Botafogo x Fortaleza – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira os palpites do Lance para Botafogo x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece neste domingo, 7 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela última rodada da competição.
O Glorioso busca a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, enquanto o Leão do Pici segue na briga pela permanência da elite do futebol nacional.
Palpite do Lance para Botafogo x Fortaleza (07/12)
Botafogo x Fortaleza - Resultado: Empate (3,55) - Betsson
O duelo coloca em campo duas equipes em bom momento recente, mas com objetivos bem distintos na rodada final. O Botafogo chega mais estável no modelo de jogo, sustenta sequência longa sem derrotas e apresenta comportamento competitivo consistente em casa, sobretudo no controle de ritmo e na capacidade de criar volume ofensivo mesmo em jogos mais fechados. A necessidade de assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores tende a elevar o nível de concentração e intensidade do time, que costuma responder bem em partidas de maior peso.
O Fortaleza, por outro lado, vive seu melhor recorte na temporada: a equipe encaixou transições mais rápidas, ganhou agressividade pelos lados e demonstra solidez defensiva, fatores que sustentam a série de invencibilidade. A urgência pela permanência mantém o time ligado, e isso se traduz em partidas competitivas fora de casa. O cenário aponta para um confronto equilibrado e com boas chances de ambos encontrarem caminhos até o gol, dada a forma recente e o contexto emocional das duas equipes.
- Botafogo soma nove jogos seguidos sem derrota, com quatro vitórias e cinco empates
- Fortaleza chega com quatro vitórias consecutivas e nove partidas sem perder
- Ambos seguem com objetivos para a última rodada do Campeonato Brasileiro
Outros palpites para Botafogo x Fortaleza
- Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fortaleza (2,50 na Betsson)
- Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)
O cenário aponta para um jogo intenso e com boa probabilidade de gols dos dois lados. Botafogo e Fortaleza vivem fases ofensivas consistentes, o Glorioso teve ambas equipes marcam em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Leão repetiu o padrão em seis dos últimos oito.
A boa sequência do Fortaleza, que abriu o placar em cinco das últimas sete partidas, reforça a aposta no time como primeiro a marcar. A tendência disciplinar também pesa: as duas equipes registraram mais de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco compromissos, o que, somado ao contexto decisivo da rodada final, torna plausível o mais de 5,5 cartões.
Análise e Forma dos Times
Botafogo - Momento e escalação
O Botafogo chega à rodada final ainda vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores. O empate fora de casa contra o Cruzeiro manteve a equipe invicta no recorte recente, mas também aumentou a pressão para vencer no Nilton Santos.
O time mantém boa organização defensiva, mas oscila na criação quando precisa propor o jogo por longos períodos. A tendência é de força máxima, sem desfalques realmente determinantes, o que preserva a estrutura base do técnico e garante competitividade no momento em que o clube mais precisa.
Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Gabriel Bahia, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Barrera, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Fortaleza - Momento e escalação
O Fortaleza chega ao jogo decisivo em seu melhor momento no campeonato. A equipe está invicta há nove partidas, saiu do Z-4 após 27 rodadas e reconstruiu a confiança com um modelo mais agressivo nas transições e maior equilíbrio defensivo.
Com 43 pontos e na 16ª posição, depende apenas de si para permanecer na elite. O cenário mais direto é simples: se vencer o Botafogo por qualquer placar, chega aos 46 pontos e evita qualquer risco de queda.
Provável escalação do Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Fortaleza
O histórico recente entre Botafogo e Fortaleza é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Botafogo x Fortaleza
- 09/08/2025 – Fortaleza 0 x 5 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
- 31/08/2024 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
- 12/05/2024 – Fortaleza 1 x 1 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
- 23/11/2023 – Fortaleza 2 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
- 10/06/2023 – Botafogo 2 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Fortaleza
- Botafogo registrou ambas equipes marcam em quatro dos últimos cinco jogos
- Fortaleza teve Ambas equipes marcam em seis dos últimos oito compromissos
- Fortaleza abriu o placar em cinco das últimas sete partidas
- Botafogo superou 4,5 cartões em nove dos últimos dez jogos
- Fortaleza ficou abaixo de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco jogos
Comparação de Odds para Botafogo x Fortaleza
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
2,08
1,75
Betano
2,10
1,80
Br4
2,15
1,80
Superbet
2,05
1,75
Bet365
2,00
1,80
Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Fortaleza
- Resultado: Empate (3,55 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson)
- Marcar primeiro gol: Fortaleza (2,50 na Betsson)
- Mais de 5,5 cartões: sim (1,80 na Betsson)
