Vitória x São Paulo – Palpites, Análise e Odds

Confira os palpites do Lance para Vitória x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela última rodada do campeonato e acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Manoel Barradas.

O Vitória disputa seu último jogo no Campeonato Brasileiro ainda com chances de permanecer na Série A. A equipe terá vários desfalques diante do São Paulo e depende também de resultados paralelos para seguir na elite.

Do outro lado, o São Paulo mantém o objetivo de alcançar uma vaga na Libertadores de 2026. O Tricolor paulista precisa vencer, mas um empate ainda pode servir caso o Bragantino não supere o Internacional no Beira-Rio. A expectativa é de uma partida intensa, com os dois times motivados por metas distintas.

Palpite do Lance para Vitória x São Paulo (07/12)

Vitória x São Paulo - Mais de 2,5 Gols (2,32 na Betsson)

O Vitória entra em campo com a missão de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Esse cenário reforça a tendência de uma atuação intensa diante do Tricolor paulista. O palpite principal é para as duas equipes superarem 2,5 gols somados. O Rubro-Negro venceu partidas importantes recentemente, muitas delas com placares altos.

Cinco dos seis últimos jogos do São Paulo terminaram com mais de 2,5 gols Duas das últimas três partidas do Vitória tiveram mais de 2,5 gols As duas equipes somam média de 3,6 chances claras de gol por jogo, o que fortalece o palpite

Outros palpites para Vitória x São Paulo

Primeiro gol: São Paulo (2,85 na Betsson) Menos de 5,5 Cartões (1,85 na Betano) Menos de 10,5 Escanteios (1,50 na Betsson)

O São Paulo tende a começar bem e marcar logo nos primeiros minutos da partida, por isso o palpite principal é para o time abrir o placar. Isso aconteceu em nove dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes, demonstrando a superioridade do time visitante.

Prognósticos apontam para uma partida com poucos cartões, mesmo sendo um evento disputado e com ambas as equipes em cenários decisivos. O São Paulo recebeu menos de 5,5 cartões em quatro das últimas cinco partidas.

Acredita-se, também, que o duelo terá poucos escanteios, e as estatísticas reforçam essa projeção. A equipe paulista confirma o palpite em três de suas últimas cinco partidas que tiveram menos de 10,5 escanteios.

Análise e Forma dos Times

Vitória - Momento e escalação

O Vitória precisa vencer para permanecer na Série A, depende de resultados paralelos e ainda pode enfrentar até nove desfalques na última rodada do Brasileirão. A situação é delicada, mas a equipe e a torcida seguem confiantes em uma reviravolta. Atuar no Barradão fortalece esse sentimento, já que o fator casa costuma impulsionar o desempenho do Rubro-Negro e pode ser decisivo em um momento tão crítico.

Lucas Halter deixou o jogo contra o Bragantino no intervalo por causa de um incômodo na coxa mas há informações que irá jogar. Dudu, que entrou no segundo tempo, também precisou ser substituído. Depois disso, Edu não viajou por conta de lesão na coxa, e a tendência é que nenhum dos três esteja à disposição para defender o time diante da torcida.

A ausência de peças importantes exige maior ajuste coletivo, e o Vitória terá de se superar para buscar o resultado que mantém vivo o sonho da permanência.

Provável escalação do Vitória: Thiago Couto; Zé Marcos, Camutanga e Lucas Halter; Ramon, Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Raul Cáceres; Aitor Cantalapiedra, Renato Kayzer e Erick Serafim. Técnico: Jair Ventura

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo chega mais equilibrado e com responsabilidade menor em relação ao adversário. Um empate já garante a vaga na Libertadores, mas a equipe deve buscar o triunfo para fechar a temporada em alta. O

técnico não poderá contar com Bobadilla, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, além de outros desfalques importantes, como Allan Franco, Enzo Díaz e André Silva. Mesmo com ausências, o Tricolor mantém padrão competitivo e entra em campo com boas chances de controlar o ritmo do jogo.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; José Sabino, Arboleda e Rafael Toloi; Ferreirinha, Alisson, Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Maik; Gonzalo Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Confronto direto e estatísticas de Vitória e São Paulo

O histórico recente entre Vitória e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vitória e São Paulo

09/08/2025 – São Paulo 2 x 0 Vitória (Brasileirão 2025)

25/08/2024 – São Paulo 2 x 1 Vitória (Brasileirão 2024)

05/05/2024 – Vitória 1 x 3 São Paulo (Brasileirão 2024)

26/10/2018 – Vitória 0 x 1 São Paulo (Brasileirão 2018)

12/06/2018 – São Paulo 3 x 0 Vitória (Brasileirão 2018)

Estatísticas e curiosidades de Vitória e São Paulo

O São Paulo marcou o primeiro gol em sua partida mais recente pelo Brasileirão As últimas cinco partidas do Tricolor paulista registraram média de 9,6 escanteios O Vitória também apresenta tendência de poucos escanteios: em seus cinco compromissos mais recentes, a equipe ficou abaixo da marca de 10,5 escanteios Como mandante, o Vitória recebeu menos de 5,5 escanteios em cada um dos últimos cinco jogos Nos confrontos diretos, o São Paulo abriu o placar em todas as cinco partidas mais recentes contra o Vitória

Comparação de Odds para Vitória x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 2,32 1,55 Betano 2,35 1,60 Bet365 2,35 1,57

Resumo dos palpites do Lance para Vitória x São Paulo

Mais de 2,5 Gols (2,32 na Betsson) Primeiro gol: São Paulo (2,85 na Betsson) Menos de 5,5 Cartões (1,85 na Betano) Menos de 10,5 Escanteios (1,50 na Betsson)

