Botafogo x Fortaleza – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Botafogo x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da competição.

O Glorioso busca a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto o Leão do Pici segue na briga pela permanência da elite do futebol nacional.

Palpite do Lance para Botafogo x Fortaleza (07/12)

Botafogo x Fortaleza - Resultado: Empate (3,55) - Betsson

O duelo coloca em campo duas equipes em bom momento recente, mas com objetivos bem distintos na rodada final. O Botafogo chega mais estável no modelo de jogo, sustenta sequência longa sem derrotas e apresenta comportamento competitivo consistente em casa, sobretudo no controle de ritmo e na capacidade de criar volume ofensivo mesmo em jogos mais fechados. A necessidade de assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores tende a elevar o nível de concentração e intensidade do time, que costuma responder bem em partidas de maior peso.

O Fortaleza, por outro lado, vive seu melhor recorte na temporada: a equipe encaixou transições mais rápidas, ganhou agressividade pelos lados e demonstra solidez defensiva, fatores que sustentam a série de invencibilidade. A urgência pela permanência mantém o time ligado, e isso se traduz em partidas competitivas fora de casa. O cenário aponta para um confronto equilibrado e com boas chances de ambos encontrarem caminhos até o gol, dada a forma recente e o contexto emocional das duas equipes.

Botafogo soma nove jogos seguidos sem derrota, com quatro vitórias e cinco empates

soma jogos seguidos sem derrota, com vitórias e empates Fortaleza chega com quatro vitórias consecutivas e nove partidas sem perder

chega com vitórias consecutivas e partidas sem perder Ambos seguem com objetivos para a última rodada do Campeonato Brasileiro

Outros palpites para Botafogo x Fortaleza

Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson) Marcar primeiro gol: Fortaleza (2,50 na Betsson) Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)

O cenário aponta para um jogo intenso e com boa probabilidade de gols dos dois lados. Botafogo e Fortaleza vivem fases ofensivas consistentes, o Glorioso teve ambas equipes marcam em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Leão repetiu o padrão em seis dos últimos oito.

A boa sequência do Fortaleza, que abriu o placar em cinco das últimas sete partidas, reforça a aposta no time como primeiro a marcar. A tendência disciplinar também pesa: as duas equipes registraram mais de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco compromissos, o que, somado ao contexto decisivo da rodada final, torna plausível o mais de 5,5 cartões.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo chega à rodada final ainda vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores. O empate fora de casa contra o Cruzeiro manteve a equipe invicta no recorte recente, mas também aumentou a pressão para vencer no Nilton Santos.

O time mantém boa organização defensiva, mas oscila na criação quando precisa propor o jogo por longos períodos. A tendência é de força máxima, sem desfalques realmente determinantes, o que preserva a estrutura base do técnico e garante competitividade no momento em que o clube mais precisa.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Gabriel Bahia, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Barrera, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Fortaleza - Momento e escalação

O Fortaleza chega ao jogo decisivo em seu melhor momento no campeonato. A equipe está invicta há nove partidas, saiu do Z-4 após 27 rodadas e reconstruiu a confiança com um modelo mais agressivo nas transições e maior equilíbrio defensivo.

Com 43 pontos e na 16ª posição, depende apenas de si para permanecer na elite. O cenário mais direto é simples: se vencer o Botafogo por qualquer placar, chega aos 46 pontos e evita qualquer risco de queda.

Provável escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Fortaleza

O histórico recente entre Botafogo e Fortaleza é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo x Fortaleza

09/08/2025 – Fortaleza 0 x 5 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

31/08/2024 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

12/05/2024 – Fortaleza 1 x 1 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

23/11/2023 – Fortaleza 2 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

10/06/2023 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Fortaleza

Botafogo registrou ambas equipes marcam em quatro dos últimos cinco jogos

dos últimos cinco jogos Fortaleza teve Ambas equipes marcam em seis dos últimos oito compromissos

dos últimos compromissos Fortaleza abriu o placar em cinco das últimas sete partidas

das últimas partidas Botafogo superou 4,5 cartões em nove dos últimos dez jogos

dos últimos jogos Fortaleza ficou abaixo de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Botafogo x Fortaleza

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

+18. Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. O Lance recomenda apenas casas de apostas legalizadas no Brasil. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,08 1,75 Betano 2,10 1,80 Br4 2,15 1,80 Superbet 2,05 1,75 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Fortaleza

Resultado: Empate (3,55 na Betsson) Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson) Marcar primeiro gol: Fortaleza (2,50 na Betsson) Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.