina; Tasos Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

Destaques individuais de Internazionale x Como

Jogador destaque · Inter Marcus Thuram 11 Gols na Serie A 2025/26 — referência ofensiva sem Lautaro 4 Gols nos três últimos jogos — fase decisiva na reta final 2 Gols contra o Como em 12 de abril, na virada por 4 x 3 0,76 Participações em gol por partida na Serie A Jogador destaque · Como Nico Paz 12 Gols na Serie A 2025/26 — líder da equipe no campeonato 6 Assistências na Serie A — principal criador da equipe 8,8 Nota Sofascore na última visita ao San Siro, em 12 de abril 7,67 Média FotMob na temporada — eleito melhor sub-23 em 2024/25

Os Técnicos

Cristian Chivu assumiu a Internazionale em julho de 2025, após a saída de Simone Inzaghi na sequência da derrota na final da Champions League. O romeno recebeu a missão de reconstruir a confiança do elenco após um início conturbado de temporada, e conseguiu: a equipe está próxima de conquistar o Scudetto, enquanto a diretoria já planeja sua renovação em longo prazo, com valorização salarial e maior influência na montagem do elenco.

Cesc Fàbregas, por sua vez, tornou-se um dos técnicos mais comentados da Europa. Aos 38 anos, o ex-jogador de Arsenal, Barcelona e Chelsea transformou o Como em candidato a vagas europeias apenas dois anos após o retorno à Serie A. Seu trabalho já desperta interesse de grandes clubes, incluindo o próprio Arsenal, que o observa como possível sucessor de Mikel Arteta. Na temporada, Fàbregas eliminou o Napoli nos pênaltis pela Coppa Italia e venceu a Juventus duas vezes por 2 a 0. Contra a Internazionale, porém, ainda não venceu como treinador: são cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

Análise Tática

O Como entra em campo com uma das propostas mais bem definidas da Serie A. No 4-2-3-1 de Cesc Fàbregas, a equipe atua com linhas altas, pressão no campo ofensivo e foco em transformar posse em oportunidades. Os números sustentam o modelo: é um dos melhores ataques em gols esperados e uma das defesas mais eficientes em gols sofridos. Nico Paz funciona como organizador com liberdade para recuar e articular, enquanto Assane Diao e Martín Baturina garantem amplitude pelos lados.

A Internazionale de Cristian Chivu mantém o 3-5-2, mas com ajustes em relação ao modelo anterior. O time trabalha menos com bolas longas e busca maior agressividade na intermediária ofensiva. Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu dividem a construção, Federico Dimarco dá profundidade pela esquerda e Matteo Darmian atua de forma mais conservadora pelo lado direito. Sem Lautaro Martínez, o plano passa por Francesco Pio Esposito como referência de apoio e Marcus Thuram explorando os espaços nas costas da defesa.

O confronto tático mais interessante está no duelo entre a pressão alta do Como e a capacidade de progressão vertical da Inter, especialmente com Çalhanoglu. Se o time visitante conseguir encaixar a pressão, a Internazionale deve buscar passes entre linhas para acionar Thuram, que pode combinar com Pio Esposito e Henrikh Mkhitaryan. Por outro lado, o Como pode explorar o setor defensivo em que Carlos Augusto atua improvisado, utilizando a mobilidade de Diao, a criatividade de Paz e as infiltrações de Nahuel Vojvoda.

O principal risco para Fàbregas está no próprio estilo de jogo. Enfrentar a Internazionale com linhas altas contra atacantes velozes como Thuram costuma ser perigoso. Isso ficou evidente no último encontro, quando o Como teve maior posse e volume ofensivo, mas acabou derrotado por falhas nas transições defensivas. Para equilibrar o confronto, a equipe visitante precisará dosar melhor a exposição e encontrar um ponto de ajuste entre agressividade e segurança defensiva.

Prognóstico de placar exato para Internazionale x Como

🎯 Previsão de Placar Internazionale 2 x 1 Como A Internazionale atua em casa, com o apoio da torcida, e precisa vencer para evitar a prorrogação. Mesmo sem Lautaro Martínez, além das ausências de Ange-Yoan Bonny e da dúvida envolvendo Alessandro Bastoni, a equipe de Cristian Chivu tem elenco suficiente para controlar o confronto. Marcus Thuram vive grande fase, enquanto Francesco Pio Esposito vem se firmando como opção consistente no ataque. O Como chega pressionado por duas derrotas consecutivas e carrega um retrospecto desfavorável, sem vencer a Internazionale desde 1985 em jogos oficiais. A proposta agressiva de Cesc Fàbregas costuma gerar volume ofensivo, mas também expõe a equipe defensivamente — algo evidente no 4 a 3 do último encontro, quando criou bastante, mas sofreu com transições rápidas do adversário. Diante desse cenário, a tendência é de um jogo com oportunidades para ambos os lados. No entanto, a maior eficiência ofensiva e a consistência coletiva da Internazionale devem fazer a diferença, indicando uma vitória no tempo normal e a classificação sem necessidade de prorrogação. Desde o retorno do Como à Serie A, em 2024, a Inter acumula quatro vitórias e um empate em cinco confrontos, sem derrotas

e um empate em cinco confrontos, sem derrotas Marcus Thuram marcou nos três últimos jogos e fez dois gols na última partida contra o Como

jogos e fez dois gols na última partida contra o Como O Como vem de duas derrotas consecutivas pela primeira vez desde dezembro e jamais venceu a Inter em 14 duelos oficiais desde 1985

pela primeira vez desde dezembro e jamais venceu a Inter em desde 1985 A Inter chegou a 19 semifinais da Coppa Italia nos últimos 30 anos, maior número do torneio, e venceu a competição nove vezes

da Coppa Italia nos últimos 30 anos, maior número do torneio, e venceu a competição nove vezes Nos últimos cinco Inter x Como, a média é de cerca de 3,2 gols por jogo, e o Como balançou a rede em três dos últimos quatro encontros

Resumo dos palpites do Lance para Internazionale x Como