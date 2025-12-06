Fluminense x Bahia – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Fluminense x Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, pela última rodada da competição.

Palpite do Lance para Fluminense x Bahia (08/12)

Fluminense x Bahia - Resultado: Fluminense vence (1,98) - Betsson

O Fluminense chega à rodada final com desempenho sólido e sequência de seis jogos sem derrotas, marcada por quatro vitórias e dois empates. A equipe ganhou consistência defensiva, reduziu os momentos de desorganização e passou a controlar melhor o ritmo dos jogos, principalmente no Maracanã. A necessidade do Bahia em pontuar tende a abrir espaços, algo que favorece um Flu mais confortável em acelerar transições e explorar movimentações curtas entre linhas.

O Bahia encara um cenário de pressão, mas mantém capacidade de competir em jogos grandes. Apesar das oscilações recentes, o time costuma produzir bem ofensivamente e força duelos intensos por meio da marcação alta. A combinação do bom momento do Fluminense e da urgência baiana cria um ambiente favorável para um confronto dinâmico, com ações ofensivas constantes e boas chances de ambos criarem oportunidades claras.

Fluminense chega com seis jogos de invencibilidade, somando quatro vitórias nesse período Bahia marcou gols em cinco dos últimos sete jogos da equipe O Flu marcou mais de 1,5 gol em quatro dos seis jogos recentes

Outros palpites para Fluminense x Bahia

Ambas as equipes marcam: sim (1,85 na Betsson) Marcar primeiro gol: Fluminense (1,55 na Betsson) Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)

Os cenários recentes de Fluminense e Bahia ajudam a sustentar apostas voltadas para intensidade e presença ofensiva. O Flu vive sequência consistente, marcou primeiro em quatro dos últimos cinco jogos e costuma impor ritmo forte no Maracanã, o que reforça o palpite para Fluminense marca o primeiro gol. A tendência de pressão alta e construção paciente também aumenta as chances de um jogo aberto, com espaço para finalizações das duas equipes, combinação que torna viável o ambas equipes marcam.

O contexto disciplinar aponta para mais um duelo quente. Fluminense e Bahia vêm registrando linhas altas de cartões de forma recorrente, ambos passaram de 4,5 cartões na ampla maioria de seus jogos recentes, o que respalda o mais de 5,5 cartões. Com duas equipes pressionadas por objetivos distintos na rodada final, a probabilidade de um jogo tenso e faltoso cresce, reforçando o valor das três aposta.

Análise e Forma dos Times

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense chega à última rodada ainda vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Com 61 pontos e uma sequência sólida de seis jogos sem derrota, a equipe combina confiança e estabilidade no modelo de Zubeldía. Em casa, o time tem mantido boa intensidade e controle de meio-campo, algo que tende a pesar no Maracanã. O treinador terá um retorno relevante que reforça o sistema, especialmente na construção ofensiva, mas também perde uma peça suspensa, cuja ausência deve ser suprida sem grandes alterações estruturais.

O duelo contra o Bahia exige atenção às transições defensivas, ponto em que o Flu ainda oscila quando pressiona alto e deixa espaço entre as linhas. Por outro lado, o time costuma iniciar bem os jogos, algo reforçado pela estatística de ter marcado primeiro em quatro dos últimos cinco compromissos. Com a classificação direta ainda em disputa, a equipe tende a assumir o protagonismo com posse, circulação rápida e uso forte dos corredores, mas precisa controlar melhor a recomposição para evitar exposição a contra-ataques.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo; Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Bahia - Momento e escalação

Do outro lado, o Bahia chega ao Rio embalado pelo triunfo sobre o Sport e ainda com chances reais de terminar no G-5. O time de Rogério Ceni depende apenas de si e exibe força na transição, pressão coordenada na saída rival e boa agressividade entrelinhas, embora ainda oscile defensivamente quando precisa se expor.

A equipe não tem baixas críticas e mantém sua espinha dorsal à disposição para o jogo que vale vaga direta na fase de grupos. O cenário aponta para um confronto acelerado, com dois clubes pressionados e motivados pela possibilidade de fechar o campeonato na zona de classificação direta.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Confronto direto e estatísticas de Fluminense x Bahia

O histórico recente entre Fluminense e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Fluminense x Bahia

10/09/2025 – Fluminense 2 x 0 Bahia (Copa do Brasil)

28/08/2025 – Bahia 1 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)

09/08/2025 – Bahia 3 x 3 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

04/08/2024 – Fluminense 1 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro)

16/04/2024 – Bahia 2 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Fluminense x Bahia

Fluminense teve seis jogos seguidos sem derrota na temporada

jogos seguidos sem derrota na temporada Bahia: chega embalado com três partidas consecutivas sem perder

partidas consecutivas sem perder Fluminense: linha de +4,5 cartões batendo em seis dos últimos oito jogos do time

dos últimos jogos do time Bahia teve +4,5 cartões confirmando em sete das últimas oito partidas da equipe

das últimas partidas da equipe Bahia registrou mais de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis jogos do time na temporada

Comparação de Odds para Fluminense x Bahia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,08 1,75 Betano 2,10 1,80 Br4 2,15 1,80 Superbet 2,05 1,75 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Bahia