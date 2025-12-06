Fluminense x Bahia – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Fluminense x Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, pela última rodada da competição.
Palpite do Lance para Fluminense x Bahia (08/12)
Fluminense x Bahia - Resultado: Fluminense vence (1,98) - Betsson
O Fluminense chega à rodada final com desempenho sólido e sequência de seis jogos sem derrotas, marcada por quatro vitórias e dois empates. A equipe ganhou consistência defensiva, reduziu os momentos de desorganização e passou a controlar melhor o ritmo dos jogos, principalmente no Maracanã. A necessidade do Bahia em pontuar tende a abrir espaços, algo que favorece um Flu mais confortável em acelerar transições e explorar movimentações curtas entre linhas.
O Bahia encara um cenário de pressão, mas mantém capacidade de competir em jogos grandes. Apesar das oscilações recentes, o time costuma produzir bem ofensivamente e força duelos intensos por meio da marcação alta. A combinação do bom momento do Fluminense e da urgência baiana cria um ambiente favorável para um confronto dinâmico, com ações ofensivas constantes e boas chances de ambos criarem oportunidades claras.
- Fluminense chega com seis jogos de invencibilidade, somando quatro vitórias nesse período
- Bahia marcou gols em cinco dos últimos sete jogos da equipe
- O Flu marcou mais de 1,5 gol em quatro dos seis jogos recentes
Outros palpites para Fluminense x Bahia
- Ambas as equipes marcam: sim (1,85 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fluminense (1,55 na Betsson)
- Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)
Os cenários recentes de Fluminense e Bahia ajudam a sustentar apostas voltadas para intensidade e presença ofensiva. O Flu vive sequência consistente, marcou primeiro em quatro dos últimos cinco jogos e costuma impor ritmo forte no Maracanã, o que reforça o palpite para Fluminense marca o primeiro gol. A tendência de pressão alta e construção paciente também aumenta as chances de um jogo aberto, com espaço para finalizações das duas equipes, combinação que torna viável o ambas equipes marcam.
O contexto disciplinar aponta para mais um duelo quente. Fluminense e Bahia vêm registrando linhas altas de cartões de forma recorrente, ambos passaram de 4,5 cartões na ampla maioria de seus jogos recentes, o que respalda o mais de 5,5 cartões. Com duas equipes pressionadas por objetivos distintos na rodada final, a probabilidade de um jogo tenso e faltoso cresce, reforçando o valor das três aposta.
Análise e Forma dos Times
Fluminense - Momento e escalação
O Fluminense chega à última rodada ainda vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Com 61 pontos e uma sequência sólida de seis jogos sem derrota, a equipe combina confiança e estabilidade no modelo de Zubeldía. Em casa, o time tem mantido boa intensidade e controle de meio-campo, algo que tende a pesar no Maracanã. O treinador terá um retorno relevante que reforça o sistema, especialmente na construção ofensiva, mas também perde uma peça suspensa, cuja ausência deve ser suprida sem grandes alterações estruturais.
O duelo contra o Bahia exige atenção às transições defensivas, ponto em que o Flu ainda oscila quando pressiona alto e deixa espaço entre as linhas. Por outro lado, o time costuma iniciar bem os jogos, algo reforçado pela estatística de ter marcado primeiro em quatro dos últimos cinco compromissos. Com a classificação direta ainda em disputa, a equipe tende a assumir o protagonismo com posse, circulação rápida e uso forte dos corredores, mas precisa controlar melhor a recomposição para evitar exposição a contra-ataques.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo; Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
Bahia - Momento e escalação
Do outro lado, o Bahia chega ao Rio embalado pelo triunfo sobre o Sport e ainda com chances reais de terminar no G-5. O time de Rogério Ceni depende apenas de si e exibe força na transição, pressão coordenada na saída rival e boa agressividade entrelinhas, embora ainda oscile defensivamente quando precisa se expor.
A equipe não tem baixas críticas e mantém sua espinha dorsal à disposição para o jogo que vale vaga direta na fase de grupos. O cenário aponta para um confronto acelerado, com dois clubes pressionados e motivados pela possibilidade de fechar o campeonato na zona de classificação direta.
Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Confronto direto e estatísticas de Fluminense x Bahia
O histórico recente entre Fluminense e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Fluminense x Bahia
- 10/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Bahia (Copa do Brasil)
- 28/08/2025 – Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)
- 09/08/2025 – Bahia 3 x 3 Fluminense (Campeonato Brasileiro)
- 04/08/2024 – Fluminense 1 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)
- 16/04/2024 – Bahia 2 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Fluminense x Bahia
- Fluminense teve seis jogos seguidos sem derrota na temporada
- Bahia: chega embalado com três partidas consecutivas sem perder
- Fluminense: linha de +4,5 cartões batendo em seis dos últimos oito jogos do time
- Bahia teve +4,5 cartões confirmando em sete das últimas oito partidas da equipe
- Bahia registrou mais de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis jogos do time na temporada
Comparação de Odds para Fluminense x Bahia
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil.
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
2,08
1,75
Betano
2,10
1,80
Br4
2,15
1,80
Superbet
2,05
1,75
Bet365
2,00
1,80
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Bahia
- Resultado: Fluminense vence (1,98 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,85 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fluminense (1,55 na Betsson)
- Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias