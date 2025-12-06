Atlético-MG x Vasco – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Atlético-MG x Vasco, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece neste domingo, 07 de dezembro, às 16h00 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte - MG, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Atlético-MG x Vasco (07/12)

Pablo Vegetti marcar a qualquer momento (3,30 na Betano)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Gol do Pirata é a nossa aposta para a partida. Pablo Vegetti, ídolo da torcida vascaína, mesmo vivendo algumas partidas abaixo do esperado recentemente, segue sendo a principal referência ofensiva do Vasco. Seus gols, característicos de um centroavante clássico, continuam alimentando a esperança da torcida cruzmaltina. No campeonato, Vegetti finaliza em média 2,0 vezes por jogo, convertendo 20% dessas finalizações em gols — números que reforçam ainda mais o nosso palpite.

Na temporada, Vegetti marcou 26 gols em 60 partidas disputadas, sendo o artilheiro da temporada No Campeonato Brasileiro, são 14 gols marcados Jogando pelo Vasco desde 2023, já são 59 gols marcados até o momento

Outros palpites para Atlético-MG x Vasco

Menos de 2,5 gols (1,87 na Betsson) Atlético-MG marcar o primeiro gol (1,53 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (2,32 na Betsson)

As partidas mais recentes do Atlético-MG, assim como o histórico do confronto entre as equipes, indicam uma tendência de menos de 2,5 gols para o duelo. Dos últimos cinco jogos do Galo, quatro terminaram com dois gols ou menos. No confronto direto, a marca também se repete: em cinco dos seis encontros mais recentes, o placar ficou abaixo dessa linha.

No recorte atual, a defesa vascaína apresenta dificuldades em proteger a sua meta. O time sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos, cenário que reforça nossos palpites.

Além disso, por se tratar da última rodada do campeonato — frequentemente marcada por um clima mais leve e de despedida — a expectativa é de uma partida com menos faltas e um número reduzido de cartões. O histórico recente confirma essa tendência: em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes, tivemos menos de 4,5 cartões distribuídos.

Análise e Forma dos Times

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG ainda possui uma chance mínima de rebaixamento, mas a ampla vantagem no saldo de gols em relação ao Vitória torna esse cenário pouco provável. Dessa forma, o Galo chega para a partida mais focado em confirmar uma vaga na Sul-Americana do que em qualquer risco real de queda.

Jorge Sampaoli pode promover algumas mudanças pontuais na equipe que perdeu para o Palmeiras na última rodada. No entanto, o treinador não terá à disposição Lyanco e Júnior Santos, ambos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Gustavo Scarpa (Cuello), Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.

Vasco - Momento e escalação

O Vasco chega a Belo Horizonte para encerrar sua participação no Brasileirão sem risco de rebaixamento e ainda com chances de garantir vaga em uma competição intercontinental. No entanto, o foco principal da equipe já está voltado para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na próxima semana.

Fernando Diniz deve poupar a maior parte de seus titulares. Carlos Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do confronto. Lesionado, Lucas Piton também desfalca a equipe, assim como Jair, que permanece no departamento médico.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Tchê Tchê, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho e Matheus França; David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Confronto direto e estatísticas de Atlético-MG x Vasco

O histórico recente entre Atlético-MG e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Atlético-MG x Vasco

10/08/2025 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

04/12/2024 - Vasco 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

19/10/2024 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG - Copa do Brasil

02/10/2024 - Atlético-MG 2 x 1 Vasco - Copa do Brasil

21/07/2024 - Atlético -MG 2 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro

Estatísticas e curiosidades de Atlético-MG x Vasco

Em todas as competições foram disputados 82 jogos entre as duas equipes, com 30 vitórias do Atlético Mineiro, 21 empates e 31 triunfos do Vasco Jorge Sampaoli enfrentou Fernando Diniz em sete ocasiões, registrando três vitórias, três empates e uma derrota Em seus domínios, o Atlético Mineiro tem vantagem nos duelos contra o Vasco: 22 vitórias em 38 jogos. O Vasco tem dez vitórias Pablo Vegetti é o artilheiro da temporada 2025 no Brasil com 26 gols, ao lado de Kaio Jorge do Cruzeiro As duas equipes somam 45 pontos na competição, ocupando a 12ª (Vasco) e 13ª (Atlético-MG) posições na tabela de classificação

Comparação de Odds para Atlético-MG x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Atlético-MG Empate Vasco Betsson 1,65 3,70 4,90 Betano 1,70 3,75 5,30 Br4bet 1,68 3,66 5,00

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Vasco

Pablo Vegetti marcar a qualquer momento (3,30 na Betano) Menos de 2,5 gols (1,87 na Betsson) Atlético-MG marcar o primeiro gol (1,53 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (2,32 na Betsson)

