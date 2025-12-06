Corinthians x Juventude – Palpites, análise e odds

O Lance! preparou os principais palpites para Corinthians x Juventude, que acontece neste domingo, 7 de dezembro. O confronto na Neo Química Arena será válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola em Itaquera às 16h (horário de Brasília). Enquanto o Timão chega com a cabeça na Copa do Brasil, o Jaconero já está rebaixado para a Série B. Assim, veja também os principais mercados de odds e as prováveis escalações.

Palpite do Lance! para Corinthians x Juventude (07/12/2025) - Intervalo/Final: Corinthians/Corinthians (2,40 na Betsson)

Com o Juventude já rebaixado, o Corinthians tem uma leve tendência para conseguir um bom resultado ao lado da Fiel Torcida. O principal objetivo do time é buscar uma melhor colocação no final da tabela. Além disso, vencer em casa aumenta a confiança do grupo antes da semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu quatro dos últimos seis primeiros tempos disputados na Neo Química Arena.

Desses duelos, três terminaram com vitória dos mandantes no placar final. O Juventude vive um final de campeonato ruim, tanto em resultados quanto em desempenho. Cinco das últimas sete partidas longe do Alfredo Jaconi foram derrotas do Papo. Assim, o mercado se torna uma boa alternativa a favor dos corintianos.

O Juventude é o time com mais derrotas em primeiros tempos neste Brasileirão, com 18

O Corinthians marcou nove vezes nos 45 minutos iniciais em partidas como mandante

vezes nos 45 minutos iniciais em partidas como mandante A equipe gaúcha é a terceira com mais finalizações sofridas na competição

Outros mercados para Corinthians x Juventude

Ambas as equipes marcam - não (1,78 na Betsson) Menos de 5,5 cartões (1,70 na Br4Bet) Mais de 1,5 gols do Corinthians (1,73 na Superbet)

Sem pretensões, o Juventude deve encarar dificuldades mesmo contra o sistema defensivo reserva do Corinthians. O Timão não sofreu gol em três dos últimos seis jogos como mandante. No total, seja em casa ou fora, seis das dez partidas recentes foram com apenas uma equipe marcando. Esse é o mesmo recorte do mercado nos últimos compromissos do Juventude. Outro palpite que coincide com o contexto do jogo é de menos 5,5 cartões distribuídos.

Isso porque com pouco objetivo em jogo a tendência é para um encontro menos físico por parte dos dois times. Por fim, o Corinthians é favorito a marcar duas vezes. O time repetiu esse feito em quatro das seis vezes recentes que atuou na Neo Química. Já o Juventude sofreu mais de 1,5 tentos em cinco dos últimos oito duelos. O sistema defensivo do Papo é o segundo pior da competição, com 68 gols sofridos.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians chega à última rodada com poucas pretensões em disputa. O time não tem mais chances de garantir classificação à próxima Libertadores pelo Brasileirão. A equipe vem de derrota para o Fortaleza na última rodada do torneio nacional. No Castelão, foi derrotado por 2 a 1, com o jovem André Luiz marcando o único gol do Timão no encontro.

O Alvinegro começa a olhar para a semifinal da Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Dorival Júnior deve mandar a campo uma escalação mista, preservando seus principais jogadores. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay são desfalques certos no encontro. Os dois primeiros estão no departamento médico, enquanto o último segue em transição física.

Provável formação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Cacá), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; André Luiz, Maycon e Breno Bidon; Dieguinho, Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Juventude - Momento e escalação

O Juventude vai se despedir da elite do Brasileirão neste domingo (7). Já rebaixado, o Papo faz seu último compromisso na divisão antes de iniciar o planejamento para 2026. Na última partida em casa, o time perdeu para o Santos por 3 a 0. Esse compromisso marca algumas despedidas da equipe. A principal delas será a saída do técnico Thiago Carpini, que anunciou a não renovação do seu contrato.

Alémd dele, o meia Jádson também não permanecerá no elenco gaúcho na próxima temporada. O zagueiro Marcos Paulo será baixa no último jogo do time no ano. Ele recebeu o terceiro amarelo contra o Peixe e não fica à disposição.

Provável escalação do Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Wilker; Igor Formiga, Caíque, Jádson, Mandaca, e Alan Ruschel; Nenê e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Confronto direto e estatísticas de Corinthians e Juventude

O histórico recente entre Corinthians e Juventude é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

11/08/2025 - Juventude 2 x 1 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

11/09/2024 - Corinthians 3 x 1 Juventude - (Copa do Brasil)

29/08/2024 - Juventude 2 x 1 Corinthians - (Copa do Brasil)

04/08/2024 - Corinthians 1 x 1 Juventude - (Campeonato Brasileiro)

17/04/2024 - Juventude 2 x 0 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Juventude

O Corinthians marcou na defesa Jaconera nos últimos quatro confrontos diretos

confrontos diretos Ambos lados marcaram em quatro das cinco partidas recentes entre as equipes

das partidas recentes entre as equipes O Timão venceu três dos últimos cinco jogos feitos no Brasileirão na Neo Química Arena

dos últimos jogos feitos no Brasileirão na Neo Química Arena O Papo é o segundo com mais derrotas na competição em partidas como visitante

com mais derrotas na competição em partidas como visitante A equipe gaúcha abriu o placar em quatro dos cinco confrontos diretos recentes

Comparação de Odds para Corinthians x Juventude

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de escanteios.

Casa Mais de 9,5 escanteios Menos de 9,5 escanteios Betsson 1,65 2,05 Br4Bet 1,66 2,00 Superbet 1,72 2,05

Resumo dos palpites do Lance! para Corinthians x Juventude

Intervalo/Final: Corinthians/Corinthians (2,40 na Betsson) Ambas as equipes marcam - não (1,78 na Betsson) Menos de 5,5 cartões (1,70 na Br4Bet) Mais de 1,5 gols do Corinthians (1,73 na Superbet)

